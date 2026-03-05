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Новини Мирні перемовини
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67% росіян виступає за початок мирних переговорів з Україною, - опитування "Левада-Центру"

У Росії рекордна кількість прихильників переговорів з Україною

Підтримка мирних переговорів з Україною серед росіян зросла до 67%, тоді як бажання продовжувати війну знизилося до мінімуму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це свідчить опитування "Левада-Центру".

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У Росії зросла до максимального рівня частка громадян, які підтримують мирні переговори з Україною. Водночас кількість тих, хто виступає за продовження війни, знизилася до найменшого показника за весь час спостережень.

Рекордна кількість прихильників переговорів з Україною

Згідно з дослідженням, 67% опитаних вважають за необхідне розпочати мирні переговори з Україною. За місяць цей показник зріс на 6 відсоткових пунктів і став найвищим за весь час проведення таких опитувань.

Натомість частка тих, хто підтримує продовження військових дій, знизилася до 24%. Це найнижчий рівень з початку спостережень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рекордна з початку війни кількість росіян підтримала мирні переговори України та РФ, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Хто підтримує переговори, а хто виступає за продовження війни 

Соціологи зазначають, що ідею мирних переговорів частіше підтримують:

  • жінки - 73%,

  • молодь до 25 років - 79%,

  • респонденти із середньою освітою або нижче - 73%,

  • менш забезпечені громадяни - 69–71%,

  • жителі сіл - 70%,

  • ті, хто отримує інформацію із соціальних мереж - 71%.

Водночас підтримка продовження бойових дій вища серед:

  • чоловіків - 31%,

  • людей віком понад 55 років - 31%,

  • респондентів з вищою або професійною освітою (27% та 26% відповідно).

А також більш забезпечених респондентів (27%), жителів Москви (42%) і тих, хто черпає інформацію з телебачення та вітчизняних відеоплатформ (30% і 31% відповідно).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 34% росіян схвалюють ядерний удар по Україні, 77% - підтримують дії армії РФ, - опитування. ІНФОГРАФІКА

У Росії зменшується інтерес до війни проти України

У Росії дедалі менше громадян стежать за подіями навколо війни проти України. За даними дослідження, у лютому 2026 року за перебігом війни уважно стежили лише 44% росіян. Це найнижчий показник за весь час спостережень.

Соціологи зазначають, що найчастіше подіями цікавляться чоловіки - близько половини опитаних, а також люди віком понад 55 років, серед яких цей показник становить 61%. Порівняно високий рівень уваги до війни демонструють жителі невеликих міст із населенням до 100 тисяч осіб та ті, хто отримує інформацію переважно з телебачення.

Водночас значно меншу зацікавленість проявляють жінки, серед яких за подіями стежать 39% респондентів. Найнижчий рівень інтересу зафіксовано серед молоді до 25 років - лише 20%. Також нижчі показники спостерігаються серед мешканців сільської місцевості.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Продовження війни проти України хочуть 15% росіян - це рекордний мінімум, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

опитування (2192) Левада-Центр (72) переговори з Росією (1615)
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Топ коментарі
+13
Вони то хочуть АЛЕ НА СВОЇХ УМОВАХ. Ніколи рузкіе не уходити з землі яку захопили крім як розпад їх держави. Тому НІ нікуди вони не підуть
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05.03.2026 13:37 Відповісти
+12
В авторитарних/тоталітарних режимах соціологія - це окремий вид пропаганди.
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05.03.2026 13:28 Відповісти
+10
Висновок: атакувати дронами потрібно мацкву і особливо Останкінську телевежу.
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05.03.2026 13:32 Відповісти
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В авторитарних/тоталітарних режимах соціологія - це окремий вид пропаганди.
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05.03.2026 13:28 Відповісти
50к рашистів на контракт щомісяця - ось репрезентативна соціологія.
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05.03.2026 13:29 Відповісти
Немає там 50к. 80к за 3 місяці.
Але тут потрібно враховувати, що більшість - не добровольці, а срочники, яких примушують до підписання контракту і громадяни, які порушили закон, яких теж пресують у відділках поліції для подписання контракту.
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05.03.2026 14:26 Відповісти
Володимир Краснобокий

