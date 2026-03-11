РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9034 посетителя онлайн
Новости Пропаганда РФ Пропагандистские акции РФ
1 006 12

Кремль активно распространяет дезинформацию, влияя на Европу и мир, - Зеленский

Российских блогеров заставляют распространять пропаганду

Сейчас Кремль действует на пределе, регулярно распространяя дезинформацию. При этом в Европе многие СМИ и политики без проверки повторяют эти фейковые сообщения буквально слово в слово.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Кремль использует дезинформацию как инструмент влияния

"Почему, по-вашему, Кремль тратит столько энергии на это сейчас? Сегодня это один из инструментов, как можно влиять на другую сторону, не тратя людей, кстати, без потерь. И без того, но также тратится много денег, много, я имею в виду, это давление требует больших сумм. И это непросто. А в России это есть", - заявил президент.

По его словам, в РФ идет дискуссия в пропаганде, и они расширяют это влияние.

Влияние на медиа и политиков в Европе и США

Как сказал Зеленский, они действуют на медиа-платформах в Европе, США, Израиле, не только на Ближнем Востоке.

"Некоторые лидеры думают, что у них есть влияние в Африке, на африканском континенте. И у них есть влияние на Ближнем Востоке. У них большое влияние. Я думаю, на Ближнем Востоке они балансируют... И Россия имеет большое влияние в Европе", - добавил президент.

Он подытожил, что Москва также имеет одно из самых больших влияний на Китай и Индию.

"Так что это инструмент их нарративов", - подчеркнул Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (10772) пропаганда (465) россия (22460)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
А хто то такий хрипатий поширював кремлівську дезінформацію з концертів 95 кварталу: порівнював Україну з порноактрисою, насміхався над майданівцями, над Томосом?
показать весь комментарий
11.03.2026 07:46 Ответить
+5
Цензор що тепер ретранслює політ фантазій зільонського?
показать весь комментарий
11.03.2026 07:50 Ответить
+4
Повинна бути свобода слова, як у зеленського - телемарафон, вечірні відосики і пропагандони в тєлєграммє. Все решта заборонено
показать весь комментарий
11.03.2026 07:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
донік щє не зрадив ізраїльтян?
зрадить.
показать весь комментарий
11.03.2026 07:36 Ответить
Агент Аятолофф...
показать весь комментарий
11.03.2026 07:42 Ответить
А хто то такий хрипатий поширював кремлівську дезінформацію з концертів 95 кварталу: порівнював Україну з порноактрисою, насміхався над майданівцями, над Томосом?
показать весь комментарий
11.03.2026 07:46 Ответить
Повинна бути свобода слова, як у зеленського - телемарафон, вечірні відосики і пропагандони в тєлєграммє. Все решта заборонено
показать весь комментарий
11.03.2026 07:49 Ответить
Цензор що тепер ретранслює політ фантазій зільонського?
показать весь комментарий
11.03.2026 07:50 Ответить
для тебе, щоб ти самостійно зробив висновки. Ти - здатен.
показать весь комментарий
11.03.2026 08:02 Ответить
Вчера просто насрало зе в ленте.
показать весь комментарий
11.03.2026 08:42 Ответить
завтра в новинах:
ми просто хотіли пабамбіть перед виборами і виграти 11 війну, але тут прийшов Ізраїль і все спортив...
показать весь комментарий
11.03.2026 07:51 Ответить
Геть мудака! На більшу трату часу та уваги це обкурене чмо не заслуговує.
показать весь комментарий
11.03.2026 08:03 Ответить
А ти йому постійно допомагаєш
показать весь комментарий
11.03.2026 08:38 Ответить
ЗЕля ублюдочний, да ти шо, як би ти не зробив цей висер, ніхто навіть і подумати не зміг. Наше тобі з кісточкою.
показать весь комментарий
11.03.2026 08:43 Ответить
 
 