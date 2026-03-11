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Кремль активно поширює дезінформацію, впливаючи на Європу та світ, - Зеленський

Російських блогерів примушують поширювати пропаганду

Наразі Кремль діє на межі, регулярно поширюючи дезінформацію. При цьому в Європі чимало медіа та політиків без перевірки повторюють ці фейкові повідомлення буквально слово в слово.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Кремль використовує дезінформацію як інструмент впливу

"Чому, по-вашому, Кремль витрачає стільки енергії на це зараз? Сьогодні це один з інструментів, як можна впливати на іншу сторону, не витрачаючи людей, до речі, без втрат. І без того, але також витрачається багато грошей, багато, я маю на увазі, цей тиск вимагає великих сум. І це непросто. А в Росії це є", - заявив президент.

За його словами, у РФ є дискусія в пропаганді, і вони розширюють цей вплив.

Вплив на медіа та політиків у Європі і США

Як сказав Зеленський, вони діють на медіа-платформах у Європі, США, Ізраїлі, не тільки на Близькому Сході.

"Деякі лідери думають, що в них вплив в Африці, на африканському континенті. І в них є вплив на Близькому Сході. У них великий вплив. Я думаю, на Близькому Сході, вони балансують... І Росія має великий вплив у Європі", - додав президент.

Він підсумував, що Москва також має один із найбільших впливів на Китай та Індію.

"Так що це інструмент їхніх наративів", - наголосив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (28045) пропаганда (2931) росія (70450)
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Топ коментарі
+8
А хто то такий хрипатий поширював кремлівську дезінформацію з концертів 95 кварталу: порівнював Україну з порноактрисою, насміхався над майданівцями, над Томосом?
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11.03.2026 07:46 Відповісти
+6
Цензор що тепер ретранслює політ фантазій зільонського?
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11.03.2026 07:50 Відповісти
+5
Повинна бути свобода слова, як у зеленського - телемарафон, вечірні відосики і пропагандони в тєлєграммє. Все решта заборонено
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11.03.2026 07:49 Відповісти
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донік щє не зрадив ізраїльтян?
зрадить.
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11.03.2026 07:36 Відповісти
Агент Аятолофф...
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11.03.2026 07:42 Відповісти
А хто то такий хрипатий поширював кремлівську дезінформацію з концертів 95 кварталу: порівнював Україну з порноактрисою, насміхався над майданівцями, над Томосом?
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11.03.2026 07:46 Відповісти
Повинна бути свобода слова, як у зеленського - телемарафон, вечірні відосики і пропагандони в тєлєграммє. Все решта заборонено
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11.03.2026 07:49 Відповісти
Цензор що тепер ретранслює політ фантазій зільонського?
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11.03.2026 07:50 Відповісти
для тебе, щоб ти самостійно зробив висновки. Ти - здатен.
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11.03.2026 08:02 Відповісти
Вчера просто насрало зе в ленте.
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11.03.2026 08:42 Відповісти
завтра в новинах:
ми просто хотіли пабамбіть перед виборами і виграти 11 війну, але тут прийшов Ізраїль і все спортив...
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11.03.2026 07:51 Відповісти
Геть мудака! На більшу трату часу та уваги це обкурене чмо не заслуговує.
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11.03.2026 08:03 Відповісти
А ти йому постійно допомагаєш
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11.03.2026 08:38 Відповісти
ЗЕля ублюдочний, да ти шо, як би ти не зробив цей висер, ніхто навіть і подумати не зміг. Наше тобі з кісточкою.
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11.03.2026 08:43 Відповісти
 
 