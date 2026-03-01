Хорватія долучиться до бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади-2026, - міністр туризму і спорту Главіна

Представники уряду Хорватії не братимуть участі в церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026 в Італії через допуск російських і білоруських спортсменів під їхніми прапорами.

Про це повідомив міністр туризму та спорту Хорватії Тончі Главіна, передає Цензор.НЕТ.

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Бойкот церемонії відкриття

"На знак солідарності з Україною уряд Хорватії вирішив, що представники уряду не братимуть участі в церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор, з огляду на те, що на Паралімпіаді спортсменам з Росії та Білорусі дозволили змагатися під національною символікою", - йдеться в повідомленні.

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Участь спортсменів РФ та Білорусі є неприйнятною

Він наголосив, що участь спортсменів під національною символікою країни, яка роками здійснює агресію та загрожує суверенітету і території України, міжнародному праву та фундаментальним цінностям ЄС, порушує всі олімпійські та паралімпійські ідеали, а також тих, хто її підтримують, є абсолютно неприйнятною.

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