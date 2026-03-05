РУС
Венгрия возмутилась заявлением Зеленского об Орбане: "Это открытая угроза"

Орбан, Зеленский

В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ранее намекал на решение венгерского премьера Виктора Орбана заблокировать 90 млрд евро помощи от ЕС.

Об этом написал в своем Х пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач, сообщает Цензор.НЕТ.

Реакция Будапешта

Как заявил Ковач, "угрозы и шантаж" со стороны Зеленского "вышли далеко за пределы любых приемлемых норм".

"Когда кто-то угрожает сообщить адрес человека украинским солдатам только потому, что он не поддерживает очередной пакет оружия на сумму 90 миллиардов евро, это не дипломатия, а открытая угроза. Это возмутительно", - утверждают в венгерском правительстве.

"Личные эмоции не имеют места в таких делах. Венгрию нельзя запугать, и мы не поддадимся шантажу", - добавил Ковач.

Орбан блокирует кредит для Украины

  • Напомним, венгерский премьер блокирует кредит в €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному вследствие российских атак.
  • Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.

Венгрия (807) Зеленский Владимир (10718) Орбан Виктор (462)
+24
Ну ось, понеслась звізда по кочкам... +5% в копілку орбану Зєбіл зробив своїм власним тупорилим язиком...
05.03.2026 18:29 Ответить
+15
тупий Зеля згадав як він поводив себе у 95 кварталі коли міг ображати будь кого, але не сьогодні він нажаль президент.

Хоч орбан повне лайно
05.03.2026 18:32 Ответить
+11
А ви сподівались, що обрання президентом чувака, який заробляв на життя зніманням штанів і виступами в саунах перед п'яними олігархами, не буде мати зовнішньо-політичних наслідків?
05.03.2026 18:36 Ответить
Ну ось, понеслась звізда по кочкам... +5% в копілку орбану Зєбіл зробив своїм власним тупорилим язиком...
05.03.2026 18:29 Ответить
Якщо метою була завуальована підтримка орбана, то все по плану.
05.03.2026 18:45 Ответить
Не ""якщо",а відкрита підтримка Орбана. Для зебілів всередині України- "отєц народов, зашітнік українців, Гофмаршал всячєскіх войск"
А що там Орбан знову стане владою, зебілам по барабану
05.03.2026 19:07 Ответить
Такое впечатление, что вовчика устраивает витюня! Есть на кого сволить свои косяки. И с " дружбой" не всё понятно, чего тянули до выборов? Почему в начале войнв не перекрыли? За всякие договоры и контракты это для электората
05.03.2026 18:46 Ответить
"Ніколи не вбачайте злого наміру в тому, що цілком можна пояснити дурістю." (C) Бритва Хенлона.
05.03.2026 18:54 Ответить
Та ти мабуть не чув, що угорська тварина погрожувала силою розблокувати нафту з Дружби?
05.03.2026 19:08 Ответить
Ось тільки погроза Зєлєнского не має ніякого відношення до заяви жаби.
05.03.2026 19:19 Ответить
Та чув. Але якщо бомж на смітнику обісрався, то це не привід робити те саме. Ви розумієте про що я?
05.03.2026 19:33 Ответить
Зє- був зє-білом, та залишився зє-баньком
05.03.2026 18:31 Ответить
ти сам ібанько ! лівий
05.03.2026 19:01 Ответить
а може це свідома провокація, бо це такий подарунок орбану ...
05.03.2026 19:10 Ответить
не ной кацап
05.03.2026 19:34 Ответить
тупий Зеля згадав як він поводив себе у 95 кварталі коли міг ображати будь кого, але не сьогодні він нажаль президент.

