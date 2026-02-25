РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6994 посетителя онлайн
Новости Паралимпийские игры 2026
2 042 11

Чиновники уже восьми стран и ЕС будут бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр 2026, - Сибига

Бойкот Паралимпиады-2026

Украина активно работает над расширением круга государств, которые официально бойкотируют церемонию открытия Паралимпийских игр 2026 из-за допуска россиян и белорусов под национальной символикой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига после встречи с председателем Национального паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем, где обсуждалось взаимодействие украинской дипломатии с паралимпийским движением, в частности совместное противодействие отбеливанию российских военных преступлений в международном спорте.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Пропаганда государств-агрессоров

"Неспортивное поведение Международного паралимпийского комитета остается в центре нашей работы. Допуск россиян и белорусов под национальной символикой - позорное решение, работающее на пропаганду государств-агрессоров", - заявил Сибига.

Он подчеркнул, что дипломаты активно работают над расширением круга государств, которые официально будут бойкотировать церемонию открытия, в частности с теми, решение которых может запустить "эффект домино".

Читайте также: МПК подтвердил участие РФ и Беларуси в Паралимпиаде-2026

"Подтверждение уже есть от восьми государств, а также от ЕС. Список будет расти. Часть партнеров уже выступила с публичными заявлениями, другие - подтвердили нам в рабочем порядке", - добавил министр.

Дальнейшие шаги

Отмечается, что в этом контексте Сибига и Сушкевич скоординировали позиции и дальнейшие шаги. В частности, отдельным треком ведется работа с Италией как страной-хозяйкой, где министры иностранных дел и спорта уже высказали свои однозначные позиции, учитывая, что этот вопрос является цивилизационным.

Читайте также: Чехия будет бойкотировать открытие Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов

Также продолжается работа с партнерами с целью разъяснения международно-правовых рисков попыток России легитимизировать свою оккупацию. Показательным является, в частности, то, что Национальный паралимпийский комитет России публично разместил информацию о своей "деятельности" в оккупированном Крыму. Поэтому демонстрация государственной символики РФ — прямой подарок пропаганде и косвенный сигнал признания оккупации.

"Пока слышны звуки российского оружия на украинской земле, гимнам России и Беларуси не место в цивилизованном мире", — подчеркнул Сибига.

Читайте также: Сушкевич обвинил МПК в "предательстве Украины" из-за допуска россиян к Играм-2026 в Милане

Он добавил, что спорт должен объединять вокруг правил и достоинства, а не становиться российским гибридным оружием.

Что предшествовало?

  • Международный паралимпийский комитет разрешил части спортсменов из России и Беларуси выступить на зимних Паралимпийских играх 2026 года под национальными флагами.

  • Национальный паралимпийский комитет Украины сообщил, что из-за участия спортсменов из России и Беларуси украинская делегация не будет участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

  • Эстонский паралимпийский комитет (ЭПК) и Министерство культуры страны отказались от участия в официальных церемониях зимних Паралимпийских игр-2026 в Милане и Кортине.

  • В Украине отменили трансляцию церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026 после того, как к участию под своими флагами допустили представителей России и Беларуси.

Автор: 

Беларусь (1067) Паралимпиада (30) россия (22233) спорт (207) Сибига Андрей (690)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Це перемога
Хоч щось вичавили "наші" трусеавецькі дипломати
показать весь комментарий
25.02.2026 20:13 Ответить
+3
А може не приймати участі взагалі???
показать весь комментарий
25.02.2026 20:18 Ответить
+3
не думаю що МПК дасть задню, тим більш він вже сказав що не дасть...але чим більш країн приєднаються до бойкоту відкриття тим краще...Дуже важливо щоб приєдналися Німеччина, Франція...про Італію навіть не мрію...
показать весь комментарий
25.02.2026 22:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це перемога
Хоч щось вичавили "наші" трусеавецькі дипломати
показать весь комментарий
25.02.2026 20:13 Ответить
тут нема ніякої перемоги дипломатів, ні наших ні НЕ наших, паралімпійські комітети цих країн, як є незалежними НЕ урядовими установами, самостійно прийняли і повідомили про таке рішення...
показать весь комментарий
25.02.2026 22:28 Ответить
Я ж іронічно написав..
Бо всі зелені міністерства - це суцільне ІБД
показать весь комментарий
26.02.2026 00:08 Ответить
А може не приймати участі взагалі???
показать весь комментарий
25.02.2026 20:18 Ответить
не варіант...москалі тільки зрадіють. А наши паралімпійці це не олімпійці, вони дуже потужні...чекаємо на багато нагород
показать весь комментарий
25.02.2026 22:29 Ответить
Московити, з кривавими руками і ******** рилом, та в калашний ряд??
показать весь комментарий
25.02.2026 20:28 Ответить
путин хочет хоть какую-то победу. Эта Олимпиада стала худшей для расии за всю историю ее выступлений на зимних играх. Всего дна медаль. Серебро. Поэтому путин бабла подкинул и ждёт теперь успехов своих параолимпийцев.
МПК это продажные гниды. Ни совести ни чести..
показать весь комментарий
25.02.2026 20:46 Ответить
Інваліди... совісті!
показать весь комментарий
25.02.2026 20:53 Ответить
І це чудово.
Побажаємо наснаги тим хто приєднався до бойкоту і розуму тим хто ще не приєднався.
Бо потім ті хто не приєдгнаються будуть від сорому будуть очі свої ховати як сірко ....
показать весь комментарий
25.02.2026 20:49 Ответить
не думаю що МПК дасть задню, тим більш він вже сказав що не дасть...але чим більш країн приєднаються до бойкоту відкриття тим краще...Дуже важливо щоб приєдналися Німеччина, Франція...про Італію навіть не мрію...
показать весь комментарий
25.02.2026 22:32 Ответить
Сибіга несказав, що має вийти вон з МОК бубка з борзовим?
Невже забув, що за це лайно і вони голосували?
Дивна амнезія.
показать весь комментарий
25.02.2026 23:55 Ответить
 
 