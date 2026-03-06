Кремль отправляет политтехнологов и разведку в Венгрию, чтобы помочь Орбану выиграть выборы, - СМИ

Фото: REUTERS/Alexander Nemenov

Кремль готовит вмешательство в парламентские выборы в Венгрии, которые должны состояться в апреле 2026 года. Цель - помочь премьеру Виктору Орбану сохранить власть.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет VSquare со ссылкой на источники в европейских службах безопасности.

Подробности

Издание пишет, что российский диктатор поручил "заниматься" этим первому заместителю главы администрации Сергею Кириенко.

СМИ называет его "архитектором всей инфраструктуры политического влияния России, как внутренней, так и внешней".

"Кириенко за последние два года значительно расширил свои полномочия, рассматривая зарубежные выборы как расширение инструментария политического управления России", - говорится в материале.

По данным журналистов, именно Кириенко стоит за кампанией российского вмешательства в президентские выборы в Молдове 2024 года.

Такую же операцию Кириенко готовит в Венгрии вместе с руководителем Главного управления стратегического партнерства и сотрудничества Вадимом Титовым.

В чем заключается план?

Для операции Россия планирует разместить российских экспертов по манипулированию социальными медиа, связанных с военной разведкой ГРУ.

Издание пишет, что команда может состоять примерно из трех человек, которые будут работать из российского посольства в Будапеште и иметь дипломатические или служебные паспорта.

Это поможет им избежать судебного преследования.

"По данным одного центральноевропейского источника, венгерская оперативная группа Кириенко активно контактирует с агентами предвыборной кампании, связанными с правительством Орбана", - говорится в материале.

