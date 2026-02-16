РУС
Новости Шлем памяти на выступлении Гераскевича
982 23

Павел раскритиковал МОК из-за дисквалификации Гераскевича: "Я не считаю это справедливым решением"

Петр Павел

Президент Чешской Республики Петр Павел считает несправедливым решение Международного олимпийского комитета о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича.

Об этом он заявил в интервью Odkryto, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Я не считаю это справедливым решением, потому что это не политическая пропаганда, которая может кого-то обидеть. Это проявление уважения... Я думаю, что Олимпийский комитет мог бы сделать здесь жест и воспринять это как уважение", - сказал Павел.

В то же время чешский лидер подчеркнул, что выступает против допуска российских спортсменов к крупным международным соревнованиям, пока Россия не прекратит войну против Украины.

"Я считаю это правильным шагом. И хотя есть давление, чтобы разрешить участие российских и белорусских спортсменов не только в Олимпийских играх, но и в различных чемпионатах, я считаю, что хорошо, также с точки зрения определенного доверия в мире, правил, ценностей, придерживаться того факта, что государство, которое ведет агрессивную войну против другого государства, не должно участвовать в Олимпийских играх", - подчеркнул глава государства.

По его словам, учитывая то, что Россия длительное время нарушает международное право, а война в Украине длится дольше, чем Вторая мировая война на Восточном фронте, ограничения должны оставаться в силе "до тех пор, пока этот конфликт не будет решен и не будет заключен определенный мир".

Павел также лично встретился с Владиславом Гераскевичем на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Во время пребывания в Италии чешский президент поддерживал свою национальную сборную.

История с дисквалификацией на Играх-2026

  • Ранее Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпийских играх-2026. Причиной стало намерение спортсмена выступить в "Шлеме памяти".
  • Накануне МОК запретил использовать этот элемент экипировки. В случае нарушения украинцу грозила дисквалификация.
  • Ситуация вызвала резонанс в спортивной среде.

Топ комментарии
+9
І чому в Чехії президенти Гавел і Павел, а в Україні, як не овоч, то зе?
показать весь комментарий
16.02.2026 17:59 Ответить
+8
Павел - наша людина....
показать весь комментарий
16.02.2026 17:58 Ответить
+8
Близько 62% громадян Чехії підтримують закупівлю *********** для України, згідно з опитуванням.
показать весь комментарий
16.02.2026 18:07 Ответить
Павел - наша людина....
показать весь комментарий
16.02.2026 17:58 Ответить
Близько 62% громадян Чехії підтримують закупівлю *********** для України, згідно з опитуванням.
показать весь комментарий
16.02.2026 18:07 Ответить
Дивлячись хто і де питав.
В США також ******* робити опитування про Палестину біля університетів в лівих штатах, щоб були потрібні гарненькі результати.
показать весь комментарий
16.02.2026 20:32 Ответить
Особи в МОК, історично вимазали себе московським лайном!!!
Так, як і МОЗ з ООН, вимазалася китайським лайном з КОВІД-19!!!
Історчна ГАНЬБА і сморід!!!
показать весь комментарий
16.02.2026 18:13 Ответить
та ні , я думаю вони лиш підняли планку підтримки України, це як вовка в окопах ЗСУ збирає підписи за себе...
а результат буде...
показать весь комментарий
16.02.2026 18:27 Ответить
голова МОК - "золота рибка" людожера мугабе.
так, так !
людожера із Зімбабве !
як ми дійшли до такого життя ?

"наш" борзов виправдовує рішення МОК !

знайдіть його пост - це ганьба !
що він робить в МОК від імені України?
ЗЄлєнський, що це таке ?

.
показать весь комментарий
16.02.2026 18:28 Ответить
І чому в Чехії президенти Гавел і Павел, а в Україні, як не овоч, то зе?
показать весь комментарий
16.02.2026 17:59 Ответить
грунт не той....
показать весь комментарий
16.02.2026 18:09 Ответить
Перекотипільних українців не зміг Кремль розплодити в Чехословаччині стільки як в Україні, а от танки туди свої привів давно!!!

Це жв Україні любили пісеньку "Мой адрєс нє дом і не уліца мой адрес савєцкій саюз"...
показать весь комментарий
16.02.2026 18:09 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2026 18:11 Ответить
от тільки ініціалів вовки на баштах там не було ну отих для параду на Хрещатику - Z V O
показать весь комментарий
16.02.2026 18:12 Ответить
Знаєте, на сайтах цапії в перші місяці я цікавилася - оті літери типу означали ZA СВОбоду... ну і тд ,
А потім вже зараз це прощезло- пояснюють орієнтирами для військових - V асток Zапад...

А я в перші години тут на приставці КАРТИНА ТВ дивилася у дні, коли ЛОХ в Києві звав на шашлики та захищати від паніки бізнес в Україні , я слухала ********* та її звернення -"звучало саме ось так "Уважаемый ВОлодимир Олександрович Зеленский ... ну і т д
Я думаю що за українські наголоси на ВО на О - а тут через декілька лнів танки з формою рашистів для параду на Хрещатику та літерами на танках Z V O ...

SLUCHAINA??? Випадково ненависники англосаксів використовували ЛАТИНУ на танках?
показать весь комментарий
16.02.2026 18:22 Ответить
Ну, у них крім Павела ще Бабіш є, і той японець, руснею в центр прийняття рішень покусаний.
показать весь комментарий
16.02.2026 19:33 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2026 18:13 Ответить
Це прикол ?!
показать весь комментарий
16.02.2026 18:27 Ответить
якби ж то !

не забуваймо, попереду Параолімпіада.

МОКівські курви відтягнуться на наших Ветеранах...

.
показать весь комментарий
16.02.2026 18:32 Ответить
https://x.com/frontlinekit/status/2022484206463357338 Оригінальний пост на X.com
показать весь комментарий
16.02.2026 19:04 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2026 18:41 Ответить
+ плюс потужна фота для ЗЄлохората

.
показать весь комментарий
16.02.2026 18:42 Ответить
Одежда зеленского похожа на униформу Соколова
показать весь комментарий
16.02.2026 18:49 Ответить
на уніформу диктатора Албанії з серіалу про Джеймса Бонда.

всі диктатори, починаючи з Керенського і Троцького носили "парамілітарку"

.
показать весь комментарий
16.02.2026 19:04 Ответить
Керенський не диктатор. Це вигадки москалів, як і сукня у якої він втік.
показать весь комментарий
16.02.2026 19:28 Ответить
Шолом про шану за загиблими спортсменами під час повномасштабної агресії рахи - дискваліфікація, номер рахи на фігурному катанні з https://www.obozrevatel.com/ukr/sport-oboz/ukrainskogo-figurista-zmusili-vijti-na-odin-lid-z-rosiyaninom-yakij-vistupae-u-shou-propagandistiv-tskuvannya-ukraintsiv-na-olimpiadi-**************.htm військовою формою - оплески, головне не переплутати 😡...
показать весь комментарий
16.02.2026 19:17 Ответить
 
 