Зеленський про можливе зняття санкцій проти Росії: Віримо, що США не підуть на такі поступки

Президент Володимир Зеленський заявив, що можливе послаблення санкцій США проти Росії стане "серйозним ударом" по Україні та репутаційним викликом для світу.

Про це голова держави сказав на пресбрифінгу, передає Цензор.НЕТ.

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Зеленський прокоментував наслідки

Президент зазначив, що стратегія завдання Росії максимальних фінансових втрат є загальною для цивілізованого світу — кошти агресора не повинні використовуватися проти України, зокрема на закупівлю зброї. Зеленський заявив, що якщо санкції проти РФ все ж знімуть "це буде серйозний удар по нас".

"А по всьому світу це репутаційний удар дуже складний, дуже серйозний. Як можна знімати санкції з Росії, якщо вона агресор? Значить, так можна робити й не тільки їм. В принципі, це такий не дуже позитивний приклад для інших", - пояснив він.

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Україні також відомо, що Росія веде діалоги з представниками США щодо можливого зняття санкцій. Водночас голова держави запевнив, що Україна вірить у позицію США.

"Ми дуже віримо, що США не підуть на такі поступки", - наголосив Володимир Зеленський.

Що передувало?

Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що адміністрація Білого дому розглядає можливість скасування санкцій щодо російської нафти, аби усунути нестачу у світі через військову операцію проти Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що Сполучені Штати тимчасово скасовують деякі санкції, пов’язані з нафтою, щоб забезпечити стабілізацію цін на енергоносії.

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