Хоч орбан повне лайно
05.03.2026 18:32 Ответить
ага.. бляха.. капітан КВН так і пре, так і пре..
типу пожартував, типу весело йому. а те що підісрав опозиції. підіграв ******* на вибори, і виставив себе мурлом (хоча цим вже не здивуєш)
05.03.2026 18:34 Ответить
"95-й квартал" вийшов на каналі орбана, в мережі Х
Безоплатно! Перед виборами!
05.03.2026 18:34 Ответить
ну миж вибрали квартал 95 так що йеднаемося!
05.03.2026 18:56 Ответить
Ого.
Я так розумю що тим дописувачам, що вище, подобається коли чорноротий орбан ******* Україну і українців. Ну що ж...
05.03.2026 18:36 Ответить
Вова! Ти?
05.03.2026 18:38 Ответить
вова бункєрний, ти?
05.03.2026 19:13 Ответить
Luk Viktor
Игорь Фазлиахметов
Чайка Київ
Зэлэный_Змий
Ну в любові до Зе мене таки прошу не звинувачувати.
Вибирали ви Зеленського без мене, та і взагалі я такі передачі як квартал не люблю а більше гидую.
Я у Франції з квітня 2017 року. Чому втік?
Ну знаєте я після 30 місяців не війноньки, з березня 2014 року по серпень 2017 року таки звільнився і пішов у цивіли. А тут у маршрутці мені водій почав розповідати де і за які гроші можна купити посвідчення УБД. Мене це вкурвило. Я трішки рознервувався. Потім мені прийшлося змінити країну проживання по тій причині що нахіба жити в країні якій пох на її екс військових.
05.03.2026 20:04 Ответить
ти вже писав це
набрид вже
05.03.2026 20:06 Ответить
Та невже?
Ти навіть запам*ятав.
І які ти собі висновки зробив?
PS Маю надію що ти це писав надівши однострій?
05.03.2026 20:10 Ответить
я інвалід, відвали зі своїм пікселем
05.03.2026 20:11 Ответить
А ще, забув одне- орбан не Зе лайном обливає, він обливає усю Україну лайном.
Та вам на підсосі у кацапів цього не видно.
05.03.2026 20:08 Ответить
тоді сиди там і не відсвічуй...
05.03.2026 20:11 Ответить
Мне плевать на орбана и его рот! Напомни мне вовчик с кем сравнивал Украину твой кумир нелох? Или "то другое" как любят говорить поло умные любители зеленского.
05.03.2026 18:40 Ответить
Вам так у Фарнції тихенько, тепленько і світленько за Україну переживати?
05.03.2026 18:46 Ответить
"дядя Вова, ти дурак?" (С)
05.03.2026 18:47 Ответить
Так і є! Одразу понабігли русняві боти клясти Зелю за "образу" угорського пацюка! Вони навіть не чули, що той пацюк погрожував силою розблокувати Дружбу... Це падло гадить нам на протязі всієї війни, а коли його мордякою в гівно, понабігли "дипломати"!
05.03.2026 19:12 Ответить
Вы уточняйте про какого именно президента пишете. Могут быть варианты .)
05.03.2026 19:14 Ответить
А ви сподівались, що обрання президентом чувака, який заробляв на життя зніманням штанів і виступами в саунах перед п'яними олігархами, не буде мати зовнішньо-політичних наслідків?
05.03.2026 18:36 Ответить
уГорщина силою прорве "блокаду" України нафтопроводу "Дружба". Ніяких компромісів (С) орБан. Додіку погрожувати можна? Реакція лохів не цікава.
05.03.2026 18:38 Ответить
Про це ,,толерасти,, в бєлом не хочуть згадувати. Орбан наш ворог. Крапка. І яким методом ми його до зашморгу потягнемо залежить тільки від нас.
05.03.2026 18:40 Ответить
Твій ворог алкоголь, чи наркота, чи на чому ти там сидиш...
05.03.2026 18:47 Ответить
Якщо здоровий глузд в твоїй уяві це наркота то хай так буде.
05.03.2026 19:05 Ответить
Потому что вы не способны просчитать события хотя бы на два- три шага вперёд. Вы же как инфузория, реагируете на раздражитель прямо сейчас и сразу. На таких как вы и патужнич как раз и расчет. Орбану любой скандал в профит. Он ничего не теряет, но может на этом поиметь пару лишних процентов и повысить свои шансы на выборах. А какой от этого профит Украине, особенно если Витёк выиграет выборы или как он это все использует в своих интересах вы же даже понимать не хотите. На полезных идиотов это все и рассчитано и судя по всему рассчитано правильно. Орбан хоть и сволочь но он на политике собаку съел, и научился просчитывать лохов на раз-два.
05.03.2026 19:12 Ответить
Амеба, калькулятор купи, ти ж тупеньке. орБан лох і це слова його виборців. Він розісрався з усіма. Тепер мадяри будуть сцяти в бак, бо орБан відробляє бабло куйла. І не зїв він, а соснув у куйла. ПНХ кацапчік.
05.03.2026 19:35 Ответить
Даремно Зеля вступив з Орбаном в перепалку. Орбан бачить що просирає вибори тому пішов вабанк і хоче розкрутити ситуацію заради хайпу або даже до введення військового стану щоб вибори відмінити. Зараз краще Орбана взагалі ігнорити як обісраного бомжа і він сам себе зажене в лайно
05.03.2026 18:38 Ответить
Якщо орбан переможе його треба просто вбити як аятолу, ось і все.
05.03.2026 18:44 Ответить
Навіть якщо так, нахєра про це киздіти?
05.03.2026 18:48 Ответить
О, божевільний фанатик ЯЗ заговорив. Ти просто терорист і мислиш як терорист.
05.03.2026 18:48 Ответить
Москва буде жити в страху і терору, звикай.
05.03.2026 19:33 Ответить
Лід вже пішов. Зараз вискочить якась богуцька чи агрохімія і почнуть підгавкувати Ослу.
В нас же не влада - а якесь шапіто фріків кварталу95.
05.03.2026 18:47 Ответить
воно самозакохане ліцемерне Зелене бидло, якщо воно публічно висловлюється так до президента (хоч орбан і жаба) то можна уявити як воно зверхньо ставится до українців
05.03.2026 18:38 Ответить
Орбан лох і що ти зробиш? Ми вб'ємо тебе, вб'ємо фіцо і кожну жабу що буде хрюкати проти України. Бійся, свиното 🔪🐷
05.03.2026 18:42 Ответить
Ми? Тобто ти і твій друг по палаті марущак?
05.03.2026 18:50 Ответить
05.03.2026 19:21 Ответить
орбан ще те падло, а дебільний паяц допомогоя згуртувати його виборців.
А орбан доплачує зеленському за допомогу у виборчій компанії?
Напаяцив нікчемний блазень.
05.03.2026 18:43 Ответить
Орбану цього було і потрібно. Згуртувати виборців навколо якоїсь загрози.
Осел йому підіграв.
Навіщо нам такий президент- дібіл?
Осла геть!
05.03.2026 18:43 Ответить
Этот спектакль прописан в Кремле. И хрипатый в нем главный актер.
05.03.2026 18:44 Ответить
орбанарій проти поціонарія !

