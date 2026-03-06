РУС
Венгрия и Словакия снова требуют исключить семерых россиян из санкционного списка ЕС

Венгрия и Словакия требуют исключить 7 граждан России из санкционного списка Евросоюза для продления действия персональных санкций против РФ еще на шесть месяцев.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк со ссылкой на свои источники, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отметил журналист, крайний срок, необходимый для продления санкций – 15 марта.

"Чтобы еще больше осложнить ситуацию, они требуют исключить 7 человек (как всегда) из черного списка, чтобы дать зеленый свет на продление срока действия на 6 месяцев. Контрпредложение ЕС – продление срока действия на 12 месяцев и исключение 2 других человек, которых считают "слабыми случаями"", – добавил Йозвяк.

Предыдущие требования Венгрии и Словакии

  • Последний раз персональные санкции ЕС против россиян продлевались 12 сентября 2025 года.
  • Тогда Словакия и Венгрия требовали исключения из санкционных списков 6 россиян. Однако, несмотря на их попытки, граждане РФ остались в списках. В то же время некоторые лица все же были исключены из санкционного списка "по техническим причинам".

Топ комментарии
+8
ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХ - ЦЕ КРАНТИ

Відверто ворожі країни роблять все для того хто грозиться "дойти до Берлина". ШО ЦЕ ЗА БРЕД?????

Як можна їх не викинути нафіг?
06.03.2026 17:36 Ответить
+5
Коли-небудь ті европейські структури 2 + 2 докупи складуть?
06.03.2026 17:36 Ответить
+5
А який інтерес орбану та фіцо від цього звільнення?Як мінімум вони агенти впливу в Європі,проштовхують інтереси паРаші або мають від ********** кеш.
06.03.2026 17:39 Ответить
Коли-небудь ті европейські структури 2 + 2 докупи складуть?
06.03.2026 17:36 Ответить
ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХ - ЦЕ КРАНТИ

Відверто ворожі країни роблять все для того хто грозиться "дойти до Берлина". ШО ЦЕ ЗА БРЕД?????

Як можна їх не викинути нафіг?
06.03.2026 17:36 Ответить
А який інтерес орбану та фіцо від цього звільнення?Як мінімум вони агенти впливу в Європі,проштовхують інтереси паРаші або мають від ********** кеш.
06.03.2026 17:39 Ответить
Ти мене уважаєш? - так - а ти мене уважаєш? - так - і кацапи нас уважають - ми уважаємі люди
06.03.2026 17:40 Ответить
Два уйоббіки!
06.03.2026 17:40 Ответить
я взе знаю хто там кому крові пoпив, - але корито пусте...
06.03.2026 18:24 Ответить
А можна Угорщину вібкритим текстом послати(прошу вибачення за мат) на ***'!!!
06.03.2026 17:41 Ответить
Власноруч роками відгодовувати паразитів у власній дупі - це якийсь вищий пілотаж мазохізму. Недаремно повна толерантність імунної стстеми у медицині означає смерть.
06.03.2026 17:42 Ответить
В мене два питання. 1. Там ще в тих санкційних списках ще хтось залишився? 2. Доки Європа буде в себе тримати цих двох терористів які Європу тягнуть в своє болото?
06.03.2026 17:45 Ответить
Водночас деяких осіб все ж виключили з санкційного списку "з технічних причин". Це типу в когось кнопка зламалась чи в голові шарик за ролик заскочив? Що це млять таке діється що терористи правлять світом і диктують свої правила?
06.03.2026 17:48 Ответить
Кацапи занюхали щось недобре і про всяк випадок
"Московский суд запретил публиковать инструкцию по изготовлению коктейля Молотова"
06.03.2026 17:50 Ответить
🖕🖕🖕🖕🖕
06.03.2026 18:04 Ответить
орбан і фіцо ідіть нах.й.
06.03.2026 18:06 Ответить
А в мене питання: наше сонцесяйне ніщо ще нічого ротом не ляпнуло з цього приводу? Бо вже боюся, що після заяви найвеличнішого лідора племені позиція цих прокац@плених стане сильнішою (як те, що наш янєлох робить останнім часом з Орбаном перед виборами в Угорщині)...
06.03.2026 18:14 Ответить
Суперник Орбана на майбутніх виборах закликав Зеленського пояснити свої слова.

"Жоден іноземний державний керівник не може погрожувати нікому, жодному угорцю. Ні уряду Орбана, що йде у відставку, ні майбутньому уряду "Тиси". Тому я закликаю українського президента пояснити свої слова, і якщо він дійсно це сказав, то відкликати їх", - сказав він.
06.03.2026 18:16 Ответить
Запропонуйте їм баш на баш: замість 7 росіян в санкційний список ЄС включають Орбана, Фіцо, Сіярто і ще по парі словаків та угорців . Може путлер за це їх навіть нагородить, посмертно .
06.03.2026 18:15 Ответить
визови зеленого сцикуна на бій - він з усіком - кияни з клячком...
06.03.2026 18:32 Ответить
ЄС має ввести санкції проти тих словако- мадярських підкуйловників.котрі вимагають скасування для рашистів санкцій
06.03.2026 19:02 Ответить
 
 