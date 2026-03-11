РУС
Новости Санкции против России
735 10

Снятие санкций с России будет означать легализацию агрессии против Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что санкции против России были введены за ее агрессию против Украины и что их отмена будет означать легализацию военных преступлений.

Об этом глава государства сказал на встрече с президентом Бундестага Юлией Клекнер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Сигнал, что России простили военные преступления

"Если вспомнить, за что Европа, Соединенные Штаты Америки и весь цивилизованный мир вводили санкции против России, санкции вводились против агрессии России. На мой взгляд, если санкции снимаются, это значит, что мы признаем легитимность этой агрессии. Считается, что то или иное государство прощает России это преступление", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что как "президент страны, являющейся жертвой в этой войне, и как человек, который понимает, что агрессия не может остаться безнаказанной", считает это абсолютно несправедливым, и такое решение не может иметь поддержки со стороны Украины.

Однако, добавил Зеленский, в "сегодняшнем мире нельзя ничего исключать".

"Сюрпризы могут быть ежедневными, и даже со стороны, от которой не ожидаешь. Но, на мой взгляд, это абсолютно недопустимо и несправедливо", - резюмировал глава государства.

Что предшествовало?

  • Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что администрация Белого дома рассматривает возможность отмены санкций в отношении российской нефти, чтобы устранить дефицит в мире из-за военной операции против Ирана.
  • Президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты временно отменяют некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы обеспечить стабилизацию цен на энергоносители.
  • Белый дом сообщил, что санкции США против российской нефти продолжают действовать, и об их отмене пока не объявлено, но Индии временно разрешили покупать нефть из РФ.

Зеленский Владимир россия санкции
Топ комментарии
+5
Вова, хочеш стати президентом сша? Вийди і скажи правду в оон - і підарашкою і сша править хабад через компромат на трампа де він любить дітей. Це розірве весь світ, і тебе таки запам'ятають
11.03.2026 17:55 Ответить
+1
Зеленський боїться діскомбомбулятора. Трамп буде особисто бити його батогом в Гуантанамо.
11.03.2026 18:00 Ответить
Вова, хочеш стати президентом сша? Вийди і скажи правду в оон - і підарашкою і сша править хабад через компромат на трампа де він любить дітей. Це розірве весь світ, і тебе таки запам'ятають
11.03.2026 17:55 Ответить
Зеленський боїться діскомбомбулятора. Трамп буде особисто бити його батогом в Гуантанамо.
11.03.2026 18:00 Ответить
Та можна просто взяти Москву й показати всьому світу, що право сили не діє, а є закон і порядок. Це ж краще, ніж вічна війна в Україні.
11.03.2026 18:03 Ответить
Кому можна ?
11.03.2026 18:03 Ответить
Тим, хто має силу це зробити й стоїть на боці закону й порядку.
11.03.2026 18:05 Ответить
Зняття санкцій з рашки вигідно тільки для Європи, яку скоро задушить дорога енергія. Для всіх інших все склалося дуже вдало. Ніхто ці санкції знімати не збирається.
11.03.2026 18:06 Ответить
А ігнорування десятків попереджень про повномаштабне вторгнення (навіть Директор ЦРУ особисто приїздив), дискридитація цих повідомлень ("хуже скабєєвой") і обіцянка травневих шашликів (за тижні до вторгнення) ЦЕ ЩО??? Де вибачення? (хоча хто ж тобі, падло, пробачить!?!)
А заява трампона в стилі "ЗЕ і ПУ ненавидять одне одного, але не розуміють, що можна припинити вбивати і почати заробляти гроші" ЦЕ ЩО? (де реакція, хоч якась)
Одна уроженка Києва сказала (не дослівно): "Не можна домовлятися з тим, хто прийшов тебе вбивати". Де хочаб щось схоже від найвеличнішого бидло-стендап-дипломата?

Відповідно до Конституції та законів України Президент відповідає за міжнародну діяльність (дипломатію), безпеку і оборону країни (в тому числі - мобілізація). По всіх напрямках - повний провал. Може дати йому ще 100 днів і "він навчиться"? Чи краще 3 пожиттєвих з конфіскацією всього, що є в родині (не сім'ї, а саме родині: і мами Ріми, і папи Саші, і...)?
Мені більш до душі саме цей варіант.
11.03.2026 18:28 Ответить
Воно далі хуцпує...
11.03.2026 18:38 Ответить
А оманський план в 2019 це легалізація чого?
показать весь комментарий
