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Новини Санкції проти Росії
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Зняття санкцій з Росії означатиме легалізацію агресії проти України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Росії були введені за її агресію проти України й що їхнє скасування означатиме легалізацію воєнних злочинів.

Про це глава держави сказав на зустрічі з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Сигнал, що Росії пробачили воєнні злочини

"Якщо згадати, за що Європа, Сполучені Штати Америки й весь цивілізований світ вводив санкції проти Росії, санкції вводились проти агресії Росії. На мій погляд, якщо санкції знімаються, це значить, що ми визнаємо легітимність цієї агресії. Вважається, що та чи інша держава пробачає Росії цей злочин", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що як "президент країни, яка є жертвою в цій війні і як людина, яка розуміє, що агресія не може бути непокарана", вважає це абсолютно несправедливим, і таке рішення не може мати підтримку з боку України.

Однак, додав Зеленський, в "сьогоднішньому світі не можна нічого виключати".

"Сюрпризи можуть бути щоденні, і навіть з боку, з якого не очікуєш. Але, на мій погляд, це абсолютно недопустимо і несправедливо", - резюмував глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російську націю та Путіна чекає трагічний кінець, - Зеленський

Що передувало?

  • Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що адміністрація Білого дому розглядає можливість скасування санкцій щодо російської нафти, аби усунути нестачу у світі через військову операцію проти Ірану.
  • Президент США Дональд Трамп заявляв, що Сполучені Штати тимчасово скасовують деякі санкції, пов’язані з нафтою, щоб забезпечити стабілізацію цін на енергоносії.
  • Білий дім повідомив, що санкції США проти російської нафти продовжують діяти, і про їхнє скасування поки що не оголошено, але Індії тимчасово дозволили купувати нафту з РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про можливе зняття санкцій проти Росії: Віримо, що США не підуть на такі поступки

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Зеленський Володимир (28045) росія (70450) санкції (13222)
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Топ коментарі
+5
Вова, хочеш стати президентом сша? Вийди і скажи правду в оон - і підарашкою і сша править хабад через компромат на трампа де він любить дітей. Це розірве весь світ, і тебе таки запам'ятають
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11.03.2026 17:55 Відповісти
+1
Зеленський боїться діскомбомбулятора. Трамп буде особисто бити його батогом в Гуантанамо.
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11.03.2026 18:00 Відповісти
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Вова, хочеш стати президентом сша? Вийди і скажи правду в оон - і підарашкою і сша править хабад через компромат на трампа де він любить дітей. Це розірве весь світ, і тебе таки запам'ятають
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11.03.2026 17:55 Відповісти
Зеленський боїться діскомбомбулятора. Трамп буде особисто бити його батогом в Гуантанамо.
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11.03.2026 18:00 Відповісти
Та можна просто взяти Москву й показати всьому світу, що право сили не діє, а є закон і порядок. Це ж краще, ніж вічна війна в Україні.
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11.03.2026 18:03 Відповісти
Кому можна ?
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11.03.2026 18:03 Відповісти
Тим, хто має силу це зробити й стоїть на боці закону й порядку.
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11.03.2026 18:05 Відповісти
Зняття санкцій з рашки вигідно тільки для Європи, яку скоро задушить дорога енергія. Для всіх інших все склалося дуже вдало. Ніхто ці санкції знімати не збирається.
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11.03.2026 18:06 Відповісти
А ігнорування десятків попереджень про повномаштабне вторгнення (навіть Директор ЦРУ особисто приїздив), дискридитація цих повідомлень ("хуже скабєєвой") і обіцянка травневих шашликів (за тижні до вторгнення) ЦЕ ЩО??? Де вибачення? (хоча хто ж тобі, падло, пробачить!?!)
А заява трампона в стилі "ЗЕ і ПУ ненавидять одне одного, але не розуміють, що можна припинити вбивати і почати заробляти гроші" ЦЕ ЩО? (де реакція, хоч якась)
Одна уроженка Києва сказала (не дослівно): "Не можна домовлятися з тим, хто прийшов тебе вбивати". Де хочаб щось схоже від найвеличнішого бидло-стендап-дипломата?

Відповідно до Конституції та законів України Президент відповідає за міжнародну діяльність (дипломатію), безпеку і оборону країни (в тому числі - мобілізація). По всіх напрямках - повний провал. Може дати йому ще 100 днів і "він навчиться"? Чи краще 3 пожиттєвих з конфіскацією всього, що є в родині (не сім'ї, а саме родині: і мами Ріми, і папи Саші, і...)?
Мені більш до душі саме цей варіант.
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11.03.2026 18:28 Відповісти
Воно далі хуцпує...
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11.03.2026 18:38 Відповісти
А оманський план в 2019 це легалізація чого?
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11.03.2026 18:51 Відповісти
 
 