Кремль активно распространяет дезинформацию, влияя на Европу и мир, - Зеленский
Сейчас Кремль действует на пределе, регулярно распространяя дезинформацию. При этом в Европе многие СМИ и политики без проверки повторяют эти фейковые сообщения буквально слово в слово.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Кремль использует дезинформацию как инструмент влияния
"Почему, по-вашему, Кремль тратит столько энергии на это сейчас? Сегодня это один из инструментов, как можно влиять на другую сторону, не тратя людей, кстати, без потерь. И без того, но также тратится много денег, много, я имею в виду, это давление требует больших сумм. И это непросто. А в России это есть", - заявил президент.
По его словам, в РФ идет дискуссия в пропаганде, и они расширяют это влияние.
Влияние на медиа и политиков в Европе и США
Как сказал Зеленский, они действуют на медиа-платформах в Европе, США, Израиле, не только на Ближнем Востоке.
"Некоторые лидеры думают, что у них есть влияние в Африке, на африканском континенте. И у них есть влияние на Ближнем Востоке. У них большое влияние. Я думаю, на Ближнем Востоке они балансируют... И Россия имеет большое влияние в Европе", - добавил президент.
Он подытожил, что Москва также имеет одно из самых больших влияний на Китай и Индию.
"Так что это инструмент их нарративов", - подчеркнул Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зрадить.
ми просто хотіли пабамбіть перед виборами і виграти 11 війну, але тут прийшов Ізраїль і все спортив...