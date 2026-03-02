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Новини Фото Паралімпійські ігри 2026
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Збірній України заборонили використовувати форму з мапою країни на Паралімпіаді-2026. ФОТО

Міжнародний Паралімпійський комітет (МПК) ухвалив рішення заборонити українським спортсменам використовувати форму з мапою України на зимовій Паралімпіаді-2026 в Італії.

Про це розповів президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами Сушкевича, Міжнародний Паралімпійський комітет не дозволяє Україні виходити у формі, бо вона нібито політично акцентує на повній територіальній цілісності країни.

"Ми підготували нашу спортивну, ні – навіть не спортивну, а парадну форму для нашої команди. Міжнародний Паралімпійський комітет сказав: "Ні, ні, ні – так не піде!" Мовляв, ця форма політична. І сказали, що ніхто не допустить, щоб ми вийшли в такій формі. Ця форма була дуже красива, дуже символічна і дуже акцентовано "кричала" про те, що є Україна у світі, в Європі, зі всіма своїми територіями без окупації Росією", - зазначив він.

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  • За словами президента НПК, форму розробив один із провідних українських дизайнерів Віктор Анісімов, раніше він вже працював над формою збірної України для Паралімпіади в Парижі-2024.

Лояльність до Росії на Паралімпіаді

Утім, через заборону МПК дизайн довелося змінити. Сушкевич зазначив, що форма була символічна і чітко демонструвала, що є Україна у світі та в Європі зі всіма своїми територіями. 

Через заборону початкової форми довелося терміново виготовляти нову та відправляти її автобусом до Італії, де вже перебуває команда.

"А зараз ми були більш радикальні. Наша радикальність пояснювана тим, що після Парижа ось ця ескалація лояльності до "раші" відбулася з новою силою, новою хвилею. Тобто там уже сидять суб'єкти паралімпійського чиновництва, які стережуть, щоб не дати Україні заявити про себе, як країні без окупації, і що вона буде боротись у такій формі проти країни-агресора", - додав Сушкевич.

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Доповнено

Національний паралімпійський комітет України надав "Суспільне Спорт" зображення парадної форми, яку МПК заборонив використовувати на Іграх-2026 через "політичний акцент":

Збірній України заборонили використовувати форму з мапою країни на Паралімпіаді-2026

Що передувало?

  • Міжнародний паралімпійський комітет дозволив частині спортсменів із Росії та Білорусі виступити на зимових Паралімпійських іграх 2026 року під національними прапорами.

  • Національний паралімпійський комітет України повідомив, що через участь спортсменів з Росії та Білорусі українська делегація не братиме участі у церемонії відкриття Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

  • Естонський паралімпійський комітет (ЕПК) та Міністерство культури країни відмовилися від участі в офіційних церемоніях зимових Паралімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні.

  • В Україні скасували трансляцію церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор-2026 після того, як до участі під своїми прапорами допустили представників Росії та Білорусі.

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заборона (1496) Паралімпіада (213) Збірна України (156)
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Топ коментарі
+59
Так може бойкотувати? Всім...? І додому?
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02.03.2026 17:45 Відповісти
+43
*******.... Сюр якийсь... Там шо, всі кацапи та прокацаплені в цьому комітеті? Чи ********** бабло мозок зтьмярює?
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02.03.2026 17:49 Відповісти
+39
А хто такий цей парашоолімпійський комітет, щоб сумніватися в територіальній цілосності України???
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02.03.2026 17:45 Відповісти
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Так може бойкотувати? Всім...? І додому?
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02.03.2026 17:45 Відповісти
Та ці підари знають, що не зможемо бойкотувати, бо для людей з обмеженеми можливостями це можливо останній шанс відчути себе корисними і повноцінною частиною суспільства.
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02.03.2026 17:54 Відповісти
Держава Їм компенсує втрату можливих медалей - задонатимо, якщо буде потрібно!!!
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02.03.2026 17:57 Відповісти
Так не працює. Виступ для спортсмена ніякі гроші не замінять.
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02.03.2026 18:26 Відповісти
Гераскевич так не думає... Зачекаємо його комент!
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02.03.2026 18:29 Відповісти
Та навіщо нам Гераскевич , як у нас є ти . Ти нам і олімпійський рух заміниш, і кацапів своїми коментарями переб'єш . Озвуч що ти для України зробив щоб хоч Гераскевича перевершити,бо таке враження, що той скелетоніст тобі у рота насрав і змусив після цього йому анус вилизати((
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02.03.2026 21:09 Відповісти
йди проспись - потім напишеш!
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02.03.2026 21:10 Відповісти
у тебе іще вчора , чи вже сьогодні , бухаючий ?
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02.03.2026 21:13 Відповісти
бойкотувати не треба - одягнути команду України в повністю чорну форму

