3 379 55

Венгрия силой прорвет "блокаду" Украины нефтепровода "Дружба". Никаких компромиссов, - Орбан

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает силой заставить Украину возобновить транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба".

Об этом Орбан написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Угроза политика

По словам Орбана, у Венгрии есть политические и финансовые инструменты, чтобы заставить Украину возобновить транзит нефти.

"Мы победим. Мы заставим их безусловно и как можно скорее возобновить работу нефтепровода "Дружба", - убежден венгерский министр.

"Здесь не будет компромиссов. Никаких соглашений. Мы нанесем им поражение. Мы прорвем украинскую нефтяную блокаду, мы заставим украинцев возобновить поставки не через бизнес, не через соглашение, не через компромисс, а через силу. Энергия Венгрии вскоре снова потечет по трубопроводу "Дружба"", - добавил Орбан.

Что предшествовало

Венгрия (807) нефтепровод (43) Орбан Виктор (462)
+3
Та підірвіть/розберіть ту трубу до бєніної мами! Й скажіть, що це сросісяни зробили! Бо жаба й надалі з нею носитись буде.
05.03.2026 16:46 Ответить
+1
пропоную бій в грязюці обмудка орбана та Оманської Гниди

переможець отримує скумбрію по 8 і дружбу ))
05.03.2026 16:47 Ответить
+1
Сейчас будет очередной "героический" высер и от Зеленского. Ну с Орбаном все понятно, ему кровь из носу нужно переизбраться. Но зачем же Зеля ему в этом усиленно помогает?
05.03.2026 16:49 Ответить
Та підірвіть/розберіть ту трубу до бєніної мами! Й скажіть, що це сросісяни зробили! Бо жаба й надалі з нею носитись буде.
05.03.2026 16:46 Ответить
Нужно было просто думать головой когда заключали договор на транспортировку.
05.03.2026 16:50 Ответить
сталися форс-мажорні обставини, які прописані в тому договорі ( ВІЙНА напад рашистів у 2022р)
05.03.2026 17:02 Ответить
Наскільки я знаю то з ******** ніяких договорів не було. Був договір з кацапами в 2019 році. Але ***** пішло повномаштабною війною і які тепер договори з кацапами повинні працювати?
Україна та Росія підписали угоду про транзит нафти на 10 років у грудні 2019 року. Цей документ регулює транспортування сировини нафтопроводом «Дружба» між компаніями «Укртранснафта» та «Транснафта», забезпечуючи продовження транзиту нафти до європейських країн через українську територію.
05.03.2026 17:03 Ответить
так , там є форс-мажорні обставини , які знімають всі штрафи за непостачання
05.03.2026 17:06 Ответить
Україна та рф воюючи країни, які договора ???
05.03.2026 17:07 Ответить
То питання до папередників - Пороха та Медведчука. Вони плотно сиділи на тій трубі
показать весь комментарий
У цьому є сутність держ. політики вже багато років.
I що дивно це не викликає у громадян відторгнення, а скоріше навпаки.
Победуни.
05.03.2026 17:06 Ответить
Випередили! Заглянув сюди щоб запропонувати схоже вирішення питання.
Про скумбрію як "приз" не подумав
05.03.2026 16:55 Ответить
Скумбрія в 2019 році коштувала в діаразоні 80-90 грн. В великих магазинах ціна часто пишуть за 100 гр (щоб не лякати покупців), тому це все хайп "скумбрія по 8"
05.03.2026 16:55 Ответить
У них з зеленським конкурс «Хто кого передовбой*бить»? Сподіваюсь, що лише на словах.
05.03.2026 16:48 Ответить
Зеленський звісно виграє, але чи краще це буде для України.
05.03.2026 17:03 Ответить
🤢:" у Віктора растет живот"
05.03.2026 17:04 Ответить
Невде так аогано з лаве? 🤔 Цікаво, це для підкупу лрхторату треба, чи на дорогу у тиху китайську, чи кацапську гавань? 🤔
05.03.2026 16:48 Ответить
Сейчас будет очередной "героический" высер и от Зеленского. Ну с Орбаном все понятно, ему кровь из носу нужно переизбраться. Но зачем же Зеля ему в этом усиленно помогает?
05.03.2026 16:49 Ответить
відповідь на поверхні - хтось дуже потужно працює, аби розісрати нас з європою та залишити там на посадах москальських шавок...
05.03.2026 16:52 Ответить
Та да. Вначале с Германией, Канадой, потом с Англией, где Пристайко пришлось спасать ситуацию ценой демарша. Потом Польша. Криворожское быдло оно и в Африке быдло.
05.03.2026 16:57 Ответить
два сапога - пара!
05.03.2026 16:52 Ответить
то вони обидва нанюхані
05.03.2026 16:50 Ответить
ризикує заробити грижу... або геморой... але останній вже напрацювала собі європа...
05.03.2026 16:50 Ответить
Я не здивуюсь, якщо зараз Орбан введе "надзвичайний/військовий стан", типу Україна "загрожує нац.безпеці" і таким чином перенесе вибори...
05.03.2026 16:50 Ответить
Вполне может быть, Зеля ему в этом только помогает, грозясь ЗСУ. Подобное мог заявить только клинический идиот.

