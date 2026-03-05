РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10814 посетителей онлайн
Новости Отношения Украины и Венгрии
4 542 63

Лидер венгерской оппозиции резко отреагировал на заявления Зеленского

Мадяр раскритиковал Зеленского

Лидер венгерской оппозиционной партии Тиса Петер Мадяр раскритиковал недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом говорится в материале портала 444.hu, который цитирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Мадяр, который является одним из главных соперников Орбана на предстоящих выборах, призвал украинского президента объяснить свои высказывания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Венгрии вызвало посла Украины из-за мобилизации венгров, - Сейярто

Оппозиционный политик Венгрии призвал Зеленского объяснить заявления

Политик подчеркнул, что иностранные лидеры не должны делать заявления, которые могут трактоваться как давление на венгерских граждан или политиков.

"Ни один иностранный государственный руководитель не может угрожать никому, ни одному венгру. Ни уходящему в отставку правительству Орбана, ни будущему правительству "Тисы". Поэтому я призываю украинского президента объяснить свои слова, и если он действительно это сказал, то отозвать их", - заявил Мадяр.

Политик также подчеркнул, что вопросы внутренней политики Венгрии должны решаться исключительно венгерскими гражданами.

Читайте также: Орбан заявил, что нормализация отношений с Украиной возможна только после войны

Заявление Зеленского 

Президент Владимир Зеленский ранее выразил надежду, что никто в ЕС не будет блокировать выделение 90 млрд евро помощи Украине.

"Надеемся, что один человек в Евросоюзе не заблокирует 90 млрд и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этого человека нашим Вооруженным Силам, нашим ребятам. Пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке", - отметил президент, вероятно, имея в виду премьера Венгрии Виктора Орбана.

В правительстве Венгрии расценили такие слова как "открытую угрозу". Об этом написал в своем Х пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач.

Читайте также: Венгрия силой прорвет "блокаду" Украины нефтепровода "Дружба". Никаких компромиссов, - Орбан

Орбан блокирует кредит для Украины

  • Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передача украинских пленных Венгрии является грубым нарушением Женевских конвенций, - Коордштаб

Автор: 

Зеленский Владимир (10718) Орбан Виктор (462)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
кончений Зеля

а орбана не захищаю
показать весь комментарий
05.03.2026 19:44 Ответить
+8
Вова потихеньку перетворюється на пуйла. А може і не потихеньку...
показать весь комментарий
05.03.2026 19:45 Ответить
+8
"...Лідер угорської опозиційної партії Тиса Петер Мадяр розкритикував..." - у нас є свій "Мадяр", і є його "Птахи..."
показать весь комментарий
05.03.2026 19:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мотай на вус, якщо жити хочеш, мадьяр ☝️
показать весь комментарий
05.03.2026 19:43 Ответить
Та хто ви всі такі в порівняні з Найвеличнішим Лідором Світу?
показать весь комментарий
05.03.2026 19:44 Ответить
кончений Зеля

а орбана не захищаю
показать весь комментарий
05.03.2026 19:44 Ответить
Тут він все вірно сказав. Україна давно повинна була вистріляти все кремлівське лайно в європі, щоб не заважали поставкам зброї. Від цього залежать життя наших воїнів.
показать весь комментарий
05.03.2026 19:47 Ответить
Жизнь наших воинов зависит от результатов тяжелой каждодневной работы, от прекращения ******** денег ближайшими друзьями Зеленского, где коррупция в прямом смысле убивает. От невмешательства этого дегенерата в управление войсками. А не от тупого пиара и пустого сотрясения воздуха. Это не конкурс капитанов в КВН.
показать весь комментарий
05.03.2026 19:51 Ответить
Можна витягти хлопчика з КВН-у, але не КВН з хлопчика.
Особливо якщо язик в хлопчика є, а мізків нема.
показать весь комментарий
05.03.2026 19:56 Ответить
Чого до сих пір не постріляв? Вперед.
показать весь комментарий
05.03.2026 19:51 Ответить
У мене слуги народу є.
показать весь комментарий
05.03.2026 19:57 Ответить
Від цього залежать життя наших воїнів.

