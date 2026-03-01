РУС
Новости Паралимпийские игры 2026
Хорватия присоединится к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026, - министр туризма и спорта Главина

Хорватия будет бойкотировать открытие Паралимпиады

Представители правительства Хорватии не будут участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 в Италии из-за допуска российских и белорусских спортсменов под их флагами.

Об этом сообщил министр туризма и спорта Хорватии Тончи Главина, передает Цензор.НЕТ.

Бойкот церемонии открытия

"В знак солидарности с Украиной правительство Хорватии решило, что представители правительства не будут участвовать в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр, учитывая, что на Паралимпиаде спортсменам из России и Беларуси разрешили соревноваться под национальной символикой", - говорится в сообщении.

Читайте: Финляндия будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр 2026, - Сибига

Участие спортсменов РФ и Беларуси неприемлемо

Он подчеркнул, что участие спортсменов под национальной символикой страны, которая годами осуществляет агрессию и угрожает суверенитету и территории Украины, международному праву и фундаментальным ценностям ЕС, нарушает все олимпийские и паралимпийские идеалы, а также тех, кто ее поддерживает, является абсолютно неприемлемым.

Читайте также: Чиновники уже восьми стран и ЕС будут бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр 2026, - Сибига

Что предшествовало?

  • Международный паралимпийский комитет разрешил части спортсменов из России и Беларуси выступить на зимних Паралимпийских играх 2026 года под национальными флагами.

  • Национальный паралимпийский комитет Украины сообщил, что из-за участия спортсменов из России и Беларуси украинская делегация не будет участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

  • Эстонский паралимпийский комитет (ЭПК) и Министерство культуры страны отказались от участия в официальных церемониях зимних Паралимпийских игр-2026 в Милане и Кортине.

  • В Украине отменили трансляцию церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026 после того, как к участию под своими флагами допустили представителей России и Беларуси.

Беларусь (1073) бойкот (8) Паралимпиада (32) россия (22281) спорт (209) Хорватия (60)
Молодці!
01.03.2026 14:51 Ответить
із потужних, хто не буде бойкотувати, влови лише Німеччину, які прямо заявили, що не будуть..
