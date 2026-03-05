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Новини Антиукраїнська позиція Орбана Відносини України та Угорщини
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Угорщина обурилася через заяву Зеленського про Орбана: "Це відкрита погроза"

Орбан, Зеленський

В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України Володимира Зеленського, який раніше натякав на рішення угорського прем'єра Віктора Орбана блокувати 90 млрд євро допомоги від ЄС.

Про це написав у своєму Х речник угорського уряду Золтан Ковач, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Реакція Будапешта

Як заявив Ковач, "погрози й шантаж" з боку Зеленського "вийшли далеко за межі будь-яких прийнятних норм".

"Коли хтось погрожує повідомити адресу людини українським солдатам лише тому, що вона не підтримує черговий пакет зброї на суму 90 мільярдів євро, це не дипломатія, а відкрита погроза. Це обурливо", - стверджують в угорському уряді.

"Особисті емоції не мають місця в таких справах. Угорщину не можна залякати, і ми не піддамося шантажу", - додав Ковач.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У контрольованих угорським урядом ЗМІ нагнітається антиукраїнський психоз, - Сікорський

Орбан блокує кредит для України

  • Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
  • Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передача українських полонених Угорщині є грубим порушенням Женевських конвенцій, - Коордштаб

Автор: 

Угорщина (3019) Зеленський Володимир (28000) Орбан Віктор (947)
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Топ коментарі
+43
Ну ось, понеслась звізда по кочкам... +5% в копілку орбану Зєбіл зробив своїм власним тупорилим язиком...
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05.03.2026 18:29 Відповісти
+25
тупий Зеля згадав як він поводив себе у 95 кварталі коли міг ображати будь кого, але не сьогодні він нажаль президент.

Хоч орбан повне лайно
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05.03.2026 18:32 Відповісти
+20
Якщо метою була завуальована підтримка орбана, то все по плану.
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05.03.2026 18:45 Відповісти
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Ну ось, понеслась звізда по кочкам... +5% в копілку орбану Зєбіл зробив своїм власним тупорилим язиком...
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05.03.2026 18:29 Відповісти
Якщо метою була завуальована підтримка орбана, то все по плану.
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05.03.2026 18:45 Відповісти
Не ""якщо",а відкрита підтримка Орбана. Для зебілів всередині України- "отєц народов, зашітнік українців, Гофмаршал всячєскіх войск"
А що там Орбан знову стане владою, зебілам по барабану
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05.03.2026 19:07 Відповісти
Такое впечатление, что вовчика устраивает витюня! Есть на кого сволить свои косяки. И с " дружбой" не всё понятно, чего тянули до выборов? Почему в начале войнв не перекрыли? За всякие договоры и контракты это для электората
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05.03.2026 18:46 Відповісти
"Ніколи не вбачайте злого наміру в тому, що цілком можна пояснити дурістю." (C) Бритва Хенлона.
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05.03.2026 18:54 Відповісти
Та ти мабуть не чув, що угорська тварина погрожувала силою розблокувати нафту з Дружби?
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05.03.2026 19:08 Відповісти
Ось тільки погроза Зєлєнского не має ніякого відношення до заяви жаби.
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05.03.2026 19:19 Відповісти
Та чув. Але якщо бомж на смітнику обісрався, то це не привід робити те саме. Ви розумієте про що я?
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05.03.2026 19:33 Відповісти
Аби Зеленський зробив заяву про ЗСУ, після погрози орбана, то це б виглядало, як звичне "собачення". Але, ....
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05.03.2026 20:31 Відповісти
Зє- був зє-білом, та залишився зє-баньком
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05.03.2026 18:31 Відповісти
ти сам ібанько ! лівий
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05.03.2026 19:01 Відповісти
а може це свідома провокація, бо це такий подарунок орбану ...
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05.03.2026 19:10 Відповісти
не ной кацап
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05.03.2026 19:34 Відповісти
тупий Зеля згадав як він поводив себе у 95 кварталі коли міг ображати будь кого, але не сьогодні він нажаль президент.

