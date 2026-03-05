Лидер венгерской оппозиции резко отреагировал на заявления Зеленского
Лидер венгерской оппозиционной партии Тиса Петер Мадяр раскритиковал недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Об этом говорится в материале портала 444.hu, который цитирует Цензор.НЕТ.
Мадяр, который является одним из главных соперников Орбана на предстоящих выборах, призвал украинского президента объяснить свои высказывания.
Оппозиционный политик Венгрии призвал Зеленского объяснить заявления
Политик подчеркнул, что иностранные лидеры не должны делать заявления, которые могут трактоваться как давление на венгерских граждан или политиков.
"Ни один иностранный государственный руководитель не может угрожать никому, ни одному венгру. Ни уходящему в отставку правительству Орбана, ни будущему правительству "Тисы". Поэтому я призываю украинского президента объяснить свои слова, и если он действительно это сказал, то отозвать их", - заявил Мадяр.
Политик также подчеркнул, что вопросы внутренней политики Венгрии должны решаться исключительно венгерскими гражданами.
Заявление Зеленского
Президент Владимир Зеленский ранее выразил надежду, что никто в ЕС не будет блокировать выделение 90 млрд евро помощи Украине.
"Надеемся, что один человек в Евросоюзе не заблокирует 90 млрд и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этого человека нашим Вооруженным Силам, нашим ребятам. Пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке", - отметил президент, вероятно, имея в виду премьера Венгрии Виктора Орбана.
В правительстве Венгрии расценили такие слова как "открытую угрозу". Об этом написал в своем Х пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач.
Орбан блокирует кредит для Украины
- Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
МЗС Угорщини викликало посла України через мобілізацію угорців, Сійярто Джерело: https://censor.net/ua/n3603167
ННагадаю, що йдеться про мобілізованих жителів укоаїнського Закарпаття, громадян України.
- труба йде по українській території і питання кредиту тут для України !
5 Березня, 2026
Ольгу Селих - Надзвичайного та Повноважного посла України у Султанаті Оман - розкритикували у мережі через одяг, в якому вона прийшла на іфтар.
«пані посол» не має ані профільної освіти, ані досвіду в класичній дипломатії.
Місцева культура, етикет і протокол вимагають глибоких знань і делікатності, а не лише вміння робити селфі у стильних сукнях.
В Омані навіть від іноземних жінок очікують дотримання суворого дрес-коду, а кожен необережний крок може обернутися дипломатичним скандалом.
Будем бачити,як Орбан відізветься на його адресу.
«Угорщина не піде на компроміси з Україною у зв'язку з блокадою «Дружби» та переможе Київ силою, - Орбан.
Сумно, навіть трагічно, коли Верховний Головнокомандуючий дискредитує ЗСУ.
Українська Армія має найбільший авторитет в суспільстві і викликає захоплення в світі. Навіщо малювати її бандитами, що ходить попід хатами. Українська армія захищає і обороняє, а не нападає і не чинить самосуд. Наслідки подібних бездумних заяв можуть страшними, створюючи негативний імідж ЗСУ.
Не треба лякати військовими. А Верховний мав би знати, що використання Армії для будь яких розборок в тилу чи закордоном - заборонене.
Окрема проблема - подібні непродумані заяви тільки мобілізують електорат антиукраїнського Орбана і дають йому підстави говорити про втручання у внутрішні справи. Все це ніяк не допомогає ані розблокувати допомогу Україні, ані євроінтеграції. А от шкодить - так!
