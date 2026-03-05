Лідер угорської опозиції Мадяр різко відреагував на заяви Зеленського: "Закликаю українського президента пояснити свої слова"
Лідер угорської опозиційної партії Тиса Петер Мадяр розкритикував нещодавні заяви президента України Володимира Зеленського щодо прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Про це йдеться у матеріалі порталу 444.hu, який цитує Цензор.НЕТ.
Мадяр, який є одним із головних суперників Орбана на майбутніх виборах, закликав українського президента пояснити свої висловлювання.
Опозиційний політик Угорщини закликав Зеленського пояснити заяви
Політик наголосив, що іноземні лідери не повинні робити заяви, які можуть трактуватися як тиск на угорських громадян або політиків.
"Жоден іноземний державний керівник не може погрожувати нікому, жодному угорцю. Ні уряду Орбана, що йде у відставку, ні майбутньому уряду "Тиси". Тому я закликаю українського президента пояснити свої слова, і якщо він дійсно це сказав, то відкликати їх", — заявив Мадяр.
Політик також підкреслив, що питання внутрішньої політики Угорщини мають вирішуватися виключно угорськими громадянами.
Заява Зеленського
Президент Володимир Зеленський раніше висловив сподівання, що ніхто у ЄС не блокуватиме виділення 90 млрд євро допомоги Україні.
"Сподіваємось, що одна особа в Євросоюзі не блокуватиме 90 млрд і в українських воїнів буде зброя. Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним Силам, хлопцям нашим. Нехай вони йому дзвонять та із ним спілкуються своєю мовою", - зазначив президент, ймовірно, маючи на увазі прем'єра Угорщини Віктора Орбана.
В уряді Угорщини розцінили такі слова як "відкриту погрозу". Про це написав у своєму Х речник угорського уряду Золтан Ковач.
Орбан блокує кредит для України
- Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бачу, цей "опозиціонер" така ж гонорова наволоч як і його "візаві".
Говори "меня неправильно поняли и т д"! После того что ты ляпнул, все средства хороши загладить терки с венграми
Да говори хоть что нибудь, зеленый идиот! Нет храбрости признать ошибку - ну хоть МИД пусть что-то скажет. Хотя там наверно все в а*уе сидят после угроз члену НАТО
Разосраться с венгерской оппозицией - это надо уметь с*ка, правда что иногда пишут Кермит прокацапский
Ну а нашому Президенту явно не вистачає рівня підготовки для зайняття такої посади. Треба думати, що говориш. Якби не війна, то варто було б сказати "коли ти вже підеш у відставку ?".
Відверто кажучи, за 35 років незалежності не ганьба було лише за Ющенка і Порошенка. Решта якісь "не хвала Богу".
Після цього і після того, що посла ЄС втупу не пустили на місце пошкодження нафтопроводу "Дружба" виникає підозра, що і це висловлювання, і ситуація з трубою - просто істерика і зрив на шантаж через блокування Орбаном 90-мільярдного пакету допомоги. Емоції Зеленського можна зрозуміти, але "ліки" обрані невідповідні ситуації. Результат буде не нульовим, а мінусовим. У таких ситуаціях треба тонше діяти. Хірургічну операцію роблять скальпелем, а не топором м'ясника.
Дочекався б вже той місяць до виборів в Угорщині. Не псував би Мадяру виборчу кампанію. Якщо Орбан програє - радій і вирішуй свої питання, якщо залишиться - тоді вже роби, що хочеш, хоч і погрожуй. Але зараз це було так недоречно . . . Так протупив - ніби навмисно нашкодив країні.
ЗЕЛІДОР НЕ БУДЕ ПОЯСНЮВАТИ, ЙОМУ "ВЗАПАДЛО НЕ ПО ПАЦАНСКІ"
Можна навіки.
Рашисти також через силу намагаються знищити Україну.
ЗСУ не дозволяють і не дозволять рашистам цього зробити.
А що тут пояснювати якщо Орбан буде блокувати кошти ЄС для ЗСУ то з ним поговорять відповідно щоб він цього не робив. І це ні кого не стосується крвм тих хто блокує кошти ЗСУ.