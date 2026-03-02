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Новости Фото Паралимпийские игры 2026
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Сборной Украины запретили использовать форму с картой страны на Паралимпиаде-2026. ФОТО

Паралимпийская сборная Украины по голболу

Международный Паралимпийский комитет (МПК) принял решение запретить украинским спортсменам использовать форму с картой Украины на зимней Паралимпиаде-2026 в Италии.

Об этом рассказал президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

По словам Сушкевича, Международный Паралимпийский комитет не позволяет Украине выходить в форме, потому что она якобы политически акцентирует на полной территориальной целостности страны.

"Мы подготовили нашу спортивную, нет – даже не спортивную, а парадную форму для нашей команды. Международный Паралимпийский комитет сказал: "Нет, нет, нет – так не пойдет!" Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме. Эта форма была очень красивая, очень символичная и очень акцентированно "кричала" о том, что есть Украина в мире, в Европе, со всеми своими территориями без оккупации Россией", - отметил он.

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  • По словам президента НПК, форму разработал один из ведущих украинских дизайнеров Виктор Анисимов, ранее он уже работал над формой сборной Украины для Паралимпиады в Париже-2024.

Лояльность к России на Паралимпиаде

Но из-за запрета МПК дизайн пришлось изменить. Сушкевич отметил, что форма была символическая и четко демонстрировала, что есть Украина в мире и в Европе со всеми своими территориями. 

Из-за запрета первоначальной формы пришлось срочно изготавливать новую и отправлять ее автобусом в Италию, где уже находится команда.

"А сейчас мы были более радикальны. Наша радикальность объясняется тем, что после Парижа вот эта эскалация лояльности к "раше" произошла с новой силой, новой волной. То есть там уже сидят субъекты паралимпийского чиновничества, которые следят, чтобы не дать Украине заявить о себе, как о стране без оккупации, и что она будет бороться в такой форме против страны-агрессора", - добавил Сушкевич.

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Дополнено

Национальный паралимпийский комитет Украины предоставил "Суспільне. Спорт" изображение парадной формы, которую МПК запретил использовать на Играх-2026 из-за "политического акцента":

Збірній України заборонили використовувати форму з мапою країни на Паралімпіаді-2026

Что предшествовало?

  • Международный паралимпийский комитет разрешил части спортсменов из России и Беларуси выступить на зимних Паралимпийских играх 2026 года под национальными флагами.

  • Национальный паралимпийский комитет Украины сообщил, что из-за участия спортсменов из России и Беларуси украинская делегация не будет участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

  • Эстонский паралимпийский комитет (ЭПК) и Министерство культуры страны отказались от участия в официальных церемониях зимних Паралимпийских игр-2026 в Милане и Кортине.

  • В Украине отменили трансляцию церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026 после того, как к участию под своими флагами допустили представителей России и Беларуси.

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запрет (1664) Паралимпиада (296) сборная Украины (282)
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Топ комментарии
+59
Так може бойкотувати? Всім...? І додому?
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02.03.2026 17:45 Ответить
+43
*******.... Сюр якийсь... Там шо, всі кацапи та прокацаплені в цьому комітеті? Чи ********** бабло мозок зтьмярює?
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02.03.2026 17:49 Ответить
+39
А хто такий цей парашоолімпійський комітет, щоб сумніватися в територіальній цілосності України???
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02.03.2026 17:45 Ответить
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Так може бойкотувати? Всім...? І додому?
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02.03.2026 17:45 Ответить
Та ці підари знають, що не зможемо бойкотувати, бо для людей з обмеженеми можливостями це можливо останній шанс відчути себе корисними і повноцінною частиною суспільства.
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02.03.2026 17:54 Ответить
Держава Їм компенсує втрату можливих медалей - задонатимо, якщо буде потрібно!!!
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02.03.2026 17:57 Ответить
Так не працює. Виступ для спортсмена ніякі гроші не замінять.
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02.03.2026 18:26 Ответить
Гераскевич так не думає... Зачекаємо його комент!
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02.03.2026 18:29 Ответить
Та навіщо нам Гераскевич , як у нас є ти . Ти нам і олімпійський рух заміниш, і кацапів своїми коментарями переб'єш . Озвуч що ти для України зробив щоб хоч Гераскевича перевершити,бо таке враження, що той скелетоніст тобі у рота насрав і змусив після цього йому анус вилизати((
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02.03.2026 21:09 Ответить
йди проспись - потім напишеш!
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02.03.2026 21:10 Ответить
у тебе іще вчора , чи вже сьогодні , бухаючий ?
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02.03.2026 21:13 Ответить
бойкотувати не треба - одягнути команду України в повністю чорну форму

