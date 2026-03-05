Угорщина обурилася через заяву Зеленського про Орбана: "Це відкрита погроза"
В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України Володимира Зеленського, який раніше натякав на рішення угорського прем'єра Віктора Орбана блокувати 90 млрд євро допомоги від ЄС.
Про це написав у своєму Х речник угорського уряду Золтан Ковач, повідомляє Цензор.НЕТ.
Реакція Будапешта
Як заявив Ковач, "погрози й шантаж" з боку Зеленського "вийшли далеко за межі будь-яких прийнятних норм".
"Коли хтось погрожує повідомити адресу людини українським солдатам лише тому, що вона не підтримує черговий пакет зброї на суму 90 мільярдів євро, це не дипломатія, а відкрита погроза. Це обурливо", - стверджують в угорському уряді.
"Особисті емоції не мають місця в таких справах. Угорщину не можна залякати, і ми не піддамося шантажу", - додав Ковач.
Орбан блокує кредит для України
- Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
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А що там Орбан знову стане владою, зебілам по барабану
Хоч орбан повне лайно
типу пожартував, типу весело йому. а те що підісрав опозиції. підіграв ******* на вибори, і виставив себе мурлом (хоча цим вже не здивуєш)
Безоплатно! Перед виборами!
Я так розумю що тим дописувачам, що вище, подобається коли чорноротий орбан ******* Україну і українців. Ну що ж...
Игорь Фазлиахметов
Чайка Київ
Зэлэный_Змий
Ну в любові до Зе мене таки прошу не звинувачувати.
Вибирали ви Зеленського без мене, та і взагалі я такі передачі як квартал не люблю а більше гидую.
Я у Франції з квітня 2017 року. Чому втік?
Ну знаєте я після 30 місяців не війноньки, з березня 2014 року по серпень 2017 року таки звільнився і пішов у цивіли. А тут у маршрутці мені водій почав розповідати де і за які гроші можна купити посвідчення УБД. Мене це вкурвило. Я трішки рознервувався. Потім мені прийшлося змінити країну проживання по тій причині що нахіба жити в країні якій пох на її екс військових.
набрид вже
Ти навіть запам*ятав.
І які ти собі висновки зробив?
PS Маю надію що ти це писав надівши однострій?
Бо не буде звичайний інвалід хамити тому хто того інваліда захищав протягом 30 місяців.
Чи це не так?
набрид вже, написали ж...
Це ж треба, я його годував до 2014 року платячи податки.
Я його захищав з 2014 по 2017 роки.
Тепер я цього паразита знову годую бо пересилаю гроші рідним які ці гроші витрачають в Україні.
А це чмо мені пише-"зніми корону, ідіот набрид вже, написали ж...".
Це невдячність і нахабність якого ступеню?
навіщо ти з франції сюда ходиш лаятись?
полегшало?
придурок відбитий...
Це ж не я все життя сиджу на дотаціях з бюджету.
Я все життя працюю, деякий час служив( 30 місяців ).
Весь цей час платив податки.
А на ці податки Україна годувала тебе.
Ти просто невдячний.
Ти ж тоді від голоду вмреш.
Ні, я не кацап і голодом людей не вбиваю)))
Та вам на підсосі у кацапів цього не видно.
Чао кацапе
Бо я тільки що цю пресуху побачив.
І сам охренів-там ні накого не було наїзду фізичного.
Там лише правильна, цивілізована відповідь.
"... я дам військовим НОМЕР ТЕЛЕФОНУ, нехай вони телефонують і все пояснюють...."
Номер телефону може бути і Угорським, а абонемент буде в Антарктиді розглядати пінгвінів.
То напишете мені де ви знайшли агресію?
https://www.youtube.com/watch?v=9omOYu21ywU
Стаття 15: Необхідна оборона (Rechtfertigende Notwehr). Якщо особа зазнала нападу або перебуває під загрозою безпосереднього нападу, вона має право захищатися пропорційними засобами. Дії в стані необхідної оборони не вважаються правопорушенням.
В нас же не влада - а якесь шапіто фріків кварталу95.
А орбан доплачує зеленському за допомогу у виборчій компанії?
Напаяцив нікчемний блазень.
Осел йому підіграв.
Навіщо нам такий президент- дібіл?
Осла геть!
майже як "чужий проти хижака"
Zе звісно лайно але шодо норм вафльори ***** свої вафельниці нехай не розтуляють.
ЗСУ - це найбільший український козир. Але проти Угорщини одного СБУ з головою вистачить.
Це єдине в чому Україна має вплив і вона повинна впливати. І повинна робити це разом Європою, яка може економічно загнати Угорщину в 19 століття за лічені роки.
Поки лише легкий тиск на Угорщину від ЄС і України, якщо угорці доведуть ситуацію до крайнощів, то повині розуміти що вони всього лиш самий середній регіон рашки, не більше
по справі - ми нікого не знищили
навіть портного сепари прибаранили
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А что тогда это, сказанное Орбаном?
Угорщина силою прорве "блокаду" України