США могут отменить санкции против российской нефти, - Бессент

Министерство финансов США рассматривает вариант снятия санкций с нефти РФ ввиду дефицита нефти в мире из-за военной операции против Ирана.

Об этом заявил министрфинансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox Business, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что накануне США предоставили Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая находится на танкерах в море.

"Индийцы проявили себя как очень надежные партнеры. Мы просили их прекратить покупать подсанкционную российскую нефть этой осенью. Они так и сделали. Они собирались заменить ее американской нефтью. Но чтобы смягчить временный дефицит нефти в мире, мы дали им разрешение (на 30 дней, - ред.) принимать российскую нефть. Мы можем снять санкции с другой российской нефти. На воде находятся сотни миллионов баррелей нефти, на которые введены санкции, и, по сути, сняв санкции, Министерство финансов может создать предложение, и мы рассматриваем эту возможность", - заявил Бессент.

Что предшествовало

