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Новини Санкції проти Росії Санкції ЄС проти Росії
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Угорщина й Словаччина знову вимагають вилучити сім росіян із санкційного списку ЄС

фіцо, орбан

Угорщина та Словаччина вимагають вилучити 7 громадян Росії із санкційного списку Євросоюзу для продовження дії персональних санкцій проти РФ ще на шість місяців.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк з посиланням на свої джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначив журналіст, крайній термін, необхідний для продовження санкцій –– 15 березня.

"Щоб ще більше ускладнити ситуацію, вони вимагають виключити 7 осіб (як завжди) з чорного списку, щоб дати зелене світло на продовження терміну дії на 6 місяців. Контрпропозиція ЄС — продовження терміну дії на 12 місяців і виключення 2 інших осіб, яких вважають "слабкими випадками"", - додав Йозвяк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ухвалення 20-го пакета санкцій проти РФ "може перервати мирні переговори", - глава МЗС Словаччини Бланар

Попередні вимоги Угорщини й Словаччини

  • Востаннє персональні санкції ЄС проти росіян продовжували 12 вересня 2025 року.
  • Тоді Словаччина та Угорщина вимагали виключення із санкційних списків 6 росіян. Втім, попри їхні намагання, громадяни РФ залишилися у списках. Водночас деяких осіб все ж виключили з санкційного списку "з технічних причин".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС скоротить російську дипмісію та обмежить в’їзд ексвійськових РФ, - Каллас

Автор: 

Угорщина (3020) санкції (13217) Словаччина (1332) Євросоюз (15228) Йозвяк Рікард (162)
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Топ коментарі
+15
ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХ - ЦЕ КРАНТИ

Відверто ворожі країни роблять все для того хто грозиться "дойти до Берлина". ШО ЦЕ ЗА БРЕД?????

Як можна їх не викинути нафіг?
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06.03.2026 17:36 Відповісти
+13
Коли-небудь ті европейські структури 2 + 2 докупи складуть?
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06.03.2026 17:36 Відповісти
+12
Власноруч роками відгодовувати паразитів у власній дупі - це якийсь вищий пілотаж мазохізму. Недаремно повна толерантність імунної стстеми у медицині означає смерть.
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06.03.2026 17:42 Відповісти
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Коли-небудь ті европейські структури 2 + 2 докупи складуть?
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06.03.2026 17:36 Відповісти
ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХ - ЦЕ КРАНТИ

Відверто ворожі країни роблять все для того хто грозиться "дойти до Берлина". ШО ЦЕ ЗА БРЕД?????

Як можна їх не викинути нафіг?
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06.03.2026 17:36 Відповісти
А який інтерес орбану та фіцо від цього звільнення?Як мінімум вони агенти впливу в Європі,проштовхують інтереси паРаші або мають від ********** кеш.
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06.03.2026 17:39 Відповісти
Ти мене уважаєш? - так - а ти мене уважаєш? - так - і кацапи нас уважають - ми уважаємі люди
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06.03.2026 17:40 Відповісти
Два уйоббіки!
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06.03.2026 17:40 Відповісти
я взе знаю хто там кому крові пoпив, - але корито пусте...
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06.03.2026 18:24 Відповісти
А можна Угорщину вібкритим текстом послати(прошу вибачення за мат) на ***'!!!
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06.03.2026 17:41 Відповісти
Власноруч роками відгодовувати паразитів у власній дупі - це якийсь вищий пілотаж мазохізму. Недаремно повна толерантність імунної стстеми у медицині означає смерть.
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06.03.2026 17:42 Відповісти
В мене два питання. 1. Там ще в тих санкційних списках ще хтось залишився? 2. Доки Європа буде в себе тримати цих двох терористів які Європу тягнуть в своє болото?
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06.03.2026 17:45 Відповісти
Водночас деяких осіб все ж виключили з санкційного списку "з технічних причин". Це типу в когось кнопка зламалась чи в голові шарик за ролик заскочив? Що це млять таке діється що терористи правлять світом і диктують свої правила?
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06.03.2026 17:48 Відповісти
Кацапи занюхали щось недобре і про всяк випадок
"Московский суд запретил публиковать инструкцию по изготовлению коктейля Молотова"
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06.03.2026 17:50 Відповісти
🖕🖕🖕🖕🖕
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06.03.2026 18:04 Відповісти
орбан і фіцо ідіть нах.й.
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06.03.2026 18:06 Відповісти
А в мене питання: наше сонцесяйне ніщо ще нічого ротом не ляпнуло з цього приводу? Бо вже боюся, що після заяви найвеличнішого лідора племені позиція цих прокац@плених стане сильнішою (як те, що наш янєлох робить останнім часом з Орбаном перед виборами в Угорщині)...
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06.03.2026 18:14 Відповісти
Суперник Орбана на майбутніх виборах закликав Зеленського пояснити свої слова.

"Жоден іноземний державний керівник не може погрожувати нікому, жодному угорцю. Ні уряду Орбана, що йде у відставку, ні майбутньому уряду "Тиси". Тому я закликаю українського президента пояснити свої слова, і якщо він дійсно це сказав, то відкликати їх", - сказав він.
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06.03.2026 18:16 Відповісти
Це цілком логічно: при зовнішній агресії клан/зграя/прайд об'єднується. І це було в Україні після 24 лютого 2022 року - опозиція стала на сторону влади і на деякий час відмовилась від критики влади.

То ж тепер питання: хто атакує Угорщину і чому? Чи варта втрата 90млрд допомоги від ЄС підтримці (своїми заявами) Орбана у виборах? Чи не є це виконаням зобов'язань зустрічі в Омані, коли на головну сцену країни вийшов дєрьмак і дотепер з неї не пішов?

Яку гру ФСБ грає затримкою інкасаторів в Угорщині? Те, що наш носій диплому юриста від папи Саші нічого в цьому не розуміє - майже аксіома, а от те, що це недолуге набалакає ротом і це піде на користь держави - дуже великі сумніви.
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06.03.2026 21:58 Відповісти
Запропонуйте їм баш на баш: замість 7 росіян в санкційний список ЄС включають Орбана, Фіцо, Сіярто і ще по парі словаків та угорців . Може путлер за це їх навіть нагородить, посмертно .
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06.03.2026 18:15 Відповісти
визови зеленого сцикуна на бій - він з усіком - кияни з клячком...
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06.03.2026 18:32 Відповісти
ЄС має ввести санкції проти тих словако- мадярських підкуйловників.котрі вимагають скасування для рашистів санкцій
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06.03.2026 19:02 Відповісти
А з@лупу на комір не хотять?
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06.03.2026 19:45 Відповісти
Ууу їм в сраку.
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06.03.2026 20:00 Відповісти
совпадєніє?
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06.03.2026 21:41 Відповісти
 
 