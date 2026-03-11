Кремль активно распространяет дезинформацию, влияя на Европу и мир, - Зеленский

Сейчас Кремль действует на пределе, регулярно распространяя дезинформацию. При этом в Европе многие СМИ и политики без проверки повторяют эти фейковые сообщения буквально слово в слово.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Кремль использует дезинформацию как инструмент влияния

"Почему, по-вашему, Кремль тратит столько энергии на это сейчас? Сегодня это один из инструментов, как можно влиять на другую сторону, не тратя людей, кстати, без потерь. И без того, но также тратится много денег, много, я имею в виду, это давление требует больших сумм. И это непросто. А в России это есть", - заявил президент.

По его словам, в РФ идет дискуссия в пропаганде, и они расширяют это влияние.

Влияние на медиа и политиков в Европе и США

Как сказал Зеленский, они действуют на медиа-платформах в Европе, США, Израиле, не только на Ближнем Востоке.

"Некоторые лидеры думают, что у них есть влияние в Африке, на африканском континенте. И у них есть влияние на Ближнем Востоке. У них большое влияние. Я думаю, на Ближнем Востоке они балансируют... И Россия имеет большое влияние в Европе", - добавил президент.

Он подытожил, что Москва также имеет одно из самых больших влияний на Китай и Индию.

"Так что это инструмент их нарративов", - подчеркнул Зеленский.