УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10893 відвідувача онлайн
Новини Шолом пам’яті на виступі Гераскевича
2 120 19

Дискваліфікація на Олімпіаді-2026 показала проросійську гру МОК, - Гераскевич

Український скелетоніст Владислав Гераскевич

Скелетоніст Владислав Гераскевич заявив, що після його дискваліфікації на Олімпіаді-2026 через "шолом пам’яті" весь світ побачив, що система Міжнародного олімпійського комітету підіграє Росії.

Про це він сказав на брифінгу в "Медіацентрі Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Зараз я можу більше проаналізувати, і я розумію, що насправді нас підтримали буквально всі куточки світу. Всі куточки світу побачили цю несправедливість. Вони побачили, що система МОК сильно підіграє Росії. Нарешті ми змогли розсунути ті куліси, за якими велась ця проросійська гра МОК", - заявив Гераскевич.

Підтримка українців

Він додав, що отримав багато підтримки від українців, зокрема й від родин загиблих на війні.

"Вона (мама загиблого спортсмена, який зображений на шоломі - ред.), коли побачила свого сина на шоломі, пішла до нього на кладовище й сказала: "Тарасику, тебе москалі мертвого бояться". Маленькі речення, які в собі містять настільки багато любові й болю. Якщо ми можемо полегшити хоча б трошки те, що переживають близькі наших загиблих у цій війні, то це вартує усього, це набагато важливіше за будь-які медалі", - розповів Гераскевич.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна запровадила санкції проти десяти російських спортсменів, - указ Зеленського

Плани після дискваліфікації

Адвокат спортсмена Євген Пронін роз'яснив подальші кроки після дискваліфікації та програної апеляції у Спортивному арбітражному суді (CAS).

"Зараз є 30 днів для ухвалення рішення щодо подальших судових позовів, і відступати ніхто не буде. У цій інстанції суду немає апеляції чи касації, але є можливість звернутися до Федерального суду Швейцарії. Дивлячись на те, як він поводився ці всі дні, зрозуміло, що відступати ніхто не збирається і не буде", - зазначив Пронін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Павел розкритикував МОК через дискваліфікацію Гераскевича: "Я не вважаю це справедливим рішенням"

Історія з дискваліфікацією на Іграх-2026

  • Раніше Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Причиною став намір спортсмена виступити у "Шоломі пам’яті".
  • Напередодні МОК заборонив використовувати цей елемент екіпірування. У разі порушення українцю загрожувала дискваліфікація.
  • Ситуація викликала резонанс у спортивному середовищі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гераскевич ініціює збір коштів для родин загиблих спортсменів

Автор: 

МОК (195) Олімпіада (727) Гераскевич Владислав (42)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
при всій повазі до загиблих, здається що ця акція була спланована ОПою для піару зеленського
така синхронність у діях, а здобутків жодних
про пам'ять говорити, коли крадуть і вбивають ще сьогодні живих ?
показати весь коментар
19.02.2026 14:48 Відповісти
+6
У МОК любов до рашкостанських грошей, а не рашки.
показати весь коментар
19.02.2026 14:29 Відповісти
+6
Цікаво в списках якої партії буде спортсмен. А все інше як завжди
показати весь коментар
19.02.2026 14:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У МОК любов до рашкостанських грошей, а не рашки.
показати весь коментар
19.02.2026 14:29 Відповісти
Дискваліфікація на Олімпіаді-2026 ЦЕ ВКАЗІВНИЙ ПАЛЕЦЬ.КОТРИЙ ВКАЗАВ НА РАШИСТСЬКИХ ШЛЮХ В МОК
показати весь коментар
19.02.2026 14:31 Відповісти
Цікаво в списках якої партії буде спортсмен. А все інше як завжди
показати весь коментар
19.02.2026 14:31 Відповісти
та нехай хоч в зелених.

Але третьяковою та богуцькою він не буде.
До речі, я проти Беленюка нічого не маю. І проти Саладухи (хоча вона донечанка) - також. Нормальні депутати зі спортивним ухилом.
показати весь коментар
19.02.2026 14:35 Відповісти
Ну з Пінчуком помічен. Може і не у зелених. Але теж особливо нічого не маю до видатних спорсменів у політиці. Ті хоч щось робили для держави.
показати весь коментар
19.02.2026 14:38 Відповісти
Депутати, беленюк і салалуха, за закон проти НАБУ голосували аж бігом...а так гарний депутати, спортсмени.
показати весь коментар
19.02.2026 16:33 Відповісти
В тій,що Гутцайт,який його координував.
показати весь коментар
19.02.2026 15:28 Відповісти
Якщо Гераскевич, його адвокати, НОК України і чинна влада України в подальших судових розборках примусять МОК та інші міжнародні спортивні федерації/організації хоч ще на деякий час дискваліфікувати касапів з міжнародних спортивних змагань.... то.... ні, я не забуду і не прощу інші пройоби влади; але таке досягнення (якщо воно буде) відзначу на позитиві.

Та навіть зараз позитивно відзначу намагання такої дискваліфікації касапів.
показати весь коментар
19.02.2026 14:32 Відповісти
такой ті типа "Нейтральній работник Опі"
показати весь коментар
19.02.2026 15:18 Відповісти
МОК надо переименовать в ЧМО..
показати весь коментар
19.02.2026 14:43 Відповісти
при всій повазі до загиблих, здається що ця акція була спланована ОПою для піару зеленського
така синхронність у діях, а здобутків жодних
про пам'ять говорити, коли крадуть і вбивають ще сьогодні живих ?
показати весь коментар
19.02.2026 14:48 Відповісти
На таке в них би розуму не вистачило, просто змогли скористатися ситуацією
показати весь коментар
19.02.2026 15:15 Відповісти
Голова нок особисто його координував і то в грубій формі.
показати весь коментар
19.02.2026 15:34 Відповісти
Хто гроші платить, той мок і має. Любов до грошей вище за принципи цієї організації
показати весь коментар
19.02.2026 15:12 Відповісти
Мы должны построить такую страну чтоб все беженцы горели желанием вернуться на родину.
Вот когда в Буковеле, Косиве, Яремче, где угодно будет построена трасса где мог бы тренироваться скелетонист орденоносец Владислав Гераскевич Источник: https://censor.net/ru/n3601414
вот тогда можно будет что то требовать от великого спортсмена подающего надежды молодого политика
показати весь коментар
19.02.2026 16:06 Відповісти
Ахметка и Пинчук проталкивают нового кандидата в президенты,чтобы и дальше грабить Украину.Это идеальный ,как и Зе,для оболванивания народа
показати весь коментар
19.02.2026 19:24 Відповісти
Дайте ему уже партбилет)
показати весь коментар
19.02.2026 20:13 Відповісти
 
 