Фінляндія бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор 2026, - Сибіга
Фінський Паралімпійський комітет ухвалив рішення не брати участі в церемонії відкриття та інших офіційних заходах Паралімпійських ігор 2026 року через присутність російських та білоруських спортсменів під їхніми національними прапорами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у соцмережі Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Фінляндія долучилася до бойкоту
"Вдячний Фінському Паралімпійському комітету та його президенту Сарі Раутіо за принципове рішення не брати участі в церемонії відкриття та інших офіційних заходах Паралімпійських ігор 2026 року. Допуск російських і білоруських спортсменів під їхніми національними символами є неприйнятним, аморальним і ганебним", - написав він.
Заклик до офіційних представників країн
Він також повторив заклик до офіційних представників усіх країн утриматися від участі в церемонії.
"Спостерігати за прапорами, пов’язаними з сотнями тисяч воєнних злочинів, агресивною війною та геноцидом, на заході, покликаному просувати мир, порушує основи людської гідності та самоповаги. Бойкотуйте церемонію - захищайте гідність", - наголосив Сибіга.
Що передувало?
- Міжнародний паралімпійський комітет дозволив частині спортсменів із Росії та Білорусі виступити на зимових Паралімпійських іграх 2026 року під національними прапорами.
Національний паралімпійський комітет України повідомив, що через участь спортсменів з Росії та Білорусі українська делегація не братиме участі у церемонії відкриття Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.
Естонський паралімпійський комітет (ЕПК) та Міністерство культури країни відмовилися від участі в офіційних церемоніях зимових Паралімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні.
- В Україні скасували трансляцію церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор-2026 після того, як до участі під своїми прапорами допустили представників Росії та Білорусі.
