Дискваліфікація на Олімпіаді-2026 показала проросійську гру МОК, - Гераскевич

Скелетоніст Владислав Гераскевич заявив, що після його дискваліфікації на Олімпіаді-2026 через "шолом пам’яті" весь світ побачив, що система Міжнародного олімпійського комітету підіграє Росії.

Про це він сказав на брифінгу в "Медіацентрі Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Зараз я можу більше проаналізувати, і я розумію, що насправді нас підтримали буквально всі куточки світу. Всі куточки світу побачили цю несправедливість. Вони побачили, що система МОК сильно підіграє Росії. Нарешті ми змогли розсунути ті куліси, за якими велась ця проросійська гра МОК", - заявив Гераскевич.

Підтримка українців

Він додав, що отримав багато підтримки від українців, зокрема й від родин загиблих на війні.

"Вона (мама загиблого спортсмена, який зображений на шоломі - ред.), коли побачила свого сина на шоломі, пішла до нього на кладовище й сказала: "Тарасику, тебе москалі мертвого бояться". Маленькі речення, які в собі містять настільки багато любові й болю. Якщо ми можемо полегшити хоча б трошки те, що переживають близькі наших загиблих у цій війні, то це вартує усього, це набагато важливіше за будь-які медалі", - розповів Гераскевич.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна запровадила санкції проти десяти російських спортсменів, - указ Зеленського

Плани після дискваліфікації

Адвокат спортсмена Євген Пронін роз'яснив подальші кроки після дискваліфікації та програної апеляції у Спортивному арбітражному суді (CAS).

"Зараз є 30 днів для ухвалення рішення щодо подальших судових позовів, і відступати ніхто не буде. У цій інстанції суду немає апеляції чи касації, але є можливість звернутися до Федерального суду Швейцарії. Дивлячись на те, як він поводився ці всі дні, зрозуміло, що відступати ніхто не збирається і не буде", - зазначив Пронін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Павел розкритикував МОК через дискваліфікацію Гераскевича: "Я не вважаю це справедливим рішенням"

Історія з дискваліфікацією на Іграх-2026

Раніше Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Причиною став намір спортсмена виступити у "Шоломі пам’яті".

Напередодні МОК заборонив використовувати цей елемент екіпірування. У разі порушення українцю загрожувала дискваліфікація.

Ситуація викликала резонанс у спортивному середовищі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гераскевич ініціює збір коштів для родин загиблих спортсменів