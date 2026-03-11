Зеленський: Я спілкувався з Мелоні, але вплинути на рішення щодо російських спортсменів на Паралімпіаді складно
Президент Володимир Зеленський обговорював участь російських спортсменів на Паралімпійських іграх із прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, однак вплинути на рішення відповідного комітету з італійського боку виявилося непросто.
Про це він розповів під час інтерв'ю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Вплив на комітет
"Я спілкувався з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. У мене дуже хороші особисті відносини. Але вплинути на комітет з італійського боку дуже складно, навіть під час Олімпійських та Паралімпійських ігор. Я піднімав це питання. Думаю, це проблема. Це, знаєте, програма ізоляції Росії, а комітет - один із інструментів. Вони робитимуть це у футболі, у спорті. Це великий вплив, бо аудиторія велика, - пояснив він.
Участь російських спортсменів як частина пропагандистської кампанії РФ
За словами Зеленського, участь російських спортсменів на Паралімпіаді є частиною інформаційної кампанії Росії: країні важливо демонструвати свої прапори та перемоги на міжнародних спортивних аренах, щоб показати нібито відсутність ізоляції.
"Ми маємо працювати проти них інструментами, які маємо. Звісно, ми обговорюємо це, організовуємо багато союзників проти таких рішень Олімпійського комітету. Наші представники на Паралімпіаді, наші спортсмени, вони дуже сильні", - зазначив президент.
Роль українських спортсменів як інструмент протидії Росії
Він також підкреслив важливість успіхів українських спортсменів для країни та міжнародної аудиторії: "І я думаю, що наша перемога, наші медалі - це важливо для цих людей, вони дуже сильні, чудові люди, і для України теж. Вони роблять велику роботу, бо це також б’є по росіянах. Сподіваюся, що ми переможемо".
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2. В США в НХЛ на постоянной основе выступает путиноид овечкин. И он играет там в хоккей каждый день и на него смотрят миллионы. В то время как не одного нашего спорстмена в НХЛ нет. Опять же - проваленный уровень в развитии спорта ещё до войны.
3. В большом теннисе выступает очень много российских и беларусских спортсменов. Что это такое? Где изоляция?
Вывод: и на земле и за круглым столом Украина всё ещё находится в очень плохом состоянии. Провалена дипломатия и изоляция рф. Гривна падает, социальная политика не работает. Может быть надо вести войны так, как это делает израиль и США? Может быть их надо было бы подключить, чтобы они закончили путлера? И рф и Беларусь должны быть полностью изолированы. Я охренел, когда увидел, как в США в супермаркетах российские сухарики продаются. Это что такое?
Что делать? На международном уровне должна быть уголовная ответственность за нападении на разоружившуюся страну. Как там - юристы работают в этом направлении, или эти рвачи только могут с ухилянтов зелёное бабло срывать?
Теж щось ніяк не виходить.
Навіть стійка потужність не допомогла?🙄
Ай-яй-яй.
Просто проігнорувати цю рашкоолімпіаду.