Российскую нацию и Путина ждет трагический конец, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что российскую нацию и диктатора Владимира Путина ждет трагический конец.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью журналисту Кейлину Робертсону.
Путина ждет судьба Гитлера
"Мы знаем, чем все закончилось для Гитлера. Мы понимаем, чем закончится для Путина. Использование спорта, музыки, кино и художественных фестивалей, таких как Венецианская биеннале, в качестве оружия никогда не помогает. На различных культурных платформах – даже во время фестивалей детской анимации – россияне наполняют свои фильмы пропагандой, чтобы с самого раннего возраста индоктринировать свое общество. Но это никогда не помогает. Я уверен, что их нацию ждет трагический конец", – отметил он.
Что предшествовало?
- Он также рассказал, что Кремль активно распространяет дезинформацию, влияя на Европу и мир.
- Также глава государства обсуждал участие российских спортсменов на Паралимпийских играх с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, однако повлиять на решение соответствующего комитета с итальянской стороны оказалось непросто.
Хай вже краще знову спетляє в яке-небудь турне, підписувати якісь чергові меморандуми про вічний мир. Бажано до якогось племені людожерів, щоб там і залишився.
Українська нація , єврейська нація, німецька нація , польська нація існують