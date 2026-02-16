Новини Шолом пам’яті на виступі Гераскевича
1 413 24

Павел розкритикував МОК через дискваліфікацію Гераскевича: "Я не вважаю це справедливим рішенням"

Петр Павел

Президент Чеської Республіки Петр Павел вважає несправедливим рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо дискваліфікації українського скелетоніста Владислава Гераскевича.

Про це він заявив в інтерв’ю Odkryto, передає Цензор.НЕТ.

"Я не вважаю це справедливим рішенням, бо це не політична пропаганда, яка може когось образити. Це вияв поваги… Я думаю, що Олімпійський комітет міг би зробити тут жест і сприйняти це як повагу", - сказав Павел.

Водночас чеський лідер наголосив, що виступає проти допуску російських спортсменів до великих міжнародних змагань, доки Росія не припинить війну проти України.

"Я вважаю це правильним кроком. І хоча є тиск, щоб дозволити участь російських та білоруських спортсменів не лише в Олімпійських іграх, а й у різних чемпіонатах, я вважаю, що добре, також з точки зору певної довіри у світі, правил, цінностей, дотримуватися того факту, що держава, яка веде агресивну війну проти іншої держави, не повинна брати участь в Олімпійських іграх", - підкреслив глава держави.

За його словами, з огляду на те, що Росія тривалий час порушує міжнародне право, а війна в Україні триває довше, ніж Друга світова війна на Східному фронті, обмеження мають залишатися чинними "доки цей конфлікт не буде вирішено та не буде укладено певний мир".

Павел також особисто зустрівся з Владиславом Гераскевичем на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Під час перебування в Італії чеський президент підтримував свою національну збірну.

Історія з дискваліфікацією на Іграх-2026

  • Раніше Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Причиною став намір спортсмена виступити у "Шоломі пам’яті".
  • Напередодні МОК заборонив використовувати цей елемент екіпірування. У разі порушення українцю загрожувала дискваліфікація.
  • Ситуація викликала резонанс у спортивному середовищі.

МОК (195) Павел Петр (225) Гераскевич Владислав (42)
Топ коментарі
+10
І чому в Чехії президенти Гавел і Павел, а в Україні, як не овоч, то зе?
16.02.2026 17:59
16.02.2026 17:59 Відповісти
+9
Павел - наша людина....
16.02.2026 17:58
16.02.2026 17:58 Відповісти
+9
Близько 62% громадян Чехії підтримують закупівлю *********** для України, згідно з опитуванням.
16.02.2026 18:07
16.02.2026 18:07 Відповісти
Дивлячись хто і де питав.
В США також ******* робити опитування про Палестину біля університетів в лівих штатах, щоб були потрібні гарненькі результати.
показати весь коментар
16.02.2026 20:32 Відповісти
Особи в МОК, історично вимазали себе московським лайном!!!
Так, як і МОЗ з ООН, вимазалася китайським лайном з КОВІД-19!!!
Історчна ГАНЬБА і сморід!!!
16.02.2026 18:13
16.02.2026 18:13 Відповісти
та ні , я думаю вони лиш підняли планку підтримки України, це як вовка в окопах ЗСУ збирає підписи за себе...
а результат буде...
16.02.2026 18:27
16.02.2026 18:27 Відповісти
голова МОК - "золота рибка" людожера мугабе.
так, так !
людожера із Зімбабве !
як ми дійшли до такого життя ?

"наш" борзов виправдовує рішення МОК !

знайдіть його пост - це ганьба !
що він робить в МОК від імені України?
ЗЄлєнський, що це таке ?

.
16.02.2026 18:28
16.02.2026 18:28 Відповісти
грунт не той....
16.02.2026 18:09
16.02.2026 18:09 Відповісти
Перекотипільних українців не зміг Кремль розплодити в Чехословаччині стільки як в Україні, а от танки туди свої привів давно!!!

Це жв Україні любили пісеньку "Мой адрєс нє дом і не уліца мой адрес савєцкій саюз"...
16.02.2026 18:09
16.02.2026 18:09 Відповісти
16.02.2026 18:11
16.02.2026 18:11 Відповісти
от тільки ініціалів вовки на баштах там не було ну отих для параду на Хрещатику - Z V O
16.02.2026 18:12
16.02.2026 18:12 Відповісти
Знаєте, на сайтах цапії в перші місяці я цікавилася - оті літери типу означали ZA СВОбоду... ну і тд ,
А потім вже зараз це прощезло- пояснюють орієнтирами для військових - V асток Zапад...

А я в перші години тут на приставці КАРТИНА ТВ дивилася у дні, коли ЛОХ в Києві звав на шашлики та захищати від паніки бізнес в Україні , я слухала ********* та її звернення -"звучало саме ось так "Уважаемый ВОлодимир Олександрович Зеленский ... ну і т д
Я думаю що за українські наголоси на ВО на О - а тут через декілька лнів танки з формою рашистів для параду на Хрещатику та літерами на танках Z V O ...

SLUCHAINA??? Випадково ненависники англосаксів використовували ЛАТИНУ на танках?
16.02.2026 18:22
16.02.2026 18:22 Відповісти
Ну, у них крім Павела ще Бабіш є, і той японець, руснею в центр прийняття рішень покусаний.
16.02.2026 19:33
16.02.2026 19:33 Відповісти
16.02.2026 18:13
16.02.2026 18:13 Відповісти
Це прикол ?!
16.02.2026 18:27
16.02.2026 18:27 Відповісти
якби ж то !

не забуваймо, попереду Параолімпіада.

МОКівські курви відтягнуться на наших Ветеранах...

.
16.02.2026 18:32
16.02.2026 18:32 Відповісти
https://x.com/frontlinekit/status/2022484206463357338 Оригінальний пост на X.com
16.02.2026 19:04
16.02.2026 19:04 Відповісти
Це що взагалі відбувпється? Ряжена матрьошка зімбабвійська зовсім здуріла?
16.02.2026 22:46
16.02.2026 22:46 Відповісти
16.02.2026 18:41
16.02.2026 18:41 Відповісти
+ плюс потужна фота для ЗЄлохората

.
16.02.2026 18:42
16.02.2026 18:42 Відповісти
Одежда зеленского похожа на униформу Соколова
16.02.2026 18:49
16.02.2026 18:49 Відповісти
на уніформу диктатора Албанії з серіалу про Джеймса Бонда.

всі диктатори, починаючи з Керенського і Троцького носили "парамілітарку"

.
16.02.2026 19:04
16.02.2026 19:04 Відповісти
Керенський не диктатор. Це вигадки москалів, як і сукня у якої він втік.
16.02.2026 19:28
16.02.2026 19:28 Відповісти
Шолом про шану за загиблими спортсменами під час повномасштабної агресії рахи - дискваліфікація, номер рахи на фігурному катанні з https://www.obozrevatel.com/ukr/sport-oboz/ukrainskogo-figurista-zmusili-vijti-na-odin-lid-z-rosiyaninom-yakij-vistupae-u-shou-propagandistiv-tskuvannya-ukraintsiv-na-olimpiadi-**************.htm військовою формою - оплески, головне не переплутати 😡...
16.02.2026 19:17
16.02.2026 19:17 Відповісти
 
 