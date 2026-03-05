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Новини Заяви Орбана Транзит нафти через Дружбу
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Угорщина силою прорве "блокаду" України нафтопроводу "Дружба". Ніяких компромісів, - Орбан

орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує силою змусити Україну відновити транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба".

Про це Орбан написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Погроза політика

За словами Орбана, в Угорщини є політичні й фінансові інструменти, щоб змусити Україну відновити транзит нафти.

"Ми переможемо. Ми змусимо їх безумовно і якомога швидше відновити роботу нафтопроводу "Дружба", - переконаний угорський міністр.

"Тут не буде компромісів. Ніяких угод. Ми завдамо їм поразки. Ми прорвемо українську нафтову блокаду, ми примусимо українців відновити постачання не через бізнес, не через угоду, не через компроміс, але через силу. Енергія Угорщини незабаром знову потече трубопроводом "Дружба"", - додав Орбан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сподіваємось, "одна особа" з ЄС не блокуватиме 90 млрд євро, інакше з ним спілкуватимуться ЗСУ, - Зеленський

Що передувало

Читайте також: Орбан поскаржився в Єврокомісію на Зеленського через нафтопровід "Дружба"

Автор: 

Угорщина (3019) нафтопровід (453) Орбан Віктор (947)
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Топ коментарі
+58
Та підірвіть/розберіть ту трубу до бєніної мами! Й скажіть, що це сросісяни зробили! Бо жаба й надалі з нею носитись буде.
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05.03.2026 16:46 Відповісти
+34
Вполне может быть, Зеля ему в этом только помогает, грозясь ЗСУ. Подобное мог заявить только клинический идиот.

"Надеемся, что одно лицо в Евросоюзе не будет блокировать 90 млрд, или первый транш из 90 млрд, и у украинских воинов будет оружие. Иначе - даем адрес этого лица нашим Вооруженным силам, нашим ребятам - пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке".
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05.03.2026 16:54 Відповісти
+32
Справді, спостерігати за ,,героїчним'' пафосом Орбана - це такий собі окремий вид сумного задоволення. Цей самопроголошений і некоронований ,,лев'' європейської політики знову надув щоки, обіцяючи силою прорвати нафтову блокаду, хоча виглядає при цьому як типовий кімнатний тер'єр, що запекло гавкає з-за надійного паркану.....Це класична поведінка шакала, який настільки звик гарчати під захистом кремлівського господаря, що почав щиро вважати чужі ікла своїми. Його відвага має чіткі межі: вона закінчується рівно там, де виникає ризик реально отримати по носі або залишитися без транзитного краника. Поки він грає роль ,,енергетичного месника'', увесь світ бачить лише ображеного власника заправки, який намагається косплеїти імператора, будучи насправді лише геополітичним додатком до нафтового шланга. Зрештою, цей ,,грізний'' прорив закінчиться так само, як і всі його демарші: гучним пшиком, щойно господар у кремлі послабить повідець або Євросоюз просто нагадає, чиїм коштом цей ,,герой'' обідає.......
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05.03.2026 17:13 Відповісти
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Воно дурак?
ЗАвтра зранку всі вузлові пункти "Дружби" злітають у повітря і давай "проривай". 😁
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05.03.2026 17:01 Відповісти
І що воно зробить?
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05.03.2026 17:02 Відповісти
якесь лайно
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06.03.2026 01:27 Відповісти
організує атаку угорских десантників-ремонтників на роздовбані перекачувальні станції, заодно може сам висадитсья прикривати їх парасолькою від чергового шахеда
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06.03.2026 13:19 Відповісти
А то Орбан нападьот...
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05.03.2026 17:03 Відповісти
Залевайте фикалий и пусть покачают.
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05.03.2026 17:04 Відповісти
Квітень квітнем та коли той деган не програє вибори? Що далі? І час на передачу влади і таке інше не на користь України теж.
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05.03.2026 17:04 Відповісти
Это истерика Орбана перед переездом на болота...
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05.03.2026 17:06 Відповісти
Стопудово, десь стався облом, можливо на транзиті хорвати кинули, а може і ввх просто послав.
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05.03.2026 19:01 Відповісти
Орбан с его вздувшейся распухшей мордой уже стал похож не только на политический труп, но и просто на разлагающийся труп...

