Угорщина силою прорве "блокаду" України нафтопроводу "Дружба". Ніяких компромісів, - Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує силою змусити Україну відновити транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба".
Про це Орбан написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Погроза політика
За словами Орбана, в Угорщини є політичні й фінансові інструменти, щоб змусити Україну відновити транзит нафти.
"Ми переможемо. Ми змусимо їх безумовно і якомога швидше відновити роботу нафтопроводу "Дружба", - переконаний угорський міністр.
"Тут не буде компромісів. Ніяких угод. Ми завдамо їм поразки. Ми прорвемо українську нафтову блокаду, ми примусимо українців відновити постачання не через бізнес, не через угоду, не через компроміс, але через силу. Енергія Угорщини незабаром знову потече трубопроводом "Дружба"", - додав Орбан.
Що передувало
- 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
- Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
- Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова звернулася до Офісу президента України з проханням надати дозвіл на огляд пошкодженого трубопроводу "Дружба" або направити туди інших євродипломатів, але у відповідь отримала відмову.
Топ коментарі
+58 Марина Нєчаєва #615993
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+32 NELSON
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ЗАвтра зранку всі вузлові пункти "Дружби" злітають у повітря і давай "проривай". 😁
Редкая мразь...
На сцені два довбанутих паяци - зеленський і орбан.
В передніх рядах глядачів від захоплення долонь плеще *****... Все ж за його сценарієм
Може підтянути їх до кордону ?
Божевільня, але десть тут шось є. Така боротьба зелі та жаби не на пустому місті.
ЛВДС «Унеча» (основний хаб)
Магістральний насосний агрегат
: https://en.defence-ua.com/news/satellite_photo_of_sonsequences_of_strike_by_ukraines_defense_forces_on_russian_unecha_oil_pumping_station_reveals_huge_damage-15688.html 52.7641, 32.9350
НПС 8-Н біля с. Найтоповичі
: https://www.facebook.com/groups/1191300768283373/posts/1898395237573919/ 52.7651, 32.9348
На крайняк підкласти і розбомбити той трубопровід "до біса" і на тому все.
Знайшли чим лякати ... українці переживуть, як і пережили все інше.
Підстилка путінська українцям погрожує ... то дрони накрепати не проблема і це дуже багато хто в Україні вміє і все інше. Знайшов клоп старий кому погрожувати.
А ще кiльки тижнiв тому усi тут колотилися у icтерiках, що заробляе.