США не скасовували санкції проти РФ, але Індії дозволили купувати російську нафту, - Білий дім

Санкції США проти російської нафти продовжують діяти, і про їхнє скасування поки що не оголошено, але Індії тимчасово дозволили купувати нафту з РФ.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ.

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Рішення США

"Я знаю, що Мінфін та енергетична команда президента продовжують обговорювати це питання, і що вони зрештою проконсультуються з президентом, перш ніж приймати рішення. Сьогодні у мене немає жодних оголошень щодо нових санкцій чи їхнє скасування", - сказала вона.

За словами Левітт, Індія отримала тимчасовий дозвіл купувати російську нафту. Рішення ухвалювали спільно президент Дональд Трамп, міністр фінансів Скотт Бессент і вся команда національної безпеки.

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"Наші союзники в Індії були хорошими гравцями й раніше припинили купувати санкціоновану російську нафту. Ми тимчасово дозволили їм приймати цю нафту, щоб задовольнити тимчасовий пробіл у постачанні через іранців", - пояснили у Трампа.

Левітт додала, що ця нафта вже перебувала в морі на момент ухвалення рішення. Однак Вашингтон не вважає цей короткостроковий захід значною фінансовою вигодою для російського уряду.

Що передувало?

Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що адміністрація Білого дому розглядає можливість скасування санкцій щодо російської нафти, аби усунути нестачу у світі через військову операцію проти Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що Сполучені Штати тимчасово скасовують деякі санкції, пов’язані з нафтою, щоб забезпечити стабілізацію цін на енергоносії.

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