А украинские ухылянты слюной на рашу исходят говоря ,что там контракт ,деньги платят и толпы добровольцев штурмуют военкоматы.Да там контракт ,деньги платят немалые но и с выплатами ********* по крупному и контракт отнюдь не добровольный ибо в авторитарной системе мало что добровольно делается наридом😆
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05.03.2026 15:13 Відповісти
Висновок: атакувати дронами потрібно мацкву і особливо Останкінську телевежу.
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05.03.2026 13:32 Відповісти
Якщо немає впевненості в результативності, краще й не намагатись.
Хіба що пару разів на місять тицьнути, аби ППО не послаблювали.
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05.03.2026 13:35 Відповісти
"Лупайте сю скалу..." (І. Я. Франко)
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05.03.2026 13:36 Відповісти
Треба ж розуміти, куди лупати.
Наші - розуміють.
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05.03.2026 13:42 Відповісти
Але в реалі Микола чи Тарас гине в окопах без ніфуя (тому що пани все покрали) ти дятел чи що? Вони тільки і чекають такого , потім будуть санкції вже проти України
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05.03.2026 13:51 Відповісти
Так-так! Кацапію обстрілювати ніззя! А цікаво, хто із партнерів, чи союзникіа нам виставив такі умови? Наприклад ті ж Штати без проблем б'ють по Тегерану і навіть знищують верхівку режиму. Тому фантазувати тут не треба.
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05.03.2026 13:57 Відповісти
З якого це дива санкції проти України? Чому це Україна не може раптом атакувати москву?
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05.03.2026 14:27 Відповісти
Ти що пропонуєш витрачати дрони задарма .
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05.03.2026 13:51 Відповісти
Переговори з початку війни йдуть, з перервами правда, але ж йдуть
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05.03.2026 13:35 Відповісти
Залежно, про що. Я так розумію, ті, які йдуть від початку війни - то про особисту безпеку і такі ж гарантії для перемовників і їх майна.
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05.03.2026 13:38 Відповісти
Імітація переговорів. Трамп і ху#ло в цілому задоволені, їх така вистава поки що влаштовує.
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05.03.2026 13:51 Відповісти
Вони то хочуть АЛЕ НА СВОЇХ УМОВАХ. Ніколи рузкіе не уходити з землі яку захопили крім як розпад їх держави. Тому НІ нікуди вони не підуть
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05.03.2026 13:37 Відповісти
Неправда! В 1989 році совєцька армія героїчно вийшла з Афганістану після майже 10 років війна. До розпаду сесесеру залишалося 2,5 років.
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05.03.2026 14:41 Відповісти
Пока только 4 год войны пошел так что еще рано выходить😆.Хотя статистика не может не радовать
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05.03.2026 15:17 Відповісти
вона його не вписувала собі в конституцію
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06.03.2026 02:49 Відповісти
На заборах також багато чого пишуть. Як вписали - так і випишуть. І охлосу своєму скажуть: "Ета била ашібка". Та й поготів.
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06.03.2026 09:14 Відповісти
не скажуть
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07.03.2026 01:28 Відповісти
Вони хочуть переговори про капітуляцію України. Тому це опитування ні про що.
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05.03.2026 13:40 Відповісти
Треба їбашити по мацкві, якщо 42% москалей за війну.
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05.03.2026 13:40 Відповісти
Питання до ішака, чого воно не їпаше,тобі з дивану зручніше воювати, єге-ж?
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05.03.2026 13:50 Відповісти
чого питаєш, якщо сам знаєш?
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05.03.2026 13:52 Відповісти
Не буде вам ніколи миру собаки. Все здохнете.
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05.03.2026 13:47 Відповісти
Щось здохло в королівстві
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05.03.2026 13:49 Відповісти
Просто на болотах засмерділо ймовірною примусовою мобілізацією, от і закукурікали нову пісню.
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05.03.2026 13:53 Відповісти
Ну на болотах народ покорный как барин скажет так и будет и для бунтов на коленях там нужно еще как минимум 3-4 года войны . Чисто мое субьективное мнение
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05.03.2026 15:20 Відповісти
А я згадав, як це насєлєніє почало розбігатися при "частковій мобілізації" у 22-му.
Тоді ми всі сміялися, передивляючись відео "бусифікації" на кацапетівці.
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05.03.2026 15:24 Відповісти
Жаль только что и в Украине тоже бегают потому и проиграем если будем хотеть переговоры и мира на любых условиях, а не справедливости и войны до победы. Пусть даже для этой победы придется положить 1-2 млн человек но она того будет стоить на многие десятилетия ,а может и больше настоящего мира , а не иллюзорного перемирия на пару тройку лет в лучшем случае на десятилетие
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05.03.2026 15:37 Відповісти
В соцмережах є відео з такими бажаючими миру роZіянами. Тьотки пенсійного віку ДУЖЕ хочуть миру. Але тільки після того, як Донбас буде расєйським і бажано для них ще й Одеса з Херсоном та Запоріжжям.
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05.03.2026 13:49 Відповісти
Лаптеголовые начинают думать. Хотя даётся это им очень трудно, в их одна извилина и та прямая.
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05.03.2026 13:53 Відповісти
С ИИ говорил и это не ново, что Россия делает.

