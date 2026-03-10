РУС
Зеленский о возможном снятии санкций против России: Верим, что США не пойдут на такие уступки

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что возможное ослабление санкций США против России станет "серьезным ударом" по Украине и репутационным вызовом для мира.

Об этом глава государства сказал на пресс-брифинге, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский прокомментировал последствия

Президент отметил, что стратегия нанесения России максимальных финансовых потерь является общей для цивилизованного мира — средства агрессора не должны использоваться против Украины, в частности на закупку оружия. Зеленский заявил, что если санкции против РФ все же снимут, "это будет серьезный удар по нам".

"А по всему миру это репутационный удар очень сложный, очень серьезный. Как можно снимать санкции с России, если она агрессор? Значит, так можно делать и не только им. В принципе, это такой не очень положительный пример для других", - пояснил он.

Украине также известно, что Россия ведет диалог с представителями США о возможном снятии санкций. В то же время глава государства заверил, что Украина верит в позицию США.

"Мы очень верим, что США не пойдут на такие уступки", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Что предшествовало?

  • Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что администрация Белого дома рассматривает возможность отмены санкций в отношении российской нефти, чтобы устранить дефицит в мире из-за военной операции против Ирана.
  • Президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты временно отменяют некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы обеспечить стабилизацию цен на энергоносители.

Топ комментарии
+6
Ти дебіл чи як?
показать весь комментарий
10.03.2026 19:09 Ответить
+2
ВІР ВІР)))))

ТІльки

- США лише на нас давлять
- подивись як США голосує в ООН
- чхати хотіли в США на нас
показать весь комментарий
10.03.2026 19:13 Ответить
+1
дебіл
показать весь комментарий
10.03.2026 19:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Ти дебіл чи як?
показать весь комментарий
10.03.2026 19:09 Ответить
Чи як .
показать весь комментарий
10.03.2026 19:27 Ответить
Він віруючий українець єврейського походження, який на (вже колишнє) православне Різдво полетів "відпочити" в мусульманську країну Султанат Оман.

Так робить кожен!
Еге ж?
показать весь комментарий
10.03.2026 19:54 Ответить
дебіл
показать весь комментарий
10.03.2026 19:11 Ответить
В это даже "духовный советник" Трампа не верит.
показать весь комментарий
10.03.2026 19:12 Ответить
краснову вірити себе неповажати
показать весь комментарий
10.03.2026 19:12 Ответить
ВІР ВІР)))))

ТІльки

- США лише на нас давлять
- подивись як США голосує в ООН
- чхати хотіли в США на нас
показать весь комментарий
10.03.2026 19:13 Ответить
А красти мільярди з міністерств під час зими і війни міндічами не репутаційні втрати України? А красти сотнями вагонів і контейнерів гуманітарки у свого народу, які надали партнери не репутаційні втрати України?
показать весь комментарий
10.03.2026 19:18 Ответить
Віра - поняття ірраціональне і не підлягає будь якій логіці, втім, як і знаходження невігласа в на чолі держави під час війни.
показать весь комментарий
10.03.2026 19:19 Ответить
Зрада відміняється.
За словами американських чиновників і експертів, реальне зняття санкцій можливе лише якщо буде мирна угода між Україною і Росією, РФ погодиться на умови міжнародних переговорів, США та союзники погодяться на пом'якшення.
показать весь комментарий
10.03.2026 19:21 Ответить
Ти вір в те ще в найближчому майбутньому поїдеш на нари за все що ти зробив і робиш зараз з Україною.
показать весь комментарий
10.03.2026 19:35 Ответить
віра і знання це несумісні речі!, "віруючий ти наш" (С)
показать весь комментарий
10.03.2026 19:47 Ответить
 
 