Кремль отправляет политтехнологов и разведку в Венгрию, чтобы помочь Орбану выиграть выборы, - СМИ

Кремль вмешивается в выборы в Венгрии: подробности
Фото: REUTERS/Alexander Nemenov

Кремль готовит вмешательство в парламентские выборы в Венгрии, которые должны состояться в апреле 2026 года. Цель - помочь премьеру Виктору Орбану сохранить власть.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет VSquare со ссылкой на источники в европейских службах безопасности.

Подробности

Издание пишет, что российский диктатор поручил "заниматься" этим первому заместителю главы администрации Сергею Кириенко.

СМИ называет его "архитектором всей инфраструктуры политического влияния России, как внутренней, так и внешней".

"Кириенко за последние два года значительно расширил свои полномочия, рассматривая зарубежные выборы как расширение инструментария политического управления России", - говорится в материале.

По данным журналистов, именно Кириенко стоит за кампанией российского вмешательства в президентские выборы в Молдове 2024 года.

Такую же операцию Кириенко готовит в Венгрии вместе с руководителем Главного управления стратегического партнерства и сотрудничества Вадимом Титовым.

Читайте также: Орбан: Зеленский угрожает не мне, а Венгрии, я не позволю шантаж

В чем заключается план?

Для операции Россия планирует разместить российских экспертов по манипулированию социальными медиа, связанных с военной разведкой ГРУ.

Издание пишет, что команда может состоять примерно из трех человек, которые будут работать из российского посольства в Будапеште и иметь дипломатические или служебные паспорта.

Это поможет им избежать судебного преследования.

"По данным одного центральноевропейского источника, венгерская оперативная группа Кириенко активно контактирует с агентами предвыборной кампании, связанными с правительством Орбана", - говорится в материале.

Читайте: Требуем от Венгрии немедленно освободить инкассаторов "Ощадбанка", - Нацбанк Украины

Що означає "не влаштовує владу ЄС"? Кацапом засмерділо.😷
+7
дивні ці угорці...орбан їх грабує ,розвиваючі свій царизм ...а вони за нього тягнуть руки ...кремль зробив з угорщини , державу присмикайло яка сприймає всі забаганки московії ...
+6
Он зеленський своїм неконтрольованим язиком допоміг орбану так, що й інших політтехнологів непотрібно!
А як інші країни ЄС кацапів в Угорщину пропускають? Чи їх зі супутників скидати будуть. Точно забув це ж тільки українці не виїзні 😸
Так кацапів у ЄС, як бруду на Мокшанських болотах.
Їм в'їзд до ЄС досі не заборонено. Заїжджають через треті країни.
рудий підтримує вітю орбана
***** аж сциться підтримує вітю орбана
вітя просто якийсь багатоверстатник
тіко от шо на мадярщині, зокрема у Будапешті, роблять табуни вагнерів?
Он зеленський своїм неконтрольованим язиком допоміг орбану так, що й інших політтехнологів непотрібно!
План кірієнка спрацював. Гроші отримає міндіч та покладе на рахунок Лідара.
Угорщина заховала викрадені інкасаторські машини Ощадбанку, захоплені 5 березня, на закритій території свого Антитерористичного центру, - «ЕП». Вангу ще до вечора вони "знайдуть" в автомобілях або зброю або вибухівку і будуть кричати що Україна хотіла здіснити державнй переворот.Орбан введе військовий стан та відмінить вибори
Навпаки. Ніякої відміни. Згуртує циган навколо себе, проти ворога ЗСУ.
усе буде простіше - мадяри заліплять, шо то були гроші та цінності, якими Україна хотіла зірвати демократичні вибори на мадярщині та привести до влади проукраїнських терористів
вітя ************** методички ***** вправно виконує, по пунктах
Заявити-то вони можуть, але підуть під суд усе одне.
Та зебобики неплохо справляться. У Вити реально уже шансы появляются. А всего-то нужно было тихо посидет пару месяцев и потом наводить мосты с новой властью.
Вологі мрії москворотів)) Ґорбан - всьо. Можете забувати, в травні його при владі вже не буде.
Януковичу вони теж посилали допогу.
дивні ці угорці...орбан їх грабує ,розвиваючі свій царизм ...а вони за нього тягнуть руки ...кремль зробив з угорщини , державу присмикайло яка сприймає всі забаганки московії ...
"дайте мені змі, тоді я з будь-якого народу зроблю стадо свиней" - фашист геббельс
Раша кине багато сил на перемогу Орбана, бо одного Фіцо їм малувато. Тому, все може бути.
І так, наш потужний Орбану рейтинги постійно підіймає. Дипломатія криворізької підворітні - це вам не так собі.
Раша вже кинула давно, все що вони осилили, це відео як Петер Мадяр з якоюсь жіночкою спить. Це походу тільки додало йому рейтінгу)
Прикро, але цей двійник петьки симоненка, такі виграє !
Трамп підтримає, путлер втрутиться, а нащадки тих, хто був на боці 3-го рейху проголосують...
Вони звідти і не виїзжали. Все, що робить Обриган- це кремлівсько-чекіські методи.
ну якщо якісь "кремлівські політтехнологи" зможуть допомогти виграти Орбану то ЄС невиліковно хворий 🤔
ЄС тут взагалі ні до чого, це внутрішні вибори. Та й наврядчи зебровод виграє, там втручайся чи не втручайся, шансів нуль.
Дієздатність ЄС, через принцип єдиноголосності прийняття рішень, повністю залежить від тих кого обирають виборці в країнах членах. Тому, якщо "кремлівські політтехнорлоги" можуть вертіти електоратом країни ЄС як ***** заманеться, у ЄС великі проблеми з дієздатністю. 🤔
