Кремль отправляет политтехнологов и разведку в Венгрию, чтобы помочь Орбану выиграть выборы, - СМИ
Кремль готовит вмешательство в парламентские выборы в Венгрии, которые должны состояться в апреле 2026 года. Цель - помочь премьеру Виктору Орбану сохранить власть.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет VSquare со ссылкой на источники в европейских службах безопасности.
Подробности
Издание пишет, что российский диктатор поручил "заниматься" этим первому заместителю главы администрации Сергею Кириенко.
СМИ называет его "архитектором всей инфраструктуры политического влияния России, как внутренней, так и внешней".
"Кириенко за последние два года значительно расширил свои полномочия, рассматривая зарубежные выборы как расширение инструментария политического управления России", - говорится в материале.
По данным журналистов, именно Кириенко стоит за кампанией российского вмешательства в президентские выборы в Молдове 2024 года.
Такую же операцию Кириенко готовит в Венгрии вместе с руководителем Главного управления стратегического партнерства и сотрудничества Вадимом Титовым.
В чем заключается план?
Для операции Россия планирует разместить российских экспертов по манипулированию социальными медиа, связанных с военной разведкой ГРУ.
Издание пишет, что команда может состоять примерно из трех человек, которые будут работать из российского посольства в Будапеште и иметь дипломатические или служебные паспорта.
Это поможет им избежать судебного преследования.
"По данным одного центральноевропейского источника, венгерская оперативная группа Кириенко активно контактирует с агентами предвыборной кампании, связанными с правительством Орбана", - говорится в материале.
Їм в'їзд до ЄС досі не заборонено. Заїжджають через треті країни.
***** аж сциться підтримує вітю орбана
вітя просто якийсь багатоверстатник
тіко от шо на мадярщині, зокрема у Будапешті, роблять табуни вагнерів?
вітя ************** методички ***** вправно виконує, по пунктах
І так, наш потужний Орбану рейтинги постійно підіймає. Дипломатія криворізької підворітні - це вам не так собі.
Трамп підтримає, путлер втрутиться, а нащадки тих, хто був на боці 3-го рейху проголосують...