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Новини Відносини України та Угорщини
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Лідер угорської опозиції Мадяр різко відреагував на заяви Зеленського: "Закликаю українського президента пояснити свої слова"

Мадяр розкритикував Зеленського

Лідер угорської опозиційної партії Тиса Петер Мадяр розкритикував нещодавні заяви президента України Володимира Зеленського щодо прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це йдеться у матеріалі порталу 444.hu, який цитує Цензор.НЕТ.

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Мадяр, який є одним із головних суперників Орбана на майбутніх виборах, закликав українського президента пояснити свої висловлювання.

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Опозиційний політик Угорщини закликав Зеленського пояснити заяви

Політик наголосив, що іноземні лідери не повинні робити заяви, які можуть трактуватися як тиск на угорських громадян або політиків.

"Жоден іноземний державний керівник не може погрожувати нікому, жодному угорцю. Ні уряду Орбана, що йде у відставку, ні майбутньому уряду "Тиси". Тому я закликаю українського президента пояснити свої слова, і якщо він дійсно це сказав, то відкликати їх", — заявив Мадяр.

Політик також підкреслив, що питання внутрішньої політики Угорщини мають вирішуватися виключно угорськими громадянами.

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Заява Зеленського 

Президент Володимир Зеленський раніше висловив сподівання, що ніхто у ЄС не блокуватиме виділення 90 млрд євро допомоги Україні.

"Сподіваємось, що одна особа в Євросоюзі не блокуватиме 90 млрд і в українських воїнів буде зброя. Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним Силам, хлопцям нашим. Нехай вони йому дзвонять та із ним спілкуються своєю мовою", - зазначив президент, ймовірно, маючи на увазі прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

В уряді Угорщини розцінили такі слова як "відкриту погрозу". Про це написав у своєму Х речник угорського уряду Золтан Ковач.

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Орбан блокує кредит для України

  • Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28000) Орбан Віктор (947)
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Топ коментарі
+75
кончений Зеля

а орбана не захищаю
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05.03.2026 19:44 Відповісти
+68
Жизнь наших воинов зависит от результатов тяжелой каждодневной работы, от прекращения ******** денег ближайшими друзьями Зеленского, где коррупция в прямом смысле убивает. От невмешательства этого дегенерата в управление войсками. А не от тупого пиара и пустого сотрясения воздуха. Это не конкурс капитанов в КВН.
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05.03.2026 19:51 Відповісти
+38
Можна витягти хлопчика з КВН-у, але не КВН з хлопчика.
Особливо якщо язик в хлопчика є, а мізків нема.
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05.03.2026 19:56 Відповісти
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Виноват во всем Ермак. Он раньше Бубочке подсказывал что говорить, что не говорить, но проворовался и пошел на фронт. А Бубочка такой сидит и плачет. Думает что не пи*дану - все не то. - Может рот заклеить изолентой? Тут еще и Буданов пошел в Эпицентр за скрепками для степлера... О! Позвоню скажу чтобы еще изоленты купил! И скажите кто-то что я не идиот!!
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05.03.2026 21:36 Відповісти
Соромно за криворізьке бидло...
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05.03.2026 20:50 Відповісти
То, шо зедрот хамло - это даже не обсуждается, но с какой целью, просто на спонтанность - не похоже.
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05.03.2026 20:54 Відповісти
Звичайно, Орбан - ще та гнида, але президент країни повинен бути дипломатом по замовчуванню.
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05.03.2026 20:57 Відповісти
Орбан це не тільки внутрішня угорська проблема!!! Зараз він став і проблемою України, яка стікає кров'ю у війні з Кацапією, і якій цей жабоподібний покидьок блокує фінансування, до якого сам не має жодного відношення.
Бачу, цей "опозиціонер" така ж гонорова наволоч як і його "візаві".
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05.03.2026 21:18 Відповісти
молодець зеленський -все правильно сказав
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05.03.2026 21:21 Відповісти
Кермит - идиот. Это было очередное подтверждение. Угрожать военной силой члену НАТО и Евросоюза - АйКью за 37 минус
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05.03.2026 21:51 Відповісти
Такий подарунок Орбану... Він зараз підстрибуе від радощів. Безпрограшний варіант. Якщо Зе не поновить транспортування нафти, Орбан звинуватить Україну. Якщо поновить, буде святкувати перемогу. В любому випадку його рейтинг зросте. Чи за завданням Єрмака(Кремля) така допомога? Чи ще гірше, за власною тупістю?
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05.03.2026 21:23 Відповісти
тупоголові барани веселяться та радіють бикуванню зеленого провокатора та кремлівського агента. Хіба вам, тупоголові, не зрозуміло, що таким бикуванням зелупа руйнує відносини з простими угорцями, зокрема й з опозицією, яка налаштована проти Орбана. Тобто зеленський напередодні виборів в Угорщині, де скоріш за все переможе опозиційна Тиса, яка була налаштована проукраїнськи, робить ганебні заяви на рівні гопника, свідомо руйнуючи наперед стосунки вже з можливим новим очільником Угорщини Мадяром. ЗЕвилупку вже можна на чолі набити татуху "работаю на кремль 24/7, даже кофє некагда папіть"
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05.03.2026 21:27 Відповісти
Та яка це опозиція, вони там всі на нас..
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05.03.2026 21:32 Відповісти
Лікуватися не пробував???
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06.03.2026 17:36 Відповісти
Шут грає роль, головне сподобатись бидлу, про наслідки не думає. В принципі, нічим думати
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05.03.2026 21:39 Відповісти
Орбан мудак. Пiсяграй iдioт.
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05.03.2026 21:53 Відповісти
Хай смокче
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05.03.2026 21:58 Відповісти
извиняйся тупой криворожский Кермит перед венгерской жабой - вы ж собратья!
Говори "меня неправильно поняли и т д"! После того что ты ляпнул, все средства хороши загладить терки с венграми
Да говори хоть что нибудь, зеленый идиот! Нет храбрости признать ошибку - ну хоть МИД пусть что-то скажет. Хотя там наверно все в а*уе сидят после угроз члену НАТО
Разосраться с венгерской оппозицией - это надо уметь с*ка, правда что иногда пишут Кермит прокацапский
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05.03.2026 22:04 Відповісти
Зі сторони пана президента це дуже непрофесійно робити такі заяви, але треба розуміти що Мадяр зробив цю заяву виключно як політичний піар з ціллю отримати додатково кілька відсотків голосів у потенційно орбанського електорату і у випадку перемоги Мадяра для Зеленського це нічого не означає. Зеленський привітає того з перемогою і буде нормальний діалог.
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05.03.2026 23:21 Відповісти
Так. Але мудрий угорський народ висновки про українського президента як про агресивного дебіла зробив і не поміняє. Таке ж ставлення зпроектується і на Україну та українців.
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06.03.2026 09:36 Відповісти
Мадяр зробив правильну в його ситуації заяву.
Ну а нашому Президенту явно не вистачає рівня підготовки для зайняття такої посади. Треба думати, що говориш. Якби не війна, то варто було б сказати "коли ти вже підеш у відставку ?".
Відверто кажучи, за 35 років незалежності не ганьба було лише за Ющенка і Порошенка. Решта якісь "не хвала Богу".

Після цього і після того, що посла ЄС втупу не пустили на місце пошкодження нафтопроводу "Дружба" виникає підозра, що і це висловлювання, і ситуація з трубою - просто істерика і зрив на шантаж через блокування Орбаном 90-мільярдного пакету допомоги. Емоції Зеленського можна зрозуміти, але "ліки" обрані невідповідні ситуації. Результат буде не нульовим, а мінусовим. У таких ситуаціях треба тонше діяти. Хірургічну операцію роблять скальпелем, а не топором м'ясника.

