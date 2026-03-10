США не отменяли санкции против РФ, но Индии разрешили покупать российскую нефть, - Белый дом

Санкции США против российской нефти продолжают действовать, и об их отмене пока не объявлено, но Индии временно разрешили покупать нефть из РФ.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Цензор.НЕТ.

Решение США

"Я знаю, что Минфин и энергетическая команда президента продолжают обсуждать этот вопрос, и что они в конечном итоге проконсультируются с президентом, прежде чем принимать решение. Сегодня у меня нет никаких объявлений о новых санкциях или их отмене", - сказала она.

По словам Левитт, Индия получила временное разрешение на покупку российской нефти. Решение принимали совместно президент Дональд Трамп, министр финансов Скотт Бессент и вся команда национальной безопасности.

"Наши союзники в Индии были хорошими игроками и ранее прекратили покупать санкционированную российскую нефть. Мы временно разрешили им принимать эту нефть, чтобы восполнить временный пробел в поставках из-за иранцев", - пояснили у Трампа.

Левитт добавила, что эта нефть уже находилась в море на момент принятия решения. Однако Вашингтон не считает эту краткосрочную меру значительной финансовой выгодой для российского правительства.

Что предшествовало?

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что администрация Белого дома рассматривает возможность отмены санкций в отношении российской нефти, чтобы устранить дефицит в мире из-за военной операции против Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты временно отменяют некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы обеспечить стабилизацию цен на энергоносители.

