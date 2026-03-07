РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8084 посетителя онлайн
Новости Санкции США против России Экспорт нефти РФ
6 794 73

США могут отменить санкции против российской нефти, - Бессент

Бессент допустил возвращение российской нефти на мировой рынок

Министерство финансов США рассматривает вариант снятия санкций с нефти РФ ввиду дефицита нефти в мире из-за военной операции против Ирана. 

Об этом заявил министрфинансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox Business, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

США могут снять санкции с нефти РФ 

Он напомнил, что накануне США предоставили Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая находится на танкерах в море.

"Индийцы проявили себя как очень надежные партнеры. Мы просили их прекратить покупать подсанкционную российскую нефть этой осенью. Они так и сделали. Они собирались заменить ее американской нефтью. Но чтобы смягчить временный дефицит нефти в мире, мы дали им разрешение (на 30 дней, - ред.) принимать российскую нефть. Мы можем снять санкции с другой российской нефти. На воде находятся сотни миллионов баррелей нефти, на которые введены санкции, и, по сути, сняв санкции, Министерство финансов может создать предложение, и мы рассматриваем эту возможность", - заявил Бессент.

Читайте также: США временно разрешили Индии покупать российскую нефть с танкеров

Что предшествовало

Напомним, что накануне США предоставили Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая находится на танкерах в море, чтобы избежать перебоев с поставками нефти на мировой рынок.

Читайте также: США бессрочно вывели из-под санкций дочерние компании "Роснефти" в Германии

Автор: 

нефть (442) россия (22393) санкции (1952) США (7205) Скотт Бессент (87)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+31
Ну то шо, може таки Краснов за вказівкою ***** почало війну на Сході?
показать весь комментарий
07.03.2026 00:57 Ответить
+29
Цілком несподівано з 500% мит трампонівський гешефт перетворюється на зняття санкцій з засрашки
показать весь комментарий
07.03.2026 00:53 Ответить
+28
Рудий ******** - спонсор рашистської війни вже цілий рік, але щось малувато, не вистачає пуйлу бабла, треба добавить. Ось тепер буде норм.
показать весь комментарий
07.03.2026 01:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а "ножки трампа" будуть?
показать весь комментарий
07.03.2026 00:48 Ответить
І ножки, і крильця, і гузки, при чому носити будуть по червоній доріжці ті, хто її стелив в Анкоріджі
показать весь комментарий
07.03.2026 00:56 Ответить
Я так бачу, що останнім часом при придурках аналітики подальших подій що в Україні, що в Штатах однакові, тобто дебіли.