"Надеемся, что одно лицо в Евросоюзе не будет блокировать 90 млрд, или первый транш из 90 млрд, и у украинских воинов будет оружие. Иначе - даем адрес этого лица нашим Вооруженным силам, нашим ребятам - пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке".
05.03.2026 16:54 Ответить
Це вже фінал битви капітанів квн ? Чи це ще йде размінка?
05.03.2026 16:51 Ответить
Голобородько завжди читав завчасно завчений текст, тому іноді його жарти здавалися смішними.
А от до експромту він так і не доріс...
05.03.2026 16:59 Ответить
Немає в них сили, тільки шантажувати через блокаду рішень ЄС ото і все.
05.03.2026 16:51 Ответить
Це що шантаж цього завербованого виродка ? на жаль з таким президентом Україна піде на одностороні поступки фінансуючи орбана і рашиський режим.
05.03.2026 16:51 Ответить
Ми ці погрози запам'ятаємо, вітя, тобі та твоєй МУДЬЯрії.
05.03.2026 16:52 Ответить
Звідки в цієї жаби сила????
05.03.2026 16:52 Ответить
Я взагалі проти москальської абсцентної лексики - але ознайомившись з сьогоднішньою дибільною риторикою Зеленського і Орбана - можу сказати тільки одне - вони обидвоє - *******.
05.03.2026 16:52 Ответить
В них , був один кумир - ***** владір владіміровіч ( Боріс Немцов :" чтоб , ви знали он просто йбнутий ) Такі ДА , зараз вжє їх мінімум - четверо + Трамп
05.03.2026 16:57 Ответить
Орбан може перднути в ту трубу...Це і буде весь його політичний тиск...
05.03.2026 16:54 Ответить
Силою? Якою силою? Нападе на Україну всіма сорока ******** на двох педальних танках? Зустрілися два одіночєства дегенерати - зєля і орбан...
05.03.2026 16:55 Ответить
Я дивлюсь сьогодні у всіх дійових осіб цього спектаклю кукухи їдуть. То шо повнолуння чи так незаплановане потепління впливає на їх когнитівні здібності?!!
05.03.2026 16:55 Ответить
думаю цьому ідіоту скоро пізда
05.03.2026 16:56 Ответить
Епічна Лють-2?
05.03.2026 16:56 Ответить
коли в угорщині вибори?
коли цигана орбана, під сраку ногою?
на початку квітня?
встигне, силою примусити нас дати йому нафту?
05.03.2026 16:57 Ответить
Прикол буде коли Вітя зпакує всіх біженців і випхає в Україну.
05.03.2026 16:57 Ответить
***** не дозволить, бо це ж одразу яке поповнення ЗСУ.
05.03.2026 17:00 Ответить
А як жінок та дітей, поповнення нуль, а проблем на деякий час вистачить. Навіть банально перенаправити в іншу країну ЄС.
05.03.2026 17:02 Ответить
Так біженці не тільки непризовного віку.
Чи буде селекція?
05.03.2026 17:03 Ответить
Я написав як варіант, ви ж розумієте що щур в кутку.... Це непередбачувано
05.03.2026 17:06 Ответить
Ще один дебіл- стендапер.
То підійми власну сраку та проривай, сіярто тобі в поміч, а не життями угорців розкидаєшся.
05.03.2026 16:59 Ответить
Смішний хом'ячок 😁
05.03.2026 17:00 Ответить
Ми не зацікавлені в знищенні нафтопроводу "Дружба". Після війни нам потрібно буде з чогось визискувати репарації. ********* як був так і буде сировинним додатком, але продавати сировину доведеться по фіксованій ціні і з репараційною маржею на користь України. Так що всім угорським спільникам ***** протягом війни нічого не урветься. Кожний проданий кацапами барель нафти спрямлвується на війну з нами. Зараз "дружба" наш ворог, а майбутньму це буде "наша корова яку ми будемо видоювати".
05.03.2026 17:00 Ответить
Воно дурак?
ЗАвтра зранку всі вузлові пункти "Дружби" злітають у повітря і давай "проривай". 😁
05.03.2026 17:01 Ответить
І що воно зробить?
05.03.2026 17:02 Ответить
А то Орбан нападьот...
05.03.2026 17:03 Ответить
Залевайте фикалий и пусть покачают.
05.03.2026 17:04 Ответить
Квітень квітнем та коли той деган не програє вибори? Що далі? І час на передачу влади і таке інше не на користь України теж.
05.03.2026 17:04 Ответить
Это истерика Орбана перед переездом на болота...
05.03.2026 17:06 Ответить
Венгрия?! Силой прорвёт что-то?😂😅😆😆
05.03.2026 17:08 Ответить
 
 