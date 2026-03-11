Снятие санкций с России будет означать легализацию агрессии против Украины, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что санкции против России были введены за ее агрессию против Украины и что их отмена будет означать легализацию военных преступлений.
Об этом глава государства сказал на встрече с президентом Бундестага Юлией Клекнер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Сигнал, что России простили военные преступления
"Если вспомнить, за что Европа, Соединенные Штаты Америки и весь цивилизованный мир вводили санкции против России, санкции вводились против агрессии России. На мой взгляд, если санкции снимаются, это значит, что мы признаем легитимность этой агрессии. Считается, что то или иное государство прощает России это преступление", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что как "президент страны, являющейся жертвой в этой войне, и как человек, который понимает, что агрессия не может остаться безнаказанной", считает это абсолютно несправедливым, и такое решение не может иметь поддержки со стороны Украины.
Однако, добавил Зеленский, в "сегодняшнем мире нельзя ничего исключать".
"Сюрпризы могут быть ежедневными, и даже со стороны, от которой не ожидаешь. Но, на мой взгляд, это абсолютно недопустимо и несправедливо", - резюмировал глава государства.
Что предшествовало?
- Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что администрация Белого дома рассматривает возможность отмены санкций в отношении российской нефти, чтобы устранить дефицит в мире из-за военной операции против Ирана.
- Президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты временно отменяют некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы обеспечить стабилизацию цен на энергоносители.
- Белый дом сообщил, что санкции США против российской нефти продолжают действовать, и об их отмене пока не объявлено, но Индии временно разрешили покупать нефть из РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А заява трампона в стилі "ЗЕ і ПУ ненавидять одне одного, але не розуміють, що можна припинити вбивати і почати заробляти гроші" ЦЕ ЩО? (де реакція, хоч якась)
Одна уроженка Києва сказала (не дослівно): "Не можна домовлятися з тим, хто прийшов тебе вбивати". Де хочаб щось схоже від найвеличнішого бидло-стендап-дипломата?
Відповідно до Конституції та законів України Президент відповідає за міжнародну діяльність (дипломатію), безпеку і оборону країни (в тому числі - мобілізація). По всіх напрямках - повний провал. Може дати йому ще 100 днів і "він навчиться"? Чи краще 3 пожиттєвих з конфіскацією всього, що є в родині (не сім'ї, а саме родині: і мами Ріми, і папи Саші, і...)?
Мені більш до душі саме цей варіант.