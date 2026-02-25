Посадовці вже восьми країн та ЄС бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпійських ігор 2026, - Сибіга
Україна активно працює над розширенням кола держав, які офіційно бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпійських ігор 2026 через допуск росіян і білорусів під національною символікою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі з головою Національного паралімпійського комітету України Валерієм Сушкевичем, де обговорювалася взаємодія української дипломатії з паралімпійським рухом, зокрема спільна протидія відбілюванню російських воєнних злочинів у міжнародному спорті.
Пропаганда держав-агресорів
"Неспортивна поведінка Міжнародного паралімпійського комітету залишається в центрі нашої роботи. Допуск росіян і білорусів під національною символікою - ганебне рішення, що працює на пропаганду держав-агресорів", - заявив Сибіга.
Він наголосив, що дипломати активно працюють над розширенням кола держав, які офіційно бойкотуватимуть церемонію відкриття, зокрема з тими, рішення яких може запустити "ефект доміно".
"Підтвердження вже маємо від восьми держав, а також від ЄС. Список зростатиме. Частина партнерів уже вийшла з публічними заявами, інші - підтвердили нам в робочому порядку", - додав міністр.
Подальші кроки
Зазначається, що в цьому контексті Сибіга та Сушкевич скоординували позиції та подальші кроки. Так, окремим треком ведеться робота з Італією як країною-господаркою, де міністри закордонних справ і спорту вже висловили свої однозначні позиції, зважаючи що це питання є цивілізаційним.
Також триває робота з партнерами з метою роз’яснення міжнародно-правових ризиків спроб Росії легітимізувати свою окупацію. Показовим є зокрема те, що Національний паралімпійський комітет Росії публічно розмістив інформацію про свою "діяльність" в окупованому Криму. Тож демонстрація державної символіки РФ - прямий подарунок пропаганді й непрямий сигнал визнання окупації.
"Поки чутно звуки російської зброї на українській землі, гімнам Росії та Білорусі не місце в цивілізованому світі", — наголосив Сибіга.
Він додав, що спорт має об’єднувати навколо правил і гідності — а не ставати російською гібридною зброєю.
Що передувало?
- Міжнародний паралімпійський комітет дозволив частині спортсменів із Росії та Білорусі виступити на зимових Паралімпійських іграх 2026 року під національними прапорами.
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Національний паралімпійський комітет України повідомив, що через участь спортсменів з Росії та Білорусі українська делегація не братиме участі у церемонії відкриття Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.
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Естонський паралімпійський комітет (ЕПК) та Міністерство культури країни відмовилися від участі в офіційних церемоніях зимових Паралімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні.
- В Україні скасували трансляцію церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор-2026 після того, як до участі під своїми прапорами допустили представників Росії та Білорусі.
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Хоч щось вичавили "наші" трусеавецькі дипломати
Бо всі зелені міністерства - це суцільне ІБД
МПК это продажные гниды. Ни совести ни чести..
Побажаємо наснаги тим хто приєднався до бойкоту і розуму тим хто ще не приєднався.
Бо потім ті хто не приєдгнаються будуть від сорому будуть очі свої ховати як сірко ....
Невже забув, що за це лайно і вони голосували?
Дивна амнезія.