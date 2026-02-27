Фінляндія бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор 2026, - Сибіга

Фінський Паралімпійський комітет ухвалив рішення не брати участі в церемонії відкриття та інших офіційних заходах Паралімпійських ігор 2026 року через присутність російських та білоруських спортсменів під їхніми національними прапорами.

Фінляндія долучилася до бойкоту

"Вдячний Фінському Паралімпійському комітету та його президенту Сарі Раутіо за принципове рішення не брати участі в церемонії відкриття та інших офіційних заходах Паралімпійських ігор 2026 року. Допуск російських і білоруських спортсменів під їхніми національними символами є неприйнятним, аморальним і ганебним", - написав він.

Заклик до офіційних представників країн

Він також повторив заклик до офіційних представників усіх країн утриматися від участі в церемонії.

"Спостерігати за прапорами, пов’язаними з сотнями тисяч воєнних злочинів, агресивною війною та геноцидом, на заході, покликаному просувати мир, порушує основи людської гідності та самоповаги. Бойкотуйте церемонію - захищайте гідність", - наголосив Сибіга.

Що передувало?