Угорщина обурилася через заяву Зеленського про Орбана: "Це відкрита погроза"

В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України Володимира Зеленського, який раніше натякав на рішення угорського прем'єра Віктора Орбана блокувати 90 млрд євро допомоги від ЄС.

Про це написав у своєму Х речник угорського уряду Золтан Ковач, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Реакція Будапешта

Як заявив Ковач, "погрози й шантаж" з боку Зеленського "вийшли далеко за межі будь-яких прийнятних норм".

"Коли хтось погрожує повідомити адресу людини українським солдатам лише тому, що вона не підтримує черговий пакет зброї на суму 90 мільярдів євро, це не дипломатія, а відкрита погроза. Це обурливо", - стверджують в угорському уряді.

"Особисті емоції не мають місця в таких справах. Угорщину не можна залякати, і ми не піддамося шантажу", - додав Ковач.

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Орбан блокує кредит для України

Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.

Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.

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