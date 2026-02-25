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Новини Паралімпійські ігри 2026
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Посадовці вже восьми країн та ЄС бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпійських ігор 2026, - Сибіга

Бойкот Паралімпіади-2026

Україна активно працює над розширенням кола держав, які офіційно бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпійських ігор 2026 через допуск росіян і білорусів під національною символікою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі з головою Національного паралімпійського комітету України Валерієм Сушкевичем, де обговорювалася взаємодія української дипломатії з паралімпійським рухом, зокрема спільна протидія відбілюванню російських воєнних злочинів у міжнародному спорті.

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Пропаганда держав-агресорів

"Неспортивна поведінка Міжнародного паралімпійського комітету залишається в центрі нашої роботи. Допуск росіян і білорусів під національною символікою - ганебне рішення, що працює на пропаганду держав-агресорів", - заявив Сибіга.

Він наголосив, що дипломати активно працюють над розширенням кола держав, які офіційно бойкотуватимуть церемонію відкриття, зокрема з тими, рішення яких може запустити "ефект доміно".

Також читайте: МПК підтвердив участь РФ і Білорусі у Паралімпіаді-2026

"Підтвердження вже маємо від восьми держав, а також від ЄС. Список зростатиме. Частина партнерів уже вийшла з публічними заявами, інші - підтвердили нам в робочому порядку", - додав міністр.

Подальші кроки

Зазначається, що в цьому контексті Сибіга та Сушкевич скоординували позиції та подальші кроки. Так, окремим треком ведеться робота з Італією як країною-господаркою, де міністри закордонних справ і спорту вже висловили свої однозначні позиції, зважаючи що це питання є цивілізаційним.

Також читайте: Чехія бойкотуватиме відкриття Паралімпіади через участь росіян і білорусів

Також триває робота з партнерами з метою роз’яснення міжнародно-правових ризиків спроб Росії легітимізувати свою окупацію. Показовим є зокрема те, що Національний паралімпійський комітет Росії публічно розмістив інформацію про свою "діяльність" в окупованому Криму. Тож демонстрація державної символіки РФ - прямий подарунок пропаганді й непрямий сигнал визнання окупації.

"Поки чутно звуки російської зброї на українській землі, гімнам Росії та Білорусі не місце в цивілізованому світі", — наголосив Сибіга.

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Він додав, що спорт має об’єднувати навколо правил і гідності — а не ставати російською гібридною зброєю.

Що передувало?

  • Міжнародний паралімпійський комітет дозволив частині спортсменів із Росії та Білорусі виступити на зимових Паралімпійських іграх 2026 року під національними прапорами.

  • Національний паралімпійський комітет України повідомив, що через участь спортсменів з Росії та Білорусі українська делегація не братиме участі у церемонії відкриття Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

  • Естонський паралімпійський комітет (ЕПК) та Міністерство культури країни відмовилися від участі в офіційних церемоніях зимових Паралімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні.

  • В Україні скасували трансляцію церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор-2026 після того, як до участі під своїми прапорами допустили представників Росії та Білорусі.

Автор: 

Білорусь (8143) Паралімпіада (213) росія (70276) спорт (1729) Сибіга Андрій (986)
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Топ коментарі
+5
Це перемога
Хоч щось вичавили "наші" трусеавецькі дипломати
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25.02.2026 20:13 Відповісти
+3
А може не приймати участі взагалі???
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25.02.2026 20:18 Відповісти
+3
не думаю що МПК дасть задню, тим більш він вже сказав що не дасть...але чим більш країн приєднаються до бойкоту відкриття тим краще...Дуже важливо щоб приєдналися Німеччина, Франція...про Італію навіть не мрію...
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25.02.2026 22:32 Відповісти
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Це перемога
Хоч щось вичавили "наші" трусеавецькі дипломати
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25.02.2026 20:13 Відповісти
тут нема ніякої перемоги дипломатів, ні наших ні НЕ наших, паралімпійські комітети цих країн, як є незалежними НЕ урядовими установами, самостійно прийняли і повідомили про таке рішення...
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25.02.2026 22:28 Відповісти
Я ж іронічно написав..
Бо всі зелені міністерства - це суцільне ІБД
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26.02.2026 00:08 Відповісти
А може не приймати участі взагалі???
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25.02.2026 20:18 Відповісти
не варіант...москалі тільки зрадіють. А наши паралімпійці це не олімпійці, вони дуже потужні...чекаємо на багато нагород
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25.02.2026 22:29 Відповісти
Московити, з кривавими руками і ******** рилом, та в калашний ряд??
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25.02.2026 20:28 Відповісти
путин хочет хоть какую-то победу. Эта Олимпиада стала худшей для расии за всю историю ее выступлений на зимних играх. Всего дна медаль. Серебро. Поэтому путин бабла подкинул и ждёт теперь успехов своих параолимпийцев.
МПК это продажные гниды. Ни совести ни чести..
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25.02.2026 20:46 Відповісти
Інваліди... совісті!
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25.02.2026 20:53 Відповісти
І це чудово.
Побажаємо наснаги тим хто приєднався до бойкоту і розуму тим хто ще не приєднався.
Бо потім ті хто не приєдгнаються будуть від сорому будуть очі свої ховати як сірко ....
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25.02.2026 20:49 Відповісти
не думаю що МПК дасть задню, тим більш він вже сказав що не дасть...але чим більш країн приєднаються до бойкоту відкриття тим краще...Дуже важливо щоб приєдналися Німеччина, Франція...про Італію навіть не мрію...
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25.02.2026 22:32 Відповісти
Сибіга несказав, що має вийти вон з МОК бубка з борзовим?
Невже забув, що за це лайно і вони голосували?
Дивна амнезія.
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25.02.2026 23:55 Відповісти
 
 