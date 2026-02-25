Посадовці вже восьми країн та ЄС бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпійських ігор 2026, - Сибіга

Україна активно працює над розширенням кола держав, які офіційно бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпійських ігор 2026 через допуск росіян і білорусів під національною символікою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі з головою Національного паралімпійського комітету України Валерієм Сушкевичем, де обговорювалася взаємодія української дипломатії з паралімпійським рухом, зокрема спільна протидія відбілюванню російських воєнних злочинів у міжнародному спорті.

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Пропаганда держав-агресорів

"Неспортивна поведінка Міжнародного паралімпійського комітету залишається в центрі нашої роботи. Допуск росіян і білорусів під національною символікою - ганебне рішення, що працює на пропаганду держав-агресорів", - заявив Сибіга.

Він наголосив, що дипломати активно працюють над розширенням кола держав, які офіційно бойкотуватимуть церемонію відкриття, зокрема з тими, рішення яких може запустити "ефект доміно".

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"Підтвердження вже маємо від восьми держав, а також від ЄС. Список зростатиме. Частина партнерів уже вийшла з публічними заявами, інші - підтвердили нам в робочому порядку", - додав міністр.

Подальші кроки

Зазначається, що в цьому контексті Сибіга та Сушкевич скоординували позиції та подальші кроки. Так, окремим треком ведеться робота з Італією як країною-господаркою, де міністри закордонних справ і спорту вже висловили свої однозначні позиції, зважаючи що це питання є цивілізаційним.

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Також триває робота з партнерами з метою роз’яснення міжнародно-правових ризиків спроб Росії легітимізувати свою окупацію. Показовим є зокрема те, що Національний паралімпійський комітет Росії публічно розмістив інформацію про свою "діяльність" в окупованому Криму. Тож демонстрація державної символіки РФ - прямий подарунок пропаганді й непрямий сигнал визнання окупації.

"Поки чутно звуки російської зброї на українській землі, гімнам Росії та Білорусі не місце в цивілізованому світі", — наголосив Сибіга.

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Він додав, що спорт має об’єднувати навколо правил і гідності — а не ставати російською гібридною зброєю.

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