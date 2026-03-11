Кошта: Сейчас не время ослаблять санкции против России
Президент Евросовета Антониу Кошта подчеркнул, что сейчас не время ослаблять санкции против страны-агрессора России.
Об этом он написал в соцсети Х после участия в телеконференции лидеров G7 по Ближнему Востоку, сообщает Цензор.НЕТ.
Не время отменять санкции против РФ
Кошта рассказал, что государства G7 сосредоточены на минимизации влияния ситуации в Иране и в целом на Ближнем Востоке на безопасность и мировой энергетический рынок.
Вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Кошта напомнил лидерам "Большой семерки", что неотложным приоритетом является обеспечение энергопотоков, в частности безопасной навигации через Ормузский пролив, критически важный для мировой экономики.
"Обеспечение соблюдения предельной цены на нефть поможет стабилизировать рынки и ограничить доходы России. Сейчас не время ослаблять санкции против России", - подчеркнул глава Евросовета.
Что предшествовало
- Ранее в Европейском Союзе высказались, что не планируют отменять нефтяные санкции против РФ. В то же время США разрешили Индии возобновить закупки российской нефти, чтобы избежать дефицита энергоресурсов на мировом рынке.
