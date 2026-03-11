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Новини Зеленський про Путіна
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Російську націю та Путіна чекає трагічний кінець, - Зеленський

Російський суд заборонив зображення, які порівнюють Путіна з Гітлером

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що на російську націю та диктатора Володимира Путіна чекає трагічний кінець.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю журналісту Кейліну Робертсону.

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Путіна чекає доля Гітлера

"Ми знаємо, чим усе закінчилося для Гітлера. Ми розуміємо, чим закінчиться для Путіна. Використання спорту, музики, кіно та мистецьких фестивалів, таких як Венеційська бієнале, як зброї ніколи не допомагає. На різних культурних платформах – навіть під час фестивалів дитячої анімації – росіяни наповнюють свої фільми пропагандою, щоб із самого раннього віку індоктринувати своє суспільство. Але це ніколи не допомагає. Я впевнений, що на їхню націю чекає трагічний кінець", - зазначив він.

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Що передувало?

  • Він також розповів, що Кремль активно поширює дезінформацію, впливаючи на Європу та світ.
  • Також глава держави обговорював участь російських спортсменів на Паралімпійських іграх із прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, однак вплинути на рішення відповідного комітету з італійського боку виявилося непросто.

Також читайте: Зеленський вважає "історичним лайном" промови Путіна про "причини" війни проти України

Автор: 

Зеленський Володимир (28045) путін володимир (25493) росія (70450)
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Топ коментарі
+17
Ти придурку подивись на світ без кокаїна .
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11.03.2026 10:06 Відповісти
+13
Він в вчора цілий день цвірінькав. А позавтора каркав без перестанку. Ще пару днів назад накаркав так на Орбана, що їх парламент прийняв закон про не вступ України до ЄС. Закон приймали як партія Обрана, так і всі опозиційнів сили. Криворізька дипломатія в дії. Це все, що вміє Голобородько - ******* і обіцяти.
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11.03.2026 10:10 Відповісти
+9
Ішак затримався на цьому світі,враховуючи,скільки смертей принесли його дії
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11.03.2026 10:22 Відповісти
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11.03.2026 10:01 Відповісти
В самого мільйони виїхали, 2 млн мобілізовано і "немає кому воювати", ще безліч людей чекають відкриття кордонів, щоб назавжди виїхати. А всі, хто залишаться будуть під вічною загрозою СВО-2.
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11.03.2026 10:08 Відповісти
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11.03.2026 10:10 Відповісти
Оце так ясновидяч і великий експерт. Щоб його не втратити, світ має його відвезти в саме охороняєме місце на Планеті, посадити в оранжерею, вивчити не менше 20 красивих дівчаток, щоб вміли читати по губах передбачення і друкували видання по всьому світу.
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11.03.2026 10:02 Відповісти
Невже особисто зіграє їм ху*єм на роялі «Похоронний марш»?
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11.03.2026 10:03 Відповісти
Станцює лєбєдіноє озєро
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11.03.2026 10:05 Відповісти
Разом з лисим з 95 кварталу напару
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11.03.2026 10:07 Відповісти
Він грав тільки в сауні і скоріше всього тим інструментогм грали на ньому чи по ньому.
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11.03.2026 10:07 Відповісти
Дійсно щось він сьогодні якийсь балакучий, вже вангувати став. Мабуть пора кудись їхати.
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11.03.2026 10:04 Відповісти
Він в вчора цілий день цвірінькав. А позавтора каркав без перестанку. Ще пару днів назад накаркав так на Орбана, що їх парламент прийняв закон про не вступ України до ЄС. Закон приймали як партія Обрана, так і всі опозиційнів сили. Криворізька дипломатія в дії. Це все, що вміє Голобородько - ******* і обіцяти.
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11.03.2026 10:10 Відповісти
криворагульна...
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11.03.2026 13:01 Відповісти
Ти придурку подивись на світ без кокаїна .
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11.03.2026 10:06 Відповісти
На тебе теж, недоумок
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11.03.2026 10:19 Відповісти
Так , підстави різні , а кінець один.
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11.03.2026 11:50 Відповісти
Ішак затримався на цьому світі,враховуючи,скільки смертей принесли його дії
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11.03.2026 10:22 Відповісти
За що нам цей "фонтан банальщини"?
Хай вже краще знову спетляє в яке-небудь турне, підписувати якісь чергові меморандуми про вічний мир. Бажано до якогось племені людожерів, щоб там і залишився.
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11.03.2026 10:23 Відповісти
Все вірно каже.
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11.03.2026 10:24 Відповісти
не існує російської нації , є московити що обʼєднані територією і фашиською псевдоісторією та ідеологією незалежно від етнічного походження!
Українська нація , єврейська нація, німецька нація , польська нація існують
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11.03.2026 10:25 Відповісти
єврейська?
євреєм може бути той,
хто сповідує іудейську релігію,
за певних умов..
чи не так?

