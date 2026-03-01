Хорватія долучиться до бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади-2026, - міністр туризму і спорту Главіна
Представники уряду Хорватії не братимуть участі в церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026 в Італії через допуск російських і білоруських спортсменів під їхніми прапорами.
Про це повідомив міністр туризму та спорту Хорватії Тончі Главіна, передає Цензор.НЕТ.
Бойкот церемонії відкриття
"На знак солідарності з Україною уряд Хорватії вирішив, що представники уряду не братимуть участі в церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор, з огляду на те, що на Паралімпіаді спортсменам з Росії та Білорусі дозволили змагатися під національною символікою", - йдеться в повідомленні.
Участь спортсменів РФ та Білорусі є неприйнятною
Він наголосив, що участь спортсменів під національною символікою країни, яка роками здійснює агресію та загрожує суверенітету і території України, міжнародному праву та фундаментальним цінностям ЄС, порушує всі олімпійські та паралімпійські ідеали, а також тих, хто її підтримують, є абсолютно неприйнятною.
Що передувало?
- Міжнародний паралімпійський комітет дозволив частині спортсменів із Росії та Білорусі виступити на зимових Паралімпійських іграх 2026 року під національними прапорами.
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Національний паралімпійський комітет України повідомив, що через участь спортсменів з Росії та Білорусі українська делегація не братиме участі у церемонії відкриття Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.
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Естонський паралімпійський комітет (ЕПК) та Міністерство культури країни відмовилися від участі в офіційних церемоніях зимових Паралімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні.
- В Україні скасували трансляцію церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор-2026 після того, як до участі під своїми прапорами допустили представників Росії та Білорусі.
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