Зеленский о возможном снятии санкций против России: Верим, что США не пойдут на такие уступки

Президент Владимир Зеленский заявил, что возможное ослабление санкций США против России станет "серьезным ударом" по Украине и репутационным вызовом для мира.

Об этом глава государства сказал на пресс-брифинге, передает Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что стратегия нанесения России максимальных финансовых потерь является общей для цивилизованного мира — средства агрессора не должны использоваться против Украины, в частности на закупку оружия. Зеленский заявил, что если санкции против РФ все же снимут, "это будет серьезный удар по нам".

"А по всему миру это репутационный удар очень сложный, очень серьезный. Как можно снимать санкции с России, если она агрессор? Значит, так можно делать и не только им. В принципе, это такой не очень положительный пример для других", - пояснил он.

Украине также известно, что Россия ведет диалог с представителями США о возможном снятии санкций. В то же время глава государства заверил, что Украина верит в позицию США.

"Мы очень верим, что США не пойдут на такие уступки", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Что предшествовало?

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что администрация Белого дома рассматривает возможность отмены санкций в отношении российской нефти, чтобы устранить дефицит в мире из-за военной операции против Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты временно отменяют некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы обеспечить стабилизацию цен на энергоносители.