майже як "чужий проти хижака"
05.03.2026 18:44 Ответить
Нелох повівся, як лошара, на дешеву провокацію ×уйловських прошм@ндовок. IQ піськограя вже зашкалює у мінус, а розгрібати українцям.
05.03.2026 18:44 Ответить
Не повелся, хрипатому дали прямую указку, что и как делать.
05.03.2026 18:47 Ответить
Що за болотяна говірка?
05.03.2026 19:15 Ответить
Орбан все правильно делаете. Ему на это нефтепровод сейчас наплевать, он в предвыборной гонке. Поймал волну. Вот будет прикол если благодаря бородатому пойду он ещё и выборы выиграет.))
05.03.2026 18:44 Ответить
Це хто там про норми говорить? МУДЬЯри?
Zе звісно лайно але шодо норм вафльори ***** свої вафельниці нехай не розтуляють.
05.03.2026 18:45 Ответить
Так, це погроза і Україна погрожує Орбану перед виборами. ДУМАЙТЕ і дивіться, що ЗСУ робить з ордою вашого головного хана.
ЗСУ - це найбільший український козир. Але проти Угорщини одного СБУ з головою вистачить.
Це єдине в чому Україна має вплив і вона повинна впливати. І повинна робити це разом Європою, яка може економічно загнати Угорщину в 19 століття за лічені роки.
Поки лише легкий тиск на Угорщину від ЄС і України, якщо угорці доведуть ситуацію до крайнощів, то повині розуміти що вони всього лиш самий середній регіон рашки, не більше
05.03.2026 18:46 Ответить
Досить зважати на мілке лайно - таких хрюкаючих лідерів прокремлівських Україна має просто вбивати. З'явилася умовна лепеніха чи адн - беспілотник в рожу. Інші будуть боятись брати гроші в кремля.
05.03.2026 18:48 Ответить
одна проблема шо це все у фантазіях
по справі - ми нікого не знищили
навіть портного сепари прибаранили
05.03.2026 20:08 Ответить
05.03.2026 18:50 Ответить
НАТО розпочне проти нас війну, ми капітулюємо і приєднаємось до ЄС
05.03.2026 18:56 Ответить
Цей дурачок зелений своїм язиком наробить лиха гірше ніж кацапи! Потрібно оцього криворагульного довбня силою з трону знімати.
05.03.2026 19:07 Ответить
Те що орбан погрожує силой Україні нікого не хвилює тільки те що зеленський відповів підстилкі пуйла ?
05.03.2026 19:08 Ответить
Цей агент кремля, ЖОрбан, блокуючи кредит від ЄС, посягає напряму на життя військових ЗСУ і громадян України і угорці повинні розуміти, що якщо вони не отримали потрібного забезпечення вчасно, то загинуть і їх смерть буде на совісті всіх угорці, хто проголосує за ЖОрбана.
05.03.2026 19:19 Ответить
Угорщина обурилася через заяву Зеленського про Орбана: "Це відкрита погроза"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

А что тогда это, сказанное Орбаном?
Угорщина силою прорве "блокаду" України
05.03.2026 19:20 Ответить
Це не погроза. Ішак просто хоче ще більше сподобатись бидлу, яке від нього торчить.
05.03.2026 19:54 Ответить
Пусть угры платят за ремонт. Это логично. Их союзник - рашка. Рашка разбомбила нефтепровод. Значит кто должен платить за ремонт? А если даже лидер оппозиции в Угрии вяфкает против Украины то ясно что он расчитывает на поддержку избирателей. А кто избиратели? - угры. Значит пошли они к черту все эти угры! Прочто игнорировать их и все.
05.03.2026 20:05 Ответить
 
 