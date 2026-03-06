Угорщина й Словаччина знову вимагають вилучити сім росіян із санкційного списку ЄС
Угорщина та Словаччина вимагають вилучити 7 громадян Росії із санкційного списку Євросоюзу для продовження дії персональних санкцій проти РФ ще на шість місяців.
Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк з посиланням на свої джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як зазначив журналіст, крайній термін, необхідний для продовження санкцій –– 15 березня.
"Щоб ще більше ускладнити ситуацію, вони вимагають виключити 7 осіб (як завжди) з чорного списку, щоб дати зелене світло на продовження терміну дії на 6 місяців. Контрпропозиція ЄС — продовження терміну дії на 12 місяців і виключення 2 інших осіб, яких вважають "слабкими випадками"", - додав Йозвяк.
Попередні вимоги Угорщини й Словаччини
- Востаннє персональні санкції ЄС проти росіян продовжували 12 вересня 2025 року.
- Тоді Словаччина та Угорщина вимагали виключення із санкційних списків 6 росіян. Втім, попри їхні намагання, громадяни РФ залишилися у списках. Водночас деяких осіб все ж виключили з санкційного списку "з технічних причин".
Топ коментарі
+15 Михайло Иляш
показати весь коментар06.03.2026 17:36 Відповісти Посилання
+13 Olifant
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+12 Luka Lukich #363772
показати весь коментар06.03.2026 17:42 Відповісти Посилання
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Відверто ворожі країни роблять все для того хто грозиться "дойти до Берлина". ШО ЦЕ ЗА БРЕД?????
Як можна їх не викинути нафіг?
"Московский суд запретил публиковать инструкцию по изготовлению коктейля Молотова"
"Жоден іноземний державний керівник не може погрожувати нікому, жодному угорцю. Ні уряду Орбана, що йде у відставку, ні майбутньому уряду "Тиси". Тому я закликаю українського президента пояснити свої слова, і якщо він дійсно це сказав, то відкликати їх", - сказав він.
То ж тепер питання: хто атакує Угорщину і чому? Чи варта втрата 90млрд допомоги від ЄС підтримці (своїми заявами) Орбана у виборах? Чи не є це виконаням зобов'язань зустрічі в Омані, коли на головну сцену країни вийшов дєрьмак і дотепер з неї не пішов?
Яку гру ФСБ грає затримкою інкасаторів в Угорщині? Те, що наш носій диплому юриста від папи Саші нічого в цьому не розуміє - майже аксіома, а от те, що це недолуге набалакає ротом і це піде на користь держави - дуже великі сумніви.