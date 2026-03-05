Венгрия возмутилась заявлением Зеленского об Орбане: "Это открытая угроза"

В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ранее намекал на решение венгерского премьера Виктора Орбана заблокировать 90 млрд евро помощи от ЕС.

Об этом написал в своем Х пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция Будапешта

Как заявил Ковач, "угрозы и шантаж" со стороны Зеленского "вышли далеко за пределы любых приемлемых норм".

"Когда кто-то угрожает сообщить адрес человека украинским солдатам только потому, что он не поддерживает очередной пакет оружия на сумму 90 миллиардов евро, это не дипломатия, а открытая угроза. Это возмутительно", - утверждают в венгерском правительстве.

"Личные эмоции не имеют места в таких делах. Венгрию нельзя запугать, и мы не поддадимся шантажу", - добавил Ковач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В контролируемых венгерским правительством СМИ нагнетается антиукраинский психоз, - Сикорский

Орбан блокирует кредит для Украины

Напомним, венгерский премьер блокирует кредит в €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному вследствие российских атак.

Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передача украинских пленных Венгрии является грубым нарушением Женевских конвенций, - Коордштаб