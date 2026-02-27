Финляндия будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр 2026, - Сибига
Финский Паралимпийский комитет принял решение не участвовать в церемонии открытия и других официальных мероприятиях Паралимпийских игр 2026 года из-за присутствия российских и белорусских спортсменов под их национальными флагами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Финляндия присоединилась к бойкоту
"Благодарен Финскому Паралимпийскому комитету и его президенту Саре Раутио за принципиальное решение не участвовать в церемонии открытия и других официальных мероприятиях Паралимпийских игр 2026 года. Допуск российских и белорусских спортсменов под их национальными символами является неприемлемым, аморальным и позорным", - написал он.
Призыв к официальным представителям стран
Он также повторил призыв к официальным представителям всех стран воздержаться от участия в церемонии.
"Наблюдать за флагами, связанными с сотнями тысяч военных преступлений, агрессивной войной и геноцидом, на мероприятии, призванном продвигать мир, нарушает основы человеческого достоинства и самоуважения. Бойкотируйте церемонию - защищайте достоинство", - подчеркнул Сибига.
Что предшествовало?
- Международный паралимпийский комитет разрешил части спортсменов из России и Беларуси выступить на зимних Паралимпийских играх 2026 года под национальными флагами.
-
Национальный паралимпийский комитет Украины сообщил, что из-за участия спортсменов из России и Беларуси украинская делегация не будет участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
-
Эстонский паралимпийский комитет (ЭПК) и Министерство культуры страны отказались от участия в официальных церемониях зимних Паралимпийских игр-2026 в Милане и Кортине.
- В Украине отменили трансляцию церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026 после того, как к участию под своими флагами допустили представителей России и Беларуси.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль