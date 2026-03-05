Лідер угорської опозиції Мадяр різко відреагував на заяви Зеленського: "Закликаю українського президента пояснити свої слова"

Лідер угорської опозиційної партії Тиса Петер Мадяр розкритикував нещодавні заяви президента України Володимира Зеленського щодо прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це йдеться у матеріалі порталу 444.hu, який цитує Цензор.НЕТ.

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Мадяр, який є одним із головних суперників Орбана на майбутніх виборах, закликав українського президента пояснити свої висловлювання.

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Опозиційний політик Угорщини закликав Зеленського пояснити заяви

Політик наголосив, що іноземні лідери не повинні робити заяви, які можуть трактуватися як тиск на угорських громадян або політиків.

"Жоден іноземний державний керівник не може погрожувати нікому, жодному угорцю. Ні уряду Орбана, що йде у відставку, ні майбутньому уряду "Тиси". Тому я закликаю українського президента пояснити свої слова, і якщо він дійсно це сказав, то відкликати їх", — заявив Мадяр.

Політик також підкреслив, що питання внутрішньої політики Угорщини мають вирішуватися виключно угорськими громадянами.

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Заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський раніше висловив сподівання, що ніхто у ЄС не блокуватиме виділення 90 млрд євро допомоги Україні.

"Сподіваємось, що одна особа в Євросоюзі не блокуватиме 90 млрд і в українських воїнів буде зброя. Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним Силам, хлопцям нашим. Нехай вони йому дзвонять та із ним спілкуються своєю мовою", - зазначив президент, ймовірно, маючи на увазі прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

В уряді Угорщини розцінили такі слова як "відкриту погрозу". Про це написав у своєму Х речник угорського уряду Золтан Ковач.

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Орбан блокує кредит для України

Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.

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