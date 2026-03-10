Завтра ЄС може затвердити новий пакет санкцій проти РФ, - Кошта

Євросоюз вважає, що на Москву слід посилити тиск, щоб змусити її сісти за стіл переговорів для досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні.

Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, який виступив у вівторок на щорічній конференції послів ЄС у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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РФ ігнорує міжнародне право

"Наразі в цій війні є лише один переможець - Росія. Вона постійно підриває позиції України, ігноруючи міжнародне право. Вона отримує нові ресурси для фінансування війни проти України, оскільки ціни на енергоносії зростають. Вона отримує прибуток від перенаправлення військового потенціалу, який в іншому випадку міг би бути спрямований на підтримку України. І вона отримує прибуток від зменшення уваги до українського фронту, оскільки конфлікт на Близькому Сході виходить на перший план", - сказав Кошта.

Він підкреслив, що у грудні Європейська рада схвалила спільний кредит у розмірі 90 мільярдів євро, підкріплений бюджетом ЄС, для покриття фінансових потреб України протягом наступних двох років:

"І ми виконаємо це зобов'язання, взяте на себе всіма лідерами", - заявив Кошта.

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Тиск на РФ

Президент Євроради закликав продовжувати чинити тиск на Росію, щоб вона погодилася на справедливий і міцний мир, "який буде прийнятним для України і який не підриватиме безпеку Європи".

Я сподіваюся, що завтра ми схвалимо продовження чинних санкцій та затвердимо наступний пакет", - висловив сподівання Кошта.

Загострення на Близькому Сході

Коментуючи події на Близькому Сході, президент Європейської ради сказав, що Європейський Союз закликає всі залучені сторони "проявити максимальну стриманість та повернутися за стіл переговорів".

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Наголосивши на підтримці права іранців визначати своє майбутнє та переконанні, що їхні права та свободи людини повинні бути повністю дотримані, Кошта сказав, що "свобода та права людини не можуть бути досягнуті за допомогою бомб".

"Тільки міжнародне право підтримує їх. Захист цивільного населення, забезпечення ядерної безпеки та дотримання міжнародного права мають вирішальне значення. Ми повинні уникати подальшої ескалації, яка загрожує Близькому Сходу, Європі та іншим регіонам. Наслідки є серйозними, зокрема в економічній сфері, як продемонструвала блокада Ормузької протоки", - застеріг він.