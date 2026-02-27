Финляндия будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр 2026, - Сибига

Финский Паралимпийский комитет принял решение не участвовать в церемонии открытия и других официальных мероприятиях Паралимпийских игр 2026 года из-за присутствия российских и белорусских спортсменов под их национальными флагами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Финляндия присоединилась к бойкоту

"Благодарен Финскому Паралимпийскому комитету и его президенту Саре Раутио за принципиальное решение не участвовать в церемонии открытия и других официальных мероприятиях Паралимпийских игр 2026 года. Допуск российских и белорусских спортсменов под их национальными символами является неприемлемым, аморальным и позорным", - написал он.

Призыв к официальным представителям стран

Он также повторил призыв к официальным представителям всех стран воздержаться от участия в церемонии.

"Наблюдать за флагами, связанными с сотнями тысяч военных преступлений, агрессивной войной и геноцидом, на мероприятии, призванном продвигать мир, нарушает основы человеческого достоинства и самоуважения. Бойкотируйте церемонию - защищайте достоинство", - подчеркнул Сибига.

Что предшествовало?