67% россиян выступают за начало мирных переговоров с Украиной, - опрос "Левада-Центра"
Поддержка мирных переговоров с Украиной среди россиян выросла до 67%, тогда как желание продолжать войну снизилось до минимума.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом свидетельствует опрос "Левада-Центра".
В России выросла до максимального уровня доля граждан, поддерживающих мирные переговоры с Украиной. В то же время количество тех, кто выступает за продолжение войны, снизилось до наименьшего показателя за все время наблюдений.
Рекордное количество сторонников переговоров с Украиной
Согласно исследованию, 67% опрошенных считают необходимым начать мирные переговоры с Украиной. За месяц этот показатель вырос на 6 процентных пунктов и стал самым высоким за все время проведения таких опросов.
В то же время доля тех, кто поддерживает продолжение военных действий, снизилась до 24%. Это самый низкий уровень с начала наблюдений.
Кто поддерживает переговоры, а кто выступает за продолжение войны
Социологи отмечают, что идею мирных переговоров чаще поддерживают:
-
женщины - 73%,
-
молодежь до 25 лет - 79%,
-
респонденты со средним образованием или ниже - 73%,
-
менее обеспеченные граждане - 69–71%,
-
жители сел - 70%,
-
те, кто получает информацию из социальных сетей - 71%.
В то же время поддержка продолжения боевых действий выше среди:
-
мужчины - 31%,
-
люди старше 55 лет - 31%,
-
респондентов с высшим или профессиональным образованием (27% и 26% соответственно).
А также более обеспеченных респондентов (27%), жителей Москвы (42%) и тех, кто черпает информацию из телевидения и отечественных видеоплатформ (30% и 31% соответственно).
В России снижается интерес к войне против Украины
В России все меньше граждан следят за событиями вокруг войны против Украины. По данным исследования, в феврале 2026 года за ходом войны внимательно следили только 44% россиян. Это самый низкий показатель за все время наблюдений.
Социологи отмечают, что чаще всего событиями интересуются мужчины - около половины опрошенных, а также люди в возрасте старше 55 лет, среди которых этот показатель составляет 61%. Сравнительно высокий уровень внимания к войне демонстрируют жители небольших городов с населением до 100 тысяч человек и те, кто получает информацию преимущественно из телевидения.
В то же время значительно меньший интерес проявляют женщины, среди которых за событиями следят 39% респондентов. Самый низкий уровень интереса зафиксирован среди молодежи до 25 лет - всего 20%. Также более низкие показатели наблюдаются среди жителей сельской местности.