Хоч орбан повне лайно
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05.03.2026 18:32 Відповісти
ага.. бляха.. капітан КВН так і пре, так і пре..
типу пожартував, типу весело йому. а те що підісрав опозиції. підіграв ******* на вибори, і виставив себе мурлом (хоча цим вже не здивуєш)
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05.03.2026 18:34 Відповісти
"95-й квартал" вийшов на каналі орбана, в мережі Х
Безоплатно! Перед виборами!
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05.03.2026 18:34 Відповісти
ну миж вибрали квартал 95 так що йеднаемося!
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05.03.2026 18:56 Відповісти
Ого.
Я так розумю що тим дописувачам, що вище, подобається коли чорноротий орбан ******* Україну і українців. Ну що ж...
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05.03.2026 18:36 Відповісти
Вова! Ти?
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05.03.2026 18:38 Відповісти
Luk Viktor
Игорь Фазлиахметов
Чайка Київ
Зэлэный_Змий
Ну в любові до Зе мене таки прошу не звинувачувати.
Вибирали ви Зеленського без мене, та і взагалі я такі передачі як квартал не люблю а більше гидую.
Я у Франції з квітня 2017 року. Чому втік?
Ну знаєте я після 30 місяців не війноньки, з березня 2014 року по серпень 2017 року таки звільнився і пішов у цивіли. А тут у маршрутці мені водій почав розповідати де і за які гроші можна купити посвідчення УБД. Мене це вкурвило. Я трішки рознервувався. Потім мені прийшлося змінити країну проживання по тій причині що нахіба жити в країні якій пох на її екс військових.
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05.03.2026 20:04 Відповісти
ти вже писав це
набрид вже
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05.03.2026 20:06 Відповісти
Та невже?
Ти навіть запам*ятав.
І які ти собі висновки зробив?
PS Маю надію що ти це писав надівши однострій?
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05.03.2026 20:10 Відповісти
я інвалід, відвали зі своїм пікселем
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05.03.2026 20:11 Відповісти
Судячи по твоїй образі то ти інвалід головного мозку-колясочник.
Бо не буде звичайний інвалід хамити тому хто того інваліда захищав протягом 30 місяців.
Чи це не так?
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05.03.2026 20:13 Відповісти
зніми корону, ідіот
набрид вже, написали ж...
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06.03.2026 05:33 Відповісти
Здрисни паразит інвалід головного мозку.
Це ж треба, я його годував до 2014 року платячи податки.
Я його захищав з 2014 по 2017 роки.
Тепер я цього паразита знову годую бо пересилаю гроші рідним які ці гроші витрачають в Україні.
А це чмо мені пише-"зніми корону, ідіот набрид вже, написали ж...".
Це невдячність і нахабність якого ступеню?
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06.03.2026 11:41 Відповісти
чувак, ти хворий на голову? то лікуйся! життя собі спаскудиш
навіщо ти з франції сюда ходиш лаятись?
полегшало?

