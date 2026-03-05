Лидер венгерской оппозиции резко отреагировал на заявления Зеленского

Лидер венгерской оппозиционной партии Тиса Петер Мадяр раскритиковал недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом говорится в материале портала 444.hu, который цитирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Мадяр, который является одним из главных соперников Орбана на предстоящих выборах, призвал украинского президента объяснить свои высказывания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Венгрии вызвало посла Украины из-за мобилизации венгров, - Сейярто

Оппозиционный политик Венгрии призвал Зеленского объяснить заявления

Политик подчеркнул, что иностранные лидеры не должны делать заявления, которые могут трактоваться как давление на венгерских граждан или политиков.

"Ни один иностранный государственный руководитель не может угрожать никому, ни одному венгру. Ни уходящему в отставку правительству Орбана, ни будущему правительству "Тисы". Поэтому я призываю украинского президента объяснить свои слова, и если он действительно это сказал, то отозвать их", - заявил Мадяр.

Политик также подчеркнул, что вопросы внутренней политики Венгрии должны решаться исключительно венгерскими гражданами.

Читайте также: Орбан заявил, что нормализация отношений с Украиной возможна только после войны

Заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский ранее выразил надежду, что никто в ЕС не будет блокировать выделение 90 млрд евро помощи Украине.

"Надеемся, что один человек в Евросоюзе не заблокирует 90 млрд и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этого человека нашим Вооруженным Силам, нашим ребятам. Пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке", - отметил президент, вероятно, имея в виду премьера Венгрии Виктора Орбана.

В правительстве Венгрии расценили такие слова как "открытую угрозу". Об этом написал в своем Х пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач.

Читайте также: Венгрия силой прорвет "блокаду" Украины нефтепровода "Дружба". Никаких компромиссов, - Орбан

Орбан блокирует кредит для Украины

Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передача украинских пленных Венгрии является грубым нарушением Женевских конвенций, - Коордштаб