А шо, швейцарці десь воюють? Ти ба....
показать весь комментарий
05.03.2026 19:57 Ответить
А в чому саме він "кончений " - що відповів на висер орбана про "силове вирішення питання з нафтопроводом " ?
показать весь комментарий
05.03.2026 19:51 Ответить
Проблема Зєлєнского у тому, що він не вміє самостійно висловити навіть правильну думку без суфлера. Говорячи про хлопців вз ЗСК, він мав на увазі етнічних угорців, про яких нібито турбується Орбан, але не дає грошей, щоб вони могли боронити своє життя. Ця неграмотно викладена, але млрально правильна заява спровокована орбанівським міністром Сіярто, який дозволяє собі викликати українського плсла через виключно внутрішньоукраїнські справи:
МЗС Угорщини викликало посла України через мобілізацію угорців, Сійярто Джерело: https://censor.net/ua/n3603167
ННагадаю, що йдеться про мобілізованих жителів укоаїнського Закарпаття, громадян України.
показать весь комментарий
05.03.2026 20:00 Ответить
Захищаєш, ти ж не написав кончений орган, в землю не захищаю!!!
показать весь комментарий
05.03.2026 20:09 Ответить
Таке враження, що останні спічі Зєлі пишуть у мосві! Як не дивно, при Єрмаку такої ганьби не було. Може щось з Будановим не так?
показать весь комментарий
05.03.2026 20:12 Ответить
Вова потихеньку перетворюється на пуйла. А може і не потихеньку...
показать весь комментарий
05.03.2026 19:45 Ответить
Порівняли КВН з КГБ. вова пітерський такий беспредел навіть уві сні не скаже. Зробити полонієм може.
показать весь комментарий
05.03.2026 20:07 Ответить
А чи можуть, в свою чергу, угорські політики робити заяви які можуть трактуватися як тиск на громадян України? - " Силою заберемо Дружбу"
показать весь комментарий
05.03.2026 19:45 Ответить
Сподіваюсь, це дасть шанс Мадяру утримати електоральну перевагу над орбаном.
показать весь комментарий
05.03.2026 19:45 Ответить
Це дає йому шанс точно як одному покійному кацапському "апазіціонєру" висловитися у стилі "Крим нє бутєрброд " стосовно України . Все йде до того що з такими настроями після виборів у мадярів буде два орбани - старий і новий ((
показать весь комментарий
05.03.2026 19:56 Ответить
"...Лідер угорської опозиційної партії Тиса Петер Мадяр розкритикував..." - у нас є свій "Мадяр", і є його "Птахи..."
показать весь комментарий
05.03.2026 19:46 Ответить
які легко перетнуть Тису ...
показать весь комментарий
05.03.2026 19:53 Ответить
дронами
показать весь комментарий
05.03.2026 20:12 Ответить
Угорські політики повинні просто схилити голови перед величчю сонцесяйного лідора ********** та мовчки змиритися із своєю жалюгідною долею!
показать весь комментарий
05.03.2026 19:46 Ответить
Та ні - то ж "невдячні" українці повинні вислуховувати маразми орбана і ко і казати : "Дякуємо що ви нам серете де тільки можете " .
показать весь комментарий
05.03.2026 20:00 Ответить
Вони так і зробили, перед ******!!! І шо, допомогає?! Є карти?!
показать весь комментарий
05.03.2026 20:00 Ответить
Чтобы не получилось как в том анекдоте.
Мужик идёт по переходу и встречает своего коллегу по работе, который был уволен и выпрашивает милостыню на еду.
Привет Юра, а все наши коллеги до сих пор в восторге, как ты резко ответил начальнику!!!😊😅😂🤣🤪
показать весь комментарий
05.03.2026 20:06 Ответить
Поясніть хтось, пану Мадяру, що зеленський *******, не думаючи...
показать весь комментарий
05.03.2026 19:47 Ответить
Дивлюся , ти недалеко від нього пішов . Часом не родич ?
показать весь комментарий
05.03.2026 20:01 Ответить
Дивуюся, як людина, яка не вміє висловити свою думку, була спочатку артистом, а тепер ще й президент... Якщо він так висловлюється українською, уявляю як херово він це робить англійською!