придурок відбитий...
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06.03.2026 11:45 Відповісти
Та це ж не я інвалід головного мозку.
Це ж не я все життя сиджу на дотаціях з бюджету.
Я все життя працюю, деякий час служив( 30 місяців ).
Весь цей час платив податки.
А на ці податки Україна годувала тебе.
Ти просто невдячний.
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06.03.2026 11:49 Відповісти
щезни кретин
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06.03.2026 12:24 Відповісти
Дурник якщо я щезну то і щезне дотація грошова від України для тебе.
Ти ж тоді від голоду вмреш.
Ні, я не кацап і голодом людей не вбиваю)))
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06.03.2026 12:35 Відповісти
А ще, забув одне- орбан не Зе лайном обливає, він обливає усю Україну лайном.
Та вам на підсосі у кацапів цього не видно.
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05.03.2026 20:08 Відповісти
тоді сиди там і не відсвічуй...
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05.03.2026 20:11 Відповісти
сцикунчике, таке може написати мені лише путлероський підсос.
Чао кацапе
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05.03.2026 20:14 Відповісти
Мне плевать на орбана и его рот! Напомни мне вовчик с кем сравнивал Украину твой кумир нелох? Или "то другое" как любят говорить поло умные любители зеленского.
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05.03.2026 18:40 Відповісти
Вам так у Фарнції тихенько, тепленько і світленько за Україну переживати?
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05.03.2026 18:46 Відповісти
"дядя Вова, ти дурак?" (С)
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05.03.2026 18:47 Відповісти
Нікому це не подобається. Але президент України не має права відповідати як гопнік. Він має відповідати як Президент.
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05.03.2026 20:43 Відповісти
Напишіть що він саме сказав і коли.
Бо я тільки що цю пресуху побачив.
І сам охренів-там ні накого не було наїзду фізичного.
Там лише правильна, цивілізована відповідь.
"... я дам військовим НОМЕР ТЕЛЕФОНУ, нехай вони телефонують і все пояснюють...."
Номер телефону може бути і Угорським, а абонемент буде в Антарктиді розглядати пінгвінів.
То напишете мені де ви знайшли агресію?
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05.03.2026 20:56 Відповісти
ось відос пресухи:
https://www.youtube.com/watch?v=9omOYu21ywU
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05.03.2026 20:59 Відповісти
А ви сподівались, що обрання президентом чувака, який заробляв на життя зніманням штанів і виступами в саунах перед п'яними олігархами, не буде мати зовнішньо-політичних наслідків?
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05.03.2026 18:36 Відповісти
уГорщина силою прорве "блокаду" України нафтопроводу "Дружба". Ніяких компромісів (С) орБан. Додіку погрожувати можна? Реакція лохів не цікава.
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05.03.2026 18:38 Відповісти
Про це ,,толерасти,, в бєлом не хочуть згадувати. Орбан наш ворог. Крапка. І яким методом ми його до зашморгу потягнемо залежить тільки від нас.
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05.03.2026 18:40 Відповісти
Твій ворог алкоголь, чи наркота, чи на чому ти там сидиш...
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05.03.2026 18:47 Відповісти
Якщо здоровий глузд в твоїй уяві це наркота то хай так буде.
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05.03.2026 19:05 Відповісти
Амеба, калькулятор купи, ти ж тупеньке. орБан лох і це слова його виборців. Він розісрався з усіма. Тепер мадяри будуть сцяти в бак, бо орБан відробляє бабло куйла. І не зїв він, а соснув у куйла. ПНХ кацапчік.
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05.03.2026 19:35 Відповісти
Даремно Зеля вступив з Орбаном в перепалку. Орбан бачить що просирає вибори тому пішов вабанк і хоче розкрутити ситуацію заради хайпу або даже до введення військового стану щоб вибори відмінити. Зараз краще Орбана взагалі ігнорити як обісраного бомжа і він сам себе зажене в лайно
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05.03.2026 18:38 Відповісти
Навіть якщо так, нахєра про це киздіти?
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05.03.2026 18:48 Відповісти
О, божевільний фанатик ЯЗ заговорив. Ти просто терорист і мислиш як терорист.
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05.03.2026 18:48 Відповісти
Москва буде жити в страху і терору, звикай.
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05.03.2026 19:33 Відповісти
мне кажется то, что вы пишите подпадает под статью уголовного кодекса в вашей стране.
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05.03.2026 21:37 Відповісти
Основні статті Кримінального кодексу Швейцарії про самозахист:

Стаття 15: Необхідна оборона (Rechtfertigende Notwehr). Якщо особа зазнала нападу або перебуває під загрозою безпосереднього нападу, вона має право захищатися пропорційними засобами. Дії в стані необхідної оборони не вважаються правопорушенням.
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05.03.2026 22:15 Відповісти
Лід вже пішов. Зараз вискочить якась богуцька чи агрохімія і почнуть підгавкувати Ослу.
В нас же не влада - а якесь шапіто фріків кварталу95.
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05.03.2026 18:47 Відповісти
воно самозакохане ліцемерне Зелене бидло, якщо воно публічно висловлюється так до президента (хоч орбан і жаба) то можна уявити як воно зверхньо ставится до українців
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05.03.2026 18:38 Відповісти
Ми? Тобто ти і твій друг по палаті марущак?
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05.03.2026 18:50 Відповісти
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05.03.2026 19:21 Відповісти
орбан ще те падло, а дебільний паяц допомогоя згуртувати його виборців.
А орбан доплачує зеленському за допомогу у виборчій компанії?
Напаяцив нікчемний блазень.
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05.03.2026 18:43 Відповісти
Орбану цього було і потрібно. Згуртувати виборців навколо якоїсь загрози.
Осел йому підіграв.
Навіщо нам такий президент- дібіл?
Осла геть!
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05.03.2026 18:43 Відповісти
Этот спектакль прописан в Кремле. И хрипатый в нем главный актер.
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05.03.2026 18:44 Відповісти
в Омані.
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05.03.2026 22:38 Відповісти
орбанарій проти поціонарія !

