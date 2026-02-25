Чиновники уже восьми стран и ЕС будут бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр 2026, - Сибига
Украина активно работает над расширением круга государств, которые официально бойкотируют церемонию открытия Паралимпийских игр 2026 из-за допуска россиян и белорусов под национальной символикой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига после встречи с председателем Национального паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем, где обсуждалось взаимодействие украинской дипломатии с паралимпийским движением, в частности совместное противодействие отбеливанию российских военных преступлений в международном спорте.
Пропаганда государств-агрессоров
"Неспортивное поведение Международного паралимпийского комитета остается в центре нашей работы. Допуск россиян и белорусов под национальной символикой - позорное решение, работающее на пропаганду государств-агрессоров", - заявил Сибига.
Он подчеркнул, что дипломаты активно работают над расширением круга государств, которые официально будут бойкотировать церемонию открытия, в частности с теми, решение которых может запустить "эффект домино".
"Подтверждение уже есть от восьми государств, а также от ЕС. Список будет расти. Часть партнеров уже выступила с публичными заявлениями, другие - подтвердили нам в рабочем порядке", - добавил министр.
Дальнейшие шаги
Отмечается, что в этом контексте Сибига и Сушкевич скоординировали позиции и дальнейшие шаги. В частности, отдельным треком ведется работа с Италией как страной-хозяйкой, где министры иностранных дел и спорта уже высказали свои однозначные позиции, учитывая, что этот вопрос является цивилизационным.
Также продолжается работа с партнерами с целью разъяснения международно-правовых рисков попыток России легитимизировать свою оккупацию. Показательным является, в частности, то, что Национальный паралимпийский комитет России публично разместил информацию о своей "деятельности" в оккупированном Крыму. Поэтому демонстрация государственной символики РФ — прямой подарок пропаганде и косвенный сигнал признания оккупации.
"Пока слышны звуки российского оружия на украинской земле, гимнам России и Беларуси не место в цивилизованном мире", — подчеркнул Сибига.
Он добавил, что спорт должен объединять вокруг правил и достоинства, а не становиться российским гибридным оружием.
Что предшествовало?
- Международный паралимпийский комитет разрешил части спортсменов из России и Беларуси выступить на зимних Паралимпийских играх 2026 года под национальными флагами.
-
Национальный паралимпийский комитет Украины сообщил, что из-за участия спортсменов из России и Беларуси украинская делегация не будет участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
-
Эстонский паралимпийский комитет (ЭПК) и Министерство культуры страны отказались от участия в официальных церемониях зимних Паралимпийских игр-2026 в Милане и Кортине.
- В Украине отменили трансляцию церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026 после того, как к участию под своими флагами допустили представителей России и Беларуси.
Хоч щось вичавили "наші" трусеавецькі дипломати
Бо всі зелені міністерства - це суцільне ІБД
МПК это продажные гниды. Ни совести ни чести..
Побажаємо наснаги тим хто приєднався до бойкоту і розуму тим хто ще не приєднався.
Бо потім ті хто не приєдгнаються будуть від сорому будуть очі свої ховати як сірко ....
Невже забув, що за це лайно і вони голосували?
Дивна амнезія.