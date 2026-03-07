США можуть скасувати санкції проти російської нафти, - Бессент

Міністерство фінансів США розглядає варіант зняття санкцій з нафти РФ з огляду на дефіцит нафти у світі через військову операцію проти Ірану.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі телеканалу Fox Business, повідомляє Цензор.НЕТ.

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США можуть зняти санкції із нафти РФ

Він нагадав, що напередодні США надали Індії 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти, яка перебуває на танкерах у морі.

"Індійці проявили себе як дуже надійні партнери. Ми просили їх припинити купувати підсанкційну російську нафту цієї осені. Вони так і зробили. Вони збиралися замінити її американською нафтою. Але щоб пом'якшити тимчасовий дефіцит нафти у світі, ми дали їм дозвіл (на 30 днів, - ред.) приймати російську нафту. Ми можемо зняти санкції з іншої російської нафти. На воді перебувають сотні мільйонів барелів нафти, на які запроваджено санкції, і, по суті, знявши санкції, Міністерство фінансів може створити пропозицію, і ми розглядаємо цю можливість",- заявив Бессент.

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Що передувало

Нагадаємо,що напередодні США надали Індії 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти, яка перебуває на танкерах у морі, щоб уникнути перебоїв із постачанням нафти на світовий ринок.

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