РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11036 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
1 162 24

67% россиян выступают за начало мирных переговоров с Украиной, - опрос "Левада-Центра"

В России рекордное количество сторонников переговоров с Украиной

Поддержка мирных переговоров с Украиной среди россиян выросла до 67%, тогда как желание продолжать войну снизилось до минимума.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом свидетельствует опрос "Левада-Центра".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В России выросла до максимального уровня доля граждан, поддерживающих мирные переговоры с Украиной. В то же время количество тех, кто выступает за продолжение войны, снизилось до наименьшего показателя за все время наблюдений.

Рекордное количество сторонников переговоров с Украиной

Согласно исследованию, 67% опрошенных считают необходимым начать мирные переговоры с Украиной. За месяц этот показатель вырос на 6 процентных пунктов и стал самым высоким за все время проведения таких опросов.

В то же время доля тех, кто поддерживает продолжение военных действий, снизилась до 24%. Это самый низкий уровень с начала наблюдений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рекордное с начала войны количество россиян поддержало мирные переговоры Украины и РФ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Кто поддерживает переговоры, а кто выступает за продолжение войны 

Социологи отмечают, что идею мирных переговоров чаще поддерживают:

  • женщины - 73%,

  • молодежь до 25 лет - 79%,

  • респонденты со средним образованием или ниже - 73%,

  • менее обеспеченные граждане - 69–71%,

  • жители сел - 70%,

  • те, кто получает информацию из социальных сетей - 71%.

В то же время поддержка продолжения боевых действий выше среди:

  • мужчины - 31%,

  • люди старше 55 лет - 31%,

  • респондентов с высшим или профессиональным образованием (27% и 26% соответственно).

А также более обеспеченных респондентов (27%), жителей Москвы (42%) и тех, кто черпает информацию из телевидения и отечественных видеоплатформ (30% и 31% соответственно).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 34% россиян одобряют ядерный удар по Украине, 77% - поддерживают действия армии РФ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

В России снижается интерес к войне против Украины

В России все меньше граждан следят за событиями вокруг войны против Украины. По данным исследования, в феврале 2026 года за ходом войны внимательно следили только 44% россиян. Это самый низкий показатель за все время наблюдений.

Социологи отмечают, что чаще всего событиями интересуются мужчины - около половины опрошенных, а также люди в возрасте старше 55 лет, среди которых этот показатель составляет 61%. Сравнительно высокий уровень внимания к войне демонстрируют жители небольших городов с населением до 100 тысяч человек и те, кто получает информацию преимущественно из телевидения.

В то же время значительно меньший интерес проявляют женщины, среди которых за событиями следят 39% респондентов. Самый низкий уровень интереса зафиксирован среди молодежи до 25 лет - всего 20%. Также более низкие показатели наблюдаются среди жителей сельской местности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Продолжение войны против Украины хотят 15% россиян - это рекордный минимум, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

опрос (557) Левада-Центр (10) переговоры с Россией (1110)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Вони то хочуть АЛЕ НА СВОЇХ УМОВАХ. Ніколи рузкіе не уходити з землі яку захопили крім як розпад їх держави. Тому НІ нікуди вони не підуть
показать весь комментарий
05.03.2026 13:37 Ответить
+3
В авторитарних/тоталітарних режимах соціологія - це окремий вид пропаганди.
показать весь комментарий
05.03.2026 13:28 Ответить
+3
50к рашистів на контракт щомісяця - ось репрезентативна соціологія.
показать весь комментарий
05.03.2026 13:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В авторитарних/тоталітарних режимах соціологія - це окремий вид пропаганди.
показать весь комментарий
05.03.2026 13:28 Ответить
50к рашистів на контракт щомісяця - ось репрезентативна соціологія.
показать весь комментарий
05.03.2026 13:29 Ответить
Висновок: атакувати дронами потрібно мацкву і особливо Останкінську телевежу.
показать весь комментарий
05.03.2026 13:32 Ответить
Якщо немає впевненості в результативності, краще й не намагатись.
Хіба що пару разів на місять тицьнути, аби ППО не послаблювали.
показать весь комментарий
05.03.2026 13:35 Ответить
"Лупайте сю скалу..." (І. Я. Франко)
показать весь комментарий
05.03.2026 13:36 Ответить
Треба ж розуміти, куди лупати.
Наші - розуміють.
показать весь комментарий
05.03.2026 13:42 Ответить
Але в реалі Микола чи Тарас гине в окопах без ніфуя (тому що пани все покрали) ти дятел чи що? Вони тільки і чекають такого , потім будуть санкції вже проти України
показать весь комментарий
05.03.2026 13:51 Ответить
Так-так! Кацапію обстрілювати ніззя! А цікаво, хто із партнерів, чи союзникіа нам виставив такі умови? Наприклад ті ж Штати без проблем б'ють по Тегерану і навіть знищують верхівку режиму. Тому фантазувати тут не треба.
показать весь комментарий
05.03.2026 13:57 Ответить
Ти що пропонуєш витрачати дрони задарма .
показать весь комментарий
05.03.2026 13:51 Ответить
Переговори з початку війни йдуть, з перервами правда, але ж йдуть
показать весь комментарий
05.03.2026 13:35 Ответить
Залежно, про що. Я так розумію, ті, які йдуть від початку війни - то про особисту безпеку і такі ж гарантії для перемовників і їх майна.
показать весь комментарий
05.03.2026 13:38 Ответить
Імітація переговорів. Трамп і ху#ло в цілому задоволені, їх така вистава поки що влаштовує.
показать весь комментарий
05.03.2026 13:51 Ответить
Вони то хочуть АЛЕ НА СВОЇХ УМОВАХ. Ніколи рузкіе не уходити з землі яку захопили крім як розпад їх держави. Тому НІ нікуди вони не підуть
показать весь комментарий
05.03.2026 13:37 Ответить
Вони хочуть переговори про капітуляцію України. Тому це опитування ні про що.
показать весь комментарий
05.03.2026 13:40 Ответить
Треба їбашити по мацкві, якщо 42% москалей за війну.
показать весь комментарий
05.03.2026 13:40 Ответить
Питання до ішака, чого воно не їпаше,тобі з дивану зручніше воювати, єге-ж?
показать весь комментарий
05.03.2026 13:50 Ответить
чого питаєш, якщо сам знаєш?
показать весь комментарий
05.03.2026 13:52 Ответить
Не буде вам ніколи миру собаки. Все здохнете.
показать весь комментарий
05.03.2026 13:47 Ответить
Щось здохло в королівстві
показать весь комментарий
05.03.2026 13:49 Ответить
Просто на болотах засмерділо ймовірною примусовою мобілізацією, от і закукурікали нову пісню.
показать весь комментарий
05.03.2026 13:53 Ответить
В соцмережах є відео з такими бажаючими миру роZіянами. Тьотки пенсійного віку ДУЖЕ хочуть миру. Але тільки після того, як Донбас буде расєйським і бажано для них ще й Одеса з Херсоном та Запоріжжям.
показать весь комментарий
05.03.2026 13:49 Ответить
Лаптеголовые начинают думать. Хотя даётся это им очень трудно, в их одна извилина и та прямая.
показать весь комментарий
05.03.2026 13:53 Ответить
С ИИ говорил и это не ново, что Россия делает.