майже як "чужий проти хижака"
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05.03.2026 18:44 Відповісти
Нелох повівся, як лошара, на дешеву провокацію ×уйловських прошм@ндовок. IQ піськограя вже зашкалює у мінус, а розгрібати українцям.
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05.03.2026 18:44 Відповісти
Не повелся, хрипатому дали прямую указку, что и как делать.
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05.03.2026 18:47 Відповісти
Що за болотяна говірка?
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05.03.2026 19:15 Відповісти
Це хто там про норми говорить? МУДЬЯри?
Zе звісно лайно але шодо норм вафльори ***** свої вафельниці нехай не розтуляють.
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05.03.2026 18:45 Відповісти
Так, це погроза і Україна погрожує Орбану перед виборами. ДУМАЙТЕ і дивіться, що ЗСУ робить з ордою вашого головного хана.
ЗСУ - це найбільший український козир. Але проти Угорщини одного СБУ з головою вистачить.
Це єдине в чому Україна має вплив і вона повинна впливати. І повинна робити це разом Європою, яка може економічно загнати Угорщину в 19 століття за лічені роки.
Поки лише легкий тиск на Угорщину від ЄС і України, якщо угорці доведуть ситуацію до крайнощів, то повині розуміти що вони всього лиш самий середній регіон рашки, не більше
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05.03.2026 18:46 Відповісти
Досить зважати на мілке лайно - таких хрюкаючих лідерів прокремлівських Україна має просто вбивати. З'явилася умовна лепеніха чи адн - беспілотник в рожу. Інші будуть боятись брати гроші в кремля.
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05.03.2026 18:48 Відповісти
одна проблема шо це все у фантазіях
по справі - ми нікого не знищили
навіть портного сепари прибаранили
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05.03.2026 20:08 Відповісти
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05.03.2026 18:50 Відповісти
НАТО розпочне проти нас війну, ми капітулюємо і приєднаємось до ЄС
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05.03.2026 18:56 Відповісти
Цей дурачок зелений своїм язиком наробить лиха гірше ніж кацапи! Потрібно оцього криворагульного довбня силою з трону знімати.
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05.03.2026 19:07 Відповісти
Те що орбан погрожує силой Україні нікого не хвилює тільки те що зеленський відповів підстилкі пуйла ?
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05.03.2026 19:08 Відповісти
Цей агент кремля, ЖОрбан, блокуючи кредит від ЄС, посягає напряму на життя військових ЗСУ і громадян України і угорці повинні розуміти, що якщо вони не отримали потрібного забезпечення вчасно, то загинуть і їх смерть буде на совісті всіх угорці, хто проголосує за ЖОрбана.
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05.03.2026 19:19 Відповісти
Угорщина обурилася через заяву Зеленського про Орбана: "Це відкрита погроза"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

А что тогда это, сказанное Орбаном?
Угорщина силою прорве "блокаду" України
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05.03.2026 19:20 Відповісти
Це не погроза. Ішак просто хоче ще більше сподобатись бидлу, яке від нього торчить.
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05.03.2026 19:54 Відповісти
Пусть угры платят за ремонт. Это логично. Их союзник - рашка. Рашка разбомбила нефтепровод. Значит кто должен платить за ремонт? А если даже лидер оппозиции в Угрии вяфкает против Украины то ясно что он расчитывает на поддержку избирателей. А кто избиратели? - угры. Значит пошли они к черту все эти угры! Прочто игнорировать их и все.
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05.03.2026 20:05 Відповісти
Орбан пісяє окропом - і тут нікому не подобається. Кацапи?, - подумав я
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05.03.2026 20:25 Відповісти
Єрмака вже нема на Банковій, але ідіоти і зрадники залишились...
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05.03.2026 20:32 Відповісти
Нашому "головному дипломату" думати б раніше, ніж промовляти. Ну от навіщо? Щоб що?
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05.03.2026 20:43 Відповісти
Як тільки квартальний блазень відкриває ротяку - то одразу стає посміховиськом. Краще б він дав адресу міндіча
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05.03.2026 21:24 Відповісти
Обурились? Яка неприємність...😂
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05.03.2026 21:32 Відповісти
когда орбан кричит что мы силой запустим дружбу это не угроза?
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06.03.2026 07:22 Відповісти
 
 