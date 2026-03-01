Хорватия присоединится к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026, - министр туризма и спорта Главина

Представители правительства Хорватии не будут участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 в Италии из-за допуска российских и белорусских спортсменов под их флагами.

Об этом сообщил министр туризма и спорта Хорватии Тончи Главина, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Бойкот церемонии открытия

"В знак солидарности с Украиной правительство Хорватии решило, что представители правительства не будут участвовать в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр, учитывая, что на Паралимпиаде спортсменам из России и Беларуси разрешили соревноваться под национальной символикой", - говорится в сообщении.

Читайте: Финляндия будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр 2026, - Сибига

Участие спортсменов РФ и Беларуси неприемлемо

Он подчеркнул, что участие спортсменов под национальной символикой страны, которая годами осуществляет агрессию и угрожает суверенитету и территории Украины, международному праву и фундаментальным ценностям ЕС, нарушает все олимпийские и паралимпийские идеалы, а также тех, кто ее поддерживает, является абсолютно неприемлемым.

Читайте также: Чиновники уже восьми стран и ЕС будут бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр 2026, - Сибига

Что предшествовало?