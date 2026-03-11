РУС
Новости
Российскую нацию и Путина ждет трагический конец, - Зеленский

Российский суд запретил изображения, сравнивающие Путина с Гитлером

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что российскую нацию и диктатора Владимира Путина ждет трагический конец.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью журналисту Кейлину Робертсону.

Путина ждет судьба Гитлера

"Мы знаем, чем все закончилось для Гитлера. Мы понимаем, чем закончится для Путина. Использование спорта, музыки, кино и художественных фестивалей, таких как Венецианская биеннале, в качестве оружия никогда не помогает. На различных культурных платформах – даже во время фестивалей детской анимации – россияне наполняют свои фильмы пропагандой, чтобы с самого раннего возраста индоктринировать свое общество. Но это никогда не помогает. Я уверен, что их нацию ждет трагический конец", – отметил он.

Читайте также: Россия может направить войска в Иран, - Зеленский

Что предшествовало?

  • Он также рассказал, что Кремль активно распространяет дезинформацию, влияя на Европу и мир.
  • Также глава государства обсуждал участие российских спортсменов на Паралимпийских играх с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, однако повлиять на решение соответствующего комитета с итальянской стороны оказалось непросто.

Читайте также: Зеленский считает "историческим дерьмом" речь Путина о "причинах" войны против Украины

Зеленский Владимир (10772) путин владимир (17163) россия (22460)
+2
Ти придурку подивись на світ без кокаїна .
11.03.2026 10:06 Ответить
+1
Дійсно щось він сьогодні якийсь балакучий, вже вангувати став. Мабуть пора кудись їхати.
11.03.2026 10:04 Ответить
+1
В самого мільйони виїхали, 2 млн мобілізовано і "немає кому воювати", ще безліч людей чекають відкриття кордонів, щоб назавжди виїхати. А всі, хто залишаться будуть під вічною загрозою СВО-2.
11.03.2026 10:08 Ответить
11.03.2026 10:01 Ответить
В самого мільйони виїхали, 2 млн мобілізовано і "немає кому воювати", ще безліч людей чекають відкриття кордонів, щоб назавжди виїхати. А всі, хто залишаться будуть під вічною загрозою СВО-2.
11.03.2026 10:08 Ответить
11.03.2026 10:10 Ответить
Оце так ясновидяч і великий експерт. Щоб його не втратити, світ має його відвезти в саме охороняєме місце на Планеті, посадити в оранжерею, вивчити не менше 20 красивих дівчаток, щоб вміли читати по губах передбачення і друкували видання по всьому світу.
11.03.2026 10:02 Ответить
Невже особисто зіграє їм ху*єм на роялі «Похоронний марш»?
11.03.2026 10:03 Ответить
Станцює лєбєдіноє озєро
11.03.2026 10:05 Ответить
Разом з лисим з 95 кварталу напару
11.03.2026 10:07 Ответить
Він грав тільки в сауні і скоріше всього тим інструментогм грали на ньому чи по ньому.
11.03.2026 10:07 Ответить
Дійсно щось він сьогодні якийсь балакучий, вже вангувати став. Мабуть пора кудись їхати.
11.03.2026 10:04 Ответить
Він в вчора цілий день цвірінькав. А позавтора каркав без перестанку. Ще пару днів назад накаркав так на Орбана, що їх парламент прийняв закон про не вступ України до ЄС. Закон приймали як партія Обрана, так і всі опозиційнів сили. Криворізька дипломатія в дії. Це все, що вміє Голобородько - ******* і обіцяти.
11.03.2026 10:10 Ответить
Ти придурку подивись на світ без кокаїна .
11.03.2026 10:06 Ответить
На тебе теж, недоумок
11.03.2026 10:19 Ответить
Ішак затримався на цьому світі,враховуючи,скільки смертей принесли його дії
11.03.2026 10:22 Ответить
За що нам цей "фонтан банальщини"?
Хай вже краще знову спетляє в яке-небудь турне, підписувати якісь чергові меморандуми про вічний мир. Бажано до якогось племені людожерів, щоб там і залишився.
11.03.2026 10:23 Ответить
ботня льоши ґанчярєнкі булькає
11.03.2026 10:23 Ответить
Пахоми, не ламайте свою зайву хромосому та російську щелепу - пишіть коменти вже своїм вєлікім і могучім.
11.03.2026 10:24 Ответить
Все вірно каже.
11.03.2026 10:24 Ответить
не існує російської нації , є московити що обʼєднані територією і фашиською псевдоісторією та ідеологією незалежно від етнічного походження!
Українська нація , єврейська нація, німецька нація , польська нація існують
11.03.2026 10:25 Ответить
 
 