Дмитрієв проводить переговори з адміністрацією Трампа у Флориді

Російський посадовець Кирило Дмитрієв перебуває у Флориді, де проводить переговори з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі російського пропагандистського видання ТАСС.

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Тема перемовин поки невідома

Зустріч відбувається на фоні телефонних переговорів між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом, які пройшли 9 березня. Водночас які саме теми розмови піднімають сторони наразі невідомо.

"У Флориді (Дмітрієв) проводить зустрічі з представниками адміністрації Трампа", — повідомив співрозмовник ТАСС.

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Телефонна розмова Путіна і Трампа 9 березня стала першою від початку останніх атак на Іран. За словами президента США, розмова була "дуже хорошою" і торкалася, зокрема, ситуації в Україні та перспектив співпраці на Близькому Сході.

Раніше Трамп заявляв, що Зеленський перешкоджає мирній угоді з РФ і що у президента України "стало ще менше козирів".

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