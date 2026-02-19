Дисквалификация на Олимпиаде-2026 показала пророссийскую игру МОК, - Гераскевич

Скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что после его дисквалификации на Олимпиаде-2026 из-за "шлема памяти" весь мир увидел, что система Международного олимпийского комитета подыгрывает России.

Об этом он сказал на брифинге в "Медиацентре Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Сейчас я могу больше проанализировать, и я понимаю, что на самом деле нас поддержали буквально все уголки мира. Все уголки мира увидели эту несправедливость. Они увидели, что система МОК сильно подыгрывает России. Наконец-то мы смогли раздвинуть те кулисы, за которыми велась эта пророссийская игра МОК", - заявил Гераскевич.

Поддержка украинцев

Он добавил, что получил много поддержки от украинцев, в том числе и от семей погибших на войне.

"Она (мама погибшего спортсмена, который изображен на шлеме - ред.), когда увидела своего сына на шлеме, пошла к нему на кладбище и сказала: "Тарасик, тебя москали мертвого боятся". Маленькие предложения, которые в себе содержат столько любви и боли. Если мы можем облегчить хотя бы немного то, что переживают близкие наших погибших в этой войне, то это стоит всего, это гораздо важнее любых медалей", - рассказал Гераскевич.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина ввела санкции против десяти российских спортсменов, - указ Зеленского

Планы после дисквалификации

Адвокат спортсмена Евгений Пронин разъяснил дальнейшие шаги после дисквалификации и проигранной апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS).

"Сейчас есть 30 дней для принятия решения о дальнейших судебных исках, и отступать никто не будет. В этой инстанции суда нет апелляции или кассации, но есть возможность обратиться в Федеральный суд Швейцарии. Глядя на то, как он вел себя все эти дни, понятно, что отступать никто не собирается и не будет", - отметил Пронин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Павел раскритиковал МОК из-за дисквалификации Гераскевича: "Я не считаю это справедливым решением"

История с дисквалификацией на Играх-2026

Ранее Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпийских играх-2026. Причиной стало намерение спортсмена выступить в "Шлеме памяти".

Накануне МОК запретил использовать этот элемент экипировки. В случае нарушения украинцу грозила дисквалификация.

Ситуация вызвала резонанс в спортивной среде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гераскевич инициирует сбор средств для семей погибших спортсменов