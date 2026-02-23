МПК підтвердив участь РФ і Білорусі у Паралімпіаді-2026

Міжнародний паралімпійський комітет не переглядатиме рішення про допуск російських і білоруських спортсменів до зимових Паралімпійських ігор 2026 року в Італії з національними прапорами та гімнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі президента Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонса, оприлюдненому виданням The Independent.

За словами Парсонса, ухвалене рішення є остаточним.

"Це рішення не може бути скасоване ні радою директорів, ні мною особисто", — заявив він.

Зимові Паралімпійські ігри відбудуться з 6 по 15 березня 2026 року в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо. Церемонія відкриття запланована у Вероні.

Реакція української сторони

У Національному паралімпійському комітеті України заявили, що рішення МПК викликало обурення в української паралімпійської спільноти.

У заяві наголошується, що МПК надав так звані двосторонні слоти, які дозволяють шістьом представникам російського паралімпійського спорту та чотирьом білоруським спортсменам взяти участь у XIV зимових Паралімпійських іграх.

Українська сторона повідомила про бойкот церемонії відкриття змагань. Також НПК України вимагає не використовувати український прапор під час урочистої церемонії.

"Ми будемо боротися за спортивні перемоги українських спортсменів і разом з атлетами інших країн добиватися принципів справедливості у паралімпійському спорті", — йдеться у заяві.

Деталі допуску спортсменів

Раніше повідомлялося, що четверо російських спортсменів, включених до заявки на Ігри, у квітні 2022 року отримували нагороди в Кремлі від Ігоря Левітіна — тодішнього помічника російського диктатора Володимира Путіна.

МПК допустив до участі шістьох російських та чотирьох білоруських спортсменів. Вони змагатимуться під національними прапорами. У разі перемоги на церемонії нагородження лунатимуть державні гімни їхніх країн.

