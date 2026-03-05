67% росіян виступає за початок мирних переговорів з Україною, - опитування "Левада-Центру"

Підтримка мирних переговорів з Україною серед росіян зросла до 67%, тоді як бажання продовжувати війну знизилося до мінімуму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це свідчить опитування "Левада-Центру".

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У Росії зросла до максимального рівня частка громадян, які підтримують мирні переговори з Україною. Водночас кількість тих, хто виступає за продовження війни, знизилася до найменшого показника за весь час спостережень.

Рекордна кількість прихильників переговорів з Україною

Згідно з дослідженням, 67% опитаних вважають за необхідне розпочати мирні переговори з Україною. За місяць цей показник зріс на 6 відсоткових пунктів і став найвищим за весь час проведення таких опитувань.

Натомість частка тих, хто підтримує продовження військових дій, знизилася до 24%. Це найнижчий рівень з початку спостережень.

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Хто підтримує переговори, а хто виступає за продовження війни

Соціологи зазначають, що ідею мирних переговорів частіше підтримують:

жінки - 73%,

молодь до 25 років - 79%,

респонденти із середньою освітою або нижче - 73%,

менш забезпечені громадяни - 69–71%,

жителі сіл - 70%,

ті, хто отримує інформацію із соціальних мереж - 71%.

Водночас підтримка продовження бойових дій вища серед:

чоловіків - 31%,

людей віком понад 55 років - 31%,

респондентів з вищою або професійною освітою (27% та 26% відповідно).

А також більш забезпечених респондентів (27%), жителів Москви (42%) і тих, хто черпає інформацію з телебачення та вітчизняних відеоплатформ (30% і 31% відповідно).

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У Росії зменшується інтерес до війни проти України

У Росії дедалі менше громадян стежать за подіями навколо війни проти України. За даними дослідження, у лютому 2026 року за перебігом війни уважно стежили лише 44% росіян. Це найнижчий показник за весь час спостережень.

Соціологи зазначають, що найчастіше подіями цікавляться чоловіки - близько половини опитаних, а також люди віком понад 55 років, серед яких цей показник становить 61%. Порівняно високий рівень уваги до війни демонструють жителі невеликих міст із населенням до 100 тисяч осіб та ті, хто отримує інформацію переважно з телебачення.

Водночас значно меншу зацікавленість проявляють жінки, серед яких за подіями стежать 39% респондентів. Найнижчий рівень інтересу зафіксовано серед молоді до 25 років - лише 20%. Також нижчі показники спостерігаються серед мешканців сільської місцевості.

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