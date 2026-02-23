РУС
Новости Паралимпийские игры 2026
2 064 23

МПК подтвердил участие РФ и Беларуси в Паралимпиаде-2026

Россия и Беларусь будут присутствовать на Паралимпиаде 2026

Международный паралимпийский комитет не будет пересматривать решение о допуске российских и белорусских спортсменов к зимним Паралимпийским играм 2026 года в Италии с национальными флагами и гимнами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии президента Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса, обнародованном изданием The Independent.

По словам Парсонса, принятое решение является окончательным.

"Это решение не может быть отменено ни советом директоров, ни мной лично", — заявил он.

  • Зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Церемония открытия запланирована в Вероне.

Реакция украинской стороны

В Национальном паралимпийском комитете Украины заявили, что решение МПК вызвало возмущение в украинском паралимпийском сообществе.

В заявлении отмечается, что МПК предоставил так называемые двусторонние слоты, которые позволяют шести представителям российского паралимпийского спорта и четырем белорусским спортсменам принять участие в XIV зимних Паралимпийских играх.

Украинская сторона сообщила о бойкоте церемонии открытия соревнований. Также НПК Украины требует не использовать украинский флаг во время торжественной церемонии.

"Мы будем бороться за спортивные победы украинских спортсменов и вместе с атлетами других стран добиваться принципов справедливости в паралимпийском спорте", — говорится в заявлении.

Детали допуска спортсменов

Ранее сообщалось, что четверо российских спортсменов, включенных в заявку на Игры, в апреле 2022 года получали награды в Кремле от Игоря Левитина — тогдашнего помощника российского диктатора Владимира Путина.

МПК допустил к участию шестерых российских и четверых белорусских спортсменов. Они будут соревноваться под национальными флагами. В случае победы на церемонии награждения будут звучать государственные гимны их стран.

Топ комментарии
+15
не варто дивуватися , світом зараз керують, кловуни, поїдачі немовлят, фашисти ,педофіли і т п нечість
показать весь комментарий
23.02.2026 20:00 Ответить
+14
пі-да-ри....
показать весь комментарий
23.02.2026 19:54 Ответить
+14
А шо Сібіга? Чо Бубка? Так і ходять обісрані? П.С. В світі немає чіткої прив'язки рашка=нацизм. Бо у нас в діпломати традиційно набирають ватанів, мажорі та дебілів.
показать весь комментарий
23.02.2026 20:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
пі-да-ри....
показать весь комментарий
23.02.2026 19:54 Ответить
УКРАЇНА МАЄ БОЙКОТУВАТИ ЦІ ІГРИ
показать весь комментарий
23.02.2026 19:57 Ответить
Скоро побачимо, чи є в українських атлетів честь та гідність...
показать весь комментарий
23.02.2026 20:09 Ответить
Інваліди "СВО" зможуть змагатися на олімпіаді під прапорами...?
Україна повинна байкотувати ці змагання і не виставляти делегацію!
показать весь комментарий
23.02.2026 20:00 Ответить
не варто дивуватися , світом зараз керують, кловуни, поїдачі немовлят, фашисти ,педофіли і т п нечість
показать весь комментарий
23.02.2026 20:00 Ответить
Італія не повинна видавати візи цим вилупкам. Все просто.
показать весь комментарий
23.02.2026 20:00 Ответить
Она может запретить въезд в Италию по визе выданной, например *******.
показать весь комментарий
23.02.2026 21:17 Ответить
сукі звичяйні
показать весь комментарий
23.02.2026 20:04 Ответить
А шо Сібіга? Чо Бубка? Так і ходять обісрані? П.С. В світі немає чіткої прив'язки рашка=нацизм. Бо у нас в діпломати традиційно набирають ватанів, мажорі та дебілів.
показать весь комментарий
23.02.2026 20:10 Ответить
І викладачок техніки мін.ту. Особисто дєрьмаку😁
показать весь комментарий
23.02.2026 22:19 Ответить
Може теракт який їм забабахать? Ну, тіпо, пургену в їдальню підсипать. Хай хмагаються хто швидше до горшка добіжить.
показать весь комментарий
23.02.2026 20:14 Ответить
зрівняти-звести в один пул тих хто захищяв свою країну і родину
і тих хто на них напав?
це міг тільки мпка - 1936й так і проситься на язик
показать весь комментарий
23.02.2026 20:15 Ответить
первітін кацапам в зуби і їхній сцарь все за них перенасцить
в пробірки на аналізи.
показать весь комментарий
23.02.2026 20:18 Ответить
It is ridiculous to permit russia and belarus be there. They need to be annihilated from the Earth.
показать весь комментарий
23.02.2026 20:22 Ответить
Збірній Україні мають видали бойові пістолети, щоб наші спортсмени їх там перестріляли на тій олімпіаді!
показать весь комментарий
23.02.2026 20:40 Ответить
Тобто паралімпійський комітет запросив прийняти участь у змаганнях реальних вбивць, терористів і гвалтівників які воювали проти України. Це фактично підтримка війни і співучасть в міжнародному злочині. Потрібно подавати до суду і скликати засідання ООН. Бо якщо промовчати далі це лайно польється потоком
показать весь комментарий
23.02.2026 20:46 Ответить
Також Україна повинна вимагати від МОК і інтерполу арешту і екстрадиції рашистських бойовиків які воювали в Україні. Даже якщо вони без ніг. Принаймні шуму і розголосу повинні наробити. Щоб кожне кацапське падло яке пішло на війну вбивати, знало що воно вже ніколи не зможе подорожувати світом.
показать весь комментарий
23.02.2026 23:09 Ответить
Видать хорошо им кацарылые отслюнявили.
показать весь комментарий
23.02.2026 21:20 Ответить
" Також НПК України вимагає не використовувати український прапор під час урочистої церемонії. " ??? Не зрозуміла , хто вимагає ?
показать весь комментарий
23.02.2026 21:57 Ответить
Національний паралімпійський комітет України і вимагає...
показать весь комментарий
24.02.2026 00:41 Ответить
МОК підтримує російських фашистів,
їх гасло "Надо повторить"
показать весь комментарий
23.02.2026 22:07 Ответить
Кацапські паролімпійці поїдуть красти інвалідні візки та протези у західних спортсменів.
показать весь комментарий
23.02.2026 22:59 Ответить
 
 