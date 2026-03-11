РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9640 посетителей онлайн
Новости Возвращение команд России в УЕФА Паралимпийские игры 2026
557 7

Зеленский: Я общался с Мелони, но повлиять на решение относительно российских спортсменов на Паралимпиаде сложно

Мелони и Зеленский провели переговоры

Президент Владимир Зеленский обсуждал участие российских спортсменов в Паралимпийских играх с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, однако повлиять на решение соответствующего комитета с итальянской стороны оказалось непросто.

Об этом он рассказал во время интервью, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Влияние на комитет

"Я общался с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. У меня очень хорошие личные отношения. Но повлиять на комитет с итальянской стороны очень сложно, даже во время Олимпийских и Паралимпийских игр. Я поднимал этот вопрос. Думаю, это проблема. Это, знаете, программа изоляции России, а комитет - один из инструментов. Они будут делать это в футболе, в спорте. Это большое влияние, потому что аудитория большая, - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мировой спорт не может прикрывать военные преступления: омбудсмен Лубинец обратился к МОК и МПК

Участие российских спортсменов как часть пропагандистской кампании РФ

По словам Зеленского, участие российских спортсменов в Паралимпиаде является частью информационной кампании России: стране важно демонстрировать свои флаги и победы на международных спортивных аренах, чтобы показать якобы отсутствие изоляции.

"Мы должны работать против них инструментами, которые у нас есть. Конечно, мы обсуждаем это, организуем много союзников против таких решений Олимпийского комитета. Наши представители на Паралимпиаде, наши спортсмены, они очень сильны", - отметил президент.

Читайте: ЕС против возобновления участия России в международном футболе

Роль украинских спортсменов как инструмент противодействия России

Он также подчеркнул важность успехов украинских спортсменов для страны и международной аудитории: "И я думаю, что наша победа, наши медали - это важно для этих людей, они очень сильные, замечательные люди, и для Украины тоже. Они делают большую работу, потому что это также бьет по россиянам. Надеюсь, что мы победим".

Автор: 

Зеленский Владимир (10772) Паралимпиада (47) россия (22460) Джорджа Мелони (145)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли у тебе голова МЗС - це жучка у Телеграмі, яка гавкає, але нічого не вирішує, то вплинути важко.
показать весь комментарий
11.03.2026 09:31 Ответить
А навіть якщо не жучка-як можна вплинути на корумпований Параолімпійський комітет? Кацапську ціну перебити?
показать весь комментарий
11.03.2026 09:35 Ответить
ПаРашкінці використовують всі методи для просування позитивних моментів про паРашку, а подоляцькі боти вилизують на міжнародній арені тільки тебе....Наші паралімпійці - найкращі!...
показать весь комментарий
11.03.2026 09:32 Ответить
Янелох, твоя задача не с Мелони о спортсменах разговаривать. Твоя задача делать так, чтобы инвалидов на параше было как можно больше, а ещё больше- трупов. Но ты с этой задачей не справляешься.
показать весь комментарий
11.03.2026 09:33 Ответить
Бо наша дипломатія не працює. Він спілкувався... Анекдоти розповідав чи шо
показать весь комментарий
11.03.2026 09:37 Ответить
На участь вплинути не можуть, а вплинути щодо їхнього гімну, щоб не звучав, теж не можуть, а на що можуть?
показать весь комментарий
11.03.2026 10:01 Ответить
 
 