Редкая мразь...
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06.03.2026 06:48 Відповісти
Венгрия?! Силой прорвёт что-то?😂😅😆😆
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05.03.2026 17:08 Відповісти
Жопу орбану.
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05.03.2026 20:18 Відповісти
А давай! Покажи, що ти не 3,14здун.
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05.03.2026 17:10 Відповісти
пуйло не катить ,тут рудому треба поплакатись
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05.03.2026 17:10 Відповісти
Йєєєєєєєєєєєєєєс!
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05.03.2026 17:12 Відповісти
Так русские разбили там что-то нужно восстанавливать
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05.03.2026 17:13 Відповісти
Справді, спостерігати за ,,героїчним'' пафосом Орбана - це такий собі окремий вид сумного задоволення. Цей самопроголошений і некоронований ,,лев'' європейської політики знову надув щоки, обіцяючи силою прорвати нафтову блокаду, хоча виглядає при цьому як типовий кімнатний тер'єр, що запекло гавкає з-за надійного паркану.....Це класична поведінка шакала, який настільки звик гарчати під захистом кремлівського господаря, що почав щиро вважати чужі ікла своїми. Його відвага має чіткі межі: вона закінчується рівно там, де виникає ризик реально отримати по носі або залишитися без транзитного краника. Поки він грає роль ,,енергетичного месника'', увесь світ бачить лише ображеного власника заправки, який намагається косплеїти імператора, будучи насправді лише геополітичним додатком до нафтового шланга. Зрештою, цей ,,грізний'' прорив закінчиться так само, як і всі його демарші: гучним пшиком, щойно господар у кремлі послабить повідець або Євросоюз просто нагадає, чиїм коштом цей ,,герой'' обідає.......
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05.03.2026 17:13 Відповісти
+++++++орбан нагадує ************* лукашенка . той тявкає як шакал про ..орєшнік.. до якого він має такий же доступ як орбан до вентиля ..дружби.. --- між тим хорватія офіційно заявила що можуть забезпечити прокачкою нафти і хунгарію і словакію . але ж потрібно вилизувати ***** а тут така нагода украіна ..не хоче ремонтувати.. і жодного слова ці два штопані гандона ***** не сказали в бік кремля щоб він не бив ракетами по трубі ЖОДНОГО СЛОВА начебто ми самі підірвали і не хочемо ремонтувати . а чому не зробити зельцу заяву щоб хунгарія і словакія прислали бригади . труби . технічний персонал і самі не ремонтували бо нашим бригадам і без того роботи вистачає
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06.03.2026 05:54 Відповісти
Таке враження, що весняне, сезонне загострення шизофренії почалось...
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05.03.2026 17:16 Відповісти
Спостерігаємо шоу...
На сцені два довбанутих паяци - зеленський і орбан.
В передніх рядах глядачів від захоплення долонь плеще *****... Все ж за його сценарієм
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05.03.2026 17:17 Відповісти
Зовсім вже з глузду з'їхав. Скильки же ху... ло цьому покидьку грошей пообіцяв, що він поклав на ЄС, да і свою країну
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05.03.2026 17:17 Відповісти
думаю йому з кремля дали команду загострювати ситуацію
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05.03.2026 19:37 Відповісти
Цікаво, а Орбан чув про 3 ОДШБ ?
Може підтянути їх до кордону ?
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05.03.2026 17:19 Відповісти
А може б зешмаркля, перед тим як погрожувати силою ЗСУ комусь, сперше б підняв зарплати цим самим ЗСУ, а то, бачу, він армію взагалі за якихось своїх рабів тримає
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05.03.2026 19:39 Відповісти
Треба звернутися до НАТО,щоб на пару тижнів призупинили дію п*ятої статті для цієї циганви.Я думаю ,що пару трійку бригад і пару тижнів, вистачить ,щоб нагадати цьому непотрібу 56 рік та привести їх до тями.
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05.03.2026 17:21 Відповісти
Всех растрелять! Чи я не в тему?
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05.03.2026 17:25 Відповісти
Та це ти дуже круто! Трішки налякати
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05.03.2026 17:51 Відповісти
Треба Зелі напасти на мадярів, тоді НАТО змушене буде застосувати 5 статтю, Зеля швиденько підпише капітуляцію з НАТО, а далі вже НАТО нехай міряється пісюнами з москалями ))
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05.03.2026 20:05 Відповісти
У 92му роцi треба було НАТО вiйну об'являти! Зараз би вже жили не гiрше Польщi. Та той потяг пiшов...
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06.03.2026 00:07 Відповісти
Судячи з останнього висеру ішака я думаю вторгення з Угорщини цілком ймовірне найближчим часом 🤦
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05.03.2026 17:22 Відповісти
там нема чим вторгатися
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05.03.2026 17:23 Відповісти
Ага, прямо зараз черги із добровольців порвать за орбана.
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05.03.2026 19:07 Відповісти
A я думаю у багатьох угорськiх домiвках люди почали турбуватись - "може тату треба на якiсь час до Австрiї поїхати?"
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06.03.2026 00:11 Відповісти
