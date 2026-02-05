ЕС - против возобновления участия России в международном футболе

Европейский комиссар по вопросам спорта Глен Микалеф осудил инициативу президента ФИФА Инфантино отменить запрет на участие России в международных турнирах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Макалефа в Х и публикации Politico.

"Спорт не существует в вакууме. Он отражает то, кто мы есть и за что мы решили бороться. Разрешить агрессорам вернуться в мировой футбол, как будто ничего не произошло, означает игнорировать реальные риски для безопасности и глубокую боль, вызванную войной", - говорится в посте.

Что предшествовало?

На днях президент ФИФА Джанни Инфантино выступил против отстранения сборной России от участия в международных турнирах. По его мнению, санкции вызвали "разжигание ненависти".

Также глава ФИФА заявил, что организация должна рассмотреть вопрос об изменении своих правил и "закрепить в уставе положение о том, что нельзя запрещать ни одной стране играть в футбол по политическим причинам".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также отреагировал на заявление президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возвращении России в международный футбол.