Насильственная экспроприация - это принудительное, зачастую безвозмездное (https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfBBOXVkrPTiHkY8Vx59k5Z_mrjsQep0yuLiKxLCaFD49ppwzwWWLKmYkFkOV5QS_-1a0BKiieHCTRDTvv7rK5Y5TEKQ0MmQ-dSWedirqreO3hygaEHkD4HAn9XL1hl-I0HRgn0H2DbZZvKD-P38aNdHV-10VyHicnVJG40s5ZpkxkNfRO2a7iedRnyP26AFVwlCyEm-tOsw2CvcSmTCIqbZiNdjVfm3hPFklW0q2YO8ygmxBrm_9bc_YLiOnATkDNnzlI7tozPx9ths8xzD2ezO&csui=3&ved=2ahUKEwiFwenI1YiTAxWsKhAIHfx_GwUQgK4QegQIARAB конфискация) или незаконное изъятие имущества, земли или средств производства государством или революционными группами. Это часто сопровождается применением силы, политическим давлением и направлено на перераспределение собственности. Примерами служат революции, огораживания или национализация.

Основные аспекты насильственной экспроприации:

Суть: Отчуждение имущества против воли владельца.Типы: Может быть безвозмездной (конфискация) или сопровождаться символической/неполной оплатой. Исторические примеры:Огораживания (XV-XIX вв.): Насильственная ликвидация общинных земель в Великобритании.Революционные экспроприации: Захват банков и имущества большевиками до и после 1917 года.Территориальные захваты: Изъятие собственности Красной Армией в 1930-40-е годы в Восточной Европе.Цели: Изменение структуры собственности, ликвидация класса собственников, финансирование революционных организаций.

В 1939-1940 и 1944-1945 годах Красная Армия, расширяя влияние СССР в Восточной Европе, осуществила масштабные территориальные приобретения и изъятия собственности. Процесс включал включение приграничных территорий (Польша, Бессарабия, Прибалтика) в состав СССР, а затем массовый вывоз промышленного оборудования, сырья и частного имущества из стран, занятых в ходе войны.
Ключевые аспекты изъятия собственности и территориальных захватов:
Присоединение территорий (1939-1940): В соответствии с пактом Молотова-Риббентропа, в состав СССР вошли восточные области Польши (1939), Прибалтийские республики (Эстония, Латвия, Литва - 1940) и Бессарабия с Северной Буковиной (1940).Советизация и национализация: На этих территориях немедленно проводилась национализация банков, промышленных предприятий, земли и частной собственности, сопровождавшаяся репрессиями. Демонтаж и вывоз имущества (1944-1945): На территориях Польши, Германии, Венгрии, Румынии и других стран Красная Армия проводила демонтаж промышленного оборудования, вывоз железнодорожных путей, вагонов, скота и имущества частных лиц, зачастую квалифицируемое как «репарации» или «трофеи».Идеологическое обоснование: Действия часто оправдывались необходимостью обеспечения безопасности, «освободительными походами» или возмещением ущерба, нанесенного гитлеровской Германией и её союзниками.

