Мировой спорт не может прикрывать военные преступления: омбудсмен Лубинец обратился к МОК и МПК

Украинская сторона обратилась к руководству международного олимпийского и паралимпийского движения с жесткой критикой решений о допуске символики РФ и Беларуси, подчеркнув недопустимость таких шагов на фоне войны и призвав к освобождению украинских спортсменов из российского плена.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я официально обратился к президенту Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри и к президенту Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу из-за решений, противоречащих ценностям Олимпийского и Паралимпийского движения", - написал он.

Акценты в обращении Лубинца

Разрешать символику России и Беларуси, пока военные страны-агрессора пытают и убивают, — это не нейтралитет, а моральное соучастие в замалчивании преступлений.

И именно на этом фоне особенно циничными выглядят последние решения комитета. Дисквалификация Владислава Гераскевича за чествование памяти погибших украинских спортсменов — это наказание за человечность.

То есть с одной стороны мы "наказываем" человека за уважение, а с другой — позволяем государству-агрессору выставлять свои флаги и гимны на международной арене...

Лубинец призвал освободить из плена украинских спортсменов

"Я напомню международному сообществу: Россия ежедневно обстреливает украинские города. Более 800 спортивных объектов уничтожено. Более 650 украинских спортсменов и тренеров погибли. Десятки украинских спортсменов находятся в российском плену. Они подвергаются пыткам. Они содержатся в нечеловеческих условиях", - отметил он.

Поэтому вместо обсуждения флагов и гимнов Международный паралимпийский комитет должен был бы сделать одно четкое и публичное обращение: немедленно освободить украинских спортсменов из плена. Должен был бы сделать призывы к прекращению убийств и калечения людей. Все остальное — это попытка создать иллюзию "вне политики", пока продолжается война.

"Я требую возвращения к принципу нейтрального статуса для представителей государства-агрессора. И я требую, чтобы вопрос освобождения украинских спортсменов из плена стал предметом публичного международного давления. В частности, таких институтов, как Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет. Призываю требовать освободить абсолютно всех украинских спортсменов!" — подчеркнул Лубинец.

Освободить Олега — президента Федерации ушу/гунфу и цигун одной из областей Украины, многократного чемпиона Украины, обладателя Кубков Европы и мира по ушу. Его россияне незаконно задержали 11 лет назад — в 2015 году!

Освободить Дмитрия — 60-летнего судью международной категории, тренера по боксу. В заключении украинец перенес инфаркт и находится в крайне опасном для здоровья состоянии. Его похитили в 2022 году.

Освободить Александра — 51-летнего детского тренера. По словам освобожденных из плена, Александр имеет травму ноги. Его похитили в 2022 году.

Освободить Андрея — 48-летнего тренера-преподавателя, руководителя Ассоциации кунг-фу одного из украинских городов. Андрей был захвачен в 2022 году в оккупированном Мелитополе. Он приговорен к 12 годам лишения личной свободы.

"Обращаюсь к международному сообществу, спортивным федерациям, атлетам и украинцам во всем мире — говорить об этом громко. Говорить обо всех похищенных. Выходить на мирные акции. Писать обращения. Поднимать этот вопрос на каждой международной платформе. Мировой спорт должен быть на стороне жизни! Украинцы должны вернуться домой!" - призвал Лубинец.