що на це скажуть курви з олімпійського комітету ?
що, теж не можна, бо це ознака трауру ?
ну да, трауру

.
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02.03.2026 19:00 Відповісти
Фізика процесу у тому, що на заході є такі речі, як громадська думка і голрвне- політичний скандал, який можуть організувати ЗМІ і громадська думка. Це вбивчо для фукнціонерів.
Але.
Що для громадської думки на Заході робить влада і Зеленьський?
Розкрадає із Галущенком бюджети і фінансує дебіломарафонні програми Єрмака?

А гроші на промоушн України а " дружні " журналісти, що готові рокрути скандал у ЗМІ?
А у роісії це як діти в школу...

Ось така кепська фізика...хлоп'ята..
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02.03.2026 21:11 Відповісти
А хто такий цей парашоолімпійський комітет, щоб сумніватися в територіальній цілосності України???
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02.03.2026 17:45 Відповісти
Наші Параолімпійці дуже гарні і дуже гарно виступають. А тими човновниками треба ГУР та СБУ занятися. Остаточно вирішити це питання. Щоб більше нікому не повадно було.
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02.03.2026 17:58 Відповісти
Б****... Я бы посоветовал одеть форму со свастикой. В честь олимпиады тридцать шестого года в Берлине. На полном серьёзе. Одеть в последний момент и пройтись по стадиону. А там гляди и фашисты муссолини бы подтянулись. По-моему отличный сценарий.
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02.03.2026 17:46 Відповісти
*******.... Сюр якийсь... Там шо, всі кацапи та прокацаплені в цьому комітеті? Чи ********** бабло мозок зтьмярює?
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02.03.2026 17:49 Відповісти
Ні, ну той комітет остаточно кінчені продажні потвори!!!
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02.03.2026 17:49 Відповісти
якщо кацапи підсуєтяться, то їхні спортсмени можуть вийти у фориі з мапою рф, в яку війшли теріторії, які вони вписали у свою конституцію.
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02.03.2026 17:49 Відповісти
. Україна в своїх кордонах визнана всім світом. Це пряме підігрування пдрам курвосланимТо це взагалі кремлівські пдри рулять вже..
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02.03.2026 17:50 Відповісти
Бубці ще одного "хероя" треба дати.
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02.03.2026 17:50 Відповісти
та там і Сушкевич щось упереджено зреагував - і форму надіслали "резервну"... Щось там не чисто!
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02.03.2026 17:56 Відповісти
Карта країни - це не політика, це ГЕОГРАФІЯ! Тому я б подавав у Лозанну. МОК ж не забороняє гугль-мапс!
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02.03.2026 17:51 Відповісти
МОК не забороняє, а МПК заборонив.
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02.03.2026 18:17 Відповісти
Як не дивно, навіть ФІФА не забороняє, у нашої футбольної збірної карта на формі є... Хоча ФІФА теж москалів хоче вернути в змагання.
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02.03.2026 19:08 Відповісти
всім забороніть
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02.03.2026 17:51 Відповісти
шо там Бубка?
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02.03.2026 17:57 Відповісти
Какая та тварь сидит в МОКе . Как какой то дебил может отрицать границы Украины. Уму не постижимо. Ужас. Все будет Украина! Слава Украине!
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02.03.2026 18:03 Відповісти
Героям Слава!
Не в МОКе, а в МПК. Это разные организации.
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03.03.2026 00:17 Відповісти
Ну це вже повний ...здець! Треба бойкотувати цих потвор! Це вже 100% політика проти України! Там сидять куплені кацапи!
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02.03.2026 18:07 Відповісти
Шо ще чекати від продажних під@рів.....
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02.03.2026 18:12 Відповісти
А кацапам з бульбашами дозволили під своїми ганчірками виступати. Ну що це як не скотство?. Комітет інвалідів на голову.
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02.03.2026 18:30 Відповісти
подивиться на цього підора з Бразілії. Чергова прокацапська мавпа, якимось дивом очолила МПОК
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02.03.2026 18:31 Відповісти
Не шкірся ********. Ще розрахуємось. Не ти перший - не ти останній.
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02.03.2026 18:36 Відповісти
Це вже повний фашизм. Мало того що на паралімпіаду пустили рашистських вбивць і насильників так ще й їх тварюк фашистських дратує цілісність і суверенітет України. Вони ще й гімн і прапор України заборонять якщо мовчатимемо. Потрбно подавати до міжнародного суду на цю срану організацію і її організаторів
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02.03.2026 18:43 Відповісти
А що заявляє член МОК Бубка?

