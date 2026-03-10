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Зеленський про можливе зняття санкцій проти Росії: Віримо, що США не підуть на такі поступки

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що можливе послаблення санкцій США проти Росії стане "серйозним ударом" по Україні та репутаційним викликом для світу.

Про це голова держави сказав на пресбрифінгу, передає Цензор.НЕТ.

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Зеленський прокоментував наслідки

Президент зазначив, що стратегія завдання Росії максимальних фінансових втрат є загальною для цивілізованого світу — кошти агресора не повинні використовуватися проти України, зокрема на закупівлю зброї. Зеленський заявив, що якщо санкції проти РФ все ж знімуть "це буде серйозний удар по нас".

"А по всьому світу це репутаційний удар дуже складний, дуже серйозний. Як можна знімати санкції з Росії, якщо вона агресор? Значить, так можна робити й не тільки їм. В принципі, це такий не дуже позитивний приклад для інших", - пояснив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США повідомили союзникам, що послаблення санкцій проти російської нафти буде зосереджено на Індії, ‒ Bloomberg

Україні також відомо, що Росія веде діалоги з представниками США щодо можливого зняття санкцій.  Водночас голова держави запевнив, що Україна вірить у позицію США.

"Ми дуже віримо, що США не підуть на такі поступки", - наголосив Володимир Зеленський.

Що передувало?

  • Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що адміністрація Білого дому розглядає можливість скасування санкцій щодо російської нафти, аби усунути нестачу у світі через військову операцію проти Ірану.
  • Президент США Дональд Трамп заявляв, що Сполучені Штати тимчасово скасовують деякі санкції, пов’язані з нафтою, щоб забезпечити стабілізацію цін на енергоносії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США безстроково вивели з-під санкцій дочірні компанії "Роснєфті" у Німеччині

Автор: 

Зеленський Володимир (28036) росія (70431) санкції (13220) США (26755)
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Топ коментарі
+7
Ти дебіл чи як?
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10.03.2026 19:09 Відповісти
+3
ВІР ВІР)))))

ТІльки

- США лише на нас давлять
- подивись як США голосує в ООН
- чхати хотіли в США на нас
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10.03.2026 19:13 Відповісти
+2
дебіл
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10.03.2026 19:11 Відповісти
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Ти дебіл чи як?
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10.03.2026 19:09 Відповісти
Чи як .
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10.03.2026 19:27 Відповісти
Він віруючий українець єврейського походження, який на (вже колишнє) православне Різдво полетів "відпочити" в мусульманську країну Султанат Оман.

Так робить кожен!
Еге ж?
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10.03.2026 19:54 Відповісти
Отак. Нє, не отак, а о так.
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10.03.2026 20:38 Відповісти
дебіл
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10.03.2026 19:11 Відповісти
В это даже "духовный советник" Трампа не верит.
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10.03.2026 19:12 Відповісти
краснову вірити себе неповажати
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10.03.2026 19:12 Відповісти
ВІР ВІР)))))

ТІльки

- США лише на нас давлять
- подивись як США голосує в ООН
- чхати хотіли в США на нас
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10.03.2026 19:13 Відповісти
А красти мільярди з міністерств під час зими і війни міндічами не репутаційні втрати України? А красти сотнями вагонів і контейнерів гуманітарки у свого народу, які надали партнери не репутаційні втрати України?
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10.03.2026 19:18 Відповісти
Віра - поняття ірраціональне і не підлягає будь якій логіці, втім, як і знаходження невігласа в на чолі держави під час війни.
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10.03.2026 19:19 Відповісти
Зрада відміняється.
За словами американських чиновників і експертів, реальне зняття санкцій можливе лише якщо буде мирна угода між Україною і Росією, РФ погодиться на умови міжнародних переговорів, США та союзники погодяться на пом'якшення.
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10.03.2026 19:21 Відповісти
Ти вір в те ще в найближчому майбутньому поїдеш на нари за все що ти зробив і робиш зараз з Україною.
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10.03.2026 19:35 Відповісти
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10.03.2026 21:40 Відповісти
віра і знання це несумісні речі!, "віруючий ти наш" (С)
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10.03.2026 19:47 Відповісти
Лошара ти, Клоун. Питання вже вирішене.
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10.03.2026 20:35 Відповісти
Так не радився ж тромб з вавою ще, може і передумає
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10.03.2026 20:56 Відповісти
На чому основана твоя віра? Янкі- такі ж вороги,що й кацапи.
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10.03.2026 23:25 Відповісти
 
 