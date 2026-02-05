РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13723 посетителя онлайн
Новости Возвращение команд России в УЕФА
1 843 8

ЕС - против возобновления участия России в международном футболе

Глен Микалеф выступил против возвращения России в футбол

Европейский комиссар по вопросам спорта Глен Микалеф осудил инициативу президента ФИФА Инфантино отменить запрет на участие России в международных турнирах.

 Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Макалефа в Х и публикации Politico.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Спорт не существует в вакууме. Он отражает то, кто мы есть и за что мы решили бороться. Разрешить агрессорам вернуться в мировой футбол, как будто ничего не произошло, означает игнорировать реальные риски для безопасности и глубокую боль, вызванную войной", - говорится в посте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Всемирная федерация тхэквондо вернула права России и Беларуси: они могут выступать с флагом и гимном

Что предшествовало?

На днях президент ФИФА Джанни Инфантино выступил против отстранения сборной России от участия в международных турнирах. По его мнению, санкции вызвали "разжигание ненависти".

Также глава ФИФА заявил, что организация должна рассмотреть вопрос об изменении своих правил и "закрепить в уставе положение о том, что нельзя запрещать ни одной стране играть в футбол по политическим причинам".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также отреагировал на заявление президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возвращении России в международный футбол.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцы будут участвовать в турнирах, где россияне и белорусы будут выступать под своей символикой: Мы и так много потеряли, - Гутцайт

Справка

  • В феврале 2022 года российские клубы и сборные были отстранены ФИФА и УЕФА от участия в международных турнирах из-за начала полномасштабной войны против Украины.

Автор: 

ФИФА (229) футбол (3524)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"За мір ва всьом мірє"! Цікаво, як заговорив би інфантіні, якби його будинок розбомбили кацапи.
показать весь комментарий
05.02.2026 08:11 Ответить
Це інфантіні утекло би "за бугор" ще до того.
показать весь комментарий
05.02.2026 11:46 Ответить
Цікаво чи вистачить у кацапів бабла ще і на спорткомісаріат ЄС? Бо на ФІФА вистачило ... мабуть ФІФА "дешовкі" 🤔
показать весь комментарий
05.02.2026 08:12 Ответить
Почему европейцев всегда так легко купить взятками?
показать весь комментарий
05.02.2026 08:19 Ответить
"Почему европейцев всегда так легко купить взятками?"

ты статью прочитал или просто ядом брызнуть решил? как раз ес против, а фифа международная контора. вот кого легко купить, так это американцев, всяких виткофов, кушнеров, венсов, трамп за бабло все штаты продаст, а тебя так и подавно
показать весь комментарий
05.02.2026 11:37 Ответить
Посадити інфантіну на пляшку. Адже йому подобаються скрєпи.
показать весь комментарий
05.02.2026 08:16 Ответить
Великий спорт був,є і буде - великі гроші,великі "договорняки",великі трагедії спортсменів та велика корупція. Віддавая дитину у великий спорт марно чекати,що дитину виховають на кращих традиціях спорту - скоріше це буде виключення....лотерея...
показать весь комментарий
05.02.2026 08:34 Ответить
Інфантільного треба відправити в рашу, нехай там живе і трудиться...
показать весь комментарий
05.02.2026 12:21 Ответить
 
 