67% росіян виступає за початок мирних переговорів з Україною, - опитування "Левада-Центру"
Підтримка мирних переговорів з Україною серед росіян зросла до 67%, тоді як бажання продовжувати війну знизилося до мінімуму.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це свідчить опитування "Левада-Центру".
У Росії зросла до максимального рівня частка громадян, які підтримують мирні переговори з Україною. Водночас кількість тих, хто виступає за продовження війни, знизилася до найменшого показника за весь час спостережень.
Рекордна кількість прихильників переговорів з Україною
Згідно з дослідженням, 67% опитаних вважають за необхідне розпочати мирні переговори з Україною. За місяць цей показник зріс на 6 відсоткових пунктів і став найвищим за весь час проведення таких опитувань.
Натомість частка тих, хто підтримує продовження військових дій, знизилася до 24%. Це найнижчий рівень з початку спостережень.
Хто підтримує переговори, а хто виступає за продовження війни
Соціологи зазначають, що ідею мирних переговорів частіше підтримують:
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жінки - 73%,
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молодь до 25 років - 79%,
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респонденти із середньою освітою або нижче - 73%,
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менш забезпечені громадяни - 69–71%,
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жителі сіл - 70%,
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ті, хто отримує інформацію із соціальних мереж - 71%.
Водночас підтримка продовження бойових дій вища серед:
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чоловіків - 31%,
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людей віком понад 55 років - 31%,
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респондентів з вищою або професійною освітою (27% та 26% відповідно).
А також більш забезпечених респондентів (27%), жителів Москви (42%) і тих, хто черпає інформацію з телебачення та вітчизняних відеоплатформ (30% і 31% відповідно).
У Росії зменшується інтерес до війни проти України
У Росії дедалі менше громадян стежать за подіями навколо війни проти України. За даними дослідження, у лютому 2026 року за перебігом війни уважно стежили лише 44% росіян. Це найнижчий показник за весь час спостережень.
Соціологи зазначають, що найчастіше подіями цікавляться чоловіки - близько половини опитаних, а також люди віком понад 55 років, серед яких цей показник становить 61%. Порівняно високий рівень уваги до війни демонструють жителі невеликих міст із населенням до 100 тисяч осіб та ті, хто отримує інформацію переважно з телебачення.
Водночас значно меншу зацікавленість проявляють жінки, серед яких за подіями стежать 39% респондентів. Найнижчий рівень інтересу зафіксовано серед молоді до 25 років - лише 20%. Також нижчі показники спостерігаються серед мешканців сільської місцевості.
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Але тут потрібно враховувати, що більшість - не добровольці, а срочники, яких примушують до підписання контракту і громадяни, які порушили закон, яких теж пресують у відділках поліції для подписання контракту.
А украинские ухылянты слюной на рашу исходят говоря ,что там контракт ,деньги платят и толпы добровольцев штурмуют военкоматы.Да там контракт ,деньги платят немалые но и с выплатами ********* по крупному и контракт отнюдь не добровольный ибо в авторитарной системе мало что добровольно делается наридом😆
Хіба що пару разів на місять тицьнути, аби ППО не послаблювали.
Наші - розуміють.
Тоді ми всі сміялися, передивляючись відео "бусифікації" на кацапетівці.
Насильственная экспроприация - это принудительное, зачастую безвозмездное (https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfBBOXVkrPTiHkY8Vx59k5Z_mrjsQep0yuLiKxLCaFD49ppwzwWWLKmYkFkOV5QS_-1a0BKiieHCTRDTvv7rK5Y5TEKQ0MmQ-dSWedirqreO3hygaEHkD4HAn9XL1hl-I0HRgn0H2DbZZvKD-P38aNdHV-10VyHicnVJG40s5ZpkxkNfRO2a7iedRnyP26AFVwlCyEm-tOsw2CvcSmTCIqbZiNdjVfm3hPFklW0q2YO8ygmxBrm_9bc_YLiOnATkDNnzlI7tozPx9ths8xzD2ezO&csui=3&ved=2ahUKEwiFwenI1YiTAxWsKhAIHfx_GwUQgK4QegQIARAB конфискация) или незаконное изъятие имущества, земли или средств производства государством или революционными группами. Это часто сопровождается применением силы, политическим давлением и направлено на перераспределение собственности. Примерами служат революции, огораживания или национализация.
Основные аспекты насильственной экспроприации:
Суть: Отчуждение имущества против воли владельца.Типы: Может быть безвозмездной (конфискация) или сопровождаться символической/неполной оплатой. Исторические примеры:Огораживания (XV-XIX вв.): Насильственная ликвидация общинных земель в Великобритании.Революционные экспроприации: Захват банков и имущества большевиками до и после 1917 года.Территориальные захваты: Изъятие собственности Красной Армией в 1930-40-е годы в Восточной Европе.Цели: Изменение структуры собственности, ликвидация класса собственников, финансирование революционных организаций.
В 1939-1940 и 1944-1945 годах Красная Армия, расширяя влияние СССР в Восточной Европе, осуществила масштабные территориальные приобретения и изъятия собственности. Процесс включал включение приграничных территорий (Польша, Бессарабия, Прибалтика) в состав СССР, а затем массовый вывоз промышленного оборудования, сырья и частного имущества из стран, занятых в ходе войны.
Ключевые аспекты изъятия собственности и территориальных захватов:
Присоединение территорий (1939-1940): В соответствии с пактом Молотова-Риббентропа, в состав СССР вошли восточные области Польши (1939), Прибалтийские республики (Эстония, Латвия, Литва - 1940) и Бессарабия с Северной Буковиной (1940).Советизация и национализация: На этих территориях немедленно проводилась национализация банков, промышленных предприятий, земли и частной собственности, сопровождавшаяся репрессиями. Демонтаж и вывоз имущества (1944-1945): На территориях Польши, Германии, Венгрии, Румынии и других стран Красная Армия проводила демонтаж промышленного оборудования, вывоз железнодорожных путей, вагонов, скота и имущества частных лиц, зачастую квалифицируемое как «репарации» или «трофеи».Идеологическое обоснование: Действия часто оправдывались необходимостью обеспечения безопасности, «освободительными походами» или возмещением ущерба, нанесенного гитлеровской Германией и её союзниками.
Эти процессы привели к коренному изменению социально-экономической структуры стран Восточной Европы и интеграции их ресурсов в экономику Советского Союза.
Старе політбюро давно випало з Реальності..
От коли Нєфть-матушка впаде до 9 $ /барель або буде блоковано весь збут і всі НПЗ - ото тоді почнуть ворушитися