До слова про ватника....
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02.03.2026 19:06 Відповісти
Прикацаплений бубка(з маленької літери) це все схвалює.
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02.03.2026 20:54 Відповісти
А боксер усик заступився за бубку. Вчергове показавши своє прокацапське нутро.
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03.03.2026 09:47 Відповісти
Світ перевернувся з ніг на голову. Я би порадила українцям більше не використовувати імідж жертви.
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02.03.2026 19:14 Відповісти
МОЖЕ ТОДІ З ТАКОЮ ФРАЗОЮ НА ФОРМІ : МПОК в ДУПУ ЧПОК?
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02.03.2026 19:22 Відповісти
Ну да, це ж політика ©
А спорт завжди "внєпалітікі"
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02.03.2026 20:37 Відповісти
та їдьте нахй з тієї олімпіади, після війни розберемось, СКІЛЬКИ БУДЕМО ПРИНИЖУВАТИСЯ?
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02.03.2026 20:46 Відповісти
Якщо це парадна форма, то чому б просто не проігнорувати заборону паралімпійського комітету? Це ж не змагальна форма, за яку точково можуть не допустити до певного змагання. Якщо всі вийдуть в ній на парад відкриття, то що всій команді заборонять проходження, під десятками телекамер і в присутності сотень журналістів та десятків тисяч вболівальників? Як заборонять? Заблокують поліцією чи волонтерами? Нехай спробують та наразяться на скандал, якого паралімпійські ігри і паралімпійський комітет ще не бачили!
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02.03.2026 21:00 Відповісти
Саме так і треба було зробити. І це зіграло б наскористь і України, і наших спортсменов.
А тут - їм заборонили навіть згадувати про територіальну цілісність та суверенітет України, і вони, як спортсмени, як гуманітарні посли (по факту) - це проковтнути. Визнавши, фактично, вимоги росії на знищення України, та повністю підігравши ворогові. Вибачте, хоч це і паралімпійці, але по-факту, проявили себе, заради своїх егоістичних амбіцій, радше, як підрашисти. Це після всього того, що росія зробила, після всіх її злочинів, які росія й надалі продовжує скоювати, і планує чинити надалі.
Ці люди не мають жодної людської гідності, хоча тішать себе здобутками (а чи радше- рекламними контрактами?) в спорті та вихваляються, начебто, наявністю "волі". Прогнувшись під окупанта та власного ж ката. Нічого окрім огиди це не викликає.
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03.03.2026 09:58 Відповісти
МОК поклав прилад на ООН?
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02.03.2026 21:43 Відповісти
треба готувати позов
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03.03.2026 03:00 Відповісти
Ну, так український Крим чи Донбас будуть в МПК когось дратувати, хто ласий до кривавих грошей з рф.
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03.03.2026 03:44 Відповісти
Для багатьох міжнародних ''бариг'' від спорту дуже ''солодкі'' москальські криваві нафто-долари...
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03.03.2026 05:36 Відповісти
Якщо чесно, мені ця форма не до вподоби. Просто сам принцип.
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03.03.2026 07:14 Відповісти
"м'яч на полі" України.
Які будуть дії ватної організації, очолюваної Гутцайтом?
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03.03.2026 07:15 Відповісти
Ніяких,хіба що ордени дадуть і аремію.
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03.03.2026 07:41 Відповісти
Паралимпиада на россии проводится?
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03.03.2026 15:48 Відповісти
цікаво скільки кацапи дали на лапу МПК для такої "заборони" в бік України?
і взагалі, що там ще робить українська збірна?
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03.03.2026 17:40 Відповісти
 
 