Павел раскритиковал МОК из-за дисквалификации Гераскевича: "Я не считаю это справедливым решением"
Президент Чешской Республики Петр Павел считает несправедливым решение Международного олимпийского комитета о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича.
Об этом он заявил в интервью Odkryto, передает Цензор.НЕТ.
"Я не считаю это справедливым решением, потому что это не политическая пропаганда, которая может кого-то обидеть. Это проявление уважения... Я думаю, что Олимпийский комитет мог бы сделать здесь жест и воспринять это как уважение", - сказал Павел.
В то же время чешский лидер подчеркнул, что выступает против допуска российских спортсменов к крупным международным соревнованиям, пока Россия не прекратит войну против Украины.
"Я считаю это правильным шагом. И хотя есть давление, чтобы разрешить участие российских и белорусских спортсменов не только в Олимпийских играх, но и в различных чемпионатах, я считаю, что хорошо, также с точки зрения определенного доверия в мире, правил, ценностей, придерживаться того факта, что государство, которое ведет агрессивную войну против другого государства, не должно участвовать в Олимпийских играх", - подчеркнул глава государства.
По его словам, учитывая то, что Россия длительное время нарушает международное право, а война в Украине длится дольше, чем Вторая мировая война на Восточном фронте, ограничения должны оставаться в силе "до тех пор, пока этот конфликт не будет решен и не будет заключен определенный мир".
Павел также лично встретился с Владиславом Гераскевичем на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Во время пребывания в Италии чешский президент поддерживал свою национальную сборную.
История с дисквалификацией на Играх-2026
- Ранее Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпийских играх-2026. Причиной стало намерение спортсмена выступить в "Шлеме памяти".
- Накануне МОК запретил использовать этот элемент экипировки. В случае нарушения украинцу грозила дисквалификация.
- Ситуация вызвала резонанс в спортивной среде.
