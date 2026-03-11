Зняття санкцій з Росії означатиме легалізацію агресії проти України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Росії були введені за її агресію проти України й що їхнє скасування означатиме легалізацію воєнних злочинів.

Про це глава держави сказав на зустрічі з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Сигнал, що Росії пробачили воєнні злочини

"Якщо згадати, за що Європа, Сполучені Штати Америки й весь цивілізований світ вводив санкції проти Росії, санкції вводились проти агресії Росії. На мій погляд, якщо санкції знімаються, це значить, що ми визнаємо легітимність цієї агресії. Вважається, що та чи інша держава пробачає Росії цей злочин", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що як "президент країни, яка є жертвою в цій війні і як людина, яка розуміє, що агресія не може бути непокарана", вважає це абсолютно несправедливим, і таке рішення не може мати підтримку з боку України.

Однак, додав Зеленський, в "сьогоднішньому світі не можна нічого виключати".

"Сюрпризи можуть бути щоденні, і навіть з боку, з якого не очікуєш. Але, на мій погляд, це абсолютно недопустимо і несправедливо", - резюмував глава держави.

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Що передувало?

Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що адміністрація Білого дому розглядає можливість скасування санкцій щодо російської нафти, аби усунути нестачу у світі через військову операцію проти Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що Сполучені Штати тимчасово скасовують деякі санкції, пов’язані з нафтою, щоб забезпечити стабілізацію цін на енергоносії.

Білий дім повідомив, що санкції США проти російської нафти продовжують діяти, і про їхнє скасування поки що не оголошено, але Індії тимчасово дозволили купувати нафту з РФ.

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