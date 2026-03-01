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Новини Паралімпійські ігри 2026
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Хорватія долучиться до бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади-2026, - міністр туризму і спорту Главіна

Хорватія бойкотуватиме відкриття Паралімпіади

Представники уряду Хорватії не братимуть участі в церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026 в Італії через допуск російських і білоруських спортсменів під їхніми прапорами.

Про це повідомив міністр туризму та спорту Хорватії Тончі Главіна, передає Цензор.НЕТ.

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Бойкот церемонії відкриття

"На знак солідарності з Україною уряд Хорватії вирішив, що представники уряду не братимуть участі в церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор, з огляду на те, що на Паралімпіаді спортсменам з Росії та Білорусі дозволили змагатися під національною символікою", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Фінляндія бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор 2026, - Сибіга

Участь спортсменів РФ та Білорусі є неприйнятною

Він наголосив, що участь спортсменів під національною символікою країни, яка роками здійснює агресію та загрожує суверенітету і території України, міжнародному праву та фундаментальним цінностям ЄС, порушує всі олімпійські та паралімпійські ідеали, а також тих, хто її підтримують, є абсолютно неприйнятною.

Також читайте: Посадовці вже восьми країн та ЄС бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпійських ігор 2026, - Сибіга

Що передувало?

  • Міжнародний паралімпійський комітет дозволив частині спортсменів із Росії та Білорусі виступити на зимових Паралімпійських іграх 2026 року під національними прапорами.

  • Національний паралімпійський комітет України повідомив, що через участь спортсменів з Росії та Білорусі українська делегація не братиме участі у церемонії відкриття Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

  • Естонський паралімпійський комітет (ЕПК) та Міністерство культури країни відмовилися від участі в офіційних церемоніях зимових Паралімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні.

  • В Україні скасували трансляцію церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор-2026 після того, як до участі під своїми прапорами допустили представників Росії та Білорусі.

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Білорусь (8146) бойкот (95) Паралімпіада (213) росія (70338) спорт (1731) Хорватія (324)
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Молодці!
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01.03.2026 14:51 Відповісти
із потужних, хто не буде бойкотувати, влови лише Німеччину, які прямо заявили, що не будуть..
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01.03.2026 15:00 Відповісти
То скільки всоьго країн долучилось до бойкоту? Хорватія і Фінляндія?
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01.03.2026 16:50 Відповісти
Чехія, Канада
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01.03.2026 17:05 Відповісти
Країни Балтії
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01.03.2026 17:06 Відповісти
К бойкоту открытия. В самой пар олимпиаде они будут участвовать
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01.03.2026 18:18 Відповісти
Дякуємо, Друзі.
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04.03.2026 20:45 Відповісти
 
 