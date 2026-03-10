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Новини Санкції США проти Росії Експорт нафти РФ
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США не скасовували санкції проти РФ, але Індії дозволили купувати російську нафту, - Білий дім

санкції

Санкції США проти російської нафти продовжують діяти, і про їхнє скасування поки що не оголошено, але Індії тимчасово дозволили купувати нафту з РФ.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ.

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Рішення США

"Я знаю, що Мінфін та енергетична команда президента продовжують обговорювати це питання, і що вони зрештою проконсультуються з президентом, перш ніж приймати рішення. Сьогодні у мене немає жодних оголошень щодо нових санкцій чи їхнє скасування", - сказала вона.

За словами Левітт, Індія отримала тимчасовий дозвіл купувати російську нафту. Рішення ухвалювали спільно президент Дональд Трамп, міністр фінансів Скотт Бессент і вся команда національної безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз закликав США дотримуватися обмеження цін на російську нафту

"Наші союзники в Індії були хорошими гравцями й раніше припинили купувати санкціоновану російську нафту. Ми тимчасово дозволили їм приймати цю нафту, щоб задовольнити тимчасовий пробіл у постачанні через іранців", - пояснили у Трампа.

Левітт додала, що ця нафта вже перебувала в морі на момент ухвалення рішення. Однак Вашингтон не вважає цей короткостроковий захід значною фінансовою вигодою для російського уряду.

Що передувало?

  • Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що адміністрація Білого дому розглядає можливість скасування санкцій щодо російської нафти, аби усунути нестачу у світі через військову операцію проти Ірану.
  • Президент США Дональд Трамп заявляв, що Сполучені Штати тимчасово скасовують деякі санкції, пов’язані з нафтою, щоб забезпечити стабілізацію цін на енергоносії.

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Автор: 

Індія (904) нафта (6618) росія (70450) санкції (13220) США (26759) Левітт Керолайн (71)
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Топ коментарі
+9
Ваша авантюра - це вже значна фінансова вигода для російського уряду. І чим довше це лайно триватиме - тим більша вигода.
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11.03.2026 00:08 Відповісти
+7
ВСЕ ПРАВЛІННЯ ТРАМПА - суцільний позор США
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10.03.2026 23:41 Відповісти
+5
Індія ж начебто була колонією Британії, а не США. Трамп знову все переплутав?
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10.03.2026 23:37 Відповісти
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Індія ж начебто була колонією Британії, а не США. Трамп знову все переплутав?
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10.03.2026 23:37 Відповісти
Ну, кацапи ж Україну вважають своєю "колонією"... То чому Трамп не може вважать Великобританію, своєю колонією?
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11.03.2026 06:10 Відповісти
ВСЕ ПРАВЛІННЯ ТРАМПА - суцільний позор США
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10.03.2026 23:41 Відповісти
Ну і добре що дозволили , а Індія продаватиме Європі бензин та дизпаливо , та й по тому - і санкцій не порушуватимуть , і дефіциту палива не буде . Цинічний світ (((
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10.03.2026 23:47 Відповісти
Можна подумати що вона у нього питала, ще і Китаю мабуть дозволить хоча там його відверто послали
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11.03.2026 06:20 Відповісти
Ваша авантюра - це вже значна фінансова вигода для російського уряду. І чим довше це лайно триватиме - тим більша вигода.
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11.03.2026 00:08 Відповісти
Ту що в морі станом на 6 березня. Втім, це вже нікому не потрібно, бо після розмови Трампа з ****** ціна на нафту впала на 30% на сьогодні становить $86.
https://finance.yahoo.com/quote/CL=F/
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11.03.2026 01:30 Відповісти
Не вмер так здох
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11.03.2026 05:57 Відповісти

https://antonina.detector.media/mediatresh/post/225740/2026-03-03-tramp-u-promovi-raptovo-pereyshov-vid-iranskoi-yaderky-do-zolotykh-shtor-ta-zakhoplen-rozkishshyu/ Трамп у промові раптово перейшов від іранської ядерки до золотих штор та захоплень розкішшю
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11.03.2026 10:27 Відповісти
ну норм, хай Індія купляє, а ми побудуємо з нею нафтохаб, і все ок)) і вовки ситі, і вівці не особо скаржаться на побриті дупи
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11.03.2026 16:52 Відповісти
 
 