Зеленський: Я спілкувався з Мелоні, але вплинути на рішення щодо російських спортсменів на Паралімпіаді складно

Президент Володимир Зеленський обговорював участь російських спортсменів на Паралімпійських іграх із прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, однак вплинути на рішення відповідного комітету з італійського боку виявилося непросто.

Про це він розповів під час інтерв'ю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Вплив на комітет

"Я спілкувався з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. У мене дуже хороші особисті відносини. Але вплинути на комітет з італійського боку дуже складно, навіть під час Олімпійських та Паралімпійських ігор. Я піднімав це питання. Думаю, це проблема. Це, знаєте, програма ізоляції Росії, а комітет - один із інструментів. Вони робитимуть це у футболі, у спорті. Це великий вплив, бо аудиторія велика, - пояснив він.

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Участь російських спортсменів як частина пропагандистської кампанії РФ

За словами Зеленського, участь російських спортсменів на Паралімпіаді є частиною інформаційної кампанії Росії: країні важливо демонструвати свої прапори та перемоги на міжнародних спортивних аренах, щоб показати нібито відсутність ізоляції.

"Ми маємо працювати проти них інструментами, які маємо. Звісно, ми обговорюємо це, організовуємо багато союзників проти таких рішень Олімпійського комітету. Наші представники на Паралімпіаді, наші спортсмени, вони дуже сильні", - зазначив президент.

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Роль українських спортсменів як інструмент протидії Росії

Він також підкреслив важливість успіхів українських спортсменів для країни та міжнародної аудиторії: "І я думаю, що наша перемога, наші медалі - це важливо для цих людей, вони дуже сильні, чудові люди, і для України теж. Вони роблять велику роботу, бо це також б’є по росіянах. Сподіваюся, що ми переможемо".