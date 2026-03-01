Хорватия присоединится к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026, - министр туризма и спорта Главина
Представители правительства Хорватии не будут участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 в Италии из-за допуска российских и белорусских спортсменов под их флагами.
Об этом сообщил министр туризма и спорта Хорватии Тончи Главина, передает Цензор.НЕТ.
Бойкот церемонии открытия
"В знак солидарности с Украиной правительство Хорватии решило, что представители правительства не будут участвовать в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр, учитывая, что на Паралимпиаде спортсменам из России и Беларуси разрешили соревноваться под национальной символикой", - говорится в сообщении.
Участие спортсменов РФ и Беларуси неприемлемо
Он подчеркнул, что участие спортсменов под национальной символикой страны, которая годами осуществляет агрессию и угрожает суверенитету и территории Украины, международному праву и фундаментальным ценностям ЕС, нарушает все олимпийские и паралимпийские идеалы, а также тех, кто ее поддерживает, является абсолютно неприемлемым.
Что предшествовало?
- Международный паралимпийский комитет разрешил части спортсменов из России и Беларуси выступить на зимних Паралимпийских играх 2026 года под национальными флагами.
Национальный паралимпийский комитет Украины сообщил, что из-за участия спортсменов из России и Беларуси украинская делегация не будет участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Эстонский паралимпийский комитет (ЭПК) и Министерство культуры страны отказались от участия в официальных церемониях зимних Паралимпийских игр-2026 в Милане и Кортине.
- В Украине отменили трансляцию церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026 после того, как к участию под своими флагами допустили представителей России и Беларуси.
