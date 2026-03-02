Сборной Украины запретили использовать форму с картой страны на Паралимпиаде-2026. ФОТО
Международный Паралимпийский комитет (МПК) принял решение запретить украинским спортсменам использовать форму с картой Украины на зимней Паралимпиаде-2026 в Италии.
Об этом рассказал президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По словам Сушкевича, Международный Паралимпийский комитет не позволяет Украине выходить в форме, потому что она якобы политически акцентирует на полной территориальной целостности страны.
"Мы подготовили нашу спортивную, нет – даже не спортивную, а парадную форму для нашей команды. Международный Паралимпийский комитет сказал: "Нет, нет, нет – так не пойдет!" Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме. Эта форма была очень красивая, очень символичная и очень акцентированно "кричала" о том, что есть Украина в мире, в Европе, со всеми своими территориями без оккупации Россией", - отметил он.
- По словам президента НПК, форму разработал один из ведущих украинских дизайнеров Виктор Анисимов, ранее он уже работал над формой сборной Украины для Паралимпиады в Париже-2024.
Лояльность к России на Паралимпиаде
Но из-за запрета МПК дизайн пришлось изменить. Сушкевич отметил, что форма была символическая и четко демонстрировала, что есть Украина в мире и в Европе со всеми своими территориями.
Из-за запрета первоначальной формы пришлось срочно изготавливать новую и отправлять ее автобусом в Италию, где уже находится команда.
"А сейчас мы были более радикальны. Наша радикальность объясняется тем, что после Парижа вот эта эскалация лояльности к "раше" произошла с новой силой, новой волной. То есть там уже сидят субъекты паралимпийского чиновничества, которые следят, чтобы не дать Украине заявить о себе, как о стране без оккупации, и что она будет бороться в такой форме против страны-агрессора", - добавил Сушкевич.
Дополнено
Национальный паралимпийский комитет Украины предоставил "Суспільне. Спорт" изображение парадной формы, которую МПК запретил использовать на Играх-2026 из-за "политического акцента":
Что предшествовало?
- Международный паралимпийский комитет разрешил части спортсменов из России и Беларуси выступить на зимних Паралимпийских играх 2026 года под национальными флагами.
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Национальный паралимпийский комитет Украины сообщил, что из-за участия спортсменов из России и Беларуси украинская делегация не будет участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
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Эстонский паралимпийский комитет (ЭПК) и Министерство культуры страны отказались от участия в официальных церемониях зимних Паралимпийских игр-2026 в Милане и Кортине.
- В Украине отменили трансляцию церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026 после того, как к участию под своими флагами допустили представителей России и Беларуси.
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що на це скажуть курви з олімпійського комітету ?
що, теж не можна, бо це ознака трауру ?
ну да, трауру
.
Але.
Що для громадської думки на Заході робить влада і Зеленьський?
Розкрадає із Галущенком бюджети і фінансує дебіломарафонні програми Єрмака?
А гроші на промоушн України а " дружні " журналісти, що готові рокрути скандал у ЗМІ?
А у роісії це як діти в школу...
Ось така кепська фізика...хлоп'ята..
Не в МОКе, а в МПК. Это разные организации.
До слова про ватника....
А спорт завжди "внєпалітікі"
А тут - їм заборонили навіть згадувати про територіальну цілісність та суверенітет України, і вони, як спортсмени, як гуманітарні посли (по факту) - це проковтнути. Визнавши, фактично, вимоги росії на знищення України, та повністю підігравши ворогові. Вибачте, хоч це і паралімпійці, але по-факту, проявили себе, заради своїх егоістичних амбіцій, радше, як підрашисти. Це після всього того, що росія зробила, після всіх її злочинів, які росія й надалі продовжує скоювати, і планує чинити надалі.
Ці люди не мають жодної людської гідності, хоча тішать себе здобутками (а чи радше- рекламними контрактами?) в спорті та вихваляються, начебто, наявністю "волі". Прогнувшись під окупанта та власного ж ката. Нічого окрім огиди це не викликає.
Які будуть дії ватної організації, очолюваної Гутцайтом?
і взагалі, що там ще робить українська збірна?