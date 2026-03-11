Зеленский: Я общался с Мелони, но повлиять на решение относительно российских спортсменов на Паралимпиаде сложно

Президент Владимир Зеленский обсуждал участие российских спортсменов в Паралимпийских играх с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, однако повлиять на решение соответствующего комитета с итальянской стороны оказалось непросто.

Об этом он рассказал во время интервью, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Влияние на комитет

"Я общался с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. У меня очень хорошие личные отношения. Но повлиять на комитет с итальянской стороны очень сложно, даже во время Олимпийских и Паралимпийских игр. Я поднимал этот вопрос. Думаю, это проблема. Это, знаете, программа изоляции России, а комитет - один из инструментов. Они будут делать это в футболе, в спорте. Это большое влияние, потому что аудитория большая, - пояснил он.

Участие российских спортсменов как часть пропагандистской кампании РФ

По словам Зеленского, участие российских спортсменов в Паралимпиаде является частью информационной кампании России: стране важно демонстрировать свои флаги и победы на международных спортивных аренах, чтобы показать якобы отсутствие изоляции.

"Мы должны работать против них инструментами, которые у нас есть. Конечно, мы обсуждаем это, организуем много союзников против таких решений Олимпийского комитета. Наши представители на Паралимпиаде, наши спортсмены, они очень сильны", - отметил президент.

Роль украинских спортсменов как инструмент противодействия России

Он также подчеркнул важность успехов украинских спортсменов для страны и международной аудитории: "И я думаю, что наша победа, наши медали - это важно для этих людей, они очень сильные, замечательные люди, и для Украины тоже. Они делают большую работу, потому что это также бьет по россиянам. Надеюсь, что мы победим".