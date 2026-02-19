Дисквалификация на Олимпиаде-2026 показала пророссийскую игру МОК, - Гераскевич
Скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что после его дисквалификации на Олимпиаде-2026 из-за "шлема памяти" весь мир увидел, что система Международного олимпийского комитета подыгрывает России.
Об этом он сказал на брифинге в "Медиацентре Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
"Сейчас я могу больше проанализировать, и я понимаю, что на самом деле нас поддержали буквально все уголки мира. Все уголки мира увидели эту несправедливость. Они увидели, что система МОК сильно подыгрывает России. Наконец-то мы смогли раздвинуть те кулисы, за которыми велась эта пророссийская игра МОК", - заявил Гераскевич.
Поддержка украинцев
Он добавил, что получил много поддержки от украинцев, в том числе и от семей погибших на войне.
"Она (мама погибшего спортсмена, который изображен на шлеме - ред.), когда увидела своего сына на шлеме, пошла к нему на кладбище и сказала: "Тарасик, тебя москали мертвого боятся". Маленькие предложения, которые в себе содержат столько любви и боли. Если мы можем облегчить хотя бы немного то, что переживают близкие наших погибших в этой войне, то это стоит всего, это гораздо важнее любых медалей", - рассказал Гераскевич.
Планы после дисквалификации
Адвокат спортсмена Евгений Пронин разъяснил дальнейшие шаги после дисквалификации и проигранной апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS).
"Сейчас есть 30 дней для принятия решения о дальнейших судебных исках, и отступать никто не будет. В этой инстанции суда нет апелляции или кассации, но есть возможность обратиться в Федеральный суд Швейцарии. Глядя на то, как он вел себя все эти дни, понятно, что отступать никто не собирается и не будет", - отметил Пронин.
История с дисквалификацией на Играх-2026
- Ранее Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпийских играх-2026. Причиной стало намерение спортсмена выступить в "Шлеме памяти".
- Накануне МОК запретил использовать этот элемент экипировки. В случае нарушения украинцу грозила дисквалификация.
- Ситуация вызвала резонанс в спортивной среде.
