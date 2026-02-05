ЄС проти відновлення участі Росії у міжнародному футболі
Європейський комісар з питань спорту Глен Мікалеф засудив ініціативу президента ФІФА Інфантіно скасувати заборони на участь Росії у міжнародних турнірах.
Як інформує Цензор.НЕТ.
"Спорт не існує у вакуумі. Він відображає те, хто ми є і за що ми вирішили боротися. Дозволити агресорам повернутися до світового футболу, ніби нічого не сталося, означає ігнорувати реальні ризики для безпеки та глибокий біль, спричинений війною", - йдеться в дописі.
Що передувало?
Днями президент ФІФА Джанні Інфантіно виступив проти відсторонення збірної Росії від участі в міжнародних турнірах. На його думку, санкції спричинили "розпалювання ненависті".
Також глава ФІФА заявив, що організація повинна розглянути питання про зміну своїх правил і "закріпити в статуті положення про те, що не можна забороняти жодній країні грати у футбол з політичних причин".
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також відреагував на заяву президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно щодо повернення Росії у міжнародний футбол.
Довідка
- У лютому 2022 року російські клуби та збірні були відсторонені ФІФА та УЄФА від участі в міжнародних турнірах через початок повномасштабної війни проти України.
ты статью прочитал или просто ядом брызнуть решил? как раз ес против, а фифа международная контора. вот кого легко купить, так это американцев, всяких виткофов, кушнеров, венсов, трамп за бабло все штаты продаст, а тебя так и подавно