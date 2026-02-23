МПК підтвердив участь РФ і Білорусі у Паралімпіаді-2026

Міжнародний паралімпійський комітет не переглядатиме рішення про допуск російських і білоруських спортсменів до зимових Паралімпійських ігор 2026 року в Італії з національними прапорами та гімнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі президента Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонса, оприлюдненому виданням The Independent.

За словами Парсонса, ухвалене рішення є остаточним.

"Це рішення не може бути скасоване ні радою директорів, ні мною особисто", — заявив він.

  • Зимові Паралімпійські ігри відбудуться з 6 по 15 березня 2026 року в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо. Церемонія відкриття запланована у Вероні.

Реакція української сторони

У Національному паралімпійському комітеті України заявили, що рішення МПК викликало обурення в української паралімпійської спільноти.

У заяві наголошується, що МПК надав так звані двосторонні слоти, які дозволяють шістьом представникам російського паралімпійського спорту та чотирьом білоруським спортсменам взяти участь у XIV зимових Паралімпійських іграх.

Українська сторона повідомила про бойкот церемонії відкриття змагань. Також НПК України вимагає не використовувати український прапор під час урочистої церемонії.

"Ми будемо боротися за спортивні перемоги українських спортсменів і разом з атлетами інших країн добиватися принципів справедливості у паралімпійському спорті", — йдеться у заяві.

Деталі допуску спортсменів

Раніше повідомлялося, що четверо російських спортсменів, включених до заявки на Ігри, у квітні 2022 року отримували нагороди в Кремлі від Ігоря Левітіна — тодішнього помічника російського диктатора  Володимира Путіна.

МПК допустив до участі шістьох російських та чотирьох білоруських спортсменів. Вони змагатимуться під національними прапорами. У разі перемоги на церемонії нагородження лунатимуть державні гімни їхніх країн.

пі-да-ри....
23.02.2026 19:54
не варто дивуватися , світом зараз керують, кловуни, поїдачі немовлят, фашисти ,педофіли і т п нечість
23.02.2026 20:00
Італія не повинна видавати візи цим вилупкам. Все просто.
23.02.2026 20:00
УКРАЇНА МАЄ БОЙКОТУВАТИ ЦІ ІГРИ
Скоро побачимо, чи є в українських атлетів честь та гідність...
23.02.2026 20:09
23.02.2026 20:09 Відповісти
Інваліди "СВО" зможуть змагатися на олімпіаді під прапорами...?
Україна повинна байкотувати ці змагання і не виставляти делегацію!
23.02.2026 20:00 Відповісти
Італія не повинна видавати візи цим вилупкам. Все просто.
23.02.2026 20:00
23.02.2026 20:00 Відповісти
Она может запретить въезд в Италию по визе выданной, например *******.
23.02.2026 21:17
23.02.2026 21:17 Відповісти
сукі звичяйні
23.02.2026 20:04 Відповісти
А шо Сібіга? Чо Бубка? Так і ходять обісрані? П.С. В світі немає чіткої прив'язки рашка=нацизм. Бо у нас в діпломати традиційно набирають ватанів, мажорі та дебілів.
23.02.2026 20:10
23.02.2026 20:10 Відповісти
І викладачок техніки мін.ту. Особисто дєрьмаку😁
23.02.2026 22:19
23.02.2026 22:19 Відповісти
Може теракт який їм забабахать? Ну, тіпо, пургену в їдальню підсипать. Хай хмагаються хто швидше до горшка добіжить.
23.02.2026 20:14
23.02.2026 20:14 Відповісти
зрівняти-звести в один пул тих хто захищяв свою країну і родину
і тих хто на них напав?
це міг тільки мпка - 1936й так і проситься на язик
23.02.2026 20:15 Відповісти
первітін кацапам в зуби і їхній сцарь все за них перенасцить
в пробірки на аналізи.
23.02.2026 20:18 Відповісти
It is ridiculous to permit russia and belarus be there. They need to be annihilated from the Earth.
23.02.2026 20:22
23.02.2026 20:22 Відповісти
Збірній Україні мають видали бойові пістолети, щоб наші спортсмени їх там перестріляли на тій олімпіаді!
23.02.2026 20:40
23.02.2026 20:40 Відповісти
Тобто паралімпійський комітет запросив прийняти участь у змаганнях реальних вбивць, терористів і гвалтівників які воювали проти України. Це фактично підтримка війни і співучасть в міжнародному злочині. Потрібно подавати до суду і скликати засідання ООН. Бо якщо промовчати далі це лайно польється потоком
23.02.2026 20:46
23.02.2026 20:46 Відповісти
Також Україна повинна вимагати від МОК і інтерполу арешту і екстрадиції рашистських бойовиків які воювали в Україні. Даже якщо вони без ніг. Принаймні шуму і розголосу повинні наробити. Щоб кожне кацапське падло яке пішло на війну вбивати, знало що воно вже ніколи не зможе подорожувати світом.
23.02.2026 23:09
23.02.2026 23:09 Відповісти
Видать хорошо им кацарылые отслюнявили.
23.02.2026 21:20
23.02.2026 21:20 Відповісти
" Також НПК України вимагає не використовувати український прапор під час урочистої церемонії. " ??? Не зрозуміла , хто вимагає ?
23.02.2026 21:57
23.02.2026 21:57 Відповісти
Національний паралімпійський комітет України і вимагає...
24.02.2026 00:41
24.02.2026 00:41 Відповісти
МОК підтримує російських фашистів,
їх гасло "Надо повторить"
23.02.2026 22:07 Відповісти
Кацапські паролімпійці поїдуть красти інвалідні візки та протези у західних спортсменів.
23.02.2026 22:59
23.02.2026 22:59 Відповісти
святе діло
24.02.2026 12:12 Відповісти
канадійці ****** грають в хокей...
24.02.2026 12:00
24.02.2026 12:00 Відповісти
 
 