орбан такий же недоумкуватий як і той, що у нас.
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05.03.2026 17:24 Відповісти
в світі взагалі зараз , як бачимо, мода на недоумків на перших посадах
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05.03.2026 19:40 Відповісти
Треба відремонтувати і влупити в три рази більшу ціну за транзит. Оце буде Соломонове рішення.
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05.03.2026 17:25 Відповісти
пу разбомбив, от нехай ор-бан сам і ремонтує... за місяць... сподіваємось, що буде він вже бувший...
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05.03.2026 18:20 Відповісти
Ну , я ж казала, що другий фронт з орбановщини буде, а мені не вірили.
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05.03.2026 17:26 Відповісти
..гроші відробляти треба, які карлик дає постійно!!! На пенсію заробляє, а то ноаий термін йому точно не світить!!!
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05.03.2026 17:26 Відповісти
Налякав їжака голою дупою Нехай йде прориває
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05.03.2026 17:27 Відповісти
А ще нагадати про співпрацю з нацистською Німеччиною !
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05.03.2026 17:28 Відповісти
орбан ,дивись ,не напрягайся , бо пацьорка пукне ...
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05.03.2026 17:39 Відповісти
Непогано перднув в калюжу. Хвилі солідні. Але на виборах це не врятує.
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05.03.2026 17:50 Відповісти
Зеленський може бути хитрішим, зараз відремонтувати щоб отримати 90 млрд євро кредиту, а через три місяці під приводом російської атаки і пошкодження, знов перекрити нафтопровід.
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05.03.2026 17:50 Відповісти
Ніколи не бери довгої паузи, але якщо взяв то тяни до кінця. Тому наш клоун і надувся, йому не просто дозволили, а даже порадили. А орбан як старий пацючара загнаний в угол.
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05.03.2026 19:11 Відповісти
Перед виборами срака вже не підгорає, а прям таки палає
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05.03.2026 17:51 Відповісти
Ще ця вугорська жаба збирається піти війною на Україну? Скільки казав, поріжне вже всю ту трубу по всій довжині і продайте на металобрухт щоб раз і назавжди видалити ту ракову пухлину якою нас шантажують і будуть шантажувати все життя.
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05.03.2026 17:52 Відповісти
В когось ще є сумніви що в 2022-му році ця вугорська жаба готувала напад на Україну разом з Х'улом. Щоб собі відірвати шматок України разом з нафтоі газопроводами
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05.03.2026 18:23 Відповісти
То щож не напав?
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06.03.2026 00:13 Відповісти
Лох 🤣🤣🤣
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05.03.2026 17:55 Відповісти
Тобто вітькини війська окупують частину України, відремонтують за свій кошт трубу , потім вийдуть до дому?
Божевільня, але десть тут шось є. Така боротьба зелі та жаби не на пустому місті.
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05.03.2026 17:57 Відповісти
Воно сподіваєтся а підтримку Трампа.
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05.03.2026 17:58 Відповісти
Після виборів трубопровід, напевне, запрацює сам собою. Бо коли нас бомбить Росія, ми самі вирішуємо, що нам перше ремонтувати. Очевидно, що все зразу відремонтувати ми просто не встигаємо. І лише наш уряд може визначати пріоритети. Орбан нашими ремонтними бригадами командувати не буде.
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05.03.2026 17:59 Відповісти
Ніхто точно не знає що там насправді з "перекачкою". Просто орбан тепер відгребе по повній від Брюселя руками клоуна. Як то так.
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05.03.2026 19:15 Відповісти
Не важливо, що там насправді з перекачкою. Росіяни випалили величезний резервуар з нафтою, розташований на цій станції. Якщо хочуть, щоб станція качала, нехай, по-перше, накачають його назад, а потім нехай зрозуміють, що атакувати станцію перекачки і при цьому качати нафту в Європу вони не будуть ніколи. Хай вибирають, що їм треба.
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06.03.2026 11:39 Відповісти
Зустрічна вимога - оплатити ремонт труби і разблокувати кредит. А вже потім нафта.
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05.03.2026 18:00 Відповісти
Так Зеля прямо Орбану это и сказал:Сначала разблокируй помощ Украине и не рассказывай про блокировку вступленяв НАТо и ЕС-а потом получишь ремонт тркубопровода и россиянскую нефть
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05.03.2026 21:24 Відповісти
Тепер клоуни вирішили помірятися "потужностями".?)
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05.03.2026 18:07 Відповісти
риторика і "зепоцріота" і орбана смердить фсбешною режисурою проти України
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05.03.2026 18:12 Відповісти
Орбан відкриває другий фронт?
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05.03.2026 18:17 Відповісти
Йому треба рейтинг перед квітневими виборами підняти..
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05.03.2026 19:43 Відповісти
У Н Є Ч А
ЛВДС «Унеча» (основний хаб)
Магістральний насосний агрегат

