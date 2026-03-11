Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что российскую нацию и диктатора Владимира Путина ждет трагический конец.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью журналисту Кейлину Робертсону.

Путина ждет судьба Гитлера

"Мы знаем, чем все закончилось для Гитлера. Мы понимаем, чем закончится для Путина. Использование спорта, музыки, кино и художественных фестивалей, таких как Венецианская биеннале, в качестве оружия никогда не помогает. На различных культурных платформах – даже во время фестивалей детской анимации – россияне наполняют свои фильмы пропагандой, чтобы с самого раннего возраста индоктринировать свое общество. Но это никогда не помогает. Я уверен, что их нацию ждет трагический конец", – отметил он.

Что предшествовало?

Он также рассказал, что Кремль активно распространяет дезинформацию, влияя на Европу и мир.

Также глава государства обсуждал участие российских спортсменов на Паралимпийских играх с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, однако повлиять на решение соответствующего комитета с итальянской стороны оказалось непросто.

