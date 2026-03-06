Венгрия и Словакия снова требуют исключить семерых россиян из санкционного списка ЕС

Венгрия и Словакия требуют исключить 7 граждан России из санкционного списка Евросоюза для продления действия персональных санкций против РФ еще на шесть месяцев.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк со ссылкой на свои источники, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отметил журналист, крайний срок, необходимый для продления санкций – 15 марта.

"Чтобы еще больше осложнить ситуацию, они требуют исключить 7 человек (как всегда) из черного списка, чтобы дать зеленый свет на продление срока действия на 6 месяцев. Контрпредложение ЕС – продление срока действия на 12 месяцев и исключение 2 других человек, которых считают "слабыми случаями"", – добавил Йозвяк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Принятие 20-го пакета санкций против РФ "может прервать мирные переговоры", - глава МИД Словакии Бланар

Предыдущие требования Венгрии и Словакии

Последний раз персональные санкции ЕС против россиян продлевались 12 сентября 2025 года.

Тогда Словакия и Венгрия требовали исключения из санкционных списков 6 россиян. Однако, несмотря на их попытки, граждане РФ остались в списках. В то же время некоторые лица все же были исключены из санкционного списка "по техническим причинам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС сократит российскую дипмиссию и ограничит въезд экс-военных РФ, - Каллас