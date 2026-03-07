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Новини Санкції США проти Росії Експорт нафти РФ
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США можуть скасувати санкції проти російської нафти, - Бессент

Бессент допустив повернення російської нафти на світовий ринок

Міністерство фінансів США розглядає варіант зняття санкцій з нафти РФ з огляду на дефіцит нафти у світі через військову операцію проти Ірану. 

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі телеканалу Fox Business, повідомляє Цензор.НЕТ.

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США можуть зняти санкції із нафти РФ 

Він нагадав, що напередодні США надали Індії 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти, яка перебуває на танкерах у морі.

"Індійці проявили себе як дуже надійні партнери. Ми просили їх припинити купувати підсанкційну російську нафту цієї осені. Вони так і зробили. Вони збиралися замінити її американською нафтою. Але щоб пом'якшити тимчасовий дефіцит нафти у світі, ми дали їм дозвіл (на 30 днів, - ред.) приймати російську нафту. Ми можемо зняти санкції з іншої російської нафти. На воді перебувають сотні мільйонів барелів нафти, на які запроваджено санкції, і, по суті, знявши санкції, Міністерство фінансів може створити пропозицію, і ми розглядаємо цю можливість",- заявив Бессент.

Читайте також: США тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту з танкерів

Що передувало

Нагадаємо,що напередодні США надали Індії 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти, яка перебуває на танкерах у морі, щоб уникнути перебоїв із постачанням нафти на світовий ринок.

Читайте також: США безстроково вивели з-під санкцій дочірні компанії "Роснєфті" у Німеччині

Автор: 

нафта (6610) росія (70414) санкції (13217) США (26735) Бессент Скот (111)
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Топ коментарі
+52
Ну то шо, може таки Краснов за вказівкою ***** почало війну на Сході?
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07.03.2026 00:57 Відповісти
+46
Рудий ******** - спонсор рашистської війни вже цілий рік, але щось малувато, не вистачає пуйлу бабла, треба добавить. Ось тепер буде норм.
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07.03.2026 01:05 Відповісти
+44
Цілком несподівано з 500% мит трампонівський гешефт перетворюється на зняття санкцій з засрашки
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07.03.2026 00:53 Відповісти
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Любофь прєдпачітаєт равних !
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07.03.2026 08:08 Відповісти
Чекали від капіталіста шляхетності? Ну-ну
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07.03.2026 08:25 Відповісти
@ (у перекладі):
"Судячи із інциденту біля берегів Мальти у Середземному морі, Україна реалізує нову стратегію: атакувати ворожі газовози - танкери зі зрідженим природним газом рашистів, коли вони заповнені.
Ці судна коштують набагато дорожче за нафтові танкери.
І розливу нафти немає."
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07.03.2026 08:31 Відповісти
як такий @банарій трапився майже зразу і в більшості світу ? це шо , прокляття чи якісь айболіти досліди проводять ? це якийсь дурноватий сон .
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07.03.2026 09:19 Відповісти
кацапи іранські ракети на них наводять,а вони-санкції з них знімати збираються,якесь гівняне "садо -мазо" від американців, гидота -одним словом.
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07.03.2026 09:23 Відповісти
Вісь зла, вісь зла... Чомусь ніхто не бачить іншу вісь зла: трамп-бібі-#уйло. І вісь ця націлена на Україну, а побіжно, і на Європу. Ми дуже ласий геополітичний шмат: земля, надра, розташування. От тільки українці тут зайві...
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07.03.2026 09:24 Відповісти
Трамп кончений уйобок
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07.03.2026 09:44 Відповісти
Ну що скажете трамподрочери, які кричали що трампприйдепорядокнаведе? Як вам порядки Тромба? Залишилось тільки щоб Тромб посадив Х'уйла біля себе і сказав що віднині він його права рука
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07.03.2026 09:47 Відповісти
Підори
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07.03.2026 10:04 Відповісти
Партньори...
Якась Україна заважає
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07.03.2026 10:08 Відповісти
а что еще ожидать от контрацептивов?
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07.03.2026 10:18 Відповісти
Евреи нормально тупых западных чиновников разводят .
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07.03.2026 10:20 Відповісти
ОТ І "ПОКРАЩИЛИ ПЕРЕГОВОРНІ ПОЗИЦІЇ"

мародери ведуть до повної катастрофи
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07.03.2026 10:47 Відповісти
Дегенераты тупоголовые думают что это дед байда санкции на индийскую нефть наложил. Ахахаха. Ублюдки валите в московию или к ******* иран защищать.

Если ты антитрампист - ты предатель Украины. Растрелять.
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07.03.2026 10:49 Відповісти
Что интересно, рашистский рубль стал падать одновременно с военными действиями в Иране и ростом цены на нефть. Хотя раньше было наоборот.
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07.03.2026 11:52 Відповісти
Ще трішки і Трамп особисто віддасть наказ бомбити Київ щоб швидше погоджувалися на капітуляцію, вибори на носі і Нобелівську премію миру ну дуже хочеться.
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07.03.2026 12:07 Відповісти
і компенсувати збитки
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07.03.2026 14:32 Відповісти
Потрібно більше бити по нафтові промисловості кацапівки, топити ще більше танкерів, щоб зняття санкцій було помножене на «0».
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07.03.2026 14:55 Відповісти
Трамп наш казали кацапи, в цьому плані вони не збрехати, в самий відповідальний момент Вашингтон таки підставляє фінансове плече Москві рятуючи від краху міжнародного злочинця. Американці це буде на вашому сумлінні і майбутні злочини російського терористичного режиму на чолі з путіним!
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07.03.2026 15:04 Відповісти
Ото буде смішно якщо рашка скаже ми не продаватимемо нафту підтимаємо братушок аятол, які штучно стараються зробити енерго кризу, що тоді такі експерти скажуть?
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07.03.2026 17:59 Відповісти
Сказати це ще не означає так зробити, одне можна стверджувати напевно,що б продовжувати війну їм потрібна валюта, багато валюти, а це для них є тільки нафта.
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07.03.2026 21:14 Відповісти
А хтож сумнівався? Слово дали, слово забрали
Потужна надійність!
І всі вірять та довіряють.
Ага...
МАГА - це як просрать Омерику?
Дід ще йне те втне.
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07.03.2026 15:10 Відповісти
А це значить, що у кремля й надалі буде достатньо грошей, щоб оплачувати своїх контрактників для війни в Україні. Тобто, криваве шоу буде продовжуватись.
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07.03.2026 19:49 Відповісти
У кремляді почали закінчуватись кошти на війну, а тут друг і маріонетка маньяка путіна, Трамп підсобив. Розв'язав нову війну, хоча обіцяв сконцентруватись на внутрішніх проблемах США.
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07.03.2026 20:53 Відповісти
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