що на це скажуть курви з олімпійського комітету ?
що, теж не можна, бо це ознака трауру ?
ну да, трауру

.
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02.03.2026 19:00 Ответить
Фізика процесу у тому, що на заході є такі речі, як громадська думка і голрвне- політичний скандал, який можуть організувати ЗМІ і громадська думка. Це вбивчо для фукнціонерів.
Але.
Що для громадської думки на Заході робить влада і Зеленьський?
Розкрадає із Галущенком бюджети і фінансує дебіломарафонні програми Єрмака?

А гроші на промоушн України а " дружні " журналісти, що готові рокрути скандал у ЗМІ?
А у роісії це як діти в школу...

Ось така кепська фізика...хлоп'ята..
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02.03.2026 21:11 Ответить
А хто такий цей парашоолімпійський комітет, щоб сумніватися в територіальній цілосності України???
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02.03.2026 17:45 Ответить
Наші Параолімпійці дуже гарні і дуже гарно виступають. А тими човновниками треба ГУР та СБУ занятися. Остаточно вирішити це питання. Щоб більше нікому не повадно було.
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02.03.2026 17:58 Ответить
Б****... Я бы посоветовал одеть форму со свастикой. В честь олимпиады тридцать шестого года в Берлине. На полном серьёзе. Одеть в последний момент и пройтись по стадиону. А там гляди и фашисты муссолини бы подтянулись. По-моему отличный сценарий.
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02.03.2026 17:46 Ответить
*******.... Сюр якийсь... Там шо, всі кацапи та прокацаплені в цьому комітеті? Чи ********** бабло мозок зтьмярює?
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02.03.2026 17:49 Ответить
Ні, ну той комітет остаточно кінчені продажні потвори!!!
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02.03.2026 17:49 Ответить
якщо кацапи підсуєтяться, то їхні спортсмени можуть вийти у фориі з мапою рф, в яку війшли теріторії, які вони вписали у свою конституцію.
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02.03.2026 17:49 Ответить
. Україна в своїх кордонах визнана всім світом. Це пряме підігрування пдрам курвосланимТо це взагалі кремлівські пдри рулять вже..
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02.03.2026 17:50 Ответить
Бубці ще одного "хероя" треба дати.
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02.03.2026 17:50 Ответить
та там і Сушкевич щось упереджено зреагував - і форму надіслали "резервну"... Щось там не чисто!
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02.03.2026 17:56 Ответить
Карта країни - це не політика, це ГЕОГРАФІЯ! Тому я б подавав у Лозанну. МОК ж не забороняє гугль-мапс!
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02.03.2026 17:51 Ответить
МОК не забороняє, а МПК заборонив.
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02.03.2026 18:17 Ответить
Як не дивно, навіть ФІФА не забороняє, у нашої футбольної збірної карта на формі є... Хоча ФІФА теж москалів хоче вернути в змагання.
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02.03.2026 19:08 Ответить
всім забороніть
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02.03.2026 17:51 Ответить
шо там Бубка?
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02.03.2026 17:57 Ответить
Какая та тварь сидит в МОКе . Как какой то дебил может отрицать границы Украины. Уму не постижимо. Ужас. Все будет Украина! Слава Украине!
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02.03.2026 18:03 Ответить
Героям Слава!
Не в МОКе, а в МПК. Это разные организации.
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03.03.2026 00:17 Ответить
Ну це вже повний ...здець! Треба бойкотувати цих потвор! Це вже 100% політика проти України! Там сидять куплені кацапи!
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02.03.2026 18:07 Ответить
Шо ще чекати від продажних під@рів.....
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02.03.2026 18:12 Ответить
А кацапам з бульбашами дозволили під своїми ганчірками виступати. Ну що це як не скотство?. Комітет інвалідів на голову.
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02.03.2026 18:30 Ответить
подивиться на цього підора з Бразілії. Чергова прокацапська мавпа, якимось дивом очолила МПОК
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02.03.2026 18:31 Ответить
Не шкірся ********. Ще розрахуємось. Не ти перший - не ти останній.
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02.03.2026 18:36 Ответить
Це вже повний фашизм. Мало того що на паралімпіаду пустили рашистських вбивць і насильників так ще й їх тварюк фашистських дратує цілісність і суверенітет України. Вони ще й гімн і прапор України заборонять якщо мовчатимемо. Потрбно подавати до міжнародного суду на цю срану організацію і її організаторів
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02.03.2026 18:43 Ответить
А що заявляє член МОК Бубка?

