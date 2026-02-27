УКР
Новини Паралімпійські ігри 2026
Фінляндія бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор 2026, - Сибіга

Фінляндія бойкотуватиме відкриття Паралімпіади-2026

Фінський Паралімпійський комітет ухвалив рішення не брати участі в церемонії відкриття та інших офіційних заходах Паралімпійських ігор 2026 року через присутність російських та білоруських спортсменів під їхніми національними прапорами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у соцмережі Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Фінляндія долучилася до бойкоту

"Вдячний Фінському Паралімпійському комітету та його президенту Сарі Раутіо за принципове рішення не брати участі в церемонії відкриття та інших офіційних заходах Паралімпійських ігор 2026 року. Допуск російських і білоруських спортсменів під їхніми національними символами є неприйнятним, аморальним і ганебним", - написав він.

Також читайте: Посадовці вже восьми країн та ЄС бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпійських ігор 2026, - Сибіга

Заклик до офіційних представників країн

Він також повторив заклик до офіційних представників усіх країн утриматися від участі в церемонії.

"Спостерігати за прапорами, пов’язаними з сотнями тисяч воєнних злочинів, агресивною війною та геноцидом, на заході, покликаному просувати мир, порушує основи людської гідності та самоповаги. Бойкотуйте церемонію - захищайте гідність", - наголосив Сибіга.

Також читайте: МПК підтвердив участь РФ і Білорусі у Паралімпіаді-2026

Що передувало?

  • Міжнародний паралімпійський комітет дозволив частині спортсменів із Росії та Білорусі виступити на зимових Паралімпійських іграх 2026 року під національними прапорами.

  • Національний паралімпійський комітет України повідомив, що через участь спортсменів з Росії та Білорусі українська делегація не братиме участі у церемонії відкриття Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

  • Естонський паралімпійський комітет (ЕПК) та Міністерство культури країни відмовилися від участі в офіційних церемоніях зимових Паралімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні.

  • В Україні скасували трансляцію церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор-2026 після того, як до участі під своїми прапорами допустили представників Росії та Білорусі.

Автор: 

Надіюсь, Украхна теж байкотуватиме. Чи ні? Бо якось не логічно виходить...
27.02.2026 13:46 Відповісти
Україна відразу повідомила про бойкот відкриття.
27.02.2026 13:49 Відповісти
Дяка фінам!
27.02.2026 14:04 Відповісти
 
 