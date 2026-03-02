В новой ракете РФ "Изделие-30" есть компоненты из США и Европы, - ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало данные о новой крылатой ракете РФ "Изделие-30".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ГУР МО, информация, в частности интерактивная 3D-модель изделия, размещена в разделе "Компоненты в оружии" на портале War&Sanctions.
Отмечается, что ракета имеет размах крыльев около 3 метров, боевую часть массой 800 кг и дальность применения не менее 1 500 км. Первые случаи ее использования против Украины были зафиксированы в конце прошлого года. Также обнародованы данные о 20 предприятиях, привлеченных к кооперации по производству этого оружия.
Что известно о разработке и компонентах
По маркировке и конструктивным признакам ракета идентифицирована как разработка ОКБ "Звезда", входящего в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Отдельные технические решения унифицированы с другими изделиями этого разработчика. В частности, установленный пироклапан пневматической системы идентичен элементам ракеты Х-35У, а авиационное катапультное устройство схоже с системами АКУ-5М, применяемыми для ракет типа Х-101, Х-55 и Х-555.
Спутниковая навигационная система ракеты представлена сочетанием изделий двух российских компаний — помехозащищенного приемника сигнала с цифровой антенной решеткой "Комета-М12" производства "ВНИИР-Прогресс" и приемо-вычислительного блока производства "КБ Навис", созданного на базе приемника NAVIS NR9. Для их интеграции используется блок сопряжения производства АНПП "Темп-Авиа", известного изготовлением полетных контроллеров для управляемых авиабомб.
В ГУР отмечают, что все три составляющие навигационной системы содержат компоненты иностранного производства — из США, Швейцарии, Китая и Нидерландов. Отдельный электронный блок управления боевой частью БУБС-30 выполнен на российской элементной базе. Его ключевым компонентом является 32-разрядный микроконтроллер архитектуры ARM 1986ВЕ1АТ производства компании "ПКК Миландр".
а теракти на місцях сборки то не є ваша робота?
нахера нам ваша статистика?
ви міністерство статистики чи що???
до речі Я сам плачу ЗП діверсантам з податків