Інша версія - аналітики подальшого розвитку подій при президентові Штатів працюють на Китай, а при Зеленському на Росію.
показать весь комментарий
07.03.2026 00:51 Ответить
Вони хочуть, щоб у росії було побільше грошей на війну і ще, бажано, ******* технології. Ну і Ірану ракетами теж рф допоможе, самі плюси!
показать весь комментарий
07.03.2026 02:04 Ответить
з.є.б.сь. хйлотрампи е вгамуються ніколи. немає підходящих епітетів для них
показать весь комментарий
07.03.2026 00:52 Ответить
Цілком несподівано з 500% мит трампонівський гешефт перетворюється на зняття санкцій з засрашки
показать весь комментарий
07.03.2026 00:53 Ответить
Ну то шо, може таки Краснов за вказівкою ***** почало війну на Сході?
показать весь комментарий
07.03.2026 00:57 Ответить
А я на днях писала: чи не розчищає руде чмо поляну для *********** нафти?
показать весь комментарий
07.03.2026 01:06 Ответить
!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
07.03.2026 08:32 Ответить
Оце трампісти. Їб@нуті тварюки та й все.
показать весь комментарий
07.03.2026 00:59 Ответить
Рудий ******** - спонсор рашистської війни вже цілий рік, але щось малувато, не вистачає пуйлу бабла, треба добавить. Ось тепер буде норм.
показать весь комментарий
07.03.2026 01:05 Ответить
Это всем кто на Цензоре и вообще в украинском интернете рубаху рвал против Ирана. Отличный итог недели войны.
показать весь комментарий
07.03.2026 01:05 Ответить
Та ніхто не рвав. Й так було ясно, що або війна в ірані буде коротка, або росія зірве джек-пот . Лудоман трамп обрав друге
показать весь комментарий
07.03.2026 01:45 Ответить
А за кого тут можна рвати шось? Два уйобочних режимах які допомагають русні - аятоли в маги. Ну то хай хоч одним менше стане.
показать весь комментарий
07.03.2026 03:29 Ответить
многоходов очка від трумпа
показать весь комментарий
07.03.2026 01:08 Ответить
****. Та давайте вже разом з рашою бомбіть Україну та й по всьому. **** ото ходить навколо, то санкції знімем, то не дамо озброєння перед контрнаступом, то розвіддані припинимо давати, то старлінки повимикаєм. ***** це шапіто? Скажіть відверто "***** нам друг, тримай ******* наших солдат, нашу зброю, знищуй Україну і го шпехать неповнолітніх на якомусь острові як в старі добрі часи.
показать весь комментарий
07.03.2026 01:10 Ответить
Когда нефть дойдет до 150 до России выстроятся за покупкой вся Азия и Европа и танкеры российские будут охранять эскадрой.
показать весь комментарий
07.03.2026 01:11 Ответить
або русню просто виїбуть в очко і заберуть нафту як то було в венесуелі.
показать весь комментарий
07.03.2026 01:16 Ответить
Я только за как бы. Но ничего к этому не предполагает.
показать весь комментарий
07.03.2026 01:18 Ответить
для цього спочатку в москалів треба забрати ядерку!
показать весь комментарий
07.03.2026 02:07 Ответить
*******. Санкцій накладав конгрес, санкцій підтримував Трамп, який арештовував кацапскі танкери. Зараз Бессенету вставлять пістон.
показать весь комментарий
07.03.2026 01:15 Ответить
А ще, Трамп припинив 8 війн.
І заборонив Індії купувати Уралс. На пару тижнів. Зараз знову можна
показать весь комментарий
07.03.2026 01:19 Ответить
Дозволив тимчасово. З усім іншим трохи складніше
показать весь комментарий
07.03.2026 01:39 Ответить
бессет не квакає сам
показать весь комментарий
07.03.2026 01:32 Ответить
У любителей теорий заговора никто не квакает сам.
показать весь комментарий
07.03.2026 01:42 Ответить
Потрібно скорочувати бездумне споживання природних ресурсів
показать весь комментарий
07.03.2026 01:24 Ответить
Мабуть Трмп для цього воєнну операцію і замутив, щоб врятувати корєша
показать весь комментарий
07.03.2026 01:27 Ответить
Мое мнение обратное. Есть Натаньяху. Когда началась вся эта заворушка с Газой, то это сыграло очень против Украины. И вот продолжалось три года. Я там не антесемит как многие украинцы, но Израиль и Россия имеют тесные связи и вероятность что Израиль на пользу России играет в войны мне кажется очень вероятной.
показать весь комментарий
07.03.2026 01:32 Ответить
Бред.
показать весь комментарий
07.03.2026 01:40 Ответить
Я считаю что есть куча людей, которым выгодна Россия такая какая она есть и они будут делать все что угодно чтобы сохранить её такой.
показать весь комментарий
07.03.2026 01:41 Ответить
Выгодна она была в том виде, в котором была до 22 года.
показать весь комментарий
07.03.2026 02:00 Ответить
Она выгодна пока текущая власть. У России куча ресурсов, которые дают сверхприбыль. И эта сверхприбыль идет нужным людям.
показать весь комментарий
07.03.2026 02:02 Ответить
Эта сверхприбыль сжигается где-то под Покровском.
показать весь комментарий
07.03.2026 03:43 Ответить
Бібі, як і рудому діду загрожує тюрма. От і розв'язують войнушки для збереження влади.
показать весь комментарий
07.03.2026 07:21 Ответить
Jewish ?
показать весь комментарий
07.03.2026 08:39 Ответить
З приводу антісемітизму українців... Якщо він і трапляється в Україні, то має виключно расєйські корені. Щоб позбутися цього штампу наберіть у гуглі "праведники миру" - там відповідь скільки євреїв врятували українці під час ДСВ.
До того ж розсекречені і оприлюднені архіви КДБ свідчать про велику кількість євреїв, які хоробро воювали у лавах УПА. А більше половини лікарів в УПА, як би не дзявкала кацапська пропаганда, були євреями...
показать весь комментарий
07.03.2026 09:03 Ответить
який жах. Іран поганий, бо загрожує ізраїлю, то його заблокували.
каци стирають Україну з лиця землі, давайте знімем з них санкції бо нафта нужна. Тобто євреї цінні, українців можна не рахувати...і це гарант меморандуму.
