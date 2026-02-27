РУС
Новости Паралимпийские игры 2026
632 3

Финляндия будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр 2026, - Сибига

Финляндия будет бойкотировать открытие Паралимпиады-2026

Финский Паралимпийский комитет принял решение не участвовать в церемонии открытия и других официальных мероприятиях Паралимпийских игр 2026 года из-за присутствия российских и белорусских спортсменов под их национальными флагами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Финляндия присоединилась к бойкоту

"Благодарен Финскому Паралимпийскому комитету и его президенту Саре Раутио за принципиальное решение не участвовать в церемонии открытия и других официальных мероприятиях Паралимпийских игр 2026 года. Допуск российских и белорусских спортсменов под их национальными символами является неприемлемым, аморальным и позорным", - написал он.

Читайте также: Чиновники уже восьми стран и ЕС будут бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр 2026 года, - Сибига

Призыв к официальным представителям стран

Он также повторил призыв к официальным представителям всех стран воздержаться от участия в церемонии.

"Наблюдать за флагами, связанными с сотнями тысяч военных преступлений, агрессивной войной и геноцидом, на мероприятии, призванном продвигать мир, нарушает основы человеческого достоинства и самоуважения. Бойкотируйте церемонию - защищайте достоинство", - подчеркнул Сибига.

Читайте также: МПК подтвердил участие РФ и Беларуси в Паралимпиаде-2026

Что предшествовало?

  • Международный паралимпийский комитет разрешил части спортсменов из России и Беларуси выступить на зимних Паралимпийских играх 2026 года под национальными флагами.

  • Национальный паралимпийский комитет Украины сообщил, что из-за участия спортсменов из России и Беларуси украинская делегация не будет участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

  • Эстонский паралимпийский комитет (ЭПК) и Министерство культуры страны отказались от участия в официальных церемониях зимних Паралимпийских игр-2026 в Милане и Кортине.

  • В Украине отменили трансляцию церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026 после того, как к участию под своими флагами допустили представителей России и Беларуси.

Надіюсь, Украхна теж байкотуватиме. Чи ні? Бо якось не логічно виходить...
показать весь комментарий
27.02.2026 13:46 Ответить
Україна відразу повідомила про бойкот відкриття.
показать весь комментарий
27.02.2026 13:49 Ответить
Дяка фінам!
показать весь комментарий
27.02.2026 14:04 Ответить
 
 