Венгрия возмутилась заявлением Зеленского об Орбане: "Это открытая угроза"
В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ранее намекал на решение венгерского премьера Виктора Орбана заблокировать 90 млрд евро помощи от ЕС.
Об этом написал в своем Х пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция Будапешта
Как заявил Ковач, "угрозы и шантаж" со стороны Зеленского "вышли далеко за пределы любых приемлемых норм".
"Когда кто-то угрожает сообщить адрес человека украинским солдатам только потому, что он не поддерживает очередной пакет оружия на сумму 90 миллиардов евро, это не дипломатия, а открытая угроза. Это возмутительно", - утверждают в венгерском правительстве.
"Личные эмоции не имеют места в таких делах. Венгрию нельзя запугать, и мы не поддадимся шантажу", - добавил Ковач.
Орбан блокирует кредит для Украины
- Напомним, венгерский премьер блокирует кредит в €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному вследствие российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
А що там Орбан знову стане владою, зебілам по барабану
Хоч орбан повне лайно
типу пожартував, типу весело йому. а те що підісрав опозиції. підіграв ******* на вибори, і виставив себе мурлом (хоча цим вже не здивуєш)
Безоплатно! Перед виборами!
Я так розумю що тим дописувачам, що вище, подобається коли чорноротий орбан ******* Україну і українців. Ну що ж...
Игорь Фазлиахметов
Чайка Київ
Зэлэный_Змий
Ну в любові до Зе мене таки прошу не звинувачувати.
Вибирали ви Зеленського без мене, та і взагалі я такі передачі як квартал не люблю а більше гидую.
Я у Франції з квітня 2017 року. Чому втік?
Ну знаєте я після 30 місяців не війноньки, з березня 2014 року по серпень 2017 року таки звільнився і пішов у цивіли. А тут у маршрутці мені водій почав розповідати де і за які гроші можна купити посвідчення УБД. Мене це вкурвило. Я трішки рознервувався. Потім мені прийшлося змінити країну проживання по тій причині що нахіба жити в країні якій пох на її екс військових.
набрид вже
Ти навіть запам*ятав.
І які ти собі висновки зробив?
PS Маю надію що ти це писав надівши однострій?
Та вам на підсосі у кацапів цього не видно.
В нас же не влада - а якесь шапіто фріків кварталу95.
А орбан доплачує зеленському за допомогу у виборчій компанії?
Напаяцив нікчемний блазень.
Осел йому підіграв.
Навіщо нам такий президент- дібіл?
Осла геть!
майже як "чужий проти хижака"
Zе звісно лайно але шодо норм вафльори ***** свої вафельниці нехай не розтуляють.
ЗСУ - це найбільший український козир. Але проти Угорщини одного СБУ з головою вистачить.
Це єдине в чому Україна має вплив і вона повинна впливати. І повинна робити це разом Європою, яка може економічно загнати Угорщину в 19 століття за лічені роки.
Поки лише легкий тиск на Угорщину від ЄС і України, якщо угорці доведуть ситуацію до крайнощів, то повині розуміти що вони всього лиш самий середній регіон рашки, не більше
по справі - ми нікого не знищили
навіть портного сепари прибаранили
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
А что тогда это, сказанное Орбаном?
Угорщина силою прорве "блокаду" України