Щоб він сдох у пеклі
показать весь комментарий
07.03.2026 01:34 Ответить
Трамп хотів закінчити війну в Україні в обмін на зняття санкцій з росії для майбутнього протистояння з Китаєм, але схоже що тепер санкції знімуть просто без закінчення війни.
показать весь комментарий
07.03.2026 01:36 Ответить
Что и требовалось доказать. Для снятия санкций штатам не нужно никакое перемирие. Развязать войну, создать дефицит и под предлогом сделать мировой экономике хорошо, снять, по сути единственные болезненные санкции для **********. То что вводят озабоченцы по двадцать можно не считать. Специально это или нет. Не важно на самом деле. Повод всегда найдется. Главное уметь ждать и словить момент. Именно такого таланта лишены наши вожди племени.
показать весь комментарий
07.03.2026 01:38 Ответить
Не стройте теорий заговора там где их нет.
показать весь комментарий
07.03.2026 01:43 Ответить
Деякі речі пояснюються дуже просто, людською дурістю.
показать весь комментарий
07.03.2026 07:56 Ответить
Під звуки балістики та цирконів, читати про такий подарунок від заокеанських друзів - це просто вау. Браво трамп!
показать весь комментарий
07.03.2026 01:47 Ответить
Трамп приступив до поповнення каси війни Кремля
показать весь комментарий
07.03.2026 01:52 Ответить
Совок і росія-це проксі США.
показать весь комментарий
07.03.2026 02:08 Ответить
Проксі не США, точніше проксі наприклад це США а також Московія. Чиї? Подивись на герб Московії.
показать весь комментарий
07.03.2026 02:30 Ответить
Вони проксі Ватикану скоріше за все, ну а про анунаків паралельні світи хто знає?
показать весь комментарий
07.03.2026 02:34 Ответить
в кацапів буде розкішний банкет сьогодні в сатанинському кремлі!!
показать весь комментарий
07.03.2026 02:14 Ответить
козирів таки нема
показать весь комментарий
07.03.2026 03:10 Ответить
Звертайте увагу на виробника продукції, не купуйте нічого, що було вироблено в США, відколи Трамп через більшість у Конгресі заблокував допомогу Україні, ця країна нам не друг, що й підтверили президентські вибори, коли 77 млн. американців проголосували за дегенерата, що ненавидить Україну і Європу, але прагне дружби Х-уйла. США і після Трампа навряд чи одужають, це вже не частина Заходу.
показать весь комментарий
07.03.2026 04:21 Ответить
Маячня
показать весь комментарий
07.03.2026 07:21 Ответить
Азохенвей і танкі наші бистрі! Багатоходовочка: Іран аятолл придавити, нафту поділити, арабів з Гази викурити, кацапів від санкцій звільнити, Україну *********** планом миру придушити; далєє вєздє - Кубу захопити, Гренландію загребти! Одні козирі на руках- пора за (Ш)Нобелем йти. Картина, коли сволота, авантюристи, шизофреніки, поклонники різних сект від РПЦ до хабаду керують світом.
показать весь комментарий
07.03.2026 04:26 Ответить
Біда в тому, що це дуже радує "мудрий нарад", у нього в генах ржать на кутні.
показать весь комментарий
07.03.2026 08:02 Ответить
Чому ви не бачите наслідків різкого зростання ціни на нафту, ослаблення світової економіки, зниження виробництва товарів і продуктів, інфляцію, економічну кризу? Хіба це на користь Україні? Скільки коштуватиме зброя? Хто дасть гроші?
показать весь комментарий
07.03.2026 05:04 Ответить
Ти мені дозволь атакувати Україну,ну а я ні пари з вуст тобі не скажу ( ось що було в Анкориджі.
показать весь комментарий
07.03.2026 06:21 Ответить
То он хто являється дійсним прізідєнтам Омєрікі !
показать весь комментарий
07.03.2026 08:04 Ответить
Трампонії мається на увазі ?
показать весь комментарий
07.03.2026 08:41 Ответить
Тут навіть не питання хто головніший)Тут йде взаємна недовіра і шантаж : я тобі ,а ти мені,а й про тебе ,а ти про мене нічого,й не зашкодимо одне одному,бо ж ціль одна - довго жити,і хоч деколи встромити твердого пісюнчика...
показать весь комментарий
07.03.2026 08:48 Ответить
Ще залишилось щоб США почали продавати зброю росії. Такий собі бізнес.
показать весь комментарий
07.03.2026 06:47 Ответить
Вони продають комплектуючі.
показать весь комментарий
07.03.2026 08:42 Ответить
Ізраїль і США в лиці Трамп-ліна перші союзники пдр кцпів.. Ось вам і Епічна СРАКА Трампа....ги-ги...
показать весь комментарий
07.03.2026 06:52 Ответить
Епічна лють легким рухом руки перетворюється в Епічну Сраку з якої валить дух Анкоріджа
показать весь комментарий
07.03.2026 06:54 Ответить
Скот таки скот. Поям скотиняка
показать весь комментарий
07.03.2026 07:12 Ответить
коли я чую трампіста, наприклад такого як Бессент, мене просто нудить, але якщо раптом з якоїсь щілини вилазить трампіст, що претендує на якесь українство, так хочеться взяти черпака і тріснути такому по лобі, щоб вискочила величезна гуля
показать весь комментарий
07.03.2026 07:39 Ответить
100% договорняк сіньора апельсина з ******.
показать весь комментарий
07.03.2026 07:39 Ответить
Кончена, тупа, безпринципна мразота.
показать весь комментарий
07.03.2026 07:41 Ответить
І Пуйла ще в дупу поцілуйте.
показать весь комментарий
07.03.2026 07:44 Ответить
Оце любов!
показать весь комментарий
07.03.2026 07:52 Ответить
Любофь прєдпачітаєт равних !
показать весь комментарий
07.03.2026 08:08 Ответить
Чекали від капіталіста шляхетності? Ну-ну
показать весь комментарий
07.03.2026 08:25 Ответить
@ (у перекладі):
"Судячи із інциденту біля берегів Мальти у Середземному морі, Україна реалізує нову стратегію: атакувати ворожі газовози - танкери зі зрідженим природним газом рашистів, коли вони заповнені.
Ці судна коштують набагато дорожче за нафтові танкери.
І розливу нафти немає."
показать весь комментарий
07.03.2026 08:31 Ответить
 
 