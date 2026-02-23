МПК подтвердил участие РФ и Беларуси в Паралимпиаде-2026

Международный паралимпийский комитет не будет пересматривать решение о допуске российских и белорусских спортсменов к зимним Паралимпийским играм 2026 года в Италии с национальными флагами и гимнами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии президента Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса, обнародованном изданием The Independent.

По словам Парсонса, принятое решение является окончательным.

"Это решение не может быть отменено ни советом директоров, ни мной лично", — заявил он.

Зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Церемония открытия запланирована в Вероне.

Реакция украинской стороны

В Национальном паралимпийском комитете Украины заявили, что решение МПК вызвало возмущение в украинском паралимпийском сообществе.

В заявлении отмечается, что МПК предоставил так называемые двусторонние слоты, которые позволяют шести представителям российского паралимпийского спорта и четырем белорусским спортсменам принять участие в XIV зимних Паралимпийских играх.

Украинская сторона сообщила о бойкоте церемонии открытия соревнований. Также НПК Украины требует не использовать украинский флаг во время торжественной церемонии.

"Мы будем бороться за спортивные победы украинских спортсменов и вместе с атлетами других стран добиваться принципов справедливости в паралимпийском спорте", — говорится в заявлении.

Детали допуска спортсменов

Ранее сообщалось, что четверо российских спортсменов, включенных в заявку на Игры, в апреле 2022 года получали награды в Кремле от Игоря Левитина — тогдашнего помощника российского диктатора Владимира Путина.

МПК допустил к участию шестерых российских и четверых белорусских спортсменов. Они будут соревноваться под национальными флагами. В случае победы на церемонии награждения будут звучать государственные гимны их стран.