може семітська нація..
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11.03.2026 10:52 Відповісти
не стріляйте піаніста ,він грає чим вміє
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11.03.2026 10:28 Відповісти
от би таку програмуліну/софт, щоб поставив собі, і вона блокувала будь-які новини, в яких зе і його шапіто щось говорять.

тупо газлайтинг з 2019 року
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11.03.2026 10:32 Відповісти
Politico: У Брюсселі мають план, як надати Україні €30 млрд, попри вето Угорщини й Словаччини
Йдеться про 30 млрд євро - у формі двосторонніх позик, що, відповідно, не потребуватиме централізованого рішення ЄС.
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11.03.2026 10:32 Відповісти
От що буває з людиною, коли вона дивиться губатих тарологинь на Зєлємарафоні - в неї теж баба Ванга прокидається.
Позитивні прогнози від Янєлоха - значить щось знову вкрав, типу: Рашкі всеодно гаплик, дайте я вас знову помародерю.
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11.03.2026 10:35 Відповісти
Янелох, почему конец }{уйла будет "трагичный"???
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11.03.2026 10:42 Відповісти
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11.03.2026 10:46 Відповісти
ТАК ЧЕГО ТЫ ЕГО В 2019 НЕ УБИЛ !!!??? ВРЕМЯ ТЯНЕШЬ, БАБЛО МУТИШЬ !!!
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11.03.2026 10:45 Відповісти
Дуже легко говорити про кінець того, чого ніколи не існувало.
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11.03.2026 10:55 Відповісти
Та нема ніякої "расійської нації" ... нація там йще не сформувалася , там собі - "населення" без жодного уявлення , хто до їх належить а хто ні . Раби не можуть бути "нацією" , бо в них є господар й вони віроподанні можуть бути тільки йому , та й то - тільки до певного часу ...
Нагадаю , що "батюшькю царя" вбивали разом з його родиною й прислугою дуже й дуже залюбки ... а йще в 1914 верещали від захоплення і "в повітря чепчики кидали"
!!!
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11.03.2026 11:09 Відповісти
Ідіот...
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11.03.2026 11:12 Відповісти
Зеленського чомусь люто ненавидять навіть не ті,
хто голосував за Порошенка,
але адепти рузькава міра
від шарія, люсі, медведчуків, ..
та інші україно-ненависники..

тобто опзж, регіонали, ух'илянти всіх мастей,
ждуни, зрадофіли, капітулянти, ..
бандюгани та злодії..

вони не вимерли,

і як колись гнали на Порошенка,
так тепер ці кремляді,
виступають проти чинного президента..

і будуть це робити завжди,
проти кожному президентові,
який не захоче бути малоросією,
чи якоюсь південно-західною губернією москви-орди,..

будуть це робити допоки буде Україна..
яка буде мати свого президента..

бо їх президент - хло путлєр..
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11.03.2026 11:15 Відповісти
А ******* зелю клінічні ідіоти
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11.03.2026 13:14 Відповісти
зеля - не сталін, щоб його любити..
і навіть - не хло..
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15.03.2026 16:48 Відповісти
Підміна понять. Говорить "російську", має на увазі "українську". І це стосується усіх попередніх новин.
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11.03.2026 11:21 Відповісти
Яка в дупу "расійська нація"? Такої не існує.
То весь час якісь "руські", то "нація". Я якої воно планети взялося на нашу голову?
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11.03.2026 11:27 Відповісти
Та не спешите хоронить--- гнидье всегда живучее!
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11.03.2026 11:53 Відповісти
Давно вже не читаю новини про висери зеленського, *****, орбана, фіцо, трампа. Одне й теж кожного разу, потужно, зрада і таке інше!
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11.03.2026 12:43 Відповісти
Да ничего трагического их не ждёт. Их ждёт, если им повезет и рф распадётся, постепенное развитие, появление нескольких независимых этнических государств, живущих в здравой конкуренции между собой и Миром. Ждут долгие распри относительно прошлого, но выиграют те, кто будет жить настоящим. А российская нация - это не более чем сообщество владельцев токсичного паспорта. От которого большинство с радостью избавятся.
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11.03.2026 13:01 Відповісти
Разошелся - так и сыпет:
«Треугольник будет выпит! -
Будь он параллелепипед,
Будь он круг, едрена вошь!»
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11.03.2026 13:26 Відповісти
Ішака чекає не краща доля. У ліпшому випадку це чмо засяде довічно.
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11.03.2026 21:01 Відповісти
Все вірно сказав Президент України - хана їм скоро !
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11.03.2026 22:36 Відповісти
 
 