У новій ракеті РФ "Изделие-30" є компоненти зі США та Європи, - ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані про нову крилату ракету РФ "Изделие-30".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ГУР МО, інформацію, зокрема інтерактивну 3D-модель виробу, розміщено у розділі "Компоненти у зброї" на порталі War&Sanctions.

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Зазначається, що ракета має розмах крил близько 3 метрів, бойову частину масою 800 кг і дальність застосування щонайменше 1 500 км. Перші випадки її використання проти України були зафіксовані наприкінці минулого року. Також оприлюднено дані про 20 підприємств, залучених до кооперації з виробництва цієї зброї.

Що відомо про розробку та компоненти

За маркуванням і конструктивними ознаками ракету ідентифіковано як розробку ОКБ "Звезда", що входить до складу корпорації Корпорація "Тактичне ракетне озброєння". Окремі технічні рішення уніфіковані з іншими виробами цього розробника. Зокрема, встановлений піроклапан пневматичної системи ідентичний елементам ракети Х-35У, а авіаційний катапультний пристрій подібний до систем АКУ-5М, що застосовуються для ракет типу Х-101, Х-55 та Х-555.

Супутникова навігаційна система ракети представлена поєднанням виробів двох російських компаній — завадозахищеного приймача сигналу з цифровою антенною решіткою "Комета-М12" виробництва "ВНІІР-Прогрес" та приймально-обчислювального блоку виробництва "КБ Навіс", створеного на базі приймача NAVIS NR9. Для їх інтеграції використовується блок спряження виробництва АНПП "Темп-Авіа", відомого виготовленням польотних контролерів для керованих авіабомб.

У ГУР зазначають, що всі три складові навігаційної системи містять компоненти іноземного виробництва — зі США, Швейцарії, Китаю та Нідерландів. Окремий електронний блок управління бойовою частиною БУБС-30 виконаний на російській елементній базі. Його ключовим компонентом є 32-розрядний мікроконтролер архітектури ARM 1986ВЕ1АТ виробництва компанії "ПКК Міландр".

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