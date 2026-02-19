Дискваліфікація на Олімпіаді-2026 показала проросійську гру МОК, - Гераскевич
Скелетоніст Владислав Гераскевич заявив, що після його дискваліфікації на Олімпіаді-2026 через "шолом пам’яті" весь світ побачив, що система Міжнародного олімпійського комітету підіграє Росії.
Про це він сказав на брифінгу в "Медіацентрі Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
"Зараз я можу більше проаналізувати, і я розумію, що насправді нас підтримали буквально всі куточки світу. Всі куточки світу побачили цю несправедливість. Вони побачили, що система МОК сильно підіграє Росії. Нарешті ми змогли розсунути ті куліси, за якими велась ця проросійська гра МОК", - заявив Гераскевич.
Підтримка українців
Він додав, що отримав багато підтримки від українців, зокрема й від родин загиблих на війні.
"Вона (мама загиблого спортсмена, який зображений на шоломі - ред.), коли побачила свого сина на шоломі, пішла до нього на кладовище й сказала: "Тарасику, тебе москалі мертвого бояться". Маленькі речення, які в собі містять настільки багато любові й болю. Якщо ми можемо полегшити хоча б трошки те, що переживають близькі наших загиблих у цій війні, то це вартує усього, це набагато важливіше за будь-які медалі", - розповів Гераскевич.
Плани після дискваліфікації
Адвокат спортсмена Євген Пронін роз'яснив подальші кроки після дискваліфікації та програної апеляції у Спортивному арбітражному суді (CAS).
"Зараз є 30 днів для ухвалення рішення щодо подальших судових позовів, і відступати ніхто не буде. У цій інстанції суду немає апеляції чи касації, але є можливість звернутися до Федерального суду Швейцарії. Дивлячись на те, як він поводився ці всі дні, зрозуміло, що відступати ніхто не збирається і не буде", - зазначив Пронін.
Історія з дискваліфікацією на Іграх-2026
- Раніше Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Причиною став намір спортсмена виступити у "Шоломі пам’яті".
- Напередодні МОК заборонив використовувати цей елемент екіпірування. У разі порушення українцю загрожувала дискваліфікація.
- Ситуація викликала резонанс у спортивному середовищі.
Але третьяковою та богуцькою він не буде.
До речі, я проти Беленюка нічого не маю. І проти Саладухи (хоча вона донечанка) - також. Нормальні депутати зі спортивним ухилом.
Та навіть зараз позитивно відзначу намагання такої дискваліфікації касапів.
така синхронність у діях, а здобутків жодних
про пам'ять говорити, коли крадуть і вбивають ще сьогодні живих ?
