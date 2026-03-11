5 062 47
Російську націю та Путіна чекає трагічний кінець, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський упевнений, що на російську націю та диктатора Володимира Путіна чекає трагічний кінець.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю журналісту Кейліну Робертсону.
Путіна чекає доля Гітлера
"Ми знаємо, чим усе закінчилося для Гітлера. Ми розуміємо, чим закінчиться для Путіна. Використання спорту, музики, кіно та мистецьких фестивалів, таких як Венеційська бієнале, як зброї ніколи не допомагає. На різних культурних платформах – навіть під час фестивалів дитячої анімації – росіяни наповнюють свої фільми пропагандою, щоб із самого раннього віку індоктринувати своє суспільство. Але це ніколи не допомагає. Я впевнений, що на їхню націю чекає трагічний кінець", - зазначив він.
Що передувало?
- Він також розповів, що Кремль активно поширює дезінформацію, впливаючи на Європу та світ.
- Також глава держави обговорював участь російських спортсменів на Паралімпійських іграх із прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, однак вплинути на рішення відповідного комітету з італійського боку виявилося непросто.
Топ коментарі
+17 Сергій Малецький
показати весь коментар11.03.2026 10:06 Відповісти Посилання
+13 Поділля16
показати весь коментар11.03.2026 10:10 Відповісти Посилання
+9 Чудик
показати весь коментар11.03.2026 10:22 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хай вже краще знову спетляє в яке-небудь турне, підписувати якісь чергові меморандуми про вічний мир. Бажано до якогось племені людожерів, щоб там і залишився.
Українська нація , єврейська нація, німецька нація , польська нація існують
євреєм може бути той,
хто сповідує іудейську релігію,
за певних умов..
чи не так?
може семітська нація..
тупо газлайтинг з 2019 року
Йдеться про 30 млрд євро - у формі двосторонніх позик, що, відповідно, не потребуватиме централізованого рішення ЄС.
Позитивні прогнози від Янєлоха - значить щось знову вкрав, типу: Рашкі всеодно гаплик, дайте я вас знову помародерю.
Нагадаю , що "батюшькю царя" вбивали разом з його родиною й прислугою дуже й дуже залюбки ... а йще в 1914 верещали від захоплення і "в повітря чепчики кидали"
!!!
хто голосував за Порошенка,
але адепти рузькава міра
від шарія, люсі, медведчуків, ..
та інші україно-ненависники..
тобто опзж, регіонали, ух'илянти всіх мастей,
ждуни, зрадофіли, капітулянти, ..
бандюгани та злодії..
вони не вимерли,
і як колись гнали на Порошенка,
так тепер ці кремляді,
виступають проти чинного президента..
і будуть це робити завжди,
проти кожному президентові,
який не захоче бути малоросією,
чи якоюсь південно-західною губернією москви-орди,..
будуть це робити допоки буде Україна..
яка буде мати свого президента..
бо їх президент - хло путлєр..
і навіть - не хло..
То весь час якісь "руські", то "нація". Я якої воно планети взялося на нашу голову?
«Треугольник будет выпит! -
Будь он параллелепипед,
Будь он круг, едрена вошь!»