США могут отменить санкции против российской нефти, - Бессент
Министерство финансов США рассматривает вариант снятия санкций с нефти РФ ввиду дефицита нефти в мире из-за военной операции против Ирана.
Об этом заявил министрфинансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox Business, сообщает Цензор.НЕТ.
США могут снять санкции с нефти РФ
Он напомнил, что накануне США предоставили Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая находится на танкерах в море.
"Индийцы проявили себя как очень надежные партнеры. Мы просили их прекратить покупать подсанкционную российскую нефть этой осенью. Они так и сделали. Они собирались заменить ее американской нефтью. Но чтобы смягчить временный дефицит нефти в мире, мы дали им разрешение (на 30 дней, - ред.) принимать российскую нефть. Мы можем снять санкции с другой российской нефти. На воде находятся сотни миллионов баррелей нефти, на которые введены санкции, и, по сути, сняв санкции, Министерство финансов может создать предложение, и мы рассматриваем эту возможность", - заявил Бессент.
Что предшествовало
Напомним, что накануне США предоставили Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая находится на танкерах в море, чтобы избежать перебоев с поставками нефти на мировой рынок.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Інша версія - аналітики подальшого розвитку подій при президентові Штатів працюють на Китай, а при Зеленському на Росію.
І заборонив Індії купувати Уралс. На пару тижнів. Зараз знову можна
До того ж розсекречені і оприлюднені архіви КДБ свідчать про велику кількість євреїв, які хоробро воювали у лавах УПА. А більше половини лікарів в УПА, як би не дзявкала кацапська пропаганда, були євреями...
каци стирають Україну з лиця землі, давайте знімем з них санкції бо нафта нужна. Тобто євреї цінні, українців можна не рахувати...і це гарант меморандуму.
Щоб він сдох у пеклі
"Судячи із інциденту біля берегів Мальти у Середземному морі, Україна реалізує нову стратегію: атакувати ворожі газовози - танкери зі зрідженим природним газом рашистів, коли вони заповнені.
Ці судна коштують набагато дорожче за нафтові танкери.
І розливу нафти немає."