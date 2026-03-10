США не скасовували санкції проти РФ, але Індії дозволили купувати російську нафту, - Білий дім
Санкції США проти російської нафти продовжують діяти, і про їхнє скасування поки що не оголошено, але Індії тимчасово дозволили купувати нафту з РФ.
Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ.
Рішення США
"Я знаю, що Мінфін та енергетична команда президента продовжують обговорювати це питання, і що вони зрештою проконсультуються з президентом, перш ніж приймати рішення. Сьогодні у мене немає жодних оголошень щодо нових санкцій чи їхнє скасування", - сказала вона.
За словами Левітт, Індія отримала тимчасовий дозвіл купувати російську нафту. Рішення ухвалювали спільно президент Дональд Трамп, міністр фінансів Скотт Бессент і вся команда національної безпеки.
"Наші союзники в Індії були хорошими гравцями й раніше припинили купувати санкціоновану російську нафту. Ми тимчасово дозволили їм приймати цю нафту, щоб задовольнити тимчасовий пробіл у постачанні через іранців", - пояснили у Трампа.
Левітт додала, що ця нафта вже перебувала в морі на момент ухвалення рішення. Однак Вашингтон не вважає цей короткостроковий захід значною фінансовою вигодою для російського уряду.
Що передувало?
- Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що адміністрація Білого дому розглядає можливість скасування санкцій щодо російської нафти, аби усунути нестачу у світі через військову операцію проти Ірану.
- Президент США Дональд Трамп заявляв, що Сполучені Штати тимчасово скасовують деякі санкції, пов’язані з нафтою, щоб забезпечити стабілізацію цін на енергоносії.
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