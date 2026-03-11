УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8071 відвідувач онлайн
Новини переговори з РФ
2 390 11

Дмитрієв проводить переговори з адміністрацією Трампа у Флориді

Дмитрієв зустрічається з представниками адміністрації президента США

Російський посадовець Кирило Дмитрієв перебуває у Флориді, де проводить переговори з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі російського пропагандистського видання ТАСС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Тема перемовин поки невідома

Зустріч відбувається на фоні телефонних переговорів між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом, які пройшли 9 березня. Водночас які саме теми розмови піднімають сторони наразі невідомо.

"У Флориді (Дмітрієв) проводить зустрічі з представниками адміністрації Трампа", — повідомив співрозмовник ТАСС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 67% росіян виступає за початок мирних переговорів з Україною, - опитування "Левада-Центру"

Попередні контакти

Телефонна розмова Путіна і Трампа 9 березня стала першою від початку останніх атак на Іран. За словами президента США, розмова була "дуже хорошою" і торкалася, зокрема, ситуації в Україні та перспектив співпраці на Близькому Сході.

  • Раніше Трамп заявляв, що Зеленський перешкоджає мирній угоді з РФ і що у президента України "стало ще менше козирів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив Зеленському про бажання завершити війну за місяць, - Axios

Автор: 

США (26770) переговори з Росією (1618) Дмитрієв Кирило (23)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
ВСЕ ОК) - просто руда проститутка отримує укази від господаря
показати весь коментар
11.03.2026 23:22 Відповісти
+2
Конченая администрация трампа. Твари кремлёвские! Разве при Байдене принимали террористов в США?
показати весь коментар
11.03.2026 23:27 Відповісти
+1
Акції лідора котяться вниз ?
показати весь коментар
11.03.2026 23:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Акції лідора котяться вниз ?
показати весь коментар
11.03.2026 23:09 Відповісти
ВСЕ ОК) - просто руда проститутка отримує укази від господаря
показати весь коментар
11.03.2026 23:22 Відповісти
Бачу шариш в темі. Воно і не дивно, маєш особистий досвід повії-бота офісу🤣
показати весь коментар
11.03.2026 23:27 Відповісти
Конченая администрация трампа. Твари кремлёвские! Разве при Байдене принимали террористов в США?
показати весь коментар
11.03.2026 23:27 Відповісти
у заголовку новини помилка. Слід читати: "Дмитрієв проводить переговори з адміністрацією зятя Трампа у Флориді Джерело: https://censor.net/ua/n3604809
показати весь коментар
11.03.2026 23:36 Відповісти
Привезло нові подарунки і обіцянки від Х'уйла взамін на лояльність і зняття санкцій?
показати весь коментар
11.03.2026 23:40 Відповісти
Дмитриєву подобається жити у США , тому він весь час лізе у перемовники. А ось Білий дім не розуміє, що морда Дмитриєва діє на українців як червона ганчірка´ на бика
показати весь коментар
12.03.2026 00:24 Відповісти
Теперь обещает не 12 триллионов, а 12 квинтиллионов и это только за первый месяц)))
показати весь коментар
12.03.2026 01:32 Відповісти
Легализация агрессора, инструкции для краснова

Недоговороспособность кремля, о которой многие здесь пишут получила ещё одно доказательство на примере Ирана
показати весь коментар
12.03.2026 05:36 Відповісти
 
 