Венгрия силой прорвет "блокаду" Украины нефтепровода "Дружба". Никаких компромиссов, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает силой заставить Украину возобновить транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба".
Об этом Орбан написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Угроза политика
По словам Орбана, у Венгрии есть политические и финансовые инструменты, чтобы заставить Украину возобновить транзит нефти.
"Мы победим. Мы заставим их безусловно и как можно скорее возобновить работу нефтепровода "Дружба", - убежден венгерский министр.
"Здесь не будет компромиссов. Никаких соглашений. Мы нанесем им поражение. Мы прорвем украинскую нефтяную блокаду, мы заставим украинцев возобновить поставки не через бизнес, не через соглашение, не через компромисс, а через силу. Энергия Венгрии вскоре снова потечет по трубопроводу "Дружба"", - добавил Орбан.
Что предшествовало
- 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
- Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
- Посол ЕС в Украине Катарина Матернова обратилась в Офис президента Украины с просьбой предоставить разрешение на осмотр поврежденного трубопровода "Дружба" или направить туда других евродипломатов, но в ответ получила отказ.
Україна та Росія підписали угоду про транзит нафти на 10 років у грудні 2019 року. Цей документ регулює транспортування сировини нафтопроводом «Дружба» між компаніями «Укртранснафта» та «Транснафта», забезпечуючи продовження транзиту нафти до європейських країн через українську територію.
I що дивно це не викликає у громадян відторгнення, а скоріше навпаки.
Победуни.
Про скумбрію як "приз" не подумав
"Надеемся, что одно лицо в Евросоюзе не будет блокировать 90 млрд, или первый транш из 90 млрд, и у украинских воинов будет оружие. Иначе - даем адрес этого лица нашим Вооруженным силам, нашим ребятам - пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке".
А от до експромту він так і не доріс...
одіночєствадегенерати - зєля і орбан...
коли цигана орбана, під сраку ногою?
на початку квітня?
встигне, силою примусити нас дати йому нафту?
Чи буде селекція?
То підійми власну сраку та проривай, сіярто тобі в поміч, а не життями угорців розкидаєшся.
ЗАвтра зранку всі вузлові пункти "Дружби" злітають у повітря і давай "проривай". 😁