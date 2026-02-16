Павел розкритикував МОК через дискваліфікацію Гераскевича: "Я не вважаю це справедливим рішенням"
Президент Чеської Республіки Петр Павел вважає несправедливим рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо дискваліфікації українського скелетоніста Владислава Гераскевича.
Про це він заявив в інтерв’ю Odkryto, передає Цензор.НЕТ.
"Я не вважаю це справедливим рішенням, бо це не політична пропаганда, яка може когось образити. Це вияв поваги… Я думаю, що Олімпійський комітет міг би зробити тут жест і сприйняти це як повагу", - сказав Павел.
Водночас чеський лідер наголосив, що виступає проти допуску російських спортсменів до великих міжнародних змагань, доки Росія не припинить війну проти України.
"Я вважаю це правильним кроком. І хоча є тиск, щоб дозволити участь російських та білоруських спортсменів не лише в Олімпійських іграх, а й у різних чемпіонатах, я вважаю, що добре, також з точки зору певної довіри у світі, правил, цінностей, дотримуватися того факту, що держава, яка веде агресивну війну проти іншої держави, не повинна брати участь в Олімпійських іграх", - підкреслив глава держави.
За його словами, з огляду на те, що Росія тривалий час порушує міжнародне право, а війна в Україні триває довше, ніж Друга світова війна на Східному фронті, обмеження мають залишатися чинними "доки цей конфлікт не буде вирішено та не буде укладено певний мир".
Павел також особисто зустрівся з Владиславом Гераскевичем на полях Мюнхенської безпекової конференції.
Під час перебування в Італії чеський президент підтримував свою національну збірну.
Історія з дискваліфікацією на Іграх-2026
- Раніше Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Причиною став намір спортсмена виступити у "Шоломі пам’яті".
- Напередодні МОК заборонив використовувати цей елемент екіпірування. У разі порушення українцю загрожувала дискваліфікація.
- Ситуація викликала резонанс у спортивному середовищі.
