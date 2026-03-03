Світовий спорт не може прикривати воєнні злочини: омбудсман Лубінець звернувся до МОК і МПК

Українська сторона звернулася до керівництва міжнародного олімпійського та паралімпійського руху із жорсткою критикою рішень щодо допуску символіки РФ і Білорусі, наголосивши на неприпустимості таких кроків на тлі війни та закликавши до звільнення українських спортсменів із російського полону.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Я офіційно звернувся до Президента Міжнародного олімпійського комітету Пані Кірсті Ковентрі та до Президента Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс через рішення, що суперечать цінностям Олімпійського та Паралімпійського руху", - написав він.

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Акценти у зверненні Лубінця

Дозволяти символіку Росії та Білорусі, поки військові країни-агресора катують і вбивають, — це не нейтралітет, а моральна співучасть у замовчуванні злочинів.

І саме на цьому тлі особливо цинічними виглядають останні рішення комітету. Дискваліфікація Владислава Гераскевича за вшанування пам’яті загиблих українських спортсменів — це покарання за людяність.

Тобто з однієї сторони ми "караємо" людину за повагу, а з іншої сторони — дозволяємо державі-агресору виставляти свої прапори та гімни на міжнародній арені…

Лубінець закликав звільнити з полону українських спортсменів

"Я нагадаю міжнародній спільноті: Росія щодня обстрілює українські міста. Понад 800 спортивних об’єктів знищено. Понад 650 українських спортсменів і тренерів загинули. Десятки українських спортсменів перебувають у російському полоні. Вони зазнають катувань. Вони утримуються в нелюдських умовах", - зазначив він.

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Тому замість обговорення прапорів і гімнів Міжнародний паралімпійський комітет мав би зробити одне чітке й публічне звернення: негайно звільнити українських спортсменів із полону. Мав би зробити заклики до припинення вбивств і калічення людей. Усе інше — це спроба створити ілюзію "поза політикою", поки триває війна.

"Я вимагаю повернення до принципу нейтрального статусу для представників держави-агресора. І я вимагаю, щоб питання звільнення українських спортсменів із полону стало предметом публічного міжнародного тиску. Зокрема, таких інституцій як Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародного паралімпійського комітету. Закликаю вимагати звільнити абсолютно всіх українських спортсменів!", - наголосив Лубінець.

Звільнити Олега — президента Федерації ушу/гунфу та цігун однієї з областей України, багаторазового Чемпіона України, володаря Кубків Європи та світу з ушу. Його росіяни незаконно затримали 11 років тому — у 2015 році!

Звільнити Дмитра — 60-річного суддю міжнародної категорії, тренера з боксу. В ув’язненні українець переніс інфаркт і перебуває у вкрай небезпечному для здоров'я стані. Його викрали у 2022 році.

Звільнити Олександра — 51-річного дитячого тренера. Зі слів звільнених із полону Олександр має травму ноги. Його викрали у 2022 році.

Звільнити Андрія — 48-річного тренера-викладача, керівника Асоціації кунг-фу одного з українських міст. Андрій був захоплений в 2022 році в окупованому Мелітополі. Він засуджений до 12 років позбавлення особистої свободи.

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"Звертаюся до міжнародної спільноти, спортивних федерацій, атлетів й українців у всьому світі — говорити про це голосно. Говорити про всіх викрадених. Виходити на мирні акції. Писати звернення. Піднімати це питання на кожній міжнародній платформі. Світовий спорт має бути на боці життя! Українці повинні повернутися додому!", - закликав Лубінець.