Дочекався б вже той місяць до виборів в Угорщині. Не псував би Мадяру виборчу кампанію. Якщо Орбан програє - радій і вирішуй свої питання, якщо залишиться - тоді вже роби, що хочеш, хоч і погрожуй. Але зараз це було так недоречно . . . Так протупив - ніби навмисно нашкодив країні.
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05.03.2026 23:40 Відповісти
Что непонятно, угрожает вам
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06.03.2026 01:45 Відповісти
Бовдур - людина яка ляпас язиком там, де розумні мовчать.
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06.03.2026 08:43 Відповісти
Вибори, вибори, кандидати пі...аряться
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06.03.2026 09:17 Відповісти
Не поважаєш прєзідєта, холоп? Владімір Алєксандровіч Зєлєнскій, а не зєля.
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06.03.2026 09:39 Відповісти
Тобто, наш патужний палітік знову скидає із себе обов'язки і перекидає їх на ЗСУ. ЗСУ -- не президент і не політики, щоб залогоджувати міждержавні взаємини. І декому треба серйозно контролювати свій притрушений язик... Або це не відверта робота на ворога...
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06.03.2026 09:24 Відповісти
шо он там пояснит? он тупой
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06.03.2026 09:33 Відповісти
Ух набігло кацапів нашваберних у коментарі. Вони ******* таке розносити , "лайно на вентилятор" накидувати. Щоб викликати неготив у Українців до сусідів й навпаки, та зіпсувати відносини, а Зелений "янєлох" допомогає , чи то по тупості своїй чи то навмисно не відомо, то з часом слідство буде встановлювати.
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06.03.2026 09:43 Відповісти
ТРЕБА ПАРЛАМЕНТУ ВКЛЮЧАТИСЬ,
ЗЕЛІДОР НЕ БУДЕ ПОЯСНЮВАТИ, ЙОМУ "ВЗАПАДЛО НЕ ПО ПАЦАНСКІ"
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06.03.2026 09:52 Відповісти
зеленський навмисне підіграв пропаганді орбана, що Україна ворог Угорщині і їй не треба допомагати. Тепер підтримка орбана виросте і Мадьяр програє вибори. єврей-малорос зеленський ворог України, Європи та союзник путіна
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06.03.2026 09:56 Відповісти
Ех, Мадяр, якби ти був кАДИРОВИМ, тоді і zелені шаровари, ширінькою назад, були б повні, і лоб твердий від поклонів, і язицюра, цього ХАМЛА, в мозолях від вибачень. А так, ніт не буде .... поки
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06.03.2026 10:07 Відповісти
а кадырову кто то челобитную бъет?)))
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06.03.2026 10:42 Відповісти
Хай пояснить все що накіздів орбан
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06.03.2026 10:40 Відповісти
орбан собрался силой нас заставить отремонтировать дружбу)))) зеля мудак но ответил орбану правильно что жирдяй будет разговаривать с ВСУ. а мадяр мечтает сесть на откаты от раши а не избавится от зависимости по нефти и газу от раши
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06.03.2026 10:47 Відповісти
Будь-ласка, хто небудь заткніть цьому зеленому дегенерати його писок.
Можна навіки.
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06.03.2026 10:51 Відповісти
тут зе правий, ніяку нафту транспортувати не будемо.
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06.03.2026 11:42 Відповісти
І оголосимо дефолт? Без цих 90 ярдів вчителі, лікарі, військові залишаться без зарплат...
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06.03.2026 17:40 Відповісти
який нах дефолт. ці 90 млрд у власності орбана??? я б сказав навіть наоборот. гандону залишилось міс - просто не ввестись і перечекати
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08.03.2026 08:43 Відповісти
Зараз прикладаються всі зусилля, від *****, трампона і zeоманського, щоб жаба орбан, переміг на виборах ..
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06.03.2026 12:09 Відповісти
Те і ,головне, ЯК Зеленський і вся його челядь ніби - НІБИ! -проти Орбана перетворюється ЗА ОРБАНА. Можна різними метафорами пояснити: вести себе з тим Орбаном як лікар з пацієнтом психіатричної клініки, а не як сусід- пацієнт (1): не дражнити скаженого пса, а пройти мимо, або спробувати його заспокоїти - наступного разу дати кавалок ковбаси...(2).... Навіщо старатися заслужити аплодисмент з Кремля... Тим більше мавпувати поведінку "миротворця" Трампа.
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06.03.2026 12:30 Відповісти
"...ми примусимо українців відновити постачання не через бізнес, не через угоду, не через компроміс, але через силу..." Джерело: https://censor.net/ua/n3603757

Рашисти також через силу намагаються знищити Україну.
ЗСУ не дозволяють і не дозволять рашистам цього зробити.
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06.03.2026 13:02 Відповісти
Вісь зла, що поробишь!
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06.03.2026 16:52 Відповісти
Закликаю українського президента пояснити свої слова" Джерело: https://censor.net/ua/n3603789

А що тут пояснювати якщо Орбан буде блокувати кошти ЄС для ЗСУ то з ним поговорять відповідно щоб він цього не робив. І це ні кого не стосується крвм тих хто блокує кошти ЗСУ.
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06.03.2026 13:47 Відповісти
Читаю тут і дивуюсь...скільки ворогів і просто дурачків... і чого ми такі бідні...це не питання а відповідь.
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06.03.2026 18:06 Відповісти
Ви якось визначитесь ми бідні тому що в нас багато дурачків чи багато ворогів- це велика різниця не може бути в цілому ніція або ворогів до себе або дурнів тому що це атогоністи - це поперше а подруге я не думаю що українці дурніше за будь кого але бідніше це факти навітьв порівнянні на жаль з тими країнами як Угорщина яка в порівнянні з Україною не має таких природніх і людських ресурсів і талантів.
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06.03.2026 18:32 Відповісти
Ну, формально он никакую фамилию не назвал))
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06.03.2026 17:49 Відповісти
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