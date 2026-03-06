Угорщина й Словаччина знову вимагають вилучити сім росіян із санкційного списку ЄС

Угорщина та Словаччина вимагають вилучити 7 громадян Росії із санкційного списку Євросоюзу для продовження дії персональних санкцій проти РФ ще на шість місяців.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк з посиланням на свої джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначив журналіст, крайній термін, необхідний для продовження санкцій –– 15 березня.

"Щоб ще більше ускладнити ситуацію, вони вимагають виключити 7 осіб (як завжди) з чорного списку, щоб дати зелене світло на продовження терміну дії на 6 місяців. Контрпропозиція ЄС — продовження терміну дії на 12 місяців і виключення 2 інших осіб, яких вважають "слабкими випадками"", - додав Йозвяк.

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Попередні вимоги Угорщини й Словаччини

Востаннє персональні санкції ЄС проти росіян продовжували 12 вересня 2025 року.

Тоді Словаччина та Угорщина вимагали виключення із санкційних списків 6 росіян. Втім, попри їхні намагання, громадяни РФ залишилися у списках. Водночас деяких осіб все ж виключили з санкційного списку "з технічних причин".

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