Эти процессы привели к коренному изменению социально-экономической структуры стран Восточной Европы и интеграции их ресурсов в экономику Советского Союза.
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05.03.2026 13:56 Відповісти
Навіть західне ШІ пише лише про кацапів. У ШІ з ідеологією все нормально налаштовано.
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05.03.2026 14:00 Відповісти
Через годик они будут выступать ни за переговоры а за полный выход с Украины а ещё через годик согласятся на выдачу ВСЕХ военных преступников и выплату Украине репараций..
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05.03.2026 14:08 Відповісти
Ты слишком оптимистично смотришь .Для этого потребуется миниму еще один Афганистан для них здесь отвоевать
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05.03.2026 15:22 Відповісти
Они получили в Украине уже десять Афганистанов по потерям и результат для болот будет таким же как для СССРа, - РАСПАД.
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05.03.2026 15:35 Відповісти
Но все же еще воюют ,а эти опросы показывают лишь глухое роптание и даже еще не бунт на коленях
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05.03.2026 15:38 Відповісти
Да, воюют и чем дольше они будут воевать тем быстрее и страшнее будет их конец.
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05.03.2026 15:54 Відповісти
Баканов з Наумовим з "🤢найвеличнішого"дозволенія , торгували Україною , ЗАЕС , всі війська по наказу зеленськоко , як найверховнішого були відведені і під ойго , особистим контролем , розміновані акваторіі Маріуполя , Чонгар Всм СБУшникам баканов віддавав накази , кидати зброю і драпати до Києва За ЗРАДУ ніхто не покаран , навпаки заробляють мільярди на Дронах ( елдак , баканов, наумов і зелений предводітель міндіч-цукерманів) , пограбунку допомоги
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05.03.2026 14:15 Відповісти
тільки та левада не каже з якою початковою переговорною позицією ті касапи хочуть розпочинати переговори.
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05.03.2026 14:22 Відповісти
Украине главное не протупить и не соглашаться на остановку так, как есть. ИИ просчитал, что если Украина продержится 2-3 года еще, то в России не будет денег финансировать Армию и пенсии и Украина вернет все территории. И в России начнется кризис управления и регионы не будут денег давать Москве и с этого начнется развал России. А если согласиться и дать России восстановиться - ну это полными баранами быть, чтобы не развалить Россию и Россия потом с новыми силами напала опять рано или поздно. Империю нужно доразвалить! Это уродская система зла. Если не довести дело сейчас до конца логического, то потом будут дети и внук Украинского народа гибнуть. Нужно обеспечить развал Империи и это не только Украину спасет, а и весь регион. А Украина за эти 2-3 года станет еще сильнее ибо Украину накачивают и деньгами и оружием и технологиями. Украина победит и станет сразу официальным членом НАТО и будет жандармом НАТО в регионе. И Чеченцы боролись и получили такие жертвы тоже, но не вывезли, они в рабстве, и много народов в тюрьме народов. Освободим всех.
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05.03.2026 14:38 Відповісти
Ох твои бы слова да мудрому нариду в уши.Но украинский мудрый нарид это стадо баранов как и собственно любое другое большинство в любой другой стране и как всегда выберет худший из вариантов потому ,что устало от войны😠
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05.03.2026 15:26 Відповісти
Это говорит, что Россия истощается, денег стало меньше, вот и мнение по войне изменилось. А даже если будет запрос на переговоры, то Украина должна не заканчивать войну, пока Россия не выведет свои войска со всей территории Украины. А Россия это захочет сделать ибо дальше ее ждет еще больший кризис. И они будут понимать, если не выведут войска, то Россия развалится ибо не будет денег платить и армии и пенсии и регионы начнут прекращать высылать деньги Москве. С этого начнется развал. Украина освободиться от оккупации вся!
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05.03.2026 14:29 Відповісти
Воно то зросло і зростає і це не новина. Але там як і в Україні судячи з опросів, компроміси не прийнятні. Тому такє
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05.03.2026 14:41 Відповісти
Неплохая социология жаль значит надо ,чтобы в Украине она была противоположная и большинство хотело войны до победы
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05.03.2026 15:15 Відповісти
Особо не переймайтеся. Просто для русофашистів мірні переговори це в першу чергу окупація України за допомогою перегаворів. Бо подихати за кожен сантиметр землі їм вже не дуже подобається. Ось коли більшість рашистів захоче закінчити війну залишивши Україну, ось тоді можна чекати реального миру. Хоча я в цьому дуже сумніваюся що рашисти відмовляться від окупації України
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05.03.2026 15:26 Відповісти
Це не аргумент..
Старе політбюро давно випало з Реальності..
От коли Нєфть-матушка впаде до 9 $ /барель або буде блоковано весь збут і всі НПЗ - ото тоді почнуть ворушитися
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05.03.2026 18:18 Відповісти
 
 