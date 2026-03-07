США можуть скасувати санкції проти російської нафти, - Бессент
Міністерство фінансів США розглядає варіант зняття санкцій з нафти РФ з огляду на дефіцит нафти у світі через військову операцію проти Ірану.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі телеканалу Fox Business, повідомляє Цензор.НЕТ.
США можуть зняти санкції із нафти РФ
Він нагадав, що напередодні США надали Індії 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти, яка перебуває на танкерах у морі.
"Індійці проявили себе як дуже надійні партнери. Ми просили їх припинити купувати підсанкційну російську нафту цієї осені. Вони так і зробили. Вони збиралися замінити її американською нафтою. Але щоб пом'якшити тимчасовий дефіцит нафти у світі, ми дали їм дозвіл (на 30 днів, - ред.) приймати російську нафту. Ми можемо зняти санкції з іншої російської нафти. На воді перебувають сотні мільйонів барелів нафти, на які запроваджено санкції, і, по суті, знявши санкції, Міністерство фінансів може створити пропозицію, і ми розглядаємо цю можливість",- заявив Бессент.
Що передувало
Нагадаємо,що напередодні США надали Індії 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти, яка перебуває на танкерах у морі, щоб уникнути перебоїв із постачанням нафти на світовий ринок.
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"Судячи із інциденту біля берегів Мальти у Середземному морі, Україна реалізує нову стратегію: атакувати ворожі газовози - танкери зі зрідженим природним газом рашистів, коли вони заповнені.
Ці судна коштують набагато дорожче за нафтові танкери.
І розливу нафти немає."
Якась Україна заважає
мародери ведуть до повної катастрофи
Если ты антитрампист - ты предатель Украины. Растрелять.
Потужна надійність!
І всі вірять та довіряють.
Ага...
МАГА - це як просрать Омерику?
Дід ще йне те втне.