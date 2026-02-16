Павел раскритиковал МОК из-за дисквалификации Гераскевича: "Я не считаю это справедливым решением"

Президент Чешской Республики Петр Павел считает несправедливым решение Международного олимпийского комитета о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича.

Об этом он заявил в интервью Odkryto, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Я не считаю это справедливым решением, потому что это не политическая пропаганда, которая может кого-то обидеть. Это проявление уважения... Я думаю, что Олимпийский комитет мог бы сделать здесь жест и воспринять это как уважение", - сказал Павел.

В то же время чешский лидер подчеркнул, что выступает против допуска российских спортсменов к крупным международным соревнованиям, пока Россия не прекратит войну против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наивно считать, что мы близки к мирному соглашению между Украиной и РФ, - Павел

"Я считаю это правильным шагом. И хотя есть давление, чтобы разрешить участие российских и белорусских спортсменов не только в Олимпийских играх, но и в различных чемпионатах, я считаю, что хорошо, также с точки зрения определенного доверия в мире, правил, ценностей, придерживаться того факта, что государство, которое ведет агрессивную войну против другого государства, не должно участвовать в Олимпийских играх", - подчеркнул глава государства.

По его словам, учитывая то, что Россия длительное время нарушает международное право, а война в Украине длится дольше, чем Вторая мировая война на Восточном фронте, ограничения должны оставаться в силе "до тех пор, пока этот конфликт не будет решен и не будет заключен определенный мир".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина получила 4,4 млн боеприпасов в рамках "чешской инициативы", - Павел

Павел также лично встретился с Владиславом Гераскевичем на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Во время пребывания в Италии чешский президент поддерживал свою национальную сборную.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гераскевич инициирует сбор средств для семей погибших спортсменов

История с дисквалификацией на Играх-2026

Ранее Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпийских играх-2026. Причиной стало намерение спортсмена выступить в "Шлеме памяти".

Накануне МОК запретил использовать этот элемент экипировки. В случае нарушения украинцу грозила дисквалификация.

Ситуация вызвала резонанс в спортивной среде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гераскевич инициирует сбор средств для семей погибших спортсменов