Насильственная экспроприация - это принудительное, зачастую безвозмездное (https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfBBOXVkrPTiHkY8Vx59k5Z_mrjsQep0yuLiKxLCaFD49ppwzwWWLKmYkFkOV5QS_-1a0BKiieHCTRDTvv7rK5Y5TEKQ0MmQ-dSWedirqreO3hygaEHkD4HAn9XL1hl-I0HRgn0H2DbZZvKD-P38aNdHV-10VyHicnVJG40s5ZpkxkNfRO2a7iedRnyP26AFVwlCyEm-tOsw2CvcSmTCIqbZiNdjVfm3hPFklW0q2YO8ygmxBrm_9bc_YLiOnATkDNnzlI7tozPx9ths8xzD2ezO&csui=3&ved=2ahUKEwiFwenI1YiTAxWsKhAIHfx_GwUQgK4QegQIARAB конфискация) или незаконное изъятие имущества, земли или средств производства государством или революционными группами. Это часто сопровождается применением силы, политическим давлением и направлено на перераспределение собственности. Примерами служат революции, огораживания или национализация.

Основные аспекты насильственной экспроприации:

Суть: Отчуждение имущества против воли владельца.Типы: Может быть безвозмездной (конфискация) или сопровождаться символической/неполной оплатой. Исторические примеры:Огораживания (XV-XIX вв.): Насильственная ликвидация общинных земель в Великобритании.Революционные экспроприации: Захват банков и имущества большевиками до и после 1917 года.Территориальные захваты: Изъятие собственности Красной Армией в 1930-40-е годы в Восточной Европе.Цели: Изменение структуры собственности, ликвидация класса собственников, финансирование революционных организаций.

В 1939-1940 и 1944-1945 годах Красная Армия, расширяя влияние СССР в Восточной Европе, осуществила масштабные территориальные приобретения и изъятия собственности. Процесс включал включение приграничных территорий (Польша, Бессарабия, Прибалтика) в состав СССР, а затем массовый вывоз промышленного оборудования, сырья и частного имущества из стран, занятых в ходе войны.
Ключевые аспекты изъятия собственности и территориальных захватов:
Присоединение территорий (1939-1940): В соответствии с пактом Молотова-Риббентропа, в состав СССР вошли восточные области Польши (1939), Прибалтийские республики (Эстония, Латвия, Литва - 1940) и Бессарабия с Северной Буковиной (1940).Советизация и национализация: На этих территориях немедленно проводилась национализация банков, промышленных предприятий, земли и частной собственности, сопровождавшаяся репрессиями. Демонтаж и вывоз имущества (1944-1945): На территориях Польши, Германии, Венгрии, Румынии и других стран Красная Армия проводила демонтаж промышленного оборудования, вывоз железнодорожных путей, вагонов, скота и имущества частных лиц, зачастую квалифицируемое как «репарации» или «трофеи».Идеологическое обоснование: Действия часто оправдывались необходимостью обеспечения безопасности, «освободительными походами» или возмещением ущерба, нанесенного гитлеровской Германией и её союзниками.

Эти процессы привели к коренному изменению социально-экономической структуры стран Восточной Европы и интеграции их ресурсов в экономику Советского Союза.
показать весь комментарий
05.03.2026 13:56 Ответить
Навіть західне ШІ пише лише про кацапів. У ШІ з ідеологією все нормально налаштовано.
показать весь комментарий
05.03.2026 14:00 Ответить
 
 