Чиновники уже восьми стран и ЕС будут бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр 2026, - Сибига

Украина активно работает над расширением круга государств, которые официально бойкотируют церемонию открытия Паралимпийских игр 2026 из-за допуска россиян и белорусов под национальной символикой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига после встречи с председателем Национального паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем, где обсуждалось взаимодействие украинской дипломатии с паралимпийским движением, в частности совместное противодействие отбеливанию российских военных преступлений в международном спорте.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Пропаганда государств-агрессоров

"Неспортивное поведение Международного паралимпийского комитета остается в центре нашей работы. Допуск россиян и белорусов под национальной символикой - позорное решение, работающее на пропаганду государств-агрессоров", - заявил Сибига.

Он подчеркнул, что дипломаты активно работают над расширением круга государств, которые официально будут бойкотировать церемонию открытия, в частности с теми, решение которых может запустить "эффект домино".

Читайте также: МПК подтвердил участие РФ и Беларуси в Паралимпиаде-2026

"Подтверждение уже есть от восьми государств, а также от ЕС. Список будет расти. Часть партнеров уже выступила с публичными заявлениями, другие - подтвердили нам в рабочем порядке", - добавил министр.

Дальнейшие шаги

Отмечается, что в этом контексте Сибига и Сушкевич скоординировали позиции и дальнейшие шаги. В частности, отдельным треком ведется работа с Италией как страной-хозяйкой, где министры иностранных дел и спорта уже высказали свои однозначные позиции, учитывая, что этот вопрос является цивилизационным.

Читайте также: Чехия будет бойкотировать открытие Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов

Также продолжается работа с партнерами с целью разъяснения международно-правовых рисков попыток России легитимизировать свою оккупацию. Показательным является, в частности, то, что Национальный паралимпийский комитет России публично разместил информацию о своей "деятельности" в оккупированном Крыму. Поэтому демонстрация государственной символики РФ — прямой подарок пропаганде и косвенный сигнал признания оккупации.

"Пока слышны звуки российского оружия на украинской земле, гимнам России и Беларуси не место в цивилизованном мире", — подчеркнул Сибига.

Читайте также: Сушкевич обвинил МПК в "предательстве Украины" из-за допуска россиян к Играм-2026 в Милане

Он добавил, что спорт должен объединять вокруг правил и достоинства, а не становиться российским гибридным оружием.

Что предшествовало?