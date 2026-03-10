Завтра ЕС может утвердить новый пакет санкций против РФ, - Кошта

Евросоюз считает, что на Москву следует усилить давление, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров для достижения справедливого и долгосрочного мира в Украине.

Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, выступивший во вторник на ежегодной конференции послов ЕС в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

РФ игнорирует международное право

"Сейчас в этой войне есть только один победитель - Россия. Она постоянно подрывает позиции Украины, игнорируя международное право. Она получает новые ресурсы для финансирования войны против Украины, поскольку цены на энергоносители растут. Она получает прибыль от перенаправления военного потенциала, который в противном случае мог бы быть направлен на поддержку Украины. И она получает прибыль от уменьшения внимания к украинскому фронту, поскольку конфликт на Ближнем Востоке выходит на первый план", - сказал Кошта.

Он подчеркнул, что в декабре Европейский совет одобрил совместный кредит в размере 90 миллиардов евро, подкрепленный бюджетом ЕС, для покрытия финансовых потребностей Украины в течение следующих двух лет:

"И мы выполним это обязательство, взятое на себя всеми лидерами", - заявил Кошта.

Давление на РФ

Президент Евросовета призвал продолжать оказывать давление на Россию, чтобы она согласилась на справедливый и прочный мир, "который будет приемлем для Украины и не будет подрывать безопасность Европы".

Я надеюсь, что завтра мы одобрим продление действующих санкций и утвердим следующий пакет", - выразил надежду Кошта.

Обострение на Ближнем Востоке

Комментируя события на Ближнем Востоке, президент Европейского совета сказал, что Европейский Союз призывает все вовлеченные стороны "проявить максимальную сдержанность и вернуться за стол переговоров".

Подчеркнув поддержку права иранцев определять свое будущее и убеждение, что их права и свободы человека должны быть полностью соблюдены, Кошта сказал, что "свобода и права человека не могут быть достигнуты с помощью бомб".

"Только международное право поддерживает их. Защита гражданского населения, обеспечение ядерной безопасности и соблюдение международного права имеют решающее значение. Мы должны избегать дальнейшей эскалации, которая угрожает Ближнему Востоку, Европе и другим регионам. Последствия являются серьезными, в частности в экономической сфере, как продемонстрировала блокада Ормузского пролива", - предупредил он.