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Новини Повернення російських спортсменів на міжнародні змагання Паралімпійські ігри 2026
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Зеленський: Я спілкувався з Мелоні, але вплинути на рішення щодо російських спортсменів на Паралімпіаді складно

Мелоні та Зеленський провели переговори

Президент Володимир Зеленський обговорював участь російських спортсменів на Паралімпійських іграх із прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, однак вплинути на рішення відповідного комітету з італійського боку виявилося непросто.

Про це він розповів під час інтерв'ю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Вплив на комітет

"Я спілкувався з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. У мене дуже хороші особисті відносини. Але вплинути на комітет з італійського боку дуже складно, навіть під час Олімпійських та Паралімпійських ігор. Я піднімав це питання. Думаю, це проблема. Це, знаєте, програма ізоляції Росії, а комітет - один із інструментів. Вони робитимуть це у футболі, у спорті. Це великий вплив, бо аудиторія велика, - пояснив він.

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Участь російських спортсменів як частина пропагандистської кампанії РФ

За словами Зеленського, участь російських спортсменів на Паралімпіаді є частиною інформаційної кампанії Росії: країні важливо демонструвати свої прапори та перемоги на міжнародних спортивних аренах, щоб показати нібито відсутність ізоляції.

"Ми маємо працювати проти них інструментами, які маємо. Звісно, ми обговорюємо це, організовуємо багато союзників проти таких рішень Олімпійського комітету. Наші представники на Паралімпіаді, наші спортсмени, вони дуже сильні", - зазначив президент.

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Роль українських спортсменів як інструмент протидії Росії

Він також підкреслив важливість успіхів українських спортсменів для країни та міжнародної аудиторії: "І я думаю, що наша перемога, наші медалі - це важливо для цих людей, вони дуже сильні, чудові люди, і для України теж. Вони роблять велику роботу, бо це також б’є по росіянах. Сподіваюся, що ми переможемо".

Автор: 

Зеленський Володимир (28045) Паралімпіада (213) росія (70450) Мелоні Джорджа (231)
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Топ коментарі
+4
А навіть якщо не жучка-як можна вплинути на корумпований Параолімпійський комітет? Кацапську ціну перебити?
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11.03.2026 09:35 Відповісти
+2
Бо наша дипломатія не працює. Він спілкувався... Анекдоти розповідав чи шо
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11.03.2026 09:37 Відповісти
+1
Коли у тебе голова МЗС - це жучка у Телеграмі, яка гавкає, але нічого не вирішує, то вплинути важко.
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11.03.2026 09:31 Відповісти
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Коли у тебе голова МЗС - це жучка у Телеграмі, яка гавкає, але нічого не вирішує, то вплинути важко.
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11.03.2026 09:31 Відповісти
А навіть якщо не жучка-як можна вплинути на корумпований Параолімпійський комітет? Кацапську ціну перебити?
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11.03.2026 09:35 Відповісти
ПаРашкінці використовують всі методи для просування позитивних моментів про паРашку, а подоляцькі боти вилизують на міжнародній арені тільки тебе....Наші паралімпійці - найкращі!...
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11.03.2026 09:32 Відповісти
Янелох, твоя задача не с Мелони о спортсменах разговаривать. Твоя задача делать так, чтобы инвалидов на параше было как можно больше, а ещё больше- трупов. Но ты с этой задачей не справляешься.
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11.03.2026 09:33 Відповісти
Бо наша дипломатія не працює. Він спілкувався... Анекдоти розповідав чи шо
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11.03.2026 09:37 Відповісти
На участь вплинути не можуть, а вплинути щодо їхнього гімну, щоб не звучав, теж не можуть, а на що можуть?
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11.03.2026 10:01 Відповісти
1. Здоровые наши спортсмены не завоевали не одной медали, а инвалиды уже на 5-м месте (а были на первом) - везде подготовка спортсменов провалена.
2. В США в НХЛ на постоянной основе выступает путиноид овечкин. И он играет там в хоккей каждый день и на него смотрят миллионы. В то время как не одного нашего спорстмена в НХЛ нет. Опять же - проваленный уровень в развитии спорта ещё до войны.
3. В большом теннисе выступает очень много российских и беларусских спортсменов. Что это такое? Где изоляция?

Вывод: и на земле и за круглым столом Украина всё ещё находится в очень плохом состоянии. Провалена дипломатия и изоляция рф. Гривна падает, социальная политика не работает. Может быть надо вести войны так, как это делает израиль и США? Может быть их надо было бы подключить, чтобы они закончили путлера? И рф и Беларусь должны быть полностью изолированы. Я охренел, когда увидел, как в США в супермаркетах российские сухарики продаются. Это что такое?
Что делать? На международном уровне должна быть уголовная ответственность за нападении на разоружившуюся страну. Как там - юристы работают в этом направлении, или эти рвачи только могут с ухилянтов зелёное бабло срывать?
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11.03.2026 10:41 Відповісти
Ти вже на пузо Орбана "вплинув", балабол.
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11.03.2026 11:12 Відповісти
А як «повлиять» на пана президента аби бубку з борзовим він випер з МОКу???
Теж щось ніяк не виходить.
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11.03.2026 11:29 Відповісти
А бетонні ласти пробували дарувати членам комітету? Кажуть, працює.
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11.03.2026 13:15 Відповісти
Що ти кажеш Володя?
Навіть стійка потужність не допомогла?🙄
Ай-яй-яй.
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11.03.2026 13:21 Відповісти
Вихід завжди є.
Просто проігнорувати цю рашкоолімпіаду.
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11.03.2026 13:53 Відповісти
 
 