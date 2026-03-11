Кремль активно поширює дезінформацію, впливаючи на Європу та світ, - Зеленський
Наразі Кремль діє на межі, регулярно поширюючи дезінформацію. При цьому в Європі чимало медіа та політиків без перевірки повторюють ці фейкові повідомлення буквально слово в слово.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Кремль використовує дезінформацію як інструмент впливу
"Чому, по-вашому, Кремль витрачає стільки енергії на це зараз? Сьогодні це один з інструментів, як можна впливати на іншу сторону, не витрачаючи людей, до речі, без втрат. І без того, але також витрачається багато грошей, багато, я маю на увазі, цей тиск вимагає великих сум. І це непросто. А в Росії це є", - заявив президент.
За його словами, у РФ є дискусія в пропаганді, і вони розширюють цей вплив.
Вплив на медіа та політиків у Європі і США
Як сказав Зеленський, вони діють на медіа-платформах у Європі, США, Ізраїлі, не тільки на Близькому Сході.
"Деякі лідери думають, що в них вплив в Африці, на африканському континенті. І в них є вплив на Близькому Сході. У них великий вплив. Я думаю, на Близькому Сході, вони балансують... І Росія має великий вплив у Європі", - додав президент.
Він підсумував, що Москва також має один із найбільших впливів на Китай та Індію.
"Так що це інструмент їхніх наративів", - наголосив Зеленський.
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