показать весь комментарий
05.03.2026 20:09 Ответить
..питання внутрішньої політики Угорщини мають вирішуватися виключно угорськими громадянами. Джерело: https://censor.net/ua/n3603789
- труба йде по українській території і питання кредиту тут для України !
показать весь комментарий
05.03.2026 19:47 Ответить
я заплутався!
гундоса зе!гніда:
голуб миру?
холуй трампа?
чи дрочун в тріко?
показать весь комментарий
05.03.2026 19:49 Ответить
Пішов зеля в рознос: вже й угорська опозиція його критикує.
Бикує і далі в міжнародних відносинах,відсиджуючись в підземеллі глибиною 1.8 км.
показать весь комментарий
05.03.2026 19:50 Ответить
срср будував надійно від ЯЗ
показать весь комментарий
05.03.2026 19:52 Ответить
Безперечно
показать весь комментарий
05.03.2026 19:55 Ответить
Особисто той 1.8 глибиною бункер копав? Якщо така обізнанність.
показать весь комментарий
05.03.2026 19:58 Ответить
Років тобі скільки , макшейдере ? Бо з глибиною у тебе геть тугувато , гірше аніж у сонцесяйного з політикою ((
показать весь комментарий
05.03.2026 20:05 Ответить
Які дипломати такі й відносини.
5 Березня, 2026
Ольгу Селих - Надзвичайного та Повноважного посла України у Султанаті Оман - розкритикували у мережі через одяг, в якому вона прийшла на іфтар.
---------------------------
«пані посол» не має ані профільної освіти, ані досвіду в класичній дипломатії.
Місцева культура, етикет і протокол вимагають глибоких знань і делікатності, а не лише вміння робити селфі у стильних сукнях.
В Омані навіть від іноземних жінок очікують дотримання суворого дрес-коду, а кожен необережний крок може обернутися дипломатичним скандалом.
показать весь комментарий
05.03.2026 20:06 Ответить
блокування 90 млрд загрожує смертю кожному українцю який лишився в Україні ! тож ти спочатку виграй вибори , а потім розтуляй рота . можливо надійшов перший транш в рублях на рахунок Тиси .
показать весь комментарий
05.03.2026 19:51 Ответить
А мільярди, розкрадені міндічами та іншою зеленою шоблою, не загрожують? Може, треба спочатку їх повернути в державу, а потім вже розтуляти рота на різних орбанів?
показать весь комментарий
05.03.2026 20:12 Ответить
Звучить як ультиматум. Зе доведеться вибачатися.
показать весь комментарий
05.03.2026 19:52 Ответить
Безпілотником в орбана 😁
показать весь комментарий
05.03.2026 19:55 Ответить
Ти , тойго , не сильно пір'я розпускай , невдовзі таких як ти Європа додому відправить .... будеш вибачатися ....
показать весь комментарий
05.03.2026 20:07 Ответить
Это хорошо что у нас такой президент а не какой то дурачок...
показать весь комментарий
05.03.2026 19:55 Ответить
Останнім часом Зе перегібає, Орбан лайно, но УКраїна фінансово залежна від ЄС, і щє не зрозуміло, яу інши лідери ЄС відреагують на провокаційну заяву Зе. Спочатку про живіт, потім погрози, це занадто для президента.
показать весь комментарий
05.03.2026 19:55 Ответить
Ви не відчуваєте, що це спеціально.розіграні мізансцени двох паяців аби торбану відсоткі підіймати?
А от мені здається саме так, бобагато пустопорожніх рефлексій там де немає підстав для них. Клоуни.
показать весь комментарий
05.03.2026 19:57 Ответить
Занадто для президента,але прийнятно як для клоуна,так і агентабуратіно.
Будем бачити,як Орбан відізветься на його адресу.
показать весь комментарий
05.03.2026 19:59 Ответить
Доречне зауваження але тільки в тому разі якщо голова опозиції Петер Мадяр аналогічну вимогу направить орбану, який перед цим дуже чітко пригрозив Україні, українському народу дослівно :
«Угорщина не піде на компроміси з Україною у зв'язку з блокадою «Дружби» та переможе Київ силою, - Орбан.