: https://en.defence-ua.com/news/satellite_photo_of_sonsequences_of_strike_by_ukraines_defense_forces_on_russian_unecha_oil_pumping_station_reveals_huge_damage-15688.html 52.7641, 32.9350
НПС 8-Н біля с. Найтоповичі

: https://www.facebook.com/groups/1191300768283373/posts/1898395237573919/ 52.7651, 32.9348
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05.03.2026 18:19 Відповісти
Дуже страшно. Всi уже обiсралися.
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05.03.2026 18:35 Відповісти
Читаєм "Похождєнія бравого солдата Швейка" розділ "Пригоди Швейка в Кіраль-Хіді".Знаток мадьярських душ сапер Водічка: "Плохо брат, ты мадьяр знаешь, сколько раз я тебе говорил! С ними мы должны ухо держать востро. Я его ка-ак хрясну…". і "С мадьярской шпаной нужно поступать решительно. Нечего с ними нянчиться."
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05.03.2026 18:43 Відповісти
Да це якийсь цирк, є договір і там чорним по білому є пункт "непередбачувані обставини", і наче війна на 300% підпадає під цей пункт.

На крайняк підкласти і розбомбити той трубопровід "до біса" і на тому все.

Знайшли чим лякати ... українці переживуть, як і пережили все інше.

Підстилка путінська українцям погрожує ... то дрони накрепати не проблема і це дуже багато хто в Україні вміє і все інше. Знайшов клоп старий кому погрожувати.
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05.03.2026 19:05 Відповісти
Шо Зiленскiй вже не заробляе на прокачке кацапской нафти?
А ще кiльки тижнiв тому усi тут колотилися у icтерiках, що заробляе.
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05.03.2026 19:07 Відповісти
щось попояло там жабу, боїться все втрати
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05.03.2026 19:08 Відповісти
Оце завило прокацапське падло! Значить Україна все робить вірно!
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05.03.2026 19:16 Відповісти
Потрібно не ремонт нафтопроводу «Дружба» проводити, а капітальний ремонт.
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05.03.2026 19:57 Відповісти
Ойбл*дь, йди ти нах*й!
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05.03.2026 20:16 Відповісти
Угорщина як і часи 2 Світової знову на стороні фашистів. 24.02.2022 війська Угорщини стояли на кордоні України і чекали коли Київ впаде щоб окупувати Закарпаття.
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05.03.2026 20:17 Відповісти
Невже у друга Путлера допомоги попросиш?
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05.03.2026 20:22 Відповісти
не вздумай взрывать))),прикольно,я еще хочу посмотреть как бесится это чмо!
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05.03.2026 20:29 Відповісти
Качайте ту трубу , робить дизеля бо 70 грн загабто.
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05.03.2026 20:50 Відповісти
Тут виявилося, що не дивлячися на "дешеву" російську нафту пальне на АЗС в Угорщині та Словаччині дорожче ніж у Чехії, яка одержує нафту із інших джерел. Виходить що халявна російська нафта у них по за конкуренцією, а шаленні прибутки осідають в кишенях Орбана і Фіци. Україні і Євросоюзу потрібно у цьому питанні проявити твердість і відлучити від російського підкупу цих таваріщєй, які тільки вносять розбрат у євроспільноту.
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05.03.2026 21:17 Відповісти
Так Зеля прямо Орбану это и сказал:Сначала разблокируй помощ Украине и не рассказывай про блокировку вступленяв НАТо и ЕС-а потом получишь ремонт тркубопровода и россиянскую нефть
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05.03.2026 21:27 Відповісти
Дивись, щоб у тебе "коричньове" по ногах не потекло, жаба...😂🤣🤣🤣
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05.03.2026 21:41 Відповісти
Тю, ото видав - "силою". А от цікаво - як воно те собі уявляє?
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06.03.2026 05:04 Відповісти
А як варто розцінювати такі заяви - це не погрози?
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06.03.2026 20:38 Відповісти
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