Кошта: Сейчас не время ослаблять санкции против России

Кошта призвал ЕС не ослаблять санкции против РФ

Президент Евросовета Антониу Кошта подчеркнул, что сейчас не время ослаблять санкции против страны-агрессора России.

Об этом он написал в соцсети Х после участия в телеконференции лидеров G7 по Ближнему Востоку, сообщает Цензор.НЕТ.

Не время отменять санкции против РФ 

Кошта рассказал, что государства G7 сосредоточены на минимизации влияния ситуации в Иране и в целом на Ближнем Востоке на безопасность и мировой энергетический рынок.

Вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Кошта напомнил лидерам "Большой семерки", что неотложным приоритетом является обеспечение энергопотоков, в частности безопасной навигации через Ормузский пролив, критически важный для мировой экономики.

"Обеспечение соблюдения предельной цены на нефть поможет стабилизировать рынки и ограничить доходы России. Сейчас не время ослаблять санкции против России", - подчеркнул глава Евросовета.

Читайте также: Снятие санкций с России будет означать легализацию агрессии против Украины, - Зеленский

Что предшествовало

  • Ранее в Европейском Союзе высказались, что не планируют отменять нефтяные санкции против РФ. В то же время США разрешили Индии возобновить закупки российской нефти, чтобы избежать дефицита энергоресурсов на мировом рынке.

Читайте также: Завтра ЕС может утвердить новый пакет санкций против РФ, - Кошта

Старый анекдот из 80-х…
грузин хочет впечатлить барышню. Остановил Чайку, предлагает водителю:
- я буду стоять я углом; сяду, привезешь меня за угол; я выйду и скажу - до завтра, вася! 25 р.
Водитель согласен.
На следующий день водитель высаживает грузина из Чайки перед барышней…
Грузин: до завтра, вася!
Водитель: товарищ замминистра! А не могли бы вы мне до завтра одолжить 400 р.? У меня как раз очередь подошла холодильник купить… А завтра я вам отдам!
Грузин подходит к водителю. Дает 400 р. И говорит:
- Маладэц, пилять!
показать весь комментарий
11.03.2026 21:47 Ответить
Кошта розповів, що держави G7 зосереджені на мінімізації впливу ситуації в Ірані та в цілому на Близькому Сході на безпеку та світовий енергетичний ринок.
Разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Кошта нагадав лідерам "Великої сімки", що нагальним пріоритетом є забезпечення енергопотоків, зокрема безпечної навігації через Ормузьку протоку, критично важливу для світової економіки.
...
Іпать-колотить! То здайте Україну і все буде гаразд! І газ і нафта і все від ***** вам буде!
показать весь комментарий
11.03.2026 21:52 Ответить
 
 