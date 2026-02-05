Новини Повернення російських спортсменів на міжнародні змагання
ЄС проти відновлення участі Росії у міжнародному футболі

Глен Мікалеф виступив проти повернення Росії у футбол

Європейський комісар з питань спорту Глен Мікалеф засудив ініціативу президента ФІФА Інфантіно скасувати заборони на участь Росії у міжнародних турнірах.

 Як інформує Цензор.НЕТ. про це йдеться в дописі Макалефа у Х та публікації Politico.

"Спорт не існує у вакуумі. Він відображає те, хто ми є і за що ми вирішили боротися. Дозволити агресорам повернутися до світового футболу, ніби нічого не сталося, означає ігнорувати реальні ризики для безпеки та глибокий біль, спричинений війною", - йдеться в дописі.

Що передувало?

Днями президент ФІФА Джанні Інфантіно виступив проти відсторонення збірної Росії від участі в міжнародних турнірах. На його думку, санкції спричинили "розпалювання ненависті".

Також глава ФІФА заявив, що організація повинна розглянути питання про зміну своїх правил і "закріпити в статуті положення про те, що не можна забороняти жодній країні грати у футбол з політичних причин".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також відреагував на заяву президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно щодо повернення Росії у міжнародний футбол.

Довідка

  • У лютому 2022 року російські клуби та збірні були відсторонені ФІФА та УЄФА від участі в міжнародних турнірах через початок повномасштабної війни проти України.

"За мір ва всьом мірє"! Цікаво, як заговорив би інфантіні, якби його будинок розбомбили кацапи.
05.02.2026 08:11 Відповісти
Це інфантіні утекло би "за бугор" ще до того.
05.02.2026 11:46 Відповісти
Цікаво чи вистачить у кацапів бабла ще і на спорткомісаріат ЄС? Бо на ФІФА вистачило ... мабуть ФІФА "дешовкі" 🤔
05.02.2026 08:12 Відповісти
Почему европейцев всегда так легко купить взятками?
05.02.2026 08:19 Відповісти
"Почему европейцев всегда так легко купить взятками?"

ты статью прочитал или просто ядом брызнуть решил? как раз ес против, а фифа международная контора. вот кого легко купить, так это американцев, всяких виткофов, кушнеров, венсов, трамп за бабло все штаты продаст, а тебя так и подавно
05.02.2026 11:37 Відповісти
Посадити інфантіну на пляшку. Адже йому подобаються скрєпи.
05.02.2026 08:16 Відповісти
Великий спорт був,є і буде - великі гроші,великі "договорняки",великі трагедії спортсменів та велика корупція. Віддавая дитину у великий спорт марно чекати,що дитину виховають на кращих традиціях спорту - скоріше це буде виключення....лотерея...
05.02.2026 08:34 Відповісти
Інфантільного треба відправити в рашу, нехай там живе і трудиться...
05.02.2026 12:21 Відповісти
 
 