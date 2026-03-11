Россия может направить войска в Иран, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия может направить свои войска в Иран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью журналисту Кейлину Робертсону.

Подробности

Зеленский напомнил, что Россия начала поддерживать иранский режим дронами.

"Она, безусловно, поможет и с ракетами, а также помогает им с ПВО. Что дальше? Учитывая ситуацию, возникает только один вопрос: когда и какая страна первой поддержит иранский режим, отправив войска?

Так же, как это произошло с Россией, когда Северная Корея отправила 10 тысяч солдат, которые сейчас развернуты в России, но могут быть направлены в Украину. То же самое может произойти и в Иране – Россия может отправить туда войска", – добавил президент.

Напомним, ранее The Washington Post сообщил, что Россия предоставляет Ирану информацию о целях для ударов по американским силам на Ближнем Востоке.

В Белом доме впоследствии заявили, что Соединенные Штаты не обращают внимания на то, что Россия может предоставлять Ирану разведывательные данные.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