До слова про ватника....
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02.03.2026 19:06 Ответить
Прикацаплений бубка(з маленької літери) це все схвалює.
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02.03.2026 20:54 Ответить
А боксер усик заступився за бубку. Вчергове показавши своє прокацапське нутро.
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03.03.2026 09:47 Ответить
Світ перевернувся з ніг на голову. Я би порадила українцям більше не використовувати імідж жертви.
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02.03.2026 19:14 Ответить
МОЖЕ ТОДІ З ТАКОЮ ФРАЗОЮ НА ФОРМІ : МПОК в ДУПУ ЧПОК?
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02.03.2026 19:22 Ответить
Ну да, це ж політика ©
А спорт завжди "внєпалітікі"
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02.03.2026 20:37 Ответить
та їдьте нахй з тієї олімпіади, після війни розберемось, СКІЛЬКИ БУДЕМО ПРИНИЖУВАТИСЯ?
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02.03.2026 20:46 Ответить
Якщо це парадна форма, то чому б просто не проігнорувати заборону паралімпійського комітету? Це ж не змагальна форма, за яку точково можуть не допустити до певного змагання. Якщо всі вийдуть в ній на парад відкриття, то що всій команді заборонять проходження, під десятками телекамер і в присутності сотень журналістів та десятків тисяч вболівальників? Як заборонять? Заблокують поліцією чи волонтерами? Нехай спробують та наразяться на скандал, якого паралімпійські ігри і паралімпійський комітет ще не бачили!
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02.03.2026 21:00 Ответить
Саме так і треба було зробити. І це зіграло б наскористь і України, і наших спортсменов.
А тут - їм заборонили навіть згадувати про територіальну цілісність та суверенітет України, і вони, як спортсмени, як гуманітарні посли (по факту) - це проковтнути. Визнавши, фактично, вимоги росії на знищення України, та повністю підігравши ворогові. Вибачте, хоч це і паралімпійці, але по-факту, проявили себе, заради своїх егоістичних амбіцій, радше, як підрашисти. Це після всього того, що росія зробила, після всіх її злочинів, які росія й надалі продовжує скоювати, і планує чинити надалі.
Ці люди не мають жодної людської гідності, хоча тішать себе здобутками (а чи радше- рекламними контрактами?) в спорті та вихваляються, начебто, наявністю "волі". Прогнувшись під окупанта та власного ж ката. Нічого окрім огиди це не викликає.
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03.03.2026 09:58 Ответить
МОК поклав прилад на ООН?
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02.03.2026 21:43 Ответить
треба готувати позов
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03.03.2026 03:00 Ответить
Ну, так український Крим чи Донбас будуть в МПК когось дратувати, хто ласий до кривавих грошей з рф.
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03.03.2026 03:44 Ответить
Для багатьох міжнародних ''бариг'' від спорту дуже ''солодкі'' москальські криваві нафто-долари...
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03.03.2026 05:36 Ответить
Якщо чесно, мені ця форма не до вподоби. Просто сам принцип.
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03.03.2026 07:14 Ответить
"м'яч на полі" України.
Які будуть дії ватної організації, очолюваної Гутцайтом?
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03.03.2026 07:15 Ответить
Ніяких,хіба що ордени дадуть і аремію.
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03.03.2026 07:41 Ответить
Паралимпиада на россии проводится?
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03.03.2026 15:48 Ответить
цікаво скільки кацапи дали на лапу МПК для такої "заборони" в бік України?
і взагалі, що там ще робить українська збірна?
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03.03.2026 17:40 Ответить
 
 