США не отменяли санкции против РФ, но Индии разрешили покупать российскую нефть, - Белый дом
Санкции США против российской нефти продолжают действовать, и об их отмене пока не объявлено, но Индии временно разрешили покупать нефть из РФ.
Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Цензор.НЕТ.
Решение США
"Я знаю, что Минфин и энергетическая команда президента продолжают обсуждать этот вопрос, и что они в конечном итоге проконсультируются с президентом, прежде чем принимать решение. Сегодня у меня нет никаких объявлений о новых санкциях или их отмене", - сказала она.
По словам Левитт, Индия получила временное разрешение на покупку российской нефти. Решение принимали совместно президент Дональд Трамп, министр финансов Скотт Бессент и вся команда национальной безопасности.
"Наши союзники в Индии были хорошими игроками и ранее прекратили покупать санкционированную российскую нефть. Мы временно разрешили им принимать эту нефть, чтобы восполнить временный пробел в поставках из-за иранцев", - пояснили у Трампа.
Левитт добавила, что эта нефть уже находилась в море на момент принятия решения. Однако Вашингтон не считает эту краткосрочную меру значительной финансовой выгодой для российского правительства.
Что предшествовало?
- Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что администрация Белого дома рассматривает возможность отмены санкций в отношении российской нефти, чтобы устранить дефицит в мире из-за военной операции против Ирана.
- Президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты временно отменяют некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы обеспечить стабилизацию цен на энергоносители.