То пане Петер, де аналогічна вимога жо торбана?

Щодо до нашого сонцеясного і його дипломатичного хисту, а також, що до нашого МЗС - міністерства зашморгано симбіхі, то вимагати від них дотримання протоколу не варто, в них скрепи заважають.
показать весь комментарий
05.03.2026 19:55 Ответить
Пора кончать с ******, с Трампоном Трампаксом и ихних прихлебателей, орбанон и фицо, кто хочет воевать за них, то выходите на поле боя, а не гавкать как табаки!
показать весь комментарий
05.03.2026 19:57 Ответить
Тиса Петер Мадяр а что конкретно тебе не нравится. Я предлагаю просто игнорировать угров. Есть просто такие народы в ЕС которые приход Рашки к ним и власть Рашки над ними не воспринимают как нечто ужасное а наоборот - как вполне приемлемое.
показать весь комментарий
05.03.2026 19:57 Ответить
От нюхати доріжку пальтрєт навчився добре, а нормальному спілкуванню у міжнародних політичних колах--ні.
показать весь комментарий
05.03.2026 19:57 Ответить
Язик мій,ворог мій.Болтовня ЗЕленського тільки доказує що людина в керівництві країни випадкова і безмозгла.Язиком тріпати не ящики ворочати.Можливо це він робить спеціально?
показать весь комментарий
05.03.2026 19:58 Ответить
Це геніально, тепер неважливо хто переможе, бо лідор побив горшки з усіма
показать весь комментарий
05.03.2026 19:58 Ответить
Це тоно не спецом робиться?
показать весь комментарий
05.03.2026 20:06 Ответить
При керівництві державою потрібно працювати головою, а не тим чим грає на піаніно.
показать весь комментарий
05.03.2026 19:58 Ответить
Зеленський може бути хитрішим, зараз відремонтувати щоб отримати 90 млрд євро кредиту, а через три місяці під приводом російської атаки і пошкодження, знов перекрити нафтопровід.
показать весь комментарий
05.03.2026 19:59 Ответить
мощно....потужно...

показать весь комментарий
05.03.2026 20:03 Ответить
https://t.me/irynagerashchenko/22536 ГЕРАЩЕНКО ІРИНА:
Сумно, навіть трагічно, коли Верховний Головнокомандуючий дискредитує ЗСУ.
Українська Армія має найбільший авторитет в суспільстві і викликає захоплення в світі. Навіщо малювати її бандитами, що ходить попід хатами. Українська армія захищає і обороняє, а не нападає і не чинить самосуд. Наслідки подібних бездумних заяв можуть страшними, створюючи негативний імідж ЗСУ.
Не треба лякати військовими. А Верховний мав би знати, що використання Армії для будь яких розборок в тилу чи закордоном - заборонене.
Окрема проблема - подібні непродумані заяви тільки мобілізують електорат антиукраїнського Орбана і дають йому підстави говорити про втручання у внутрішні справи. Все це ніяк не допомогає ані розблокувати допомогу Україні, ані євроінтеграції. А от шкодить - так!
показать весь комментарий
05.03.2026 20:03 Ответить
Ну, от Геращенко правильно написала навіщо зе несе таке в ефір спецом «для мобілізації прибічників орбана».
показать весь комментарий
05.03.2026 20:09 Ответить
А на те що Орбан погрожує силою захопити український нафтопровід він не відреагував?
показать весь комментарий
05.03.2026 20:08 Ответить
Так є питання.
Але де реакція сибіги на погрози торбана з викликом посла і вручення ноти протесту, без оцієї бидлоху...і підліткової?
Всеж є в мене підрзра, що типу срач між орбаном і зе, є договірним, і виключно для мобілізації прибічників орбана.
показать весь комментарий
05.03.2026 20:12 Ответить
Хоче підлизнути електорату орбана.Якщо заява тількии для зелі на його "погрози"а про погрози торбана ні слова,тоді так і є він лиже сраку лохторату орбана, щоб збільшити відрив!Торбан доречі перший почав погрожувати,але щось реакції від угорської опозиції не було.
показать весь комментарий
05.03.2026 20:08 Ответить
Коли людина права - вона права!
Це тобі не КВК, де на хіхі працють...
показать весь комментарий
05.03.2026 20:10 Ответить
зеля говорить те що наказує путін.
показать весь комментарий
05.03.2026 20:13 Ответить
 
 