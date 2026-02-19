РУС
Новости
Дисквалификация на Олимпиаде-2026 показала пророссийскую игру МОК, - Гераскевич

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич

Скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что после его дисквалификации на Олимпиаде-2026 из-за "шлема памяти" весь мир увидел, что система Международного олимпийского комитета подыгрывает России.

Об этом он сказал на брифинге в "Медиацентре Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Сейчас я могу больше проанализировать, и я понимаю, что на самом деле нас поддержали буквально все уголки мира. Все уголки мира увидели эту несправедливость. Они увидели, что система МОК сильно подыгрывает России. Наконец-то мы смогли раздвинуть те кулисы, за которыми велась эта пророссийская игра МОК", - заявил Гераскевич.

Поддержка украинцев

Он добавил, что получил много поддержки от украинцев, в том числе и от семей погибших на войне.

"Она (мама погибшего спортсмена, который изображен на шлеме - ред.), когда увидела своего сына на шлеме, пошла к нему на кладбище и сказала: "Тарасик, тебя москали мертвого боятся". Маленькие предложения, которые в себе содержат столько любви и боли. Если мы можем облегчить хотя бы немного то, что переживают близкие наших погибших в этой войне, то это стоит всего, это гораздо важнее любых медалей", - рассказал Гераскевич.

Планы после дисквалификации

Адвокат спортсмена Евгений Пронин разъяснил дальнейшие шаги после дисквалификации и проигранной апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS).

"Сейчас есть 30 дней для принятия решения о дальнейших судебных исках, и отступать никто не будет. В этой инстанции суда нет апелляции или кассации, но есть возможность обратиться в Федеральный суд Швейцарии. Глядя на то, как он вел себя все эти дни, понятно, что отступать никто не собирается и не будет", - отметил Пронин.

История с дисквалификацией на Играх-2026

  • Ранее Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпийских играх-2026. Причиной стало намерение спортсмена выступить в "Шлеме памяти".
  • Накануне МОК запретил использовать этот элемент экипировки. В случае нарушения украинцу грозила дисквалификация.
  • Ситуация вызвала резонанс в спортивной среде.

МОК (40) Олимпиада (123) Гераскевич Владислав (34)
Топ комментарии
+4
У МОК любов до рашкостанських грошей, а не рашки.
19.02.2026 14:29 Ответить
+4
Цікаво в списках якої партії буде спортсмен. А все інше як завжди
19.02.2026 14:31 Ответить
+3
Дискваліфікація на Олімпіаді-2026 ЦЕ ВКАЗІВНИЙ ПАЛЕЦЬ.КОТРИЙ ВКАЗАВ НА РАШИСТСЬКИХ ШЛЮХ В МОК
19.02.2026 14:31 Ответить
та нехай хоч в зелених.

Але третьяковою та богуцькою він не буде.
До речі, я проти Беленюка нічого не маю. І проти Саладухи (хоча вона донечанка) - також. Нормальні депутати зі спортивним ухилом.
19.02.2026 14:35 Ответить
Ну з Пінчуком помічен. Може і не у зелених. Але теж особливо нічого не маю до видатних спорсменів у політиці. Ті хоч щось робили для держави.
19.02.2026 14:38 Ответить
В тій,що Гутцайт,який його координував.
19.02.2026 15:28 Ответить
Якщо Гераскевич, його адвокати, НОК України і чинна влада України в подальших судових розборках примусять МОК та інші міжнародні спортивні федерації/організації хоч ще на деякий час дискваліфікувати касапів з міжнародних спортивних змагань.... то.... ні, я не забуду і не прощу інші пройоби влади; але таке досягнення (якщо воно буде) відзначу на позитиві.

Та навіть зараз позитивно відзначу намагання такої дискваліфікації касапів.
19.02.2026 14:32 Ответить
такой ті типа "Нейтральній работник Опі"
19.02.2026 15:18 Ответить
МОК надо переименовать в ЧМО..
19.02.2026 14:43 Ответить
при всій повазі до загиблих, здається що ця акція була спланована ОПою для піару зеленського
така синхронність у діях, а здобутків жодних
про пам'ять говорити, коли крадуть і вбивають ще сьогодні живих ?
19.02.2026 14:48 Ответить
На таке в них би розуму не вистачило, просто змогли скористатися ситуацією
19.02.2026 15:15 Ответить
Голова нок особисто його координував і то в грубій формі.
19.02.2026 15:34 Ответить
Хто гроші платить, той мок і має. Любов до грошей вище за принципи цієї організації
19.02.2026 15:12 Ответить
Ой пля, дістав вже цей. Все життя в Швейцарії десь живе, в Україну вертайся, патріот.
19.02.2026 15:15 Ответить
 
 