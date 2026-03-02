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Новини Санкції проти Росії
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У новій ракеті РФ "Изделие-30" є компоненти зі США та Європи, - ГУР

ГУР оприлюднило дані про нову ракету РФ "Изделиє-30"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані про нову крилату ракету РФ "Изделие-30".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ГУР МО, інформацію, зокрема інтерактивну 3D-модель виробу, розміщено у розділі "Компоненти у зброї" на порталі War&Sanctions.

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Зазначається,  що ракета має розмах крил близько 3 метрів, бойову частину масою 800 кг і дальність застосування щонайменше 1 500 км. Перші випадки її використання проти України були зафіксовані наприкінці минулого року. Також оприлюднено дані про 20 підприємств, залучених до кооперації з виробництва цієї зброї.

Що відомо про розробку та компоненти

За маркуванням і конструктивними ознаками ракету ідентифіковано як розробку ОКБ "Звезда", що входить до складу корпорації Корпорація "Тактичне ракетне озброєння". Окремі технічні рішення уніфіковані з іншими виробами цього розробника. Зокрема, встановлений піроклапан пневматичної системи ідентичний елементам ракети Х-35У, а авіаційний катапультний пристрій подібний до систем АКУ-5М, що застосовуються для ракет типу Х-101, Х-55 та Х-555.

Супутникова навігаційна система ракети представлена поєднанням виробів двох російських компаній — завадозахищеного приймача сигналу з цифровою антенною решіткою "Комета-М12" виробництва "ВНІІР-Прогрес" та приймально-обчислювального блоку виробництва "КБ Навіс", створеного на базі приймача NAVIS NR9. Для їх інтеграції використовується блок спряження виробництва АНПП "Темп-Авіа", відомого виготовленням польотних контролерів для керованих авіабомб.

У ГУР зазначають, що всі три складові навігаційної системи містять компоненти іноземного виробництва — зі США, Швейцарії, Китаю та Нідерландів. Окремий електронний блок управління бойовою частиною БУБС-30 виконаний на російській елементній базі. Його ключовим компонентом є 32-розрядний мікроконтролер архітектури ARM 1986ВЕ1АТ виробництва компанії "ПКК Міландр".

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Автор: 

ракети (4446) росія (70347) ГУР (890)
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Топ коментарі
+8
дякую, дуже дякую...
а теракти на місцях сборки то не є ваша робота?
нахера нам ваша статистика?
ви міністерство статистики чи що???
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02.03.2026 10:10 Відповісти
+7
І замітьте, ніхто там, на рашці не верещить - свинарчуки, як це робили гниди українськи, коли українська розвідка постачала вакуумні лампи для ППО та висотоміри для української авіації через спеціальну операцію.
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02.03.2026 10:43 Відповісти
+3
що це за верз? завались...
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02.03.2026 10:16 Відповісти
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дякую, дуже дякую...
а теракти на місцях сборки то не є ваша робота?
нахера нам ваша статистика?
ви міністерство статистики чи що???
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02.03.2026 10:10 Відповісти
Америка вам ничиво ни даалжна?
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02.03.2026 10:13 Відповісти
що це за верз? завались...
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02.03.2026 10:16 Відповісти
сісєнок, доєднуйся до диверсантів для проведення акцій на території РФ. Пояс шахєда і впєрєд.
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02.03.2026 10:22 Відповісти
мені за це не платять
до речі Я сам плачу ЗП діверсантам з податків
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02.03.2026 10:24 Відповісти
Не плач, котіку, все буде добре.
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02.03.2026 10:37 Відповісти
звісно
яле якщо не маєш думки то не лізь с каментами
курка ти тупа
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02.03.2026 10:49 Відповісти
От ти довбодятел-що це так легко зробити?Давай мейло покажи приклад-іди в диверсанти тріпло
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02.03.2026 13:37 Відповісти
по цій звєздє потрвбно воупити фламінго , хочпб одна щоб прорвалася буде там гарна бавовна
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02.03.2026 10:18 Відповісти
Всі кацапи це іздєліє номер 2.
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02.03.2026 10:19 Відповісти
це 100 пудово
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02.03.2026 12:08 Відповісти
А двушечка від зеленського є?
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02.03.2026 10:21 Відповісти
Усім світом допомагають ***** нас знищити.
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02.03.2026 10:30 Відповісти
Ти з якої дупи вилізло, бісова худоба?
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02.03.2026 11:04 Відповісти
І замітьте, ніхто там, на рашці не верещить - свинарчуки, як це робили гниди українськи, коли українська розвідка постачала вакуумні лампи для ППО та висотоміри для української авіації через спеціальну операцію.
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02.03.2026 10:43 Відповісти
То може час задуматися, а чому ми не використовуємо такі компоненти для створення власних нових іздєлій»?
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02.03.2026 11:22 Відповісти
Компоненти Хвуйла передав Трампон
У Анкоріджі
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02.03.2026 11:33 Відповісти
 
 