Російську націю та Путіна чекає трагічний кінець, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що на російську націю та диктатора Володимира Путіна чекає трагічний кінець.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю журналісту Кейліну Робертсону.

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Путіна чекає доля Гітлера

"Ми знаємо, чим усе закінчилося для Гітлера. Ми розуміємо, чим закінчиться для Путіна. Використання спорту, музики, кіно та мистецьких фестивалів, таких як Венеційська бієнале, як зброї ніколи не допомагає. На різних культурних платформах – навіть під час фестивалів дитячої анімації – росіяни наповнюють свої фільми пропагандою, щоб із самого раннього віку індоктринувати своє суспільство. Але це ніколи не допомагає. Я впевнений, що на їхню націю чекає трагічний кінець", - зазначив він.

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Що передувало?

Він також розповів, що Кремль активно поширює дезінформацію, впливаючи на Європу та світ.

Також глава держави обговорював участь російських спортсменів на Паралімпійських іграх із прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, однак вплинути на рішення відповідного комітету з італійського боку виявилося непросто.

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