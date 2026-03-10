РУС
Новости Санкции США против России Экспорт нефти РФ
1 507 9

США не отменяли санкции против РФ, но Индии разрешили покупать российскую нефть, - Белый дом

санкції

Санкции США против российской нефти продолжают действовать, и об их отмене пока не объявлено, но Индии временно разрешили покупать нефть из РФ.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Цензор.НЕТ.

Решение США

"Я знаю, что Минфин и энергетическая команда президента продолжают обсуждать этот вопрос, и что они в конечном итоге проконсультируются с президентом, прежде чем принимать решение. Сегодня у меня нет никаких объявлений о новых санкциях или их отмене", - сказала она.

По словам Левитт, Индия получила временное разрешение на покупку российской нефти. Решение принимали совместно президент Дональд Трамп, министр финансов Скотт Бессент и вся команда национальной безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз призвал США соблюдать ограничение цен на российскую нефть

"Наши союзники в Индии были хорошими игроками и ранее прекратили покупать санкционированную российскую нефть. Мы временно разрешили им принимать эту нефть, чтобы восполнить временный пробел в поставках из-за иранцев", - пояснили у Трампа.

Левитт добавила, что эта нефть уже находилась в море на момент принятия решения. Однако Вашингтон не считает эту краткосрочную меру значительной финансовой выгодой для российского правительства.

Что предшествовало?

  • Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что администрация Белого дома рассматривает возможность отмены санкций в отношении российской нефти, чтобы устранить дефицит в мире из-за военной операции против Ирана.
  • Президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты временно отменяют некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы обеспечить стабилизацию цен на энергоносители.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о возможном снятии санкций против России: Верим, что США не пойдут на такие уступки

Индия (201) нефть (458) россия (22460) санкции (1963) США (7245) Левитт Кэролайн (58)
Індія ж начебто була колонією Британії, а не США. Трамп знову все переплутав?
показать весь комментарий
10.03.2026 23:37 Ответить
Ну, кацапи ж Україну вважають своєю "колонією"... То чому Трамп не може вважать Великобританію, своєю колонією?
показать весь комментарий
11.03.2026 06:10 Ответить
ВСЕ ПРАВЛІННЯ ТРАМПА - суцільний позор США
показать весь комментарий
10.03.2026 23:41 Ответить
Ну і добре що дозволили , а Індія продаватиме Європі бензин та дизпаливо , та й по тому - і санкцій не порушуватимуть , і дефіциту палива не буде . Цинічний світ (((
показать весь комментарий
10.03.2026 23:47 Ответить
Можна подумати що вона у нього питала, ще і Китаю мабуть дозволить хоча там його відверто послали
показать весь комментарий
11.03.2026 06:20 Ответить
Ваша авантюра - це вже значна фінансова вигода для російського уряду. І чим довше це лайно триватиме - тим більша вигода.
показать весь комментарий
11.03.2026 00:08 Ответить
Ту що в морі станом на 6 березня. Втім, це вже нікому не потрібно, бо після розмови Трампа з ****** ціна на нафту впала на 30% на сьогодні становить $86.
https://finance.yahoo.com/quote/CL=F/
показать весь комментарий
11.03.2026 01:30 Ответить
Не вмер так здох
показать весь комментарий
11.03.2026 05:57 Ответить
 
 