РУС
Новости Сотрудничество РФ и Ирана
1 469 24

Россия может направить войска в Иран, - Зеленский

РФ может направить войска в Иран: заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия может направить свои войска в Иран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью журналисту Кейлину Робертсону.

Подробности

Зеленский напомнил, что Россия начала поддерживать иранский режим дронами.

"Она, безусловно, поможет и с ракетами, а также помогает им с ПВО. Что дальше? Учитывая ситуацию, возникает только один вопрос: когда и какая страна первой поддержит иранский режим, отправив войска?

Так же, как это произошло с Россией, когда Северная Корея отправила 10 тысяч солдат, которые сейчас развернуты в России, но могут быть направлены в Украину. То же самое может произойти и в Иране – Россия может отправить туда войска", – добавил президент.

  • Напомним, ранее The Washington Post сообщил, что Россия предоставляет Ирану информацию о целях для ударов по американским силам на Ближнем Востоке.
  • В Белом доме впоследствии заявили, что Соединенные Штаты не обращают внимания на то, что Россия может предоставлять Ирану разведывательные данные.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Автор: 

Зеленский Владимир (10772) Иран (999) россия (22460)
Топ комментарии
+5
Щось тебе забагато, з самого зрання.
Проблеми з потужністю?
показать весь комментарий
11.03.2026 09:50 Ответить
+3
Заткнися вже!
показать весь комментарий
11.03.2026 09:44 Ответить
+3
Маминимин геостратех!
показать весь комментарий
11.03.2026 09:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Заткнися вже!
показать весь комментарий
11.03.2026 09:44 Ответить
Куди воно лізе?
показать весь комментарий
11.03.2026 09:50 Ответить
Це щоб знайти причину чому ми туди своїх спецов направляємо.
показать весь комментарий
11.03.2026 10:01 Ответить
Срань зелена смердить
показать весь комментарий
11.03.2026 10:11 Ответить
Маминимин геостратех!
показать весь комментарий
11.03.2026 09:45 Ответить
Вони там давно є. Ось для спецури ізріля прапор дшрх хрюсічь (фсб) - місце роботи іран і йемен
показать весь комментарий
11.03.2026 09:47 Ответить
зеленський в тебе якісь дивні фантазії обдовбаного наріка .
показать весь комментарий
11.03.2026 09:48 Ответить
І що, в певній мірі нам навіть легче буде.
показать весь комментарий
11.03.2026 09:49 Ответить
Щось тебе забагато, з самого зрання.
Проблеми з потужністю?
показать весь комментарий
11.03.2026 09:50 Ответить
От для чого пи...ти???
показать весь комментарий
11.03.2026 09:51 Ответить
Вова не хоче відставати від лідера по хуцпі.
Першість повинна бути завжди за капітаном команди кварталу95.
Амінь.
показать весь комментарий
11.03.2026 09:52 Ответить
Скільки косячків викурив перед інтервʼю
показать весь комментарий
11.03.2026 09:53 Ответить
Кому ти це?))Рудий покидьок цього непомітить,і його сумніви розвіють віткоф та зять,а офіційно оголосить якась з колишніх шльондр ,котрі тепер речниці))Дарма стараєшся.
показать весь комментарий
11.03.2026 09:54 Ответить
Може надіслати. А може не надіслати. Гігант мислі!
показать весь комментарий
11.03.2026 09:56 Ответить
А цей Насравдамус ніяк не угомониться зі своїми «прогнозами»!
показать весь комментарий
11.03.2026 09:57 Ответить
Щось робити треба між туристичними поїздками.
показать весь комментарий
11.03.2026 09:58 Ответить
Навіщо показувати з себе клоуна, хтось оточення хай змінить сценариста. Я розумію що ху.... ло тварюка, но не повний дебіл.
показать весь комментарий
11.03.2026 09:57 Ответить
Що ти несеш? Які війська??? На хєра??? Їм достатньо того, що руде дурко туди влізло і підняло ціни на нафту.
показать весь комментарий
11.03.2026 09:57 Ответить
Із клоуна в геополітики, оце чорт.
показать весь комментарий
11.03.2026 09:57 Ответить
Ага, забрати з України і відправити в Іран? Що воно меле?
показать весь комментарий
11.03.2026 10:00 Ответить
Своєї війни значить мало.
Ну що це за х уйня, знущання зі здорового глузду
показать весь комментарий
11.03.2026 10:10 Ответить
Ось кого потрібно брати радником Трампу, а не якогось там Рубіо. Голобородько знає все, що має відбутися в світі і навіть в іншій Галактиці. Він тільки не спеціаліст на тему асфальту. А так знає все і про кожного.
показать весь комментарий
11.03.2026 10:16 Ответить
зедрот, а там есть наземная операция, нах там войска?
показать весь комментарий
11.03.2026 10:21 Ответить
Голобородько вважає "вживає", і цим все сказано 😂
показать весь комментарий
11.03.2